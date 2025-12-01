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Єрмак влаштував Зеленському півгодинну істерику перед звільненням, - ЗМІ
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак перед звільненням влаштував Володимиру Зеленському "істерику".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.
Співрозмовники в команді президента заявили, що глава ОП, коли його попросили написати заяву, влаштував президенту форменну півгодинну істерику з образами, докорами та звинуваченнями.
Більшість опитаних членів команди президента сходяться на думці, що після відставки Єрмака Зеленський ніби знову повернувся до своєї колишньої версії.
"Зараз він знову енергійний. Такий собі президент зразка 24.02.2022. І всі наші разом із ним. В суботу були дуже хороші зустрічі. Реально шалена мотивація та налаштованість", - каже один із членів команди президента.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+79 Bogdan #603107
показати весь коментар01.12.2025 11:50 Відповісти Посилання
+63 Vasya #607130
показати весь коментар01.12.2025 11:48 Відповісти Посилання
+58 Перехватчик
показати весь коментар01.12.2025 11:49 Відповісти Посилання
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Тим часом ідіоти які мали б це робити: влаштовують «істерики» один одному бо частково відірвали від кормушки… просто клоуни🤮
і вовк, і заєць, і тигри в клєтці...
Мже на нуль поїдуть?...
Беремо поп-корн, вмощуємось по-зручніше і дивимось продовження вистави під назвою
"Охфіс Пре-z-едента"!
Сознаю свою вину, меру, степень, глубину. И прошу меня отправить на текущую войну...
Мне вот интересно: а кто теперь будет поворачивать приделанную к палке говорящую голову шута - и в какую сторону?
Потому что ни сам Владимир Александрович, ни сборище свадебных фотографов, корабельных сосен, тамадов, аналов табу и членов общества "собака в обмен на платежки за газ" - в силу своих когнитивных навыков управлять государством, совершенно очевидно, не способны.
Ермак был хоть и серым - но именно кардиналом в этой конструкции с инфантильным президентом, интересующимся подвесками воей жены - которую он и выстраивал именно под себя.
Именно он был двигателем этого механизма, который вращал шестеренки - пусть и не в ту сторону, но нас сейчас интересует сам факт вращения.
Именно из-за него эта шарманка под названием "Зеленая власть" работала и издавала какие-то звуки и меняла картинку одну на другую - пусть звуки все херовее и херовее и картинки все говеннее и говеннее, но, повторюсь, нас интересует сам процесс.
А теперь двигатель изьяли - и шарманка замерла на той картинке, которая была в момент изъятия.
Из карточного домика убрали несущую стену - и он повис на потолочных перекрытиях.
И мне вот теперь чертовски интересно - что они будут делать дальше-то?
Кто всем этим будет рулить-то теперь?
Ручку-то в шарманке кому-то же крутить надо.
В генератор случайных слов надо все-таки подавать какие-то перфокарты, чтобы он хотя бы мигал лампочками и на выходе издавал какие-то звуки.
А сторожа по карточкам убрали.
https://t.me/babchenko77/13303
https://www.youtube.com/watch?v=TGLPngHva20
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30432845.html
- Вова, как уволить?! Мы с тобой столько всего напродюсировали в офшоры и вот так уволить? Я для тебя, а ты... эх, а ещё друг называется!
- Та говорю оно тебе даже лучше: обвинения тебе никакого не предъявлено, по-быстряку зашаришься в ЗСУ, и как мобилизованный по ходу соскочишь с расследование по "Мидасу" - щас у нас половина аферистов, кому срок светит а свалить за бугор не вышло, записались в рекруты и по тыловым штабам да по ротам обеспечения ныкаются.
Ночі в бункері
А УП народ має покарати за її багаторічну проституцію.
Ганебні шавки лихваря Фіали, які лягли під режим давно і повізгували від щастя від згвалтувань у неприродний спосіб.