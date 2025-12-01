УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10722 відвідувача онлайн
Новини Звільнення Єрмака Обшук у Єрмака
43 303 172

Єрмак влаштував Зеленському півгодинну істерику перед звільненням, - ЗМІ

Єрмак влаштував Зеленському істерику перед звільненням

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак перед звільненням влаштував Володимиру Зеленському "істерику".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Співрозмовники в команді президента заявили, що глава ОП, коли його попросили написати заяву, влаштував президенту форменну півгодинну істерику з образами, докорами та звинуваченнями.

Більшість опитаних членів команди президента сходяться на думці, що після відставки Єрмака Зеленський ніби знову повернувся до своєї колишньої версії.

"Зараз він знову енергійний. Такий собі президент зразка 24.02.2022. І всі наші разом із ним. В суботу були дуже хороші зустрічі. Реально шалена мотивація та налаштованість", - каже один із членів команди президента.

Читайте: Єрмак за тиждень до звільнення хотів добитися відставки Малюка, - ЗМІ

Звільнення Єрмака

Читайте: Єрмак до останнього не вірив, що Зеленський його звільнить, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) звільнення (2768) Єрмак Андрій (1781)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+79
Знову оп нам лайно ********.Знову наріду надію на доброго Зе впарюють.Все ж таки талановиті режисери-маніпулятори при владі
показати весь коментар
01.12.2025 11:50 Відповісти
+63
Зелена Санта Барбара... дешевий цирк на дроті. На жаль погано не стрілялися з наградних пістолів.
показати весь коментар
01.12.2025 11:48 Відповісти
+58
Ліжко Єрмака вже викинули з бункера чи тільки перенесли в іншу кімнату?
показати весь коментар
01.12.2025 11:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
знову цар хороший, боярин Єрмак паганий
показати весь коментар
01.12.2025 13:08 Відповісти
Критичний час, коли треба рятувати країну.
Тим часом ідіоти які мали б це робити: влаштовують «істерики» один одному бо частково відірвали від кормушки… просто клоуни🤮
показати весь коментар
01.12.2025 13:12 Відповісти
Більшість опитаних членів команди президента сходяться на думці, що після відставки Єрмака Зеленський ніби знову повернувся до своєї колишньої версії.

показати весь коментар
01.12.2025 13:12 Відповісти
як у артіста квартального тєатра, у зелі цих власних версій самого себе, як у ***** двійників. ******** його сама це признає. відіграє колишню версію, гратиме одну з майбутніх.
показати весь коментар
01.12.2025 13:21 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2025 13:45 Відповісти
а де дєрьмак вже сьодні? навряд чи на лижах, на яких й цей плєйшнер ходити не вміє, в алюмінєвих трусах, чеше стєпямі данецкими к братам своїм старшим. вік десь в теплі, комфорті, обкладений сухою мівіною, сухим вином, в броньованому бункері на колесах до папи з мамкою мандрує, з богуцькою-шоферкинею.
показати весь коментар
01.12.2025 13:17 Відповісти
"Зеленський ніби знову повернувся до своєї колишньої версії." іншими словами - придурок 2019? Хрін редьки не солодший.
показати весь коментар
01.12.2025 13:21 Відповісти
Краще б загризли один одного!
показати весь коментар
01.12.2025 13:27 Відповісти
фільмаршаль Дєрмак звичайний Лузєр
показати весь коментар
01.12.2025 13:33 Відповісти
А ви більше вірте коментаторам на цій... - повірите й у рептилоїдів з альфа Центавра 😬
показати весь коментар
01.12.2025 16:18 Відповісти
всі маріонетки прагнуть не бути пересипаними нафталіном в скринях...
і вовк, і заєць, і тигри в клєтці...
показати весь коментар
01.12.2025 18:28 Відповісти
Ви щось дуже запутано написали.
показати весь коментар
01.12.2025 19:00 Відповісти
Це пісня Макарєвіча. Запутано воно тільки для тебе
показати весь коментар
01.12.2025 19:44 Відповісти
У такому разі - вагонні суперечки, то є остання справа.
показати весь коментар
01.12.2025 23:44 Відповісти
з цим, до укрзалізниці
показати весь коментар
02.12.2025 08:00 Відповісти
... ділили касу ?
показати весь коментар
01.12.2025 13:49 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2025 13:51 Відповісти
Робоча назва фільму - Двоє із бункера?
показати весь коментар
01.12.2025 14:39 Відповісти
Горбатого могила исправит.
показати весь коментар
01.12.2025 17:44 Відповісти
Против мобилизованного приостанавливают все уголовные дела, вот единственная причина по которой Ермак устроил весь этот спектакль, но даже если дела пойдут скверно, всегда можно "погибнуть или пропасть без вести", а у этого пассажира полюбас полный чемодан паспортов и прочих удостоверений, так что в целом он всё разумно делает.
показати весь коментар
01.12.2025 13:53 Відповісти
Я давно писали, что фронт самое то место где легко пропасть без вести. Пусть его Чорновол или Пастор там на поруки возьмут
показати весь коментар
01.12.2025 15:01 Відповісти
У Ермака миллиарды баксятины, может получится что он сделает им предложение, от которого они не смогут отказаться.
показати весь коментар
01.12.2025 15:24 Відповісти
Ти в нього ревізію сам проводив, чи просто бла-бла-бла щоб тут висратись, бот?
показати весь коментар
01.12.2025 16:03 Відповісти
Ты прав, что-то меня понесло, Ермак кристально честный человек, пошёл в штурмы по зову сердца.
показати весь коментар
01.12.2025 16:22 Відповісти
З окопів в Естонії пишеш?
показати весь коментар
01.12.2025 18:45 Відповісти
яке ти жалюгідне
показати весь коментар
01.12.2025 18:45 Відповісти
хто в це вірить ? єрмак зруйнував Україну зсередини,і красиво пішов.ще й мов несправедливо звільнений.а насправді втік від відповідальності,бо він уже не при ділах.
показати весь коментар
01.12.2025 13:54 Відповісти
Він при дідлах, але тепер просто в тіні
показати весь коментар
01.12.2025 14:45 Відповісти
єє мені всеж здаеться що він залишиться в "ділдах". У нас тут в країні , якщо ти відірваний від керма довго"ів лідерах" непротирмаешся. Тому і психоз!!!!
показати весь коментар
01.12.2025 19:30 Відповісти
Вигадки від подоляка.
показати весь коментар
01.12.2025 14:45 Відповісти
Хороша спроба, але ні))) Зеленського поставили, шоп творити за спиною чудеса і крутити ним я хоч, тому вони і далі крутитимуьть, але інші лиця. Шо Єрмак, шо хтось інший... яка різниця))) факт є факт: людина, яка не може три думки до купи без бумажки звязати - керувтаи не здатна
показати весь коментар
01.12.2025 14:46 Відповісти
І шо це йому дало??? А може нагадав хто і за що і скільки отримував в кооперативі «міндич & Co»!
показати весь коментар
01.12.2025 14:53 Відповісти
У мене від такого сплеску потужності від найвеличнівшого навіть незламність злетіла до захмарних висот!
показати весь коментар
01.12.2025 15:15 Відповісти
Аби та потужність та в енергосистему пішла...
показати весь коментар
01.12.2025 15:36 Відповісти
Жах, як його жалко, пачку свічок спалив, залив сльозами!
показати весь коментар
01.12.2025 15:26 Відповісти
"...Реально шалена мотивація та налаштованість".
Мже на нуль поїдуть?...
показати весь коментар
01.12.2025 15:31 Відповісти
Свіжі гостинці з Аргентини під'їхали. А може, знайшов заначку, яку Єрмак заникав, щоб видавати дозовано, у слушний момент, заохочення своїй дресированій болонці. Цікаво, заначка велика? Бо ще передоз трапиться...
показати весь коментар
01.12.2025 17:51 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2025 15:53 Відповісти
Співрозмовники в команді президента розповiли УП... Верю, нi, ВЕРУЮ! Ну нiможетжебутитакщобианiвсевсеврали (промовляется на одному подиху та с маасковсим акцентом)
показати весь коментар
01.12.2025 15:59 Відповісти
Таки актор від Бога...
показати весь коментар
01.12.2025 16:08 Відповісти
Так я уявляю. Разом крали, а відповідає лише єрмак
показати весь коментар
01.12.2025 16:14 Відповісти
Який "енергійний" був наш т.з. президент 24.02.2022 ми добре пам'ятаємо. Досить нам на вуха локшину розвішувати!
показати весь коментар
01.12.2025 16:36 Відповісти
Та чого ви так! Після дзвінка Беннета, коли той завірив найхоробрішого, що путін того вбивати не буде, хрипун ввечері виліз з бункера, з усією шоблою, торгували **@льниками на фото.
показати весь коментар
01.12.2025 17:53 Відповісти
Ось воно як, виявляється. Ну, тепер усе зрозуміло. Тепер нарешті все буде чудово. Немає більше «поганого боярина» Єрмака. Залишилося лише червоне сонечко - чисте, незаплямоване, усе в білому. І поля заколосилися, і хмари розійшлися, і весь офіс радісний. Просто ідилія. Навіть не знаю - сльозу пустити чи блювонути.
показати весь коментар
01.12.2025 16:52 Відповісти
Подоляцькі, хто в це лайно повірить?
показати весь коментар
01.12.2025 17:15 Відповісти
УП - зливний бачок при будь-якій владі.
показати весь коментар
01.12.2025 17:16 Відповісти
Тепер він пре-z-еденту не лише істерику, він йому повний ПИ*ДЕЦЬ влаштує!
Беремо поп-корн, вмощуємось по-зручніше і дивимось продовження вистави під назвою
"Охфіс Пре-z-едента"!
показати весь коментар
01.12.2025 17:32 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2025 17:37 Відповісти
А.Бабченко:
Сознаю свою вину, меру, степень, глубину. И прошу меня отправить на текущую войну...
Мне вот интересно: а кто теперь будет поворачивать приделанную к палке говорящую голову шута - и в какую сторону?
Потому что ни сам Владимир Александрович, ни сборище свадебных фотографов, корабельных сосен, тамадов, аналов табу и членов общества "собака в обмен на платежки за газ" - в силу своих когнитивных навыков управлять государством, совершенно очевидно, не способны.
Ермак был хоть и серым - но именно кардиналом в этой конструкции с инфантильным президентом, интересующимся подвесками воей жены - которую он и выстраивал именно под себя.
Именно он был двигателем этого механизма, который вращал шестеренки - пусть и не в ту сторону, но нас сейчас интересует сам факт вращения.
Именно из-за него эта шарманка под названием "Зеленая власть" работала и издавала какие-то звуки и меняла картинку одну на другую - пусть звуки все херовее и херовее и картинки все говеннее и говеннее, но, повторюсь, нас интересует сам процесс.
А теперь двигатель изьяли - и шарманка замерла на той картинке, которая была в момент изъятия.
Из карточного домика убрали несущую стену - и он повис на потолочных перекрытиях.
И мне вот теперь чертовски интересно - что они будут делать дальше-то?
Кто всем этим будет рулить-то теперь?
Ручку-то в шарманке кому-то же крутить надо.
В генератор случайных слов надо все-таки подавать какие-то перфокарты, чтобы он хотя бы мигал лампочками и на выходе издавал какие-то звуки.
А сторожа по карточкам убрали.
https://t.me/babchenko77/13303
показати весь коментар
01.12.2025 17:46 Відповісти
Ермака после Омана приставили к Зеленскому контролировать СДАЧУ СТРАНЫ

https://www.youtube.com/watch?v=TGLPngHva20
показати весь коментар
01.12.2025 17:49 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2025 18:12 Відповісти
«Оманлива відпустка». В Оман прилітав секретар Ради безпеки Росії, коли там був Зеленський (розслідування)

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30432845.html
показати весь коментар
01.12.2025 18:19 Відповісти
Ви думаєте зєлєнскій тільки єрмаку обіцяв президентську "протекцію" за "долю малую"? Е ні! Всі призначенці відкатують "благодійнику зє" за посади і можливість безкарно красти. Всі ці міндічі, шефіри, рєнік(ов)и, були призначені зє. Єрмак теж насправді був звичайною "прокладкою". Зє впхає іншу "прокладку", але зміна його дегенеративної паталагічно-шкурної і брехливої сутності пристосуванця етно-хамелеона неможлива - генетику не змінити...
показати весь коментар
01.12.2025 18:22 Відповісти
раша впаде у 2026, ну у 2027 - точно! Еге ж?
показати весь коментар
01.12.2025 20:30 Відповісти
Якщо санкції посилювати, бити по НПЗ та військовим підприємствам і продовжувати війну хоча б в такому ж темпі винищення кацапні то можливості кацапні будуть ну дуже суттєво виснажені до кінця 27 року. Якщо ж нам вдасться застосувати більше зброї (отримати, виробити) то кацапам доведеться тікати. Єдина проблема в Україні це корумповані чужинці у вищому керівництві держави та армії. Якщо швидко (за "законами воєнного часу") не розстрілювати корупціонерів та зрадників з конфіскацією по всій родині тварюк, то ми напевне програємо війну.
показати весь коментар
02.12.2025 00:16 Відповісти
- Андрей, тут тебя нужно уволить - общественность давит, американцы кислород перекрывают... Да не сцы, Али Баба, чисто технически по собственному желанию.
- Вова, как уволить?! Мы с тобой столько всего напродюсировали в офшоры и вот так уволить? Я для тебя, а ты... эх, а ещё друг называется!
- Та говорю оно тебе даже лучше: обвинения тебе никакого не предъявлено, по-быстряку зашаришься в ЗСУ, и как мобилизованный по ходу соскочишь с расследование по "Мидасу" - щас у нас половина аферистов, кому срок светит а свалить за бугор не вышло, записались в рекруты и по тыловым штабам да по ротам обеспечения ныкаются.
показати весь коментар
01.12.2025 18:41 Відповісти
Сподіваюсь, цей кріт сяде.
показати весь коментар
01.12.2025 19:07 Відповісти
на палю.
показати весь коментар
01.12.2025 20:34 Відповісти
Чмо тупориле без дєрмака - повний нуль. Тепер дєрмак буде рулити онлайн.
показати весь коментар
01.12.2025 21:05 Відповісти
Хоче знову заходити в тил? У незламні
Ночі в бункері
показати весь коментар
01.12.2025 22:45 Відповісти
Папрашу огласить весь текст образ і звинувачень на адресу Портрета.
показати весь коментар
02.12.2025 05:04 Відповісти
Алі баба є ,а 40 розбійників ще звільнити потрібно публічно й вилучити усе награбоване. Взагалі звільнити усіх держслужбовців, які під час війни придбали нерухомість за кордоном, вони Україні не потрібні. Правоохоронні органи мають звітувати про реальну роботу та вилучення майна у злочинців на користь держави, а ГПУ контролювати, а не зливати і рішати
показати весь коментар
02.12.2025 09:25 Відповісти
Ой, злодій-мародер Зєлупа знов енергійний, то не дай Боже.

А УП народ має покарати за її багаторічну проституцію.

Ганебні шавки лихваря Фіали, які лягли під режим давно і повізгували від щастя від згвалтувань у неприродний спосіб.
показати весь коментар
02.12.2025 11:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 