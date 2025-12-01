Єрмак влаштував Зеленському півгодинну істерику перед звільненням, - ЗМІ

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак перед звільненням влаштував Володимиру Зеленському "істерику".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

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Співрозмовники в команді президента заявили, що глава ОП, коли його попросили написати заяву, влаштував президенту форменну півгодинну істерику з образами, докорами та звинуваченнями.

Більшість опитаних членів команди президента сходяться на думці, що після відставки Єрмака Зеленський ніби знову повернувся до своєї колишньої версії.

"Зараз він знову енергійний. Такий собі президент зразка 24.02.2022. І всі наші разом із ним. В суботу були дуже хороші зустрічі. Реально шалена мотивація та налаштованість", - каже один із членів команди президента.

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Звільнення Єрмака

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