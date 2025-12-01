Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику перед увольнением, - СМИ
Глава Офиса Президента Андрей Ермак перед увольнением устроил Владимиру Зеленскому "истерику".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.
Собеседники в команде президента заявили, что глава ОП, когда его попросили написать заявление, устроил президенту полчаса истерики с оскорблениями, упреками и обвинениями.
Большинство опрошенных членов команды президента сходятся во мнении, что после отставки Ермака Зеленский как будто снова вернулся к своей прежней версии.
"Сейчас он снова энергичен. Такой себе президент образца 24.02.2022. И все наши вместе с ним. В субботу были очень хорошие встречи. Реально безумная мотивация и настроенность", - говорит один из членов команды президента.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
За двушечку для деркача, з грошей Українців за тарифи, під контролем злочинця милованова!!
Мабуть, єрмак припомнив зелупню смерть журналіста Штанька в Бахмуті, якого «чомусь пильнували», аж двоє ахвицуцерів з контррозвідки ??!!
А канхвєти дітям роздає?
А якщо чесно, то з купую держаних секретів його випускати не можна, чорт його знає що в нього в голові.
так шо, опять на шашлыки?
Но мы расстались.
Ермак кричал,
Сопротивляясь….(с)
**** воно істерило? Хіба зєля до того не здав всіх, хто прийшов з ним, під час виборів, хто допомогав йому забратись на цю гору? Зєля скинув всіх їх з гори не замислюючись, коли це стало йому вигідно, то чому дєрьмак гадав, що він щось інше? Більше того - хіба дєрьмак так само не вчинив би - не здав зєлю, якщо було би вигідно йому? - зєліна коМанда, це стая підарасів, готових здати один одного у будь яку хвилину, якщо стане вигідно чи страшно.
Немає нічого гіршого, ніж ідіот з ініціативою