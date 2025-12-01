Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику перед увольнением, - СМИ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак перед увольнением устроил Владимиру Зеленскому "истерику".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Собеседники в команде президента заявили, что глава ОП, когда его попросили написать заявление, устроил президенту полчаса истерики с оскорблениями, упреками и обвинениями.

Большинство опрошенных членов команды президента сходятся во мнении, что после отставки Ермака Зеленский как будто снова вернулся к своей прежней версии.

"Сейчас он снова энергичен. Такой себе президент образца 24.02.2022. И все наши вместе с ним. В субботу были очень хорошие встречи. Реально безумная мотивация и настроенность", - говорит один из членов команды президента.

Увольнение Ермака

