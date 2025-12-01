РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10406 посетителей онлайн
Новости Увольнение Ермака Обыск у Ермака
8 756 70

Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику перед увольнением, - СМИ

Ермак устроил Зеленскому истерику перед увольнением

Глава Офиса Президента Андрей Ермак перед увольнением устроил Владимиру Зеленскому "истерику".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Собеседники в команде президента заявили, что глава ОП, когда его попросили написать заявление, устроил президенту полчаса истерики с оскорблениями, упреками и обвинениями.

Большинство опрошенных членов команды президента сходятся во мнении, что после отставки Ермака Зеленский как будто снова вернулся к своей прежней версии.

"Сейчас он снова энергичен. Такой себе президент образца 24.02.2022. И все наши вместе с ним. В субботу были очень хорошие встречи. Реально безумная мотивация и настроенность", - говорит один из членов команды президента.

Читайте: Ермак за неделю до увольнения хотел добиться отставки Малюка, - СМИ

Увольнение Ермака

Читайте: Ермак до последнего не верил, что Зеленский его уволит, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (22785) увольнение (2737) Ермак Андрей (1425)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Знову оп нам лайно ********.Знову наріду надію на доброго Зе впарюють.Все ж таки талановиті режисери-маніпулятори при владі
показать весь комментарий
01.12.2025 11:50 Ответить
+22
Зелена Санта Барбара... дешевий цирк на дроті. На жаль погано не стрілялися з наградних пістолів.
показать весь комментарий
01.12.2025 11:48 Ответить
+19
Ліжко Єрмака вже викинули з бункера чи тільки перенесли в іншу кімнату?
показать весь комментарий
01.12.2025 11:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який ревнивий
показать весь комментарий
01.12.2025 11:47 Ответить
Зайку бросила хозяйка ...
показать весь комментарий
01.12.2025 11:58 Ответить
Зє-пісда!
показать весь комментарий
01.12.2025 12:28 Ответить
Зелена Санта Барбара... дешевий цирк на дроті. На жаль погано не стрілялися з наградних пістолів.
показать весь комментарий
01.12.2025 11:48 Ответить
" Я пачєму такой злой( нєенєргійній) був? Патаму ша у мєня вєласіпєда ( Єрмак заважав) нє біло".
показать весь комментарий
01.12.2025 12:04 Ответить
так це реально так і було - перші два тижні війни, поки дєрмак ховався десь під плінтусом, то Бубочка на нормальну людину став схожий
показать весь комментарий
01.12.2025 12:14 Ответить
Ця почвара ніколи не була схожа на Людину!
показать весь комментарий
01.12.2025 12:29 Ответить
А де боневтіка?? Друге питання чому??? Не втік??
показать весь комментарий
01.12.2025 12:33 Ответить
Влаштувати дуель слабо.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:33 Ответить
Ти дурне?
показать весь комментарий
01.12.2025 12:34 Ответить
Ліжко Єрмака вже викинули з бункера чи тільки перенесли в іншу кімнату?
показать весь комментарий
01.12.2025 11:49 Ответить
відділили тумбочкою
показать весь комментарий
01.12.2025 12:05 Ответить
Нееее, бубочка зробить музей і їхнє спільне ліжко буде основним єкспонатом.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:22 Ответить
Кидалися "мівіною", між иншим. Це -- факт
показать весь комментарий
01.12.2025 11:49 Ответить
і скумбрію за 7 гривень ділили навпіл
показать весь комментарий
01.12.2025 11:59 Ответить
за 8
показать весь комментарий
01.12.2025 12:16 Ответить
Знову оп нам лайно ********.Знову наріду надію на доброго Зе впарюють.Все ж таки талановиті режисери-маніпулятори при владі
показать весь комментарий
01.12.2025 11:50 Ответить
після здачі 25% української теріторії ,та загибелі сотні тисяч українців ,зеленський повернувся до першої своєї версії ?!!!! коли він називав Україну повією ? та мишебратт'я ? там теж люди ?!!! ....
показать весь комментарий
01.12.2025 11:50 Ответить
Ларьочник тадеєва, громадянин Єрмак, має висіти на стовпі, перед вікнами на Банковій, а не вештатися до офісно-*************** свори у зеленського!!
За двушечку для деркача, з грошей Українців за тарифи, під контролем злочинця милованова!!
Мабуть, єрмак припомнив зелупню смерть журналіста Штанька в Бахмуті, якого «чомусь пильнували», аж двоє ахвицуцерів з контррозвідки ??!!
показать весь комментарий
01.12.2025 11:52 Ответить
Ганяв Зелю по бункеру?
показать весь комментарий
01.12.2025 11:52 Ответить
Алла Борисівна горло зірвала, співаючи Вовану: Без мєня тєбє любімий мой лєтєть с аднім крилом.
показать весь комментарий
01.12.2025 11:53 Ответить
Опуєнно енергійний клоун у цирку...
А канхвєти дітям роздає?
показать весь комментарий
01.12.2025 11:53 Ответить
«Тузік вкусний» роздає.
показать весь комментарий
01.12.2025 11:54 Ответить
канхвета Тузік очєнь ********
показать весь комментарий
01.12.2025 12:01 Ответить
Гидотно (хрипато) плямка, ізображає непричетність до злочинів своєї "половинки".
показать весь комментарий
01.12.2025 12:03 Ответить
Злые языки утверждают шо дерьмак ушло на фронт и сразу отправилось на задание в глубокий тыл параши, и будто его видели на явочной квартире в Ростове...
показать весь комментарий
01.12.2025 11:54 Ответить
Штирлиц залпом выпил бутылку шнапса и склонился над картой мира. Его неудержимо рвало на Родину.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:05 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2025 12:24 Ответить
З парабєллумом?
показать весь комментарий
01.12.2025 12:16 Ответить
клоуни грьобані.....
показать весь комментарий
01.12.2025 11:54 Ответить
Пам'ятаю, гундос бив себе п'яткою в груди, що "Дєрьмак уйдьот только со мной!". Ну і?
показать весь комментарий
01.12.2025 11:56 Ответить
На те він і гундос... та й п'ятка вже якась не такась 🤔🧐😁😝😝😝🤪😜
показать весь комментарий
01.12.2025 12:01 Ответить
Та й гасло "я не лох какой-то" вже під сумнівом... 😂
показать весь комментарий
01.12.2025 12:08 Ответить
Я за стосунки Роса і Рейчел так не переживав, як за цих двох.
показать весь комментарий
01.12.2025 11:57 Ответить
Дехто надто емоційний, буває, і трахається з колишніми. І нема на це Ради. ))
показать весь комментарий
01.12.2025 11:58 Ответить
От би непогано було б, якби був зроблений хоча б звуковий запис цієї істерики, а що, можна було б нехілий мультик забувати і на тому бабло підняти🤔🧐😁 Цікаво, Міндічі з Шефірами затребували б свою долю за цей перфоменс... Єрмака то точно би захотів гонорар, а у випадку чого побіг би до суду за порушення афффтарських прав 😝😝😝😝😝🤪😜🤡🤕
показать весь комментарий
01.12.2025 11:59 Ответить
Так я не зрозумів? Єлдак сам написав заяву, чи його президент звільнив? Писали шо написав сам. Тоді я ще не бачив, щоб ті хто пишуть заяви істерили
показать весь комментарий
01.12.2025 12:00 Ответить
Він розраховував, що ручка буде з симпатическими чорнилами, а йому дали хімічний олівець.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:21 Ответить
Застосував ненормативну лексику до Зелі - має право
показать весь комментарий
01.12.2025 12:00 Ответить
Такий собі президент зразка 24.02.2022 Переляканий?
показать весь комментарий
01.12.2025 12:01 Ответить
Та ні, як у липні 2019 - в Одесі на пляжу, "в красних трусєлях".
показать весь комментарий
01.12.2025 12:23 Ответить
З мівіною в зубах.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:41 Ответить
Обійшлося без крові?.)
показать весь комментарий
01.12.2025 12:02 Ответить
Зеленському ще повезло, що той його не задушив в своїх міцних обіймах ,.....він йому не пробачить, таку "послугу". Цікаві події все ще попереду.....
показать весь комментарий
01.12.2025 12:04 Ответить
Не можна відпускати таку людину, ще руки на себе накладе.
А якщо чесно, то з купую держаних секретів його випускати не можна, чорт його знає що в нього в голові.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:04 Ответить
Поки що нічого Ні кулі, ні сокири.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:23 Ответить
Чув сьогодні ще 2 варіанти на цю тему. Перший на базарі від бабці Галини , де єрмак пропонував гроші Зе за захист. Другий - від п'яного сантехніка Васі - в цьому випадку єрмак грозився підірвати себе пластидом разом з верховною радою. Гадаю, якщо пройтися по вулиці, можна почути ще про десяток версій по темі. І всі від експертів та з надійних джерел. Не те що наші смі. 😁
показать весь комментарий
01.12.2025 12:04 Ответить
"Такий собі президент зразка 24.02.2022"

так шо, опять на шашлыки?
показать весь комментарий
01.12.2025 12:04 Ответить
Придёт время и станет ясно, кто есть ху.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:07 Ответить
Далі яка буде новина? Дєрьмак після звільнення з унітаза не злазив півгодини?
показать весь комментарий
01.12.2025 12:08 Ответить
ох і крінжатіна. на кого ця новина розрахована? зе знову став енергійним, молодим і красівим. шиза.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:09 Ответить
казочка для зебіляток
показать весь комментарий
01.12.2025 12:11 Ответить
"Коханці" як павуки в банці.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:11 Ответить
Хай радіє, що йому "відставку" просто словами оголосили... За подібні "фортелі" Г"ю Диспенсеру (фавориту Едуарда ІІ, "Будівельника"), спочатку відрізали геніталії, а потім відрубали голову...
показать весь комментарий
01.12.2025 12:11 Ответить
Таке враження,що отії ЗМІ були присутні рядом з Єрмаком та ЗЕленським.Якщо це правда то можна сказати що в одного,що в другого такі щурячі оточення.Які керівники такі й помічники з радниками,продажні шістки!
показать весь комментарий
01.12.2025 12:13 Ответить
І на кого це розраховано? Типу "рєгєнт гасударя то плахой бил, патаму і ******** 20% теріторій і сгубілі пару сотєн тисяч душ халопав. А січас всьо па другому будіт, от увідітє... Дайті проста іщє пару годікав паруліть страной".
показать весь комментарий
01.12.2025 12:15 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2025 12:15 Ответить
У нас любофь была,
Но мы расстались.
Ермак кричал,
Сопротивляясь….(с)
показать весь комментарий
01.12.2025 12:15 Ответить
Навіщо постити неправдиву інфу від шльондр незрозумілих змі ? Знову якийсь неперевірений пиз@ьож про істерику...автор де відео істерики??? Тільки незгенероване нейронкою)))
показать весь комментарий
01.12.2025 12:16 Ответить
А треба своєчасно розлучатись...
показать весь комментарий
01.12.2025 12:16 Ответить
Піздьож і провокація, навіть якщо і влаштував то цього ніхто не знає напевно!
показать весь комментарий
01.12.2025 12:16 Ответить
Єрмак дав татову соску, щоб потужніча рот був зайнятий, а тим часом розповідав, як лідор буде отримувати накази... Так що не потрібно нам розповідати що Валодя членограй не причому .
показать весь комментарий
01.12.2025 12:17 Ответить
Ти мені більшо не дружок, то не дзюр до мого горшика...
показать весь комментарий
01.12.2025 12:22 Ответить
Операція з розділення сіамських близнюків була болючою але завершилась успішно...🤣🤣🤣
**** воно істерило? Хіба зєля до того не здав всіх, хто прийшов з ним, під час виборів, хто допомогав йому забратись на цю гору? Зєля скинув всіх їх з гори не замислюючись, коли це стало йому вигідно, то чому дєрьмак гадав, що він щось інше? Більше того - хіба дєрьмак так само не вчинив би - не здав зєлю, якщо було би вигідно йому? - зєліна коМанда, це стая підарасів, готових здати один одного у будь яку хвилину, якщо стане вигідно чи страшно.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:22 Ответить
Тепер зрозуміло. Яйця розділили на двох.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:25 Ответить
Яйця поїхали раніше - до Ізраїля.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:31 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2025 12:23 Ответить
"...Реально шалена мотивація та налаштованість..."
Немає нічого гіршого, ніж ідіот з ініціативою
показать весь комментарий
01.12.2025 12:33 Ответить
Ой Єрмаче, Єрмаче, де тютюн прячеш? В олтарі під іконою, під святим Миколою...
показать весь комментарий
01.12.2025 12:34 Ответить
 
 