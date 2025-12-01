Ермак за неделю до увольнения хотел добиться отставки Малюка, - СМИ

Андрей Ермак за неделю до увольнения из ОП пытался добиться отставки Василия Малюка с поста главы СБУ.

Обыски у Ермака

В день следственных действий у Ермака в 9 утра в ОП прибыли вице-премьер Михаил Федоров, глава СБУ Василий Малюк, директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

"Кстати, появление на встрече Малюка не случайно. Как удалось выяснить УП, Ермак всю прошлую неделю до увольнения пытался добиться отставки главы СБУ, потому что тот якобы "просмотрел" операцию "Мидас" и не защитил его", - пишет издание.

Встреча была как минимум третьей за последние недели, говорит источник.

Однако на этот раз руководителей НАБУ и САП сопровождали Малюк и Федоров.

"Обсуждение велось вокруг дилеммы, которую еще больше обостряют контрасты войны: борьба с коррупцией должна быть бескомпромиссной, но она не должна разрушать дипломатические возможности, которые опираются на видимость управляемости.

Поэтому у Зеленского хотели найти вариант, при котором активная фаза обысков, направленных против руководителя ОП, не была бы прочитана международными партнерами как сигнал хаоса, что, в свою очередь, подрывает хрупкий баланс диалога о мире.

Президент слушал аргументы без привычной политической брони и все больше склонялся к очевидному: государство не должно подчиняться персональной точке опоры, которая, впитав излишнее влияние, потеряла связь с реальностью", - отмечается в материале.

Кто был за увольнение Ермака?

Отмечается, что позицию о необходимости увольнения главы ОП в течение последних двух недель до президента доносили Михаил Федоров, спикер ВР Стефанчук, министр обороны Шмыгаль и даже Олег Татаров.

"На прошлой неделе президент вроде бы услышал их аргументы, но в последний момент все снова изменилось. Ермак даже возглавил делегацию для переговоров с американскими партнерами в Швейцарии. После часа дискуссии в кабинете Зеленского руководители НАБУ и САП уехали из правительственного квартала, не объявив подозрение главе ОП. А президент взял паузу на обдумывание ситуации.

Связи с самим Ермаком на тот момент не было", - пишет издание.

Однако через несколько часов президент все же принял окончательное решение об увольнении Ермака.

Увольнение Ермака

