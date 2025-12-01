РУС
7 502 43

Ермак за неделю до увольнения хотел добиться отставки Малюка, - СМИ

Ермак хотел, чтобы президент уволил Малюка

Андрей Ермак за неделю до увольнения из ОП пытался добиться отставки Василия Малюка с поста главы СБУ.

Обыски у Ермака

В день следственных действий у Ермака в 9 утра в ОП прибыли вице-премьер Михаил Федоров, глава СБУ Василий Малюк, директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

"Кстати, появление на встрече Малюка не случайно. Как удалось выяснить УП, Ермак всю прошлую неделю до увольнения пытался добиться отставки главы СБУ, потому что тот якобы "просмотрел" операцию "Мидас" и не защитил его", - пишет издание.

Встреча была как минимум третьей за последние недели, говорит источник.

Читайте также: "Ему нельзя уходить! Украину разорвут на куски!" - "слуге" Богуцкой приснились Ермак и Зеленский

Однако на этот раз руководителей НАБУ и САП сопровождали Малюк и Федоров.

"Обсуждение велось вокруг дилеммы, которую еще больше обостряют контрасты войны: борьба с коррупцией должна быть бескомпромиссной, но она не должна разрушать дипломатические возможности, которые опираются на видимость управляемости.

Поэтому у Зеленского хотели найти вариант, при котором активная фаза обысков, направленных против руководителя ОП, не была бы прочитана международными партнерами как сигнал хаоса, что, в свою очередь, подрывает хрупкий баланс диалога о мире.

Президент слушал аргументы без привычной политической брони и все больше склонялся к очевидному: государство не должно подчиняться персональной точке опоры, которая, впитав излишнее влияние, потеряла связь с реальностью", - отмечается в материале.

Читайте также: Зеленский был моим другом до этой работы, и я буду помнить его после, - Ермак

Кто был за увольнение Ермака?

Отмечается, что позицию о необходимости увольнения главы ОП в течение последних двух недель до президента доносили Михаил Федоров, спикер ВР Стефанчук, министр обороны Шмыгаль и даже Олег Татаров.

"На прошлой неделе президент вроде бы услышал их аргументы, но в последний момент все снова изменилось. Ермак даже возглавил делегацию для переговоров с американскими партнерами в Швейцарии. После часа дискуссии в кабинете Зеленского руководители НАБУ и САП уехали из правительственного квартала, не объявив подозрение главе ОП. А президент взял паузу на обдумывание ситуации.

Связи с самим Ермаком на тот момент не было", - пишет издание.

Однако через несколько часов президент все же принял окончательное решение об увольнении Ермака.

Читайте: Ермак до последнего не верил, что Зеленский его уволит, - СМИ

Увольнение Ермака

Читайте также: Зеленский еще не определился с кандидатурой на пост главы ОП, - советник Литвин

Автор: 

СБУ (20655) увольнение (2737) Ермак Андрей (1425) Малюк Василий (110)
Топ комментарии
+22
Арахімію відбілили, тепер стероїдного Малюка відбілюють від звязків з єрмаком💩
01.12.2025 09:52 Ответить
+19
Вася старанно всі його забаганки виконував... детектива НАБУ закрив, сфабрикувавши справу. Такого не може бути.
01.12.2025 09:57 Ответить
+16
Як за що? За те що вчасно не зупинив НАБУ!
01.12.2025 09:58 Ответить
А Васю то за що?
01.12.2025 09:49 Ответить
Як за що? За те що вчасно не зупинив НАБУ!
01.12.2025 09:58 Ответить
Ларьочник тадеєва, громадянин Єрмак, має висіти на стовпі, перед вікнами на Банковій, а не вештатися до офісно-*************** свори у зеленського!!
За двушечку для деркача, з грошей Українців за тарифи, під контролем злочинця милованова!!
01.12.2025 10:13 Ответить
Рубав кінці. Але малюк ще нікуди не втік.
Є можливість розкрутити ниточку.
01.12.2025 11:06 Ответить
Спрут
01.12.2025 09:52 Ответить
01.12.2025 09:52 Ответить
01.12.2025 09:58 Ответить
01.12.2025 10:04 Ответить
01.12.2025 10:04 Ответить
01.12.2025 11:07 Ответить
01.12.2025 10:12 Ответить
01.12.2025 10:22 Ответить
01.12.2025 10:58 Ответить
01.12.2025 10:03 Ответить
01.12.2025 10:20 Ответить
01.12.2025 10:28 Ответить
01.12.2025 09:57 Ответить
01.12.2025 10:20 Ответить
01.12.2025 09:59 Ответить
01.12.2025 09:59 Ответить
01.12.2025 10:01 Ответить
01.12.2025 10:02 Ответить
01.12.2025 10:08 Ответить
01.12.2025 10:15 Ответить
01.12.2025 10:21 Ответить
01.12.2025 10:26 Ответить
01.12.2025 10:31 Ответить
01.12.2025 10:51 Ответить
01.12.2025 10:53 Ответить
01.12.2025 10:05 Ответить
01.12.2025 10:18 Ответить
01.12.2025 10:19 Ответить
01.12.2025 10:53 Ответить
01.12.2025 10:14 Ответить
01.12.2025 10:16 Ответить
01.12.2025 10:17 Ответить
01.12.2025 10:29 Ответить
01.12.2025 10:31 Ответить
01.12.2025 10:41 Ответить
01.12.2025 11:03 Ответить
01.12.2025 11:06 Ответить
 
 