Зеленский был моим другом до этой работы, и я буду помнить его после, - Ермак
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не держит зла на президента Владимира Зеленского за свое увольнение, и подчеркнул, что он не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Ермак заявил в комментарии Financial Times.
Издание отмечает, что в субботу Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского.
"Он (Зеленский – ред.) был моим другом до этой работы и я буду помнить его после нее", – сказал он.
По словам Ермака, украинской делегации под его руководством в Женеве удалось добиться пересмотра первоначального варианта "мирного плана" США.
"Делегации под моим руководством в Женеве вместе с нашими американскими партнерами удалось добиться того, чтобы 28-пунктовый документ больше не существовал", - сказал он, имея в виду пересмотренный "мирный план", который теперь является более приемлемым для Киева.
"Остается несколько сложных пунктов, которые необходимо согласовать, и я считаю, что это возможно", - добавил он.
Ермак убежден, что "в любом случае, президент, несмотря на давление, не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины".
Обыски и увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прикметно, що ні один з них не був другом України.
Ви вже якось себе в руки беріть, хоч обставини таки просто на розрив до п'яток, такі катаклізьми відбуваються😪
Проміж ніг у дядки Вані.
На житомирськом кічмані.
Козирним!😂
Єрмак, як Ванька Дулин з наша раша:
"И ты в своих красных труселях маниш меня
МихалычАлександрович". 😂
И не друх и не враг а так
Если крали мы вмести, друх,
Ну а ты взял и так, мудак.
Плівки від НАБУ були, тепер будуть відео на приховану камеру від Єрмака, які викладе якийсь телеграм кАнал.
Скажімо "карточний офіс", "труха", чи "вертикаль".😂
Обидвоє на пів дороги до пекла.
Может, наконец- то мне повезет услышать хорошую новость?
Что близкий друг президента упал с балкона?
Ну или ему помогли упасть..
Мне оба варинта нравятся
Я не удивлюсь, если такое произойдет на самом деле
В лучших традициях советско - российских спецслужб
Быть близко к ФСБ - неплохо, наверное .
Пока не обосрался
А вот если обосрался - тогда финал всегда печальный....