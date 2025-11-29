Зеленский был моим другом до этой работы, и я буду помнить его после, - Ермак

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не держит зла на президента Владимира Зеленского за свое увольнение, и подчеркнул, что он не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины.

об этом Ермак заявил в комментарии Financial Times.

Издание отмечает, что в субботу Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского.

"Он (Зеленский – ред.) был моим другом до этой работы и я буду помнить его после нее", – сказал он.

По словам Ермака, украинской делегации под его руководством в Женеве удалось добиться пересмотра первоначального варианта "мирного плана" США.

"Делегации под моим руководством в Женеве вместе с нашими американскими партнерами удалось добиться того, чтобы 28-пунктовый документ больше не существовал", - сказал он, имея в виду пересмотренный "мирный план", который теперь является более приемлемым для Киева.

"Остается несколько сложных пунктов, которые необходимо согласовать, и я считаю, что это возможно", - добавил он.

Ермак убежден, что "в любом случае, президент, несмотря на давление, не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины".

Обыски и увольнение Ермака