Новости Увольнение Ермака
2 879 77

Зеленский был моим другом до этой работы, и я буду помнить его после, - Ермак

Ермак о Зеленском

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не держит зла на президента Владимира Зеленского за свое увольнение, и подчеркнул, что он не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Ермак заявил в комментарии Financial Times.

Издание отмечает, что в субботу Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского.

"Он (Зеленский – ред.) был моим другом до этой работы и я буду помнить его после нее", – сказал он.

По словам Ермака, украинской делегации под его руководством в Женеве удалось добиться пересмотра первоначального варианта "мирного плана" США.

Читайте также: Ермак был вне себя, узнав о решении Зеленского уволить его, - The Economist

"Делегации под моим руководством в Женеве вместе с нашими американскими партнерами удалось добиться того, чтобы 28-пунктовый документ больше не существовал", - сказал он, имея в виду пересмотренный "мирный план", который теперь является более приемлемым для Киева.

"Остается несколько сложных пунктов, которые необходимо согласовать, и я считаю, что это возможно", - добавил он.

Ермак убежден, что "в любом случае, президент, несмотря на давление, не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины".

Читайте: Ермак после увольнения и обысков заявил, что уходит на фронт, - New York Post

Обыски и увольнение Ермака

Автор: 

Зеленский Владимир (22764) Ермак Андрей (1408)
Топ комментарии
+37
Щас заплачу
29.11.2025 18:05 Ответить
+23
На кого цей слюнявий висер розрахований. Ця сволото і далі буде керувати тим конченим. Хто повіре, що це лайно піде на фронт? Напевно навіть зесекта сміється
29.11.2025 18:06 Ответить
+16
Сльози заважають говорити, не бачу буквів на клаві
29.11.2025 18:14 Ответить
Щас заплачу
29.11.2025 18:05 Ответить
не потрібно, я теж тоді розплачуся.... Разом із Вами!
29.11.2025 18:10 Ответить
+)
29.11.2025 18:13 Ответить
Я з вами. 😭🤧😂🤣
29.11.2025 18:12 Ответить
Я буду рятувальників Вам викликати - і щоб рятувальні рятувальні надувні желети одразу брали із собою! Від сліз рівень води піднявся і можна просто затонути!
29.11.2025 18:16 Ответить
Країна вже потопае у zeленому лайні
29.11.2025 18:22 Ответить
Ага! Розвели тут не лише українціа, а й "Горбату гору"
Прикметно, що ні один з них не був другом України.
29.11.2025 18:14 Ответить
Сльози заважають говорити, не бачу буквів на клаві
показать весь комментарий
29.11.2025 18:14 Ответить
29.11.2025 18:17 Ответить
Вчора понапивалися, сьогодні всі пішли в ревище.
Ви вже якось себе в руки беріть, хоч обставини таки просто на розрив до п'яток, такі катаклізьми відбуваються😪
29.11.2025 18:22 Ответить
Зеленський був моїм другом до цієї роботи, і я пам'ятатиму його після -звучить як промова а похоронах🤣🤣🤣
29.11.2025 18:19 Ответить
Алюмінь.
29.11.2025 18:40 Ответить
29.11.2025 18:22 Ответить
Був моим другом.даже больше чем друг.даже..я под сердцем ношу его маленький Рояль...
29.11.2025 18:26 Ответить
"Лічняк" ридає...
29.11.2025 18:32 Ответить
З горя баян порву!
29.11.2025 18:26 Ответить
майже "Титанік" ОПешний
29.11.2025 18:39 Ответить
На кого цей слюнявий висер розрахований. Ця сволото і далі буде керувати тим конченим. Хто повіре, що це лайно піде на фронт? Напевно навіть зесекта сміється
29.11.2025 18:06 Ответить
та він ввімкнув режим "дебіл - не дебіл" в положення "не здам нікого, чекаю амністію"
29.11.2025 18:12 Ответить
На ********* та інши розумово недоразвинені версти населення країни.
29.11.2025 18:14 Ответить
🤡 скажи хто твій друг...але ці двоє повинні сісти за грати !!! це вороги для України !!! ...
29.11.2025 18:07 Ответить
Ли Куан Ю «Начните с того, что посадите трёх своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что».
29.11.2025 18:34 Ответить
29.11.2025 18:08 Ответить
Ковбасу їм бачить в бані.
Проміж ніг у дядки Вані.
На житомирськом кічмані.
29.11.2025 18:16 Ответить
Бл., якась соплива зелена "Санта Барбара"
29.11.2025 18:08 Ответить
Друг вокруг...
29.11.2025 18:09 Ответить
дЄрмо! Твоє місце - буцигарня! І твоєму другу теж, але в різних камерах, одиночних і довічно - за держзраду
29.11.2025 18:09 Ответить
Це ж Україна
29.11.2025 18:09 Ответить
І розчулено висякався
29.11.2025 18:10 Ответить
Так трогательно...зелебарбара, емае.
29.11.2025 18:10 Ответить
Іншими словами: зеленський така ж наволоч, як і я! Він ще глибоко пошкодує!
29.11.2025 18:12 Ответить
Так я не зрозумів. Заяву на звільнення хто писав? Зеленський чи Єрмак?
29.11.2025 18:12 Ответить
Чи він повинен був урАніть сльЄзу і сказати шо Андрюха нЄ ухАді, я ФсьЙО прАщу...
29.11.2025 18:14 Ответить
Нікада тібя нє забууду )
29.11.2025 18:12 Ответить
29.11.2025 18:13 Ответить
ми в курсі що ви злочинна пара
29.11.2025 18:13 Ответить
може вони ще вальтом спали
29.11.2025 18:26 Ответить
Ага!
Козирним!😂
29.11.2025 18:45 Ответить
Прийде трохи часу і дєрмак знову зустрінеться з своїм "другом". Правда, вже на зоні. Дуже хочеться на це сподіватись.
29.11.2025 18:14 Ответить
"Ваш дом тюрьма"(с), братья по разуму.
29.11.2025 18:15 Ответить
Ніби кадри з Титаніка,все навкруги палає, все рушиться,люди гинуть, а двоє закоханих , один одному про почуття розповідають і їм пофіг на все що відбувається
29.11.2025 18:15 Ответить
Ай віл олвейс лааав ююююююю!
29.11.2025 18:25 Ответить
Бонні і Клайд 🫃
29.11.2025 18:15 Ответить
Ця "колишня" Зеленського вже за🤬ла своїм ниттям.

Єрмак, як Ванька Дулин з наша раша:
"И ты в своих красных труселях маниш меня Михалыч Александрович". 😂
29.11.2025 18:16 Ответить
А ще як закинути червоні труси на люстру - до удачі в коханні та шлюбі
29.11.2025 18:28 Ответить
Залишається лише сказати- "Он навсєгда останєтся в наших сєрцах". Дєрьмака вже формально можна заарештувати за погрозу смертю особі, яка зараз рахується президентом України.
29.11.2025 18:18 Ответить
Титанік б*я наче якийсь дивлюсь...я його не пустила на свій пліт і він й згинув у
29.11.2025 18:19 Ответить
29.11.2025 18:19 Ответить
Есля друх аказалзя вдруг
И не друх и не враг а так
Если крали мы вмести, друх,
Ну а ты взял и так, мудак.
29.11.2025 18:19 Ответить
Мивина, пинг-понг и начищание стволов останутся в сердцах. Для любителей.
29.11.2025 18:19 Ответить
Я зараз розплачуся
29.11.2025 18:22 Ответить
Пусть и зебоба заявление пишет. Будете вдвоем на рыбалку ходить, грядки спать, гортензии выращивать.
29.11.2025 18:23 Ответить
на спицах вязать
29.11.2025 18:27 Ответить
а мене на сміх тягне від слів бубнявого. вся сєксуальна жізнь найвеличнішого пішла потужно під хвіст коту разом з єрмаком
29.11.2025 18:25 Ответить
Коли так говорять, то зазвичай потім люто мстять.
29.11.2025 18:27 Ответить
Та ну нах! Напише звіт Патрушєву, погладить зірочку хероя роZії на лацкані лапсердака і заслужене дно...
29.11.2025 18:37 Ответить
💯 %🤝
Плівки від НАБУ були, тепер будуть відео на приховану камеру від Єрмака, які викладе якийсь телеграм кАнал.
Скажімо "карточний офіс", "труха", чи "вертикаль".😂
29.11.2025 18:49 Ответить
Друзям - все і спец-зе-закон, решті - решту.
29.11.2025 18:29 Ответить
А накрадене бабло він теж візьме з собою на фронт?
29.11.2025 18:29 Ответить
Вє-є-чна-а-я па-а-мʼя-я-ть!
29.11.2025 18:29 Ответить
Єрмак поводить себе як зраджений коханець у гей парі. Він то думав що зєля "такая мягкая как шьолковая лєнта, такая чістая как митая посуда, такая вумная как цєлий том талмуда". А воно он як обернулось... Маладєц. Його "прикре самогубство" буде легко пояснити.
29.11.2025 18:30 Ответить
де ще єрмак таку 🍑 знайде?
29.11.2025 18:38 Ответить
В ********** 240 000 євреїв. Хтось та зголоситься...
29.11.2025 18:53 Ответить
як в тій пісні - "***** буду не забуду..."
29.11.2025 18:30 Ответить
29.11.2025 18:31 Ответить
Є версія що під рукою в валєта завсім не *****, а "сексуальна іграшка" - "улюблена забавка підарасів" ...
29.11.2025 18:40 Ответить
Шоб ты жил на одну зарплату пересидента, пуская слезу подумал АлиБаба.
29.11.2025 18:32 Ответить
друзьямі будете і далі. в одній камері із зєльою сидіти. розвели санта барбару в опі. а ви про скумбрію подумали любовнічкі?
29.11.2025 18:34 Ответить
29.11.2025 18:38 Ответить
ось так льОхко та невимушено брехло і мародер дермак "накидав" короткий зміст майбутнього брехселлера "Мемуари пікіруюЩого завгоспа", домогосподарки "далеко за 30" будуть зневоднені читаючи нюні імпозантого щЄгла..
29.11.2025 18:36 Ответить
Догралися, накралися тепер соплі пускають.
29.11.2025 18:37 Ответить
Поминальна промова Єрмака на похованні Зеленського.
Обидвоє на пів дороги до пекла.
29.11.2025 18:39 Ответить
Похоже на предсмертную записку
Может, наконец- то мне повезет услышать хорошую новость?
Что близкий друг президента упал с балкона?
Ну или ему помогли упасть..
Мне оба варинта нравятся
Я не удивлюсь, если такое произойдет на самом деле
В лучших традициях советско - российских спецслужб
Быть близко к ФСБ - неплохо, наверное .
Пока не обосрался
А вот если обосрался - тогда финал всегда печальный....
29.11.2025 18:41 Ответить
Головне в цьому випадку слово був, але поки він президент, я промовчу
29.11.2025 18:41 Ответить
Так і сказав: все пам'ятаю і пригадаю!
29.11.2025 18:41 Ответить
Почекай прощатись з Зеленським. Вам ще разом на нарах сидіти.
29.11.2025 18:45 Ответить
Друг познается в биде
29.11.2025 18:54 Ответить
 
 