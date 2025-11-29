УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10504 відвідувача онлайн
Новини Звільнення Єрмака
10 256 137

Зеленський був моїм другом до цієї роботи, і я пам’ятатиму його після, - Єрмак

Єрмак про Зеленського

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на президента Володимира Зеленського за своє звільнення, і наголосив, що він не схвалить нічого, що суперечить інтересам України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Єрмак заявив у коментарі Financial Times.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Видання зазначає, що в суботу Єрмак заявив, що не тримає зла на Зеленського.

"Він (Зеленський – ред.) був моїм другом до цієї роботи і я пам'ятатиму його після неї", - сказав він.

За словами Єрмака, українській делегації під його керівництвом у Женеві вдалося домогтися перегляду початкового варіанта "мирного плану" США.

Також читайте: Єрмак був у нестямі, дізнавшись про рішення Зеленського його звільнити, - The Economist

"Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб 28-пунктовий документ більше не існував", – сказав він, маючи на увазі переглянутий "мирний план", який тепер є більш прийнятним для Києва.

"Залишається кілька складних пунктів, які необхідно узгодити, і я вважаю, що це можливо", – додав він.

Єрмак переконаний, що "у будь-якому разі, президент, незважаючи на тиск, не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України".

Читайте: Єрмак після звільнення та обшуків заявив, що йде на фронт, - New York Post

Обшуки та звільнення Єрмака

Автор: 

Зеленський Володимир (28010) Єрмак Андрій (1781)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+60
Щас заплачу
показати весь коментар
29.11.2025 18:05 Відповісти
+36
На кого цей слюнявий висер розрахований. Ця сволото і далі буде керувати тим конченим. Хто повіре, що це лайно піде на фронт? Напевно навіть зесекта сміється
показати весь коментар
29.11.2025 18:06 Відповісти
+30
Зеленський був моїм другом до цієї роботи, і я пам'ятатиму його після -звучить як промова а похоронах🤣🤣🤣
показати весь коментар
29.11.2025 18:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зеленський був моїмЗеленський був моїм другом до цієї роботи , але то лише Порошенкові не можна було мати друзів у владі, хоча вони мали досвід і щось тямили.
Десь тихесенько зашипіла скумбрія.
показати весь коментар
29.11.2025 19:08 Відповісти
Він зіскакує з "пісділа".Підставляє Вову,який ще не в'їхав.
показати весь коментар
29.11.2025 19:11 Відповісти
Нехай цій волохатій гундосій манді з його корінням і насінням буде 3.14зда! За всі криваві сльози матерів, дітей, батьків, дружин, за всю Україну!
показати весь коментар
29.11.2025 22:14 Відповісти
"був моїм другом до цієї роботи і я пам'ятатиму його після неї"

звучало як епітафія Зєлє...
показати весь коментар
29.11.2025 19:13 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2025 19:18 Відповісти
У мене сльози на очах...
показати весь коментар
29.11.2025 19:18 Відповісти
Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб 28-пунктовий документ більше не існував", - сказав він, маючи на увазі переглянутий "мирний план", який тепер є більш прийнятним для Києва.///але "зепсюнограю" довели " на пальцях".що "козирний" є рашистський агент і зрадник України, а тому його потрібно прибрати вже
показати весь коментар
29.11.2025 19:22 Відповісти
Головне, що пункт про амністію влади за фінансові махінації, ще встиг втулити в план.
показати весь коментар
29.11.2025 19:27 Відповісти
ЄС "зепоцріоту" втулить "амністію",що йому мало не буде...
показати весь коментар
29.11.2025 19:30 Відповісти
Отже, немає загрози подальшого розслідування та покарання.Почуває себе спокійно і упевнено. Інакше мовчав би, і звуку не подавав. Схоже "кращий друг" добре подметушився і заслуговує на добрі та теплі слова.)
показати весь коментар
29.11.2025 19:25 Відповісти
Хто тепер буде промови писать?
показати весь коментар
29.11.2025 19:29 Відповісти
Йо-маьйо! Та литвин же ж, той, що і раніше писав!
показати весь коментар
29.11.2025 22:42 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2025 19:30 Відповісти
Своих не бросаем
показати весь коментар
29.11.2025 19:33 Відповісти
Пам'ятатиму... Невже приберуть?
показати весь коментар
29.11.2025 19:40 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2025 19:42 Відповісти
Нелох в державі створив мафіозний клан с агентом ФСБ дерьмаком які мародерять на крові і усе зробили починаючи с шашликів щоб здати Україну кацапам
показати весь коментар
29.11.2025 19:47 Відповісти
На одній гіляці.
показати весь коментар
29.11.2025 19:51 Відповісти
От же тварина,ще й ображеного з себе показує....ось же гнида!! АУ НАБУ!! Де???
показати весь коментар
29.11.2025 19:58 Відповісти
Сидіти разом повинні гниди і узурпатори. Убитий тобою Штанько, який викрив твого брата на корупції, буде до тебе падло, приходити щоночі.
показати весь коментар
29.11.2025 20:00 Відповісти
Ну і зараз він тебе через армію відмазує від слідства
показати весь коментар
29.11.2025 20:11 Відповісти
Ворон ворону ока не виклює.
Обоє рябоє
Який їхав таку й віз
показати весь коментар
29.11.2025 20:30 Відповісти
Та ти ж сам написав заяву на звільнення!
показати весь коментар
29.11.2025 20:33 Відповісти
Зібрались якось у верховному ЗООСАДІ всі ті, в кого одночасно закінчились епохи бідності та гідності (хоча друга епоха в багатьох навіть не починалася): Алі-Баба, 230 розбійників, 95 квартальщиків, декілька тисяч в'єтнамських «українок», Інтелектуальний клуб (імені Че Гевари №1 і Че Гевари №2), зейнаб, карлсон, шугармен, двушка-на-москву, сигізмунд, руда, веселий, кучерявий, сухач, шифер, тенісист, електронік, че гевара, дума, мідас, литвин, ботофермер, брекет, два професора різної статі, котигорошко, мисливець, баран, пінгвін, «дарование», палички, термос, порноактриса, рейган, черчилль, голобородько, портрет, вирок, мівіна, скумбрія, алла борисівна, тимофєєв, діти кгбшників та грушників, брати фсбшників, чоловіки расіянок, піддуті робочі баби даа, кувшин, стюардеса, бублик, тенор, рокет, шлагбаум, антишлагбаум, рьошик (важко нести), тиса, фото рожевої фламінгі, безумна, авоська (гойко мітіч), мері поппінс, дуб, колима, буратіно, мос*кабєєва-чук, травневі шашлики, котлети, хачапурі, чебуреки і золоті яйця, товсті пачки кешу (в депут.конвертах, багажниках, скляних банках, незручних важких сумках і коробках, на диванах, столах і підлогах, в зливних бачках та спа-салонах, в медкабінетах і на універс.кафедрах тощо), один гігават генерації, декілька мільйонів 4-тисячідоларових вчителів, мільярд дерев, хламідія, цахес, мілікон, мецгер, ватрас, брагар, марченко, камельчук, касай, кузьміних, клочко, іванісов, арістов, дмитрук, куницький, одарченко, халімон, трухін, трубіцин, юрченко (що точно сидить ще з 2020р.!), щипач гусаків, чубакка-а-табу, лісапед, віслюк, одна мадам низької якості, багато вовків і тимошенків, один хряк, декілька бегемотів та з десяток кораб.сосен і вирішили заснувати в Україні нову НАЙВЕЛИЧНІШУ правлячу династію, щоби царювати вічно. Хотіли назватися «озеро», але передумали і назвалися «ДИНАСТІЯ». Для початку породичались з. і ч. і почали «ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО» 4-х великих козинських палаців для соправителів (за зразком геленджика). Але щось пішло не так…
показати весь коментар
29.11.2025 20:46 Відповісти
Така дрібниця, як звільнення, не зашкодить справжній дружбі.
показати весь коментар
29.11.2025 20:48 Відповісти
Мама Дорогая!Я плакаль)))...На язику спецслужб,це означае..Вова!В мене на тебе повно компромату..Не дайбог тронеш мене все зіллью..
показати весь коментар
29.11.2025 21:04 Відповісти
бл.. яка драма - кино і німці.
показати весь коментар
29.11.2025 21:10 Відповісти
я щось пропустив в новинах ?

Епітафія гарна, влад ссанич!
Вмієте ж, коли захочете

.
показати весь коментар
29.11.2025 21:34 Відповісти
Скажи мені хто твій друг, і я скажу хто ти
показати весь коментар
29.11.2025 22:20 Відповісти
"Ви - це середнє арифметичне п'яти ваших друзів",
А у потужного друзі одні покидьки, совпадєніє?
показати весь коментар
29.11.2025 22:22 Відповісти
Йой, заплачу, курво, аж серце щемить...
Щоб ти, гнійне падло, згинуло, із корінням і насінням. Але насіння в тебе немає, бо ти гниле ялове падло!
показати весь коментар
29.11.2025 22:27 Відповісти
Так і запишемо - Зеленський дотичний до Антимайдану.
показати весь коментар
29.11.2025 23:34 Відповісти
Зеленский был моим другом до этой работы, и я буду помнить его после, - Ермак
АМИНЬ
показати весь коментар
29.11.2025 23:52 Відповісти
П.О.Ц.
Потужний Оплот Цивілізації
показати весь коментар
30.11.2025 00:26 Відповісти
Та здохни вже, чмо нудотне.
показати весь коментар
30.11.2025 06:57 Відповісти
О вже підлеглого другом називає.
показати весь коментар
30.11.2025 09:59 Відповісти
Воістину - скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти.
показати весь коментар
30.11.2025 10:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 