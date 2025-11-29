Зеленський був моїм другом до цієї роботи, і я пам’ятатиму його після, - Єрмак

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на президента Володимира Зеленського за своє звільнення, і наголосив, що він не схвалить нічого, що суперечить інтересам України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Єрмак заявив у коментарі Financial Times.

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Видання зазначає, що в суботу Єрмак заявив, що не тримає зла на Зеленського.

"Він (Зеленський – ред.) був моїм другом до цієї роботи і я пам'ятатиму його після неї", - сказав він.

За словами Єрмака, українській делегації під його керівництвом у Женеві вдалося домогтися перегляду початкового варіанта "мирного плану" США.

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"Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб 28-пунктовий документ більше не існував", – сказав він, маючи на увазі переглянутий "мирний план", який тепер є більш прийнятним для Києва.

"Залишається кілька складних пунктів, які необхідно узгодити, і я вважаю, що це можливо", – додав він.

Єрмак переконаний, що "у будь-якому разі, президент, незважаючи на тиск, не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України".

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