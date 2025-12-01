Єрмак за тиждень до звільнення хотів добитися відставки Малюка, - ЗМІ
Андрій Єрмак за тиждень до звільнення з ОП намагався добитися відставки Василя Малюка з посади глави СБУ.
Про це йдеться в матеріалі УП, інформує Цензор.НЕТ.
Обшуки у Єрмака
В день слідчих дій у Єрмака о 9 ранку до ОП прибули віцепрем'єр Михайло Федоров, голова СБУ Василь Малюк, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.
"До речі, поява на зустрічі Малюка не випадкова. Як вдалося з'ясувати УП, Єрмак весь минулий тиждень до звільнення намагався добитися відставки глави СБУ, бо той буцімто "прогледів" операцію "Мідас" і не захистив його", - пише видання.
Зустріч була щонайменше третя за останні тижні, каже джерело.
Проте цього разу керівників НАБУ та САП супроводжували Малюк та Федоров.
"Обговорення точилося навколо дилеми, яку ще більше загострюють контрасти війни: боротьба з корупцією повинна бути безкомпромісною, але вона не має руйнувати дипломатичні можливості, які спираються на видимість керованості.
Тому у Зеленського хотіли знайти варіант, за якого активна фаза обшуків, спрямованих проти керівника ОП, не була б прочитана міжнародними партнерами як сигнал хаосу, що, своєю чергою, підважує крихкий баланс діалогу про мир.
Президент слухав аргументи без звичної політичної броні й дедалі більше схилявся до очевидного: держава не має підпорядковуватись персональній точці опори, яка, увібравши надмір впливу, втратила зв'язок з реальністю", - зазначається в матеріалі.
Хто був за звільнення Єрмака?
Зазначається, що позицію про необхідність звільнення глави ОП протягом останніх двох тижнів до президента доносили Михайло Федоров, спікер ВР Стефанчук, міністр оборони Шмигаль та навіть Олег Татаров.
"Минулого тижня президент ніби почув їхні аргументи, але останньої миті все знову змінилося. Єрмак навіть очолив делегацію для перемовин із американськими партнерами у Швейцарії. Після години дискусії в кабінеті Зеленського керівники НАБУ і САП поїхали з урядового кварталу, не оголосивши підозру главі ОП. А президент взяв паузу на обдумування ситуації.
Зв'язку із самим Єрмаком на той момент не було", - пише видання.
Проте за кілька годин президент все ж ухвалив остаточне рішення про звільнення Єрмака.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
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За двушечку для деркача, з грошей Українців за тарифи, під контролем злочинця милованова!!
Є можливість розкрутити ниточку.
А за цей вчинок повинен відповісти свободою:
І це абсолютно не робить Єрмака кращим.
А те, що про це може кацати кацапня, абсолютно не змінює самого факту.
І справу Татарова поховав назавжди не він.
І головне. Це ж не у Малюка його керівники департаментів стали фігурантами справ НАБУ.
Ми ще багато таких прикладів побачимо.
Головне, нікому. Тссс
****** і зелупні ригоАНАЛІВ, по всій Україні, будуть ліквідовані!!
Нехай приїзжає на суд і все публічно там заявляє,щоби завтрашній день став останнім у його увязненні.
Що на цей раз потрафить суддя Печерського Білоцерківець-козиря зміщено то?