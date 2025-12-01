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Новини Міндічгейт Звільнення Єрмака Обшук у Єрмака
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Єрмак за тиждень до звільнення хотів добитися відставки Малюка, - ЗМІ

Єрмак хотів, щоб президент звільнив Малюка

Андрій Єрмак за тиждень до звільнення з ОП намагався добитися відставки Василя Малюка з посади глави СБУ.

Про це йдеться в матеріалі УП, інформує Цензор.НЕТ.

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Обшуки у Єрмака

В день слідчих дій у Єрмака о 9 ранку до ОП прибули віцепрем'єр Михайло Федоров, голова СБУ Василь Малюк, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

"До речі, поява на зустрічі Малюка не випадкова. Як вдалося з'ясувати УП, Єрмак весь минулий тиждень до звільнення намагався добитися відставки глави СБУ, бо той буцімто "прогледів" операцію "Мідас" і не захистив його", - пише видання.

Зустріч була щонайменше третя за останні тижні, каже джерело.

Також читайте: "Йому не можна йти! Україну розірвуть на шмаття!" - "слузі" Богуцькій наснились Єрмак та Зеленський

Проте цього разу керівників НАБУ та САП супроводжували Малюк та Федоров.

"Обговорення точилося навколо дилеми, яку ще більше загострюють контрасти війни: боротьба з корупцією повинна бути безкомпромісною, але вона не має руйнувати дипломатичні можливості, які спираються на видимість керованості.

Тому у Зеленського хотіли знайти варіант, за якого активна фаза обшуків, спрямованих проти керівника ОП, не була б прочитана міжнародними партнерами як сигнал хаосу, що, своєю чергою, підважує крихкий баланс діалогу про мир.

Президент слухав аргументи без звичної політичної броні й дедалі більше схилявся до очевидного: держава не має підпорядковуватись персональній точці опори, яка, увібравши надмір впливу, втратила зв'язок з реальністю", - зазначається в матеріалі.

Читайте також: Зеленський був моїм другом до цієї роботи, і я пам’ятатиму його після, - Єрмак

Хто був за звільнення Єрмака?

Зазначається, що позицію про необхідність звільнення глави ОП протягом останніх двох тижнів до президента доносили Михайло Федоров, спікер ВР Стефанчук, міністр оборони Шмигаль та навіть Олег Татаров.

"Минулого тижня президент ніби почув їхні аргументи, але останньої миті все знову змінилося. Єрмак навіть очолив делегацію для перемовин із американськими партнерами у Швейцарії. Після години дискусії в кабінеті Зеленського керівники НАБУ і САП поїхали з урядового кварталу, не оголосивши підозру главі ОП. А президент взяв паузу на обдумування ситуації.

Зв'язку із самим Єрмаком на той момент не було", - пише видання.

Проте за кілька годин президент все ж ухвалив остаточне рішення про звільнення Єрмака.

Читайте: Єрмак до останнього не вірив, що Зеленський його звільнить, - ЗМІ

Звільнення Єрмака

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Автор: 

СБУ (13960) звільнення (2768) Єрмак Андрій (1781) Малюк Василь (167)
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Топ коментарі
+36
Вася старанно всі його забаганки виконував... детектива НАБУ закрив, сфабрикувавши справу. Такого не може бути.
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01.12.2025 09:57 Відповісти
+35
Як за що? За те що вчасно не зупинив НАБУ!
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01.12.2025 09:58 Відповісти
+26
Для початку, він став депутатом, порушивши Конституцію.
А за цей вчинок повинен відповісти свободою:
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01.12.2025 10:12 Відповісти
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А Васю то за що?
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01.12.2025 09:49 Відповісти
Як за що? За те що вчасно не зупинив НАБУ!
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01.12.2025 09:58 Відповісти
Ларьочник тадеєва, громадянин Єрмак, має висіти на стовпі, перед вікнами на Банковій, а не вештатися до офісно-*************** свори у зеленського!!
За двушечку для деркача, з грошей Українців за тарифи, під контролем злочинця милованова!!
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01.12.2025 10:13 Відповісти
Рубав кінці. Але малюк ще нікуди не втік.
Є можливість розкрутити ниточку.
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01.12.2025 11:06 Відповісти
ВасяДвамагазина, користуючись моментом, вирішив пропетляти, як заєць по снігу, і запутати сліди. Як ВасяДвамагазина не петляй, все рівно тебе запитають, про всі твої "подвиги": про слідкування за журналістами, про Двамагазина для співробітника НАБУ, про наїзд на НАБУ і САП, і тримання під вартою Магамедрасулова і його батька, за утримання в "Лук'янівському хілтоні" Бєні Бородача, який ховається там від американського ФБР. Все це він робив явно не за "спасибі". НАБУ повинно зацікавитися статками ВасіДвамагазина, чи відповудають вони рівню його легальних доходів. Начальник СБУ повинен бути без гнильці- це аксіома.
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01.12.2025 14:42 Відповісти
Спрут
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01.12.2025 09:52 Відповісти
а шо Арахімія зробив ?
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01.12.2025 09:58 Відповісти
нічого доброго
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01.12.2025 10:04 Відповісти
Виступив проти берії - єрмака!
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01.12.2025 10:04 Відповісти
Агрохімію - на царство!
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01.12.2025 11:07 Відповісти
Для початку, він став депутатом, порушивши Конституцію.
А за цей вчинок повинен відповісти свободою:
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01.12.2025 10:12 Відповісти
ПНХ
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01.12.2025 10:22 Відповісти
Пукнув, йолопе.
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01.12.2025 10:58 Відповісти
А шо, Малюк і твій крейсер потопив, чи НПЗ спалив?
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01.12.2025 10:03 Відповісти
ФлюХЕРи підказали сонцесяйному, як за рахунок крайнього стати героєм-антикорупціонером а заодно і самим стати з лизозадів антикорупціонерами.
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01.12.2025 10:20 Відповісти
100%
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01.12.2025 10:28 Відповісти
Вася старанно всі його забаганки виконував... детектива НАБУ закрив, сфабрикувавши справу. Такого не може бути.
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01.12.2025 09:57 Відповісти
💯% Піздюка(Малюк) це ручне цуцуня, тих хто його привів, тому і служити він буде вірно, але щоб і його і інших 'Єрмаківців не звільнили, потрібно байку придумати, що хазяїн його прогнав і він був за народ. Ще в Біблії написано- Дивись на вчинки(дії), а не на слова.(Що робив Піздюка думаю повторювати не потрібно).
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01.12.2025 10:20 Відповісти
Все це "зелена туфта" про людей .котрі так чи інакше є людьми "зелено- корумпованої грабіжницької системи " в Україні і котрі так чи інакше покривали і покривають ,як корупційні діяння влади ,так і антиукраїнські ...
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01.12.2025 09:59 Відповісти
Все згребти і спалити. Разом з клопами та вошами.
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01.12.2025 11:09 Відповісти
А попіл зібрати у 3 мішки і прикопати, щоб ця падаль не портила землі своїм гімном...
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02.12.2025 08:31 Відповісти
"Жили вони мерзенно та похабно і померли водночас." (С)
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01.12.2025 09:59 Відповісти
Тут новина не в тому, кого звільняли, а в тому кого хотіли призначити! Якщо Поклад О.В. був кандидатом, то тут можлива і чергова спроба перехопити важелі впливу на політичне крило СБУ дЄрмаківською зграєю!
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01.12.2025 10:01 Відповісти
Малюк дуже опустив фюрера свинорейху ***** своєю операцією "паутина", розігнав кацапський флот на Чорному морі, з Мадьяром випалює кацапські НПЗ. Ось д,Ермак і одержав наказ від ***** прибрати Малюка. Так само як д,Ермак успішно для кацапні прибрав з ЗСУ Валерія Залужного і 11 генералів з ним. Але не сталось, як д,Ермаку гадалось. Тепер ***** зніме його з довольствія.
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01.12.2025 10:02 Відповісти
А тут деякі коментатори намагаються Малюки брудом ******
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01.12.2025 10:08 Відповісти
Є за що. Недарма кажуть, що у нас одночасно існують "дві СБУ", - одна нищить ворога, в той самий час як інша прислуговує мародерам у владі.
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01.12.2025 10:15 Відповісти
Припустимо, що є частина СБУ, яка корумпована, але Малюк належить до тих, хто нищить ворога. А інакше , чого б це єрмак намагався його усунути.
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01.12.2025 10:21 Відповісти
А про те, що у детективів НАБУ треба два ріжка патронів випустити, казав якийсь інший Малюк.
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01.12.2025 10:26 Відповісти
За вашою логікою, Єрмак чудова людина, яка для блага України хотіла усунути ворожого Малюка.
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01.12.2025 11:46 Відповісти
Всі вони зелені. Я коли читаю такі коменти , як у вас згадую відосик де одну гормонннозалежну дамочку питали, чому вона голосувала за Бойка - Мужчіна красівий.
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01.12.2025 12:11 Відповісти
Так всю жизнь "мудрый народ" так и голосовал- кто понравился, за того на кухнях морды бьём и голосуем, а что это за человек-дело десятое.
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01.12.2025 12:52 Відповісти
Я не голосувала за Бойка і за зелених також. Ваші коментарі це переход на особистості, що говорить про рівень вашого розуму.
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02.12.2025 11:07 Відповісти
За моєю логікою СБУ та Малюк - корумпована обслуга нинішньої влади.
І це абсолютно не робить Єрмака кращим.
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02.12.2025 18:44 Відповісти
Так саме говорить і російська пропаганда, слово в слово. Ви з ними повністю солідарні, воно і не дивно.
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02.12.2025 19:08 Відповісти
Про це красномовно говорять всі дії Малюка та СБУ з липня 2025 року.
А те, що про це може кацати кацапня, абсолютно не змінює самого факту.
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02.12.2025 19:17 Відповісти
Він ще твердив, що Роман Червінський є його особистим ворогом.
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01.12.2025 20:37 Відповісти
І на тюрячку детективів НАБУ, які прослуховували Міндіча, якийсь інший Малюк запроторив.

І справу Татарова поховав назавжди не він.

І головне. Це ж не у Малюка його керівники департаментів стали фігурантами справ НАБУ.
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01.12.2025 10:31 Відповісти
Це Вам хто сказав? Самі вирішили? На хвилинку, голова СБУ у нас один і СБУ у нас одна. І всі працівники СБУ підпорядковуються тільки одному голові СБУ.
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01.12.2025 10:51 Відповісти
Одна и та же СБУ устраивает кацапам диверсии в глубоком тылу, а в Украине прессует неугодных, выбивает с них бабло, крышует нужных людей? Странная организация какая-то.
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01.12.2025 12:55 Відповісти
Не пийте теплу водяну, це по кацапську.
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01.12.2025 20:38 Відповісти
Основною функцією СБУ є виявлення і боротьба з тими хто працює на ворога а "павутина " дії на морі це має бути ЗСУ, ГУР і що там з справою Коломойського яку веде СБУ під керівництвом Малюка скільки ще потрібно часу щоб передати до США.
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01.12.2025 10:53 Відповісти
Можеш бути героєм 10 років. Але після того як зробив підлоту - ти стаєш покидьком.
Ми ще багато таких прикладів побачимо.
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01.12.2025 11:11 Відповісти
Операцію "павутина" організуввла спецслужба іншої країни, як попередження РФ, - не допомогати Ірану. Їм лаври не потрібні, тому героєм став малюк
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01.12.2025 21:10 Відповісти
Невже кацапи? Бий своїх, щоб сосіди боялись... А ***** з бункера керував... Особисто. А-я-яй, ніхто не додумався, тільки ти. Молодець, видамо тобі грамоту. Фількину. Від Бібі.
Головне, нікому. Тссс
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02.12.2025 07:17 Відповісти
Доречі, проти Малюка у рашці відкрили карну справу. Але тут багато різних ботів, які мають завдання наїзджати на Малюка
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02.12.2025 11:10 Відповісти
Саме це і стверджує росіська пропаганда, що "Павутину" організували британці. А ви це тиражуєте.
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02.12.2025 19:10 Відповісти
Татаровськи перемогли!?
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01.12.2025 10:05 Відповісти
Ні, татаровські вірьовки для себе приміряють!! Свято наближається, але не для них!! Україна, не московія з болотною площею!
****** і зелупні ригоАНАЛІВ, по всій Україні, будуть ліквідовані!!
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01.12.2025 10:18 Відповісти
Ваші слова да богу у вуха.
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01.12.2025 10:19 Відповісти
У Вас, що словарного лексикону не вистачає? Тільки матюки?
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01.12.2025 10:53 Відповісти
Ти не з подоляцького кубла сюди приперлося?
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01.12.2025 12:17 Відповісти
О! Прогрес у ботів, хоч без мата навчаться розмовляти українською. Для Вас не все втрачено - з Вас будуть люди.
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01.12.2025 13:21 Відповісти
Боти ніколи не відповідають. А я тобі відповім - ПНХ
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01.12.2025 14:08 Відповісти
З них не будуть.
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02.12.2025 19:12 Відповісти
Взагалі береги попутав. Коли це у функції СБУ став входити захист чинуш від антикорупційних органів?
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01.12.2025 10:14 Відповісти
"та навіть Олег Татаров" - от цю падлу б якось виковиряти з ОП...
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01.12.2025 10:16 Відповісти
дермака звільнило ФБР і Слава Богу !!!... а малюк має рильце в пушку ,і те шо він зробив вдалу роботу ,(але з постановою піара) , не може прикрити його служби ,вірою та правдою за для 🤡 ...багато проколів , і залишився тому , шо має залишитися хоч один гарантовано близький до 🤡 ...
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01.12.2025 10:17 Відповісти
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01.12.2025 10:27 Відповісти
Зе нічого не вирішує.Це не зе звільнив єрмака а єрмак чуток в тінь відійшов
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01.12.2025 10:29 Відповісти
І не вірю що єрмак хотів і не зміг звільнити малюка.А от те малюк прохлопав безпеку шефа-це факт
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01.12.2025 10:31 Відповісти
Йде звичайна операція по прикриттю решти ЗЕбандитів яка нічим хорошим не закінчиться. Нічого нового.
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01.12.2025 10:41 Відповісти
Пауки в банці
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01.12.2025 11:03 Відповісти
Спроба відбілити кишенькового малюка після всіх його зашкварів? Це просто смішно.
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01.12.2025 11:06 Відповісти
Піар Малюку пішов.

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01.12.2025 11:30 Відповісти
Або Незалежна Україна з Українцями, або зелупні з таборами ГУЛАГУ2 для Українців??? Або вішати, це офісно-************* шобло, щоб очистити Украну від катастрофи ************, або теліпати язиками про мір-труд-май…. Таборів в Мордові та Колимі, вистачить…. Полонені Українці це уже бачили своїми тілами!! Це не приблуди95!!
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01.12.2025 12:02 Відповісти
Зазначається, що позицію про необхідність звільнення глави ОП протягом останніх двох тижнів до президента доносили Михайло Федоров, спікер ВР Стефанчук, міністр оборони Шмигаль та навіть Олег Татаров. Джерело: https://censor.net/ua/n3587905
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01.12.2025 13:11 Відповісти
Нарешті стали відомі всі призвища заколотників.
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01.12.2025 13:40 Відповісти
Уявляю, як ті, що сиділи на марафоні знаходяться в замішанні: така гарна команда була. Єрмак виявився поганим чомусь, але Малюк молодець.
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01.12.2025 15:33 Відповісти
Цих двох покидьків теж треба звільнити. Але біда в тому, що біля ******* нема патріотів. Зовсім!!! І нема кого поставити замість них. Всі пі.араси!
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01.12.2025 16:02 Відповісти
Червінський на його совісті,якого посадили на догоду дерьмаку-випускати треба,завтра черговий суд над славним розвідником.
Нехай приїзжає на суд і все публічно там заявляє,щоби завтрашній день став останнім у його увязненні.
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01.12.2025 17:44 Відповісти
Була від Ткача класна фотка, де на днюху Татарова завітали і Малюк і Кривоноса з НАБУ. Малюк на керівній роботі дякуючи Ванятці-літінанту.
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01.12.2025 20:41 Відповісти
малючня лайно...
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02.12.2025 02:03 Відповісти
Керівництво НАБУ та САП заявляло, що їм відомо багато корупціонерів по записам і щоб самі здавалися, але ніхто не здався, але можливо повиходили рішати, то СБУ та ДБР мають спрацювати на перед і "посадити" рішал з непорішалами з повною конфіскацією. Проаналізувати усі записи і прийняти рішення правоохоронцям та по усім винним, які фігурували, а потім повтікали з награбованим
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02.12.2025 09:41 Відповісти
Через півгодини має розпочатись черговий суд над укр.розвідником Червінським.
Що на цей раз потрафить суддя Печерського Білоцерківець-козиря зміщено то?
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02.12.2025 11:18 Відповісти
Сьогодні до цих всіх обговорень підключилася відома Сніжана Єгорова, всі знають цю рідкісну ватну гидоту, шанувальницю путіна і росії. Раніше вона активно виступала проти Порошенко і за Зеленського. Зараз, мабуть на замовлення кремля говорить, Зеленський кидає у топку людей.
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02.12.2025 22:42 Відповісти
Так це ж і є банда Алі -Баби, і вася-пістолет то його основна силова бригада,зе то політична криша цього мафіозного угрупування.Якраз оцей вонючий кодлан до останньої можливості і захищав єрмака,доки антикорупціонери не приперли їх до стінки доказами,і головний це дії в інтересах ФСБ..Українці ще вжахнуться коли взнають яка мерзота безкарно чинить беззаконня в країні вже сьомий рік.
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03.12.2025 10:37 Відповісти
 
 