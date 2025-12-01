Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП, - СМИ

На данный момент есть как минимум четыре кандидата на должность нового главы Офиса президента после отставки Андрея Ермака.

Об этом говорится в материале УП

Кому могут предложить кресло Ермака в ОП

"По состоянию на начало недели собеседники УП называют сразу несколько фамилий на должность главы Офиса. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов и заместитель главы ОП по военным вопросам Павел Палиса выглядят как группа наиболее реальных кандидатов", - говорится в статье.

Другие кандидаты

Также собеседники издания отметили, что должность главы ОП могут предложить первому заместителю министра иностранных дел Сергею Кислице, который сейчас вовлечен в переговорный трек с США.

"Такое назначение могло бы сместить акцент должности руководителя Офиса со скандалов и внутренних проблем на большую международную работу, что могло бы несколько успокоить политическую ситуацию", - пишет УП.

В то же время переход в ОП премьера Юлии Свириденко называют невозможным по двум причинам: во-первых, сама премьер смотрит на это как на дауншифтинг, во-вторых, перезапуск всего Кабмина потребует много сил.

Увольнение Ермака

