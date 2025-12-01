РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9939 посетителей онлайн
Новости Кадровые изменения в правительстве Увольнение Ермака
1 425 27

Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП, - СМИ

Кто возглавит ОП вместо Ермака - СМИ узнали кандидатов

На данный момент есть как минимум четыре кандидата на должность нового главы Офиса президента после отставки Андрея Ермака

Об этом говорится в материале УП, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кому могут предложить кресло Ермака в ОП

"По состоянию на начало недели собеседники УП называют сразу несколько фамилий на должность главы Офиса. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов и заместитель главы ОП по военным вопросам Павел Палиса выглядят как группа наиболее реальных кандидатов", - говорится в статье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "На пограничные пункты пришло письмо о запрете выезда Ермака из Украины", - Гончаренко (обновлено)

Другие кандидаты

Также собеседники издания отметили, что должность главы ОП могут предложить первому заместителю министра иностранных дел Сергею Кислице, который сейчас вовлечен в переговорный трек с США.

"Такое назначение могло бы сместить акцент должности руководителя Офиса со скандалов и внутренних проблем на большую международную работу, что могло бы несколько успокоить политическую ситуацию", - пишет УП.

В то же время переход в ОП премьера Юлии Свириденко называют невозможным по двум причинам: во-первых, сама премьер смотрит на это как на дауншифтинг, во-вторых, перезапуск всего Кабмина потребует много сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику перед увольнением, - СМИ

Увольнение Ермака

Читайте также: Ермак за неделю до увольнения хотел добиться отставки Малюка, - СМИ

Автор: 

назначение (2216) Ермак Андрей (1425) Офис Президента (1861)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
А новий "голова ОПи" буде мати "всю палнату власті", як "папєрєднік"?
показать весь комментарий
01.12.2025 16:14 Ответить
+3
Бред.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:19 Ответить
+3
Ну тобто на цю посаду готові брати тільки повністю зашквареного "чєго ізволітє".
показать весь комментарий
01.12.2025 16:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А новий "голова ОПи" буде мати "всю палнату власті", як "папєрєднік"?
показать весь комментарий
01.12.2025 16:14 Ответить
Як попередніх він буде отримувати те що треба віддати хазяїну.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:19 Ответить
а Юля С. не розглядається? Чи жінки там поза конкурсом?
показать весь комментарий
01.12.2025 16:15 Ответить
Читай уважніше.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:10 Ответить
Полисой и Будановым пытается Зеленский прикрыться как щитом.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:15 Ответить
Це ті хто пройшов перший етап, тепер победа за тім хто запропонує..... та не в гривнях
показать весь комментарий
01.12.2025 16:17 Ответить
Бред.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:19 Ответить
Шмигаля, кого ж ще обере. Він ручний.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:19 Ответить
Скорее Федоров. По принципу максимального очкализательства у ************.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:48 Ответить
Конкурс на закупівельника туалетного паперу та сріпок? Круто.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:22 Ответить
Ну тобто на цю посаду готові брати тільки повністю зашквареного "чєго ізволітє".
показать весь комментарий
01.12.2025 16:25 Ответить
А вони потужні менеджери ?
показать весь комментарий
01.12.2025 16:25 Ответить
Середньої потужності.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:57 Ответить
Проблема не в прізвищі а в концетрації влади в руках завгоспа
показать весь комментарий
01.12.2025 16:26 Ответить
Посмотрел список людей, которые возглавляли Офис Президента Украины (ранее - Администрация Президента / Секретариат Президента). Например, при Порошенко это были Борис Ложкин, а потом Игорь Райнин. Их кто-то знает? Почему сейчас это должен быть человек, у которого власть на уровне Президента? Возьмите профессионала, который будет заниматься своим делом, и не лезть в политику?
показать весь комментарий
01.12.2025 16:27 Ответить
Питання, якщо раніше усім керував Єрмак, то хто керує країною зараз!? Ґвалт, люди, ряяяятуйтеее!!!!
показать весь комментарий
01.12.2025 16:32 Ответить
Схоже, що кастинг на місце єрмака відбудеться серед "наших людей", як в тій пісні, але українців на цьому кастингу не буде:
" ... Лёва был хозяин дома,
его морда всем знакома,
Бакалейщик Лёва Трайзерман.
Собрались аристократы,
были все они богаты,
Беден был лишь Иванов Иван.
Был Абрам из Сахартреста,
с ним пришлаего невеста,
Сара с толстым задом за собой.
Рабинович был с Арбата,
с ним пришли четыре брата,
А Иванов, ***, пришёл с чужой женой!
Гости все уселись рядом,
пот со всех катился градом,
Лёва сердцем чувствовал беду.... "
показать весь комментарий
01.12.2025 16:39 Ответить
що це за посада така "глава оп"???
показать весь комментарий
01.12.2025 16:40 Ответить
Це ж треба, щоб через абсолютно неконституційну, чисто технічну посаду підіймався такий гамір!
показать весь комментарий
01.12.2025 16:43 Ответить
Раніше завгосп,завбази були шановані,бо там можна красти Виходить ,що і зараз ця посада має великі шанси збагатитися.Правда сума для збагатчення зараз рахується в міліардах До речі ці посади ,як правило ,займали євреї.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:43 Ответить
заберите у них карты чтобы не гадали ... вместо дерьмака прийдет круче ,,ДЕРЬМАК,,УМЕЮЩИЙ ВОРОВАТЬ
показать весь комментарий
01.12.2025 16:49 Ответить
Все продовжуємо переставляти ліжка надіючись ,що старі повії порадують нас цнотою...
показать весь комментарий
01.12.2025 16:57 Ответить
Тобто одні дуполизи в Шмаркля в зеленій опі затичка
показать весь комментарий
01.12.2025 16:58 Ответить
Всі покидьки. Інші зеленим не служать.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:13 Ответить
У Єрмак є "вбитий брат", можно його призначити...
показать весь комментарий
01.12.2025 17:15 Ответить
Подонок ніколи не призначить біля себе порядну людину, тому Зеленський призначить або подонка Буланова, який уложив по дурості чимало наших хлопців або нікчему Шмигаля, шоб було кому облизувать зеленого царя
показать весь комментарий
01.12.2025 17:16 Ответить
Зараз потужник вибирає з ким буде спати
показать весь комментарий
01.12.2025 17:19 Ответить
 
 