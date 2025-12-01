4 466 39
"На пограничные пункты пришло письмо о запрете выезда Ермака из Украины", - Гончаренко (обновлено)
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку могли запретить выезд из Украины.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака", - утверждает он.
"По моим данным основание – соответствующий запрос НАБУ", - добавил нардеп.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
Топ комментарии
+12 Randall Flag #387882
показать весь комментарий01.12.2025 15:55 Ответить Ссылка
+5 Luk Viktor
показать весь комментарий01.12.2025 15:57 Ответить Ссылка
+5 Максим Коваленко
показать весь комментарий01.12.2025 15:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Могли.... не Могли...
Це про Що ?????