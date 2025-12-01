РУС
Новости Увольнение Ермака
4 466 39

"На пограничные пункты пришло письмо о запрете выезда Ермака из Украины", - Гончаренко (обновлено)

Ермак не сможет покинуть Украину

Бывшему главе ОП Андрею Ермаку могли запретить выезд из Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака", - утверждает он.

"По моим данным основание – соответствующий запрос НАБУ", - добавил нардеп.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Читайте: Ермак за неделю до увольнения хотел добиться отставки Малюка, - СМИ

Увольнение Ермака

Читайте: Ермак до последнего не верил, что Зеленский его уволит, - СМИ

Гончаренко скрин

Автор: 

Гончаренко (554) Ермак Андрей (1425)
Топ комментарии
+12
Так він же ж до арміїї збирався?
01.12.2025 15:55 Ответить
+5
На ЛБЗ таких прикордонних пунктів немає - от і рветься дЄрмак на фронт, щоб додому до батька перебігти
01.12.2025 15:57 Ответить
+5
цирк для дурачків.
01.12.2025 15:58 Ответить
Так він же ж до арміїї збирався?
01.12.2025 15:55 Ответить
Оце поворот ні...уя собі😁
01.12.2025 15:59 Ответить
ага, до Кулеби, хоч би лопат вистачило
01.12.2025 15:59 Ответить
А що не так? До швейцарської армії лижних військ...
01.12.2025 16:21 Ответить
От навіщо Ви йому підказуєте, як туди краще дістатися?

01.12.2025 16:25 Ответить
Та ні, просто зараз з'ясується, що він має генеральський чин. Причому інтендантської служби. Що передбачає виконання обов'язків не менш ніж за 1000 км від ЛБЗ. Десь в межах Київської області.
01.12.2025 16:58 Ответить
може й так.
01.12.2025 17:01 Ответить
здається мені, що найближчим часом суспільству з сумним виглядом буде пред'явлений висновок ВЛК щодо непридатності єрмака до служби: "я був готовий, придбав собі наплічник й каремат, але висновок є висновок - тут я безсилий, доначу, вірю в ЗСУ, а тут мій збір на десять турнікетів, підтримайте бо хлопцям важко".
01.12.2025 17:00 Ответить
Він через північний пройде, там листи *********.
01.12.2025 15:55 Ответить
Валерчик)) ну это же в чистом виде холокост (((а ты сидишь, мацу наминаешь.)
01.12.2025 15:55 Ответить
Хто такий ВалЄрчік?
01.12.2025 15:58 Ответить
Тут есть один валерчик. Который, когда прихватили за яйца Ермака, начал вопить про антисемитизм))
01.12.2025 16:10 Ответить
А Єрмак семіт?
01.12.2025 16:35 Ответить
...або араП 😂
01.12.2025 17:13 Ответить
мабуть вже пізно листи розсилати ,пора в інтерпол папірці готувати?//
01.12.2025 15:57 Ответить
Не спішіть. Треба ж отримати відмашку, що облаштувався, прилаштував бабло, діточок та дружину з коханкою пристрояні... Тоді можна і в інтерпол звертатись
01.12.2025 16:00 Ответить
На ЛБЗ таких прикордонних пунктів немає - от і рветься дЄрмак на фронт, щоб додому до батька перебігти
01.12.2025 15:57 Ответить
цирк для дурачків.
01.12.2025 15:58 Ответить
Жертву режиму ліплять
01.12.2025 15:58 Ответить
01.12.2025 15:59 Ответить
якщо це правда, то це багато що говорить про розумові здібності.
01.12.2025 16:48 Ответить
Лови вора!
01.12.2025 15:59 Ответить
Рівнивець дав розпорядження.
01.12.2025 16:01 Ответить
НЕ верю!
01.12.2025 16:03 Ответить
Відповідно до чинного законодавства мобілізовані громадяни по суті, в певній мірі не підсудні. Вангую, десь через пару місяців солдат Єрмак А.Б. у в/ч вже буде рахуватися як зниклий безвісти. Враховуючи на скільки ця особа "прібарахлілась", то він із 99,99% вирогідністю просто "тіха уйдьот в лєс, сєвєрний лєс".
01.12.2025 16:03 Ответить
01.12.2025 16:03 Ответить
людина, яка має диппаспорт, проходить іншим корідором
01.12.2025 16:04 Ответить
Ні про що....
Могли.... не Могли...
Це про Що ?????
01.12.2025 16:08 Ответить
Тю..тож поїде Ермакович, або Цермаковскій...дурним воно байдуже!))
01.12.2025 16:09 Ответить
Одного дня чи ночі він зникне
01.12.2025 16:13 Ответить
Раніше, а в окремих локаціях і зараз, "пророкам, шаманам, месіям" та подібним чудакам, якщо їх язик підводив та вводив в оману- могли й голову від тулуба відділити. Тут або шана та нагорода або на . уй з племені чи голова з пліч. А прогнози у нашого оракула чесно скажимо херові.. Ризикує гончаренко..
01.12.2025 16:14 Ответить
Язик цьому хлопцю треба сміло вирвати.Такі і про обшуки попереджають корупційну шушеру.
01.12.2025 16:23 Ответить
це не проблема якщо в тебе є ще паспорти на інші призвіща
01.12.2025 16:28 Ответить
не так швидко, не лякайте, не лякайте тих тварин, потрібно щод той самій ніщеброд умеров з маямі повернувся, а так усю рибу налякаєте...
01.12.2025 16:50 Ответить
 
 