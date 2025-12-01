"На пограничные пункты пришло письмо о запрете выезда Ермака из Украины", - Гончаренко (обновлено)

Бывшему главе ОП Андрею Ермаку могли запретить выезд из Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака", - утверждает он.

"По моим данным основание – соответствующий запрос НАБУ", - добавил нардеп.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Читайте: Ермак за неделю до увольнения хотел добиться отставки Малюка, - СМИ

Увольнение Ермака

Читайте: Ермак до последнего не верил, что Зеленский его уволит, - СМИ