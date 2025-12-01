"На прикордонні пункти прийшов лист про заборону виїзду Єрмака з України", - Гончаренко (оновлено)

Ексочільнику ОП Андрію Єрмаку могли заборонити виїзд з України.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"На прикордонні пункти пропуску прийшов лист про заборону виїзду з України Андрія Єрмака", - стверджує він.

"За моїми даними підстава - відповідний запит НАБУ", - додав нардеп.

Офіційного підтвердження цієї інформації на цю мить немає.

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