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"На прикордонні пункти прийшов лист про заборону виїзду Єрмака з України", - Гончаренко (оновлено)
Ексочільнику ОП Андрію Єрмаку могли заборонити виїзд з України.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"На прикордонні пункти пропуску прийшов лист про заборону виїзду з України Андрія Єрмака", - стверджує він.
"За моїми даними підстава - відповідний запит НАБУ", - додав нардеп.
Офіційного підтвердження цієї інформації на цю мить немає.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+20 Randall Flag #387882
показати весь коментар01.12.2025 15:55 Відповісти Посилання
+17 Олександр Дніпро
показати весь коментар01.12.2025 15:59 Відповісти Посилання
+9 Luk Viktor
показати весь коментар01.12.2025 15:57 Відповісти Посилання
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Могли.... не Могли...
Це про Що ?????
Донатити треба сюди до НАБУ, САП, ВАКС. (ИМХО)
Ці люди ловлять кротів і працюють на зарплату.
А ми кидаємо гроші на благодійні фонди, які мають право 80% витрачати на свої потреби. А потім бачиш їде Toyota Tundra з написом "ВОЛОНТЕР", ну хіба не смішно...?
Або скинулись на пікап, а потім іде пікап за кермом київський ТРОшник, везе гуманітарну собі додому, навіть коробки мічені. А дружина всі ці скарби на базарі продає.
Хлопцям з НАБУ велика подяка за кротів та інших покидьків. Щось вони обліпили нашого президента як блохи.
А ось маленька підказочка для слідчого початківця:
1. Приходите у підрозділ ТРО куди донатять і пікапи купляють.
2. Заходите в бухгалтерию і питаєте картку обліку роботи автомобіля (ну пікапа якого подарували волонтери наприклад).
3. Картки звісно немає, облік не ведеться а соляра рікою тече.
4. Ось прецедент.
5. Запитуєте бухгалтера де соляра, бухгалтер зливає усю схему.
6. Запитуєте всіх по схемі, ті зливають кротів.
7. Справу зроблено.
Звичайно це не кроти, як "Козирь" а кортики, але хто знає куди стежка приведе...
...Головне іти вперед правильною стежкою...
Ні у них ще є плани і це плани " переговорні " останній удар по велосипеду Україна.