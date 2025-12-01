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Новини Звільнення Єрмака
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"На прикордонні пункти прийшов лист про заборону виїзду Єрмака з України", - Гончаренко (оновлено)

єрмак не зможе покинути Україну

Ексочільнику ОП Андрію Єрмаку могли заборонити виїзд з України.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"На прикордонні пункти пропуску прийшов лист про заборону виїзду з України Андрія Єрмака", - стверджує він.

"За моїми даними підстава - відповідний запит НАБУ", - додав нардеп.

Офіційного підтвердження цієї інформації на цю мить немає.

Читайте: Єрмак за тиждень до звільнення хотів добитися відставки Малюка, - ЗМІ

Звільнення Єрмака

Читайте: Єрмак до останнього не вірив, що Зеленський його звільнить, - ЗМІ

Гончаренко скрін

Автор: 

Гончаренко Олексій (544) Єрмак Андрій (1781)
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Топ коментарі
+20
Так він же ж до арміїї збирався?
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01.12.2025 15:55 Відповісти
+17
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01.12.2025 15:59 Відповісти
+9
На ЛБЗ таких прикордонних пунктів немає - от і рветься дЄрмак на фронт, щоб додому до батька перебігти
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01.12.2025 15:57 Відповісти
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Так він же ж до арміїї збирався?
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01.12.2025 15:55 Відповісти
Оце поворот ні...уя собі😁
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01.12.2025 15:59 Відповісти
ага, до Кулеби, хоч би лопат вистачило
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01.12.2025 15:59 Відповісти
А що не так? До швейцарської армії лижних військ...
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01.12.2025 16:21 Відповісти
От навіщо Ви йому підказуєте, як туди краще дістатися?

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01.12.2025 16:25 Відповісти
Та ні, просто зараз з'ясується, що він має генеральський чин. Причому інтендантської служби. Що передбачає виконання обов'язків не менш ніж за 1000 км від ЛБЗ. Десь в межах Київської області.
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01.12.2025 16:58 Відповісти
може й так.
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01.12.2025 17:01 Відповісти
здається мені, що найближчим часом суспільству з сумним виглядом буде пред'явлений висновок ВЛК щодо непридатності єрмака до служби: "я був готовий, придбав собі наплічник й каремат, але висновок є висновок - тут я безсилий, доначу, вірю в ЗСУ, а тут мій збір на десять турнікетів, підтримайте бо хлопцям важко".
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01.12.2025 17:00 Відповісти
До армії рф?
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01.12.2025 17:25 Відповісти
Він через північний пройде, там листи *********.
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01.12.2025 15:55 Відповісти
Валерчик)) ну это же в чистом виде холокост (((а ты сидишь, мацу наминаешь.)
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01.12.2025 15:55 Відповісти
Хто такий ВалЄрчік?
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01.12.2025 15:58 Відповісти
Тут есть один валерчик. Который, когда прихватили за яйца Ермака, начал вопить про антисемитизм))
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01.12.2025 16:10 Відповісти
А Єрмак семіт?
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01.12.2025 16:35 Відповісти
...або араП 😂
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01.12.2025 17:13 Відповісти
мабуть вже пізно листи розсилати ,пора в інтерпол папірці готувати?//
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01.12.2025 15:57 Відповісти
Не спішіть. Треба ж отримати відмашку, що облаштувався, прилаштував бабло, діточок та дружину з коханкою пристрояні... Тоді можна і в інтерпол звертатись
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01.12.2025 16:00 Відповісти
На ЛБЗ таких прикордонних пунктів немає - от і рветься дЄрмак на фронт, щоб додому до батька перебігти
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01.12.2025 15:57 Відповісти
цирк для дурачків.
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01.12.2025 15:58 Відповісти
Жертву режиму ліплять
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01.12.2025 15:58 Відповісти
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01.12.2025 15:59 Відповісти
якщо це правда, то це багато що говорить про розумові здібності.
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01.12.2025 16:48 Відповісти
Лови вора!
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01.12.2025 15:59 Відповісти
Рівнивець дав розпорядження.
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01.12.2025 16:01 Відповісти
НЕ верю!
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01.12.2025 16:03 Відповісти
Відповідно до чинного законодавства мобілізовані громадяни по суті, в певній мірі не підсудні. Вангую, десь через пару місяців солдат Єрмак А.Б. у в/ч вже буде рахуватися як зниклий безвісти. Враховуючи на скільки ця особа "прібарахлілась", то він із 99,99% вирогідністю просто "тіха уйдьот в лєс, сєвєрний лєс".
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01.12.2025 16:03 Відповісти
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01.12.2025 16:03 Відповісти
людина, яка має диппаспорт, проходить іншим корідором
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01.12.2025 16:04 Відповісти
Ні про що....
Могли.... не Могли...
Це про Що ?????
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01.12.2025 16:08 Відповісти
Тю..тож поїде Ермакович, або Цермаковскій...дурним воно байдуже!))
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01.12.2025 16:09 Відповісти
Одного дня чи ночі він зникне
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01.12.2025 16:13 Відповісти
Раніше, а в окремих локаціях і зараз, "пророкам, шаманам, месіям" та подібним чудакам, якщо їх язик підводив та вводив в оману- могли й голову від тулуба відділити. Тут або шана та нагорода або на . уй з племені чи голова з пліч. А прогнози у нашого оракула чесно скажимо херові.. Ризикує гончаренко..
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01.12.2025 16:14 Відповісти
Язик цьому хлопцю треба сміло вирвати.Такі і про обшуки попереджають корупційну шушеру.
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01.12.2025 16:23 Відповісти
це не проблема якщо в тебе є ще паспорти на інші призвіща
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01.12.2025 16:28 Відповісти
не так швидко, не лякайте, не лякайте тих тварин, потрібно щод той самій ніщеброд умеров з маямі повернувся, а так усю рибу налякаєте...
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01.12.2025 16:50 Відповісти
Якщо "Козир" поїде, то буде без козирка...???
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02.12.2025 14:28 Відповісти
От ці гниди вже радіють,хоч самі ще більші злодюги.
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02.12.2025 14:31 Відповісти
Тепер бачу куди треба донатити.
Донатити треба сюди до НАБУ, САП, ВАКС. (ИМХО)
Ці люди ловлять кротів і працюють на зарплату.

А ми кидаємо гроші на благодійні фонди, які мають право 80% витрачати на свої потреби. А потім бачиш їде Toyota Tundra з написом "ВОЛОНТЕР", ну хіба не смішно...?
Або скинулись на пікап, а потім іде пікап за кермом київський ТРОшник, везе гуманітарну собі додому, навіть коробки мічені. А дружина всі ці скарби на базарі продає.

Хлопцям з НАБУ велика подяка за кротів та інших покидьків. Щось вони обліпили нашого президента як блохи.

А ось маленька підказочка для слідчого початківця:
1. Приходите у підрозділ ТРО куди донатять і пікапи купляють.
2. Заходите в бухгалтерию і питаєте картку обліку роботи автомобіля (ну пікапа якого подарували волонтери наприклад).
3. Картки звісно немає, облік не ведеться а соляра рікою тече.
4. Ось прецедент.
5. Запитуєте бухгалтера де соляра, бухгалтер зливає усю схему.
6. Запитуєте всіх по схемі, ті зливають кротів.
7. Справу зроблено.

Звичайно це не кроти, як "Козирь" а кортики, але хто знає куди стежка приведе...
...Головне іти вперед правильною стежкою...
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02.12.2025 14:50 Відповісти
Ви ж не думаєте що єрмак збирається тікати ?
Ні у них ще є плани і це плани " переговорні " останній удар по велосипеду Україна.
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02.12.2025 22:25 Відповісти
Налякали!!!! Але для ,, законного,, виїзду є ,,Елітне таксі,, прямо зі Львова без зупинки на українському кордоні.
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03.12.2025 11:57 Відповісти
 
 