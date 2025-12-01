Зеленский о новом руководителе ОП: Есть достойные люди, будут дополнительные консультации

Президент Владимир Зеленский заявил, что проведет дополнительные консультации по назначению нового главы Офиса президента после возвращения в Украину.

Об этом он сказал на пресс-брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В Украине есть очень достойные люди"

По его словам, выбор руководителя ОП зависит от некоторых вещей, в частности важных направлений.

"Сенсаций сегодня не будет. Я хочу провести еще дополнительные консультации, я их запланировал, по возвращении в Украину я это сделаю. Мой выбор зависит от некоторых вещей. Фокусируемся больше на дипломатии или других направлениях, которые очень важны. Безусловно, у нас есть очень достойные люди в Украине. Я думаю, вы это увидите", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак до последнего не верил, что Зеленский его уволит, - СМИ

Увольнение Ермака

Читайте также: Зеленский еще не определился с кандидатурой на пост главы ОП, - советник Литвин