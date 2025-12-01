РУС
1 030 26

Зеленский о новом руководителе ОП: Есть достойные люди, будут дополнительные консультации

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что проведет дополнительные консультации по назначению нового главы Офиса президента после возвращения в Украину.

Об этом он сказал на пресс-брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В Украине есть очень достойные люди"

По его словам, выбор руководителя ОП зависит от некоторых вещей, в частности важных направлений.

"Сенсаций сегодня не будет. Я хочу провести еще дополнительные консультации, я их запланировал, по возвращении в Украину я это сделаю. Мой выбор зависит от некоторых вещей. Фокусируемся больше на дипломатии или других направлениях, которые очень важны. Безусловно, у нас есть очень достойные люди в Украине. Я думаю, вы это увидите", - добавил Зеленский.

Увольнение Ермака

Зеленский Владимир (22785) Офис Президента (1861)
Огласіте весь список, пжалуста!
01.12.2025 18:36 Ответить
01.12.2025 18:36 Ответить
**** ! Не про люди достойні потрібні, а ОБІЦЯНКА ЗОВСІМ НОВОГО СТАТУСУ наступника - статус КЛЄРКА ОФІСУ!!!
01.12.2025 18:42 Ответить
01.12.2025 18:42 Ответить
01.12.2025 19:11 Ответить
01.12.2025 19:11 Ответить
Що з ліва сидить відразу за зелепугою дуже надійний та чесний і потужний.
01.12.2025 18:38 Ответить
01.12.2025 18:38 Ответить
Там троє зліва сидить
01.12.2025 18:40 Ответить
01.12.2025 18:40 Ответить
Цей що відразу найпотужніший.
01.12.2025 18:41 Ответить
01.12.2025 18:41 Ответить
Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль - основні кандидати на посаду глави ОП. Джерело: https://censor.net/ua/n3588048
А чим погана Марʼяна Безугла? Вона б виконала цю роботу на відмінно
01.12.2025 18:40 Ответить
01.12.2025 18:40 Ответить
Мар'яна його без змінювачів свідомості задовбає
01.12.2025 18:45 Ответить
01.12.2025 18:45 Ответить
Знову крендель з трускавецькою освітою ?
01.12.2025 18:40 Ответить
01.12.2025 18:40 Ответить
Вибір між Льовочкіним і Безуглою?
01.12.2025 18:40 Ответить
01.12.2025 18:40 Ответить
З квартальной академії, з трускавецького університету чи на київський окружной кадри підбірає?
01.12.2025 18:43 Ответить
01.12.2025 18:43 Ответить
Вже надивилися і наслухалися, і продовжуємо бачити і слухати, тільки достойних ! )
01.12.2025 18:43 Ответить
01.12.2025 18:43 Ответить
такі ж достойні люди, як і квартальний пдорас? чи ще достойніші?
01.12.2025 18:44 Ответить
01.12.2025 18:44 Ответить
Давай, одразу "Лисого" з кварталу! Не чужий хлоп...
01.12.2025 18:45 Ответить
01.12.2025 18:45 Ответить
... жека лисий потягне .
01.12.2025 18:45 Ответить
01.12.2025 18:45 Ответить
Лисий посивів, він не підійде
01.12.2025 18:49 Ответить
01.12.2025 18:49 Ответить
Поїхала Буратіна пздти про свої наміри народити нового Єрмака?
В сіх ОВА замінити людішєк Єрмака, ТАТАРОВА НА СМІТНИК , ОПЗЖ нах з ВР, КАБАНА замінити з голосуванням нової коаліції....
01.12.2025 18:45 Ответить
01.12.2025 18:45 Ответить
Потрібно розганяти усе оп і повертати субєкність вру а не призначати нового,"правильного єрмака".Потрібно розганяти замів єрмака,тих що країною в ручному режимі керують,а не призначати нового кардинала
01.12.2025 18:46 Ответить
01.12.2025 18:46 Ответить
згорів сарай гори і хата!-найкращий-Вальцман сивочолий.-багато хто тут зі мною згоден)
01.12.2025 18:50 Ответить
01.12.2025 18:50 Ответить
Если шо, я могу
01.12.2025 18:51 Ответить
01.12.2025 18:51 Ответить
достойные люди? там могут быть только измазанные в говне по макушку
01.12.2025 18:55 Ответить
01.12.2025 18:55 Ответить
Хотьпаржом
01.12.2025 18:58 Ответить
01.12.2025 18:58 Ответить
"Потужний" менеджер здувся.Вся Україна гомоніла про те який є Єрмак але довго впирався найвеличніший,не хотів з коришем розлучатись поки НАБУ козирну карту не засвітили.
01.12.2025 19:18 Ответить
01.12.2025 19:18 Ответить
За його словами, вибір керівника ОП залежить від деяких речей, зокрема важливих напрямків. на один із основних напрямків для "зелених зрадників" в Україні.ще на початку війни вказав український патріот і захисник острова Зміїний(яка достойність в президента,в такім лайні держава вся)))
01.12.2025 19:19 Ответить
01.12.2025 19:19 Ответить
В нас є гідні кандидатури не на главу офісу, а на місце президента. Краще йди у відставку, замість, щоб тасувати колоду підлеглих
01.12.2025 19:29 Ответить
01.12.2025 19:29 Ответить
Тяжко серед достойних вибрати такого, що на записах міндіча-спіздіча не засвічений…
01.12.2025 19:47 Ответить
01.12.2025 19:47 Ответить
 
 