Зеленский о новом руководителе ОП: Есть достойные люди, будут дополнительные консультации
Президент Владимир Зеленский заявил, что проведет дополнительные консультации по назначению нового главы Офиса президента после возвращения в Украину.
Об этом он сказал на пресс-брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.
"В Украине есть очень достойные люди"
По его словам, выбор руководителя ОП зависит от некоторых вещей, в частности важных направлений.
"Сенсаций сегодня не будет. Я хочу провести еще дополнительные консультации, я их запланировал, по возвращении в Украину я это сделаю. Мой выбор зависит от некоторых вещей. Фокусируемся больше на дипломатии или других направлениях, которые очень важны. Безусловно, у нас есть очень достойные люди в Украине. Я думаю, вы это увидите", - добавил Зеленский.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
