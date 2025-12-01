Зеленский об отставке Ермака: Принимаю решения, сфокусированные на укреплении Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что ежедневно принимает важные решения, направленные на укрепление Украины. Отставка главы Офиса президента Андрея Ермака – одно из них.

Об этом он сказал на пресс-брифинге в Париже, информирует Цензор.НЕТ.

Коррупция влияет на переговорный процесс

Его спросили о возможности влияния отставки Ермака и антикоррупционных скандалов на переговорный процесс с американской стороной по "мирному соглашению".

"Все (события и обстоятельства, которые происходят в Украине, в частности отставка главы ОП Андрея Ермака. – Ред.) влияют на ситуацию, на переговорный процесс", – заявил Зеленский.

Глава государства также отметил, что в Украине ежедневно происходит много процессов, которые требуют важных государственных решений.

"В моем случае я – президент воюющей страны, я каждый день принимаю решения. Они разные, в большинстве своем очень непростые. Начиная с начала этой войны, я принимал и буду продолжать принимать решения, только которые сфокусированы на укреплении Украины", - добавил Зеленский.

Увольнение Ермака

