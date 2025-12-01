Зеленский об отставке Ермака: Принимаю решения, сфокусированные на укреплении Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что ежедневно принимает важные решения, направленные на укрепление Украины. Отставка главы Офиса президента Андрея Ермака – одно из них.
Об этом он сказал на пресс-брифинге в Париже, информирует Цензор.НЕТ.
Коррупция влияет на переговорный процесс
Его спросили о возможности влияния отставки Ермака и антикоррупционных скандалов на переговорный процесс с американской стороной по "мирному соглашению".
"Все (события и обстоятельства, которые происходят в Украине, в частности отставка главы ОП Андрея Ермака. – Ред.) влияют на ситуацию, на переговорный процесс", – заявил Зеленский.
Глава государства также отметил, что в Украине ежедневно происходит много процессов, которые требуют важных государственных решений.
"В моем случае я – президент воюющей страны, я каждый день принимаю решения. Они разные, в большинстве своем очень непростые. Начиная с начала этой войны, я принимал и буду продолжать принимать решения, только которые сфокусированы на укреплении Украины", - добавил Зеленский.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
а може так і треба ?
.
.
Чомусь мені здається вовчин похід наздоганяти Трампа у його деменційному стані не відстає, дарма що Буратіна в двічі майже молодший.
Оманська ZеГнида вважає що навколо лише зебіли.
Шанс зміцнитись Україна може тільки в разі відставки недолугого недопреЗЕдента!
Чмо ти безтолкове, а не президент.
Что удалось..
Все знают...
А вот что удалось ... знля...чонгар клистроны это понятно. Ели будет армия то не будет воровства на асфальте... как Азов удачно орки окружили.. как до Киева по новым дорогам... почти ...где эти десятки ракет точнее названия есть ракет....
Только то что турчинов и пашинсктй . Сделали. .
Повесить скотину за ноги.. буратино.
Пока не расскажет где украденое..
Хотя и так ясно . В Хайфе...
Если сша не наступят этим скотам на хвост..
Будут в золоте купатся.. воровали то и у сша..
WTF???
Тобто, коли тобі напряму (або через МЗС) казали (ще при Байдені) "ПРИБЕРИ ЄРМАКА", то це була "фокусування на зміцненні України"?
Коли цей дєрьмак ДВІЧІ (!!!) їздив до США у грудні 2023-го аби голосування для виділення воєнної допомоги Україні в Сенаті та Конгресі не відбулося до їхніх Різдвяних канікул - це теж "зміцнення України"?
Ти, падло зелене, в якій Україні живеш? Коксово-совковій? Тоді дєрьмак все робив правильно і "те, що ти йому кажеш".
От тільки для РЕАЛЬНОЇ України і українців ці дії вилізли сотнями тисяч смертей, зруйнованою економікою і зламаними долями. Зете ви усі - "в шоколаді", але пам'ятайте, що "після 12-ї карета перетвориться в гарбуза", а ваш "шоколад" - на лайно! (або, як казав Бєня, "а на виході - каса!")