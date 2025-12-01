РУС
Зеленский об отставке Ермака: Принимаю решения, сфокусированные на укреплении Украины

Зеленский об отставке Ермака

Президент Владимир Зеленский заявил, что ежедневно принимает важные решения, направленные на укрепление Украины. Отставка главы Офиса президента Андрея Ермака – одно из них.

Об этом он сказал на пресс-брифинге в Париже, информирует Цензор.НЕТ.

Коррупция влияет на переговорный процесс

Его спросили о возможности влияния отставки Ермака и антикоррупционных скандалов на переговорный процесс с американской стороной по "мирному соглашению".

"Все (события и обстоятельства, которые происходят в Украине, в частности отставка главы ОП Андрея Ермака. – Ред.) влияют на ситуацию, на переговорный процесс", – заявил Зеленский.

Глава государства также отметил, что в Украине ежедневно происходит много процессов, которые требуют важных государственных решений.

"В моем случае я – президент воюющей страны, я каждый день принимаю решения. Они разные, в большинстве своем очень непростые. Начиная с начала этой войны, я принимал и буду продолжать принимать решения, только которые сфокусированы на укреплении Украины", - добавил Зеленский.

Увольнение Ермака

Топ комментарии
Шо ти мелеш, дупа під горіла та шия зачухалася то ти андрюшку і попер. А тепер розказую який він патріот.
"я -- президент воюючої країни, я кожного дня ухвалюю рішення"-я я я я ....прям "держава-це я"
а 6 років тотального царювання дєрьмака якого ти назначив СВОЇМ РІШЕННЯМ - це що було ?

Оманська ZеГнида вважає що навколо лише зебіли.
Шо ти мелеш, дупа під горіла та шия зачухалася то ти андрюшку і попер. А тепер розказую який він патріот.
завтра він сам самовбть'ся і скаже що це правільно і він був патріот !!!

а може так і треба ?

.
какая гадость єтот ЗЄльоний залівной язик бєз костєй !!!!

.
Азм єсть царь!?
Показником імітації членом ЗЕ по роялю змін буде залишений Татаров в ОПУ - з ЙОГО ВЛАСНИМИ !!! ОРГАНИ БЕЗПЕКИ, ПРАВОПОРЯДКУ і СУДОВОЇ влади
ТИ **** просто признач клерка, а не нового СМАТРЯЩЕВА, котрого Єрмак на удальонкє консультуватиме ...
доречі, Патрушев вже не зможе тобі допомогти, як в Омані ?
"я -- президент воюючої країни, я кожного дня ухвалюю рішення"-я я я я ....прям "держава-це я"
можна скласти ТРИ штуки !!! ЗЕ вдовж довжелезного Трампа ,але амбіції майже рівні : чим гірші справи - тим нарцисоїдальніші бажання обіцянки- планування ...
Чомусь мені здається вовчин похід наздоганяти Трампа у його деменційному стані не відстає, дарма що Буратіна в двічі майже молодший.
ПОЦ
а 6 років тотального царювання дєрьмака якого ти назначив СВОЇМ РІШЕННЯМ - це що було ?

Оманська ZеГнида вважає що навколо лише зебіли.
"рішення, сфокусовані на зміцнення України" - це йти геть, щоб на Банківській блазнем більше ніколи не смерділо.
У Буратіни одна фокусіровка - ніздря ... Й тепер йому до БУНКЕРУ треба затвердити нового продюсера , - бо це свята для тупого шоумена людина з часів дитинства біля мами Ріми на табуретці з виступлєніямі над апладістмєнти
Накінець-то, я аж розчулився...
А є такі рішення дурацькі і ЗЕбільні які негайно треба скасувати.А відставку Єрмака треба було зробити набагато раніше
Як завжди потужно імітує діяльність, часом видаючи мудрому наріду красиві, але нічого не значущі фрази...
Воно й видно наскільки його рішення «зміцнили» Україну!
Шанс зміцнитись Україна може тільки в разі відставки недолугого недопреЗЕдента!
С.ука, .лядь. Пшло нах вслід за дєрьмаком!!!!
Так, патріот. Патрушев в Омані включив ТВ і показав збитий літак, вава укакався і все зробив, як веліли.
У моєму випадку я -- президент воюючої країни, Джерело: https://censor.net/ua/n3588052

Чмо ти безтолкове, а не президент.
Будь послідовним, іди у відставку. Ти ж прокакався на всії фронтах, куди сунув свое потужное рило.
Если ест справедливость .хоть какой-то маленький шанс услышать от этого...что оно обещало в омане...
Что удалось..
Все знают...
А вот что удалось ... знля...чонгар клистроны это понятно. Ели будет армия то не будет воровства на асфальте... как Азов удачно орки окружили.. как до Киева по новым дорогам... почти ...где эти десятки ракет точнее названия есть ракет....
Только то что турчинов и пашинсктй . Сделали. .
Повесить скотину за ноги.. буратино.
Пока не расскажет где украденое..
Хотя и так ясно . В Хайфе...

Если сша не наступят этим скотам на хвост..
Будут в золоте купатся.. воровали то и у сша..
Твоє зміцнення виглядає жалюгідним як і ти сам
Коли там вибори, зєля? В тебе рейтинг сміттєвий, літор каканий
а всі попередні "зе" призначення - для здачі національних інтересів України і пограбування українського народу....
Коли дружина подає документи на розірвання шлюбу, то половині звинувачень можна не вірити, навіть тим де вона вказує, що чоловік не виконував "супружєский долг" (оманський)
Походу зелені знайшли собі аеродром, рудий дав гарантії, америка почала війну проти Європи
ЦЕ МАЛО БУТИ З ПЕРШОГО ДНЯ ПО ЗАМОВЧУВАННЮ! , чмо криворагульне
"...я ухвалював і буду продовжувати ухвалювати рішення, тільки які сфокусовані на зміцнення України" Джерело: https://censor.net/ua/n3588052

WTF???
Тобто, коли тобі напряму (або через МЗС) казали (ще при Байдені) "ПРИБЕРИ ЄРМАКА", то це була "фокусування на зміцненні України"?
Коли цей дєрьмак ДВІЧІ (!!!) їздив до США у грудні 2023-го аби голосування для виділення воєнної допомоги Україні в Сенаті та Конгресі не відбулося до їхніх Різдвяних канікул - це теж "зміцнення України"?
Ти, падло зелене, в якій Україні живеш? Коксово-совковій? Тоді дєрьмак все робив правильно і "те, що ти йому кажеш".
От тільки для РЕАЛЬНОЇ України і українців ці дії вилізли сотнями тисяч смертей, зруйнованою економікою і зламаними долями. Зете ви усі - "в шоколаді", але пам'ятайте, що "після 12-ї карета перетвориться в гарбуза", а ваш "шоколад" - на лайно! (або, як казав Бєня, "а на виході - каса!")
Гіляка плаче за цим зеленим мерзотником.....
Лох признав, що його призначення Єрмака послаблювало Україну.
Порошенко Гетьман України ! Зелю на нари !
