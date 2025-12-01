ГПСУ о запрете на выезд для Ермака: Не даем подтверждений или опровержений

В Госпогранслужбе отказались комментировать информацию о возможном запрете на выезд для экс-главы ОП Андрея Ермака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал.

"Пограничное ведомство не вправе разглашать подобную информацию. Мы не даем подтверждений или опровержений ни по конкретным гражданам, ни по поручению уполномоченных государственных органов, которые могут выполнять пограничники в отношении лиц во время пограничного контроля", - отметил спикер ГПСУ.

Что предшествовало?

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что на пограничные пункты Украины поступили письма о запрете выезда Ермака из страны.

Увольнение Ермака

