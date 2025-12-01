РУС
ГПСУ о запрете на выезд для Ермака: Не даем подтверждений или опровержений

Ермаку закрыли выезд: В ГПСУ прокомментировали

В Госпогранслужбе отказались комментировать информацию о возможном запрете на выезд для экс-главы ОП Андрея Ермака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал.

"Пограничное ведомство не вправе разглашать подобную информацию. Мы не даем подтверждений или опровержений ни по конкретным гражданам, ни по поручению уполномоченных государственных органов, которые могут выполнять пограничники в отношении лиц во время пограничного контроля", - отметил спикер ГПСУ.

Что предшествовало?

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что на пограничные пункты Украины поступили письма о запрете выезда Ермака из страны.

Увольнение Ермака

Топ комментарии
+6
то він же видно влк проходить. ніколи йому за граніцу їхати.
01.12.2025 17:40
+5
а хто вам гнидам зарплату платить? вої хотєлки залиште своїм каханкам.
01.12.2025 17:28
+3
01.12.2025 17:29
Подоляка треба слухати - то джерело правди
01.12.2025 17:42
😅
01.12.2025 17:48
01.12.2025 18:02
а хто вам гнидам зарплату платить? вої хотєлки залиште своїм каханкам.
01.12.2025 17:28
01.12.2025 17:29
ще не отримали вказівки від злодюг у законі
01.12.2025 17:29
Згадалось:
- Ви нє сказалі да, мадам
- Я нє сказала нєт
01.12.2025 17:29
Та там керівник ще та зелень
01.12.2025 17:34
А ось і відповідь Трампа-на всі всі оці "трампони-агентпутіна-агенткраснов",на розгорнуту масову антитрампівську істерію.Це не Порох,що пішов по судах захищатись,з напівуспіхом.
Дерьмак вирішив,що всесильний не лише в країні,а і на міжнародному просторі та спіткнувся.
Як сказав Турчинов-головне не дати втекти,та не факт,що він вже в росії-фсб вміє берегти свої кадри,тим паче у званні генерал-лейтенанта.
01.12.2025 17:37
то він же видно влк проходить. ніколи йому за граніцу їхати.
01.12.2025 17:40
Мабуть ще не сторгувалися
01.12.2025 17:41
ДПСУ пішло у "повну відмову"! Можна їх коментарі в подальшому не враховувати!
01.12.2025 17:42
Барани не повинні знати правду, Ваші обовязки віддавати мясо і шерсть,а ми це будем споживати Мразі при владі.
01.12.2025 17:42
Ну то й не гавчить, коли агент Козирь через Австрiю опиниться у масквабадi та отримае звання героя рашки з рук куйла.
01.12.2025 17:46
Буде хохма, якщо він ВЖЕ у ЄС
01.12.2025 17:54
Та вже, мабуть, здриснув
01.12.2025 17:59
Та нє, його через армію від підозри відмазують, ну бо "внєшнєє управлєніє" нєгодує, треба картинку зробити, тому він лишиться, хоча і не дуже хоче, бо розуміє, шо його ж свої зливають
01.12.2025 18:04
Шо ви таке пишете??? Як "здриснув"? А хто ларьки кришувати буде?
01.12.2025 18:15
А чому йому можуть заборонити виїзд, лише на підставі листів? На нього що, не діє заборона на загальних підставах? Адже він уже не держслужбовець, не депутат, і навіть не юнак) Чи він багатодітний батько,опікун або інвалід, та має право на виїзд? )
01.12.2025 18:30
... головне касу поділити з друзями, та вчасно замовити таксі
01.12.2025 18:36
Єрмак вже напевно давно за кордоном.
01.12.2025 19:11
Та випускайте вже його.
Бо застави у 200к вже так заколєбали.
+2/-2
Тут напалмом тільки треба випалювати, як гнід
01.12.2025 23:24
 
 