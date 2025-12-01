ДПСУ про заборону на виїзд для Єрмака: Не даємо підтверджень чи спростувань
У Держприкордонслужбі відмовилися коментувати інформацію щодо можливої заборони на виїзд для ексглави ОП Андрія Єрмака.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.
"Прикордонне відомство не в праві розголошувати подібну інформацію. Ми не даємо підтверджень чи спростувань ні по конкретним громадянам, ні по дорученням уповноважених державних органів, які можуть виконувати прикордонники відносно осіб під час прикордонного контролю", - зазначив речник ДПСУ.
Що передувало?
Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що на прикордонні пункти України надійшли листи про заборону виїзду Єрмака з країнию.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+6 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар01.12.2025 17:40 Відповісти Посилання
+5 Олександр Іванович Паламарчук
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+3 CrossFirenko
показати весь коментар01.12.2025 17:29 Відповісти Посилання
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- Ви нє сказалі да, мадам
- Я нє сказала нєт
Дерьмак вирішив,що всесильний не лише в країні,а і на міжнародному просторі та спіткнувся.
Як сказав Турчинов-головне не дати втекти,та не факт,що він вже в росії-фсб вміє берегти свої кадри,тим паче у званні генерал-лейтенанта.
Бо застави у 200к вже так заколєбали.
+2/-2
Тут напалмом тільки треба випалювати, як гнид