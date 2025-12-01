УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9683 відвідувача онлайн
Новини Звільнення Єрмака Підозра Єрмаку
2 641 23

ДПСУ про заборону на виїзд для Єрмака: Не даємо підтверджень чи спростувань

Єрмаку закрили виїзд: У ДПСУ прокоментували

У Держприкордонслужбі відмовилися коментувати інформацію щодо можливої заборони на виїзд для ексглави ОП Андрія Єрмака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Прикордонне відомство не в праві розголошувати подібну інформацію. Ми не даємо підтверджень чи спростувань ні по конкретним громадянам, ні по дорученням уповноважених державних органів, які можуть виконувати прикордонники відносно осіб під час прикордонного контролю", - зазначив речник ДПСУ.

Що передувало?

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що на прикордонні пункти України надійшли листи про заборону виїзду Єрмака з країнию.

Читайте: Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП, - ЗМІ

Звільнення Єрмака

Також читайте: Єрмак влаштував Зеленському півгодинну істерику перед звільненням, - ЗМІ

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6758) Єрмак Андрій (1781)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
то він же видно влк проходить. ніколи йому за граніцу їхати.
показати весь коментар
01.12.2025 17:40 Відповісти
+5
а хто вам гнидам зарплату платить? вої хотєлки залиште своїм каханкам.
показати весь коментар
01.12.2025 17:28 Відповісти
+3
показати весь коментар
01.12.2025 17:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подоляка треба слухати - то джерело правди
показати весь коментар
01.12.2025 17:42 Відповісти
😅
показати весь коментар
01.12.2025 17:48 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2025 18:02 Відповісти
а хто вам гнидам зарплату платить? вої хотєлки залиште своїм каханкам.
показати весь коментар
01.12.2025 17:28 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2025 17:29 Відповісти
ще не отримали вказівки від злодюг у законі
показати весь коментар
01.12.2025 17:29 Відповісти
Згадалось:
- Ви нє сказалі да, мадам
- Я нє сказала нєт
показати весь коментар
01.12.2025 17:29 Відповісти
Та там керівник ще та зелень
показати весь коментар
01.12.2025 17:34 Відповісти
А ось і відповідь Трампа-на всі всі оці "трампони-агентпутіна-агенткраснов",на розгорнуту масову антитрампівську істерію.Це не Порох,що пішов по судах захищатись,з напівуспіхом.
Дерьмак вирішив,що всесильний не лише в країні,а і на міжнародному просторі та спіткнувся.
Як сказав Турчинов-головне не дати втекти,та не факт,що він вже в росії-фсб вміє берегти свої кадри,тим паче у званні генерал-лейтенанта.
показати весь коментар
01.12.2025 17:37 Відповісти
то він же видно влк проходить. ніколи йому за граніцу їхати.
показати весь коментар
01.12.2025 17:40 Відповісти
Мабуть ще не сторгувалися
показати весь коментар
01.12.2025 17:41 Відповісти
ДПСУ пішло у "повну відмову"! Можна їх коментарі в подальшому не враховувати!
показати весь коментар
01.12.2025 17:42 Відповісти
Барани не повинні знати правду, Ваші обовязки віддавати мясо і шерсть,а ми це будем споживати Мразі при владі.
показати весь коментар
01.12.2025 17:42 Відповісти
Ну то й не гавчить, коли агент Козирь через Австрiю опиниться у масквабадi та отримае звання героя рашки з рук куйла.
показати весь коментар
01.12.2025 17:46 Відповісти
Буде хохма, якщо він ВЖЕ у ЄС
показати весь коментар
01.12.2025 17:54 Відповісти
Та вже, мабуть, здриснув
показати весь коментар
01.12.2025 17:59 Відповісти
Та нє, його через армію від підозри відмазують, ну бо "внєшнєє управлєніє" нєгодує, треба картинку зробити, тому він лишиться, хоча і не дуже хоче, бо розуміє, шо його ж свої зливають
показати весь коментар
01.12.2025 18:04 Відповісти
Шо ви таке пишете??? Як "здриснув"? А хто ларьки кришувати буде?
показати весь коментар
01.12.2025 18:15 Відповісти
А чому йому можуть заборонити виїзд, лише на підставі листів? На нього що, не діє заборона на загальних підставах? Адже він уже не держслужбовець, не депутат, і навіть не юнак) Чи він багатодітний батько,опікун або інвалід, та має право на виїзд? )
показати весь коментар
01.12.2025 18:30 Відповісти
... головне касу поділити з друзями, та вчасно замовити таксі
показати весь коментар
01.12.2025 18:36 Відповісти
Єрмак вже напевно давно за кордоном.
показати весь коментар
01.12.2025 19:11 Відповісти
Та випускайте вже його.
Бо застави у 200к вже так заколєбали.
+2/-2
Тут напалмом тільки треба випалювати, як гнид
показати весь коментар
01.12.2025 23:24 Відповісти
 
 