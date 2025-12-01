ДПСУ про заборону на виїзд для Єрмака: Не даємо підтверджень чи спростувань

У Держприкордонслужбі відмовилися коментувати інформацію щодо можливої заборони на виїзд для ексглави ОП Андрія Єрмака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.

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"Прикордонне відомство не в праві розголошувати подібну інформацію. Ми не даємо підтверджень чи спростувань ні по конкретним громадянам, ні по дорученням уповноважених державних органів, які можуть виконувати прикордонники відносно осіб під час прикордонного контролю", - зазначив речник ДПСУ.

Що передувало?

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що на прикордонні пункти України надійшли листи про заборону виїзду Єрмака з країнию.

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