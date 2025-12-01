РУС
Макрон о борьбе с коррупцией в Украине: "Лекций Киеву не будет"

Макрон о коррупции в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже заявил, что он высоко оценивает работу Украины в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время совместного пресс-брифинга.

Макрон: "Это не наша роль — читать лекции Украине"

Макрон подчеркнул, что Украина создала и укрепила необходимые институты. Он добавил, что эти органы работают самостоятельно и принимают решения без давления. Французский лидер отметил, что в его стране также были коррупционные скандалы, поэтому "учить" Украину Париж не собирается.

Он подчеркнул, что демократическое государство должно иметь независимую судебную систему и инструменты, позволяющие привлекать к ответственности всех должностных лиц.

"Отмечу, что в России никогда не будет проблемы с коррупцией, и это должно вызывать большую обеспокоенность, потому что нет независимого органа, который бы занимался этими вопросами", - заявил Макрон.

Франция ожидает прозрачности и подотчетности

Макрон пояснил, что поддержка Украины со стороны Франции является существенной, поэтому Париж внимательно следит за процессами в Киеве. Он подчеркнул, что это нормальная практика, ведь союзники имеют право на подотчетность.

Президент Франции также заявил, что антикоррупционные механизмы в Украине работают, поскольку решения принимаются открыто. Макрон добавил, что подобных примеров никогда не бывает в России, где, по его словам, действует "настоящая диктатура".

Миндичгейт

+5
Це не наша роль - читати лекції Україні" а дарма,варио б було і почитати.
01.12.2025 18:47
+1
вовка за гарантіями ОСОБИСТОЇ безпеки приїхав а не за лекціями- да Макрошка? Не даремно ж й Умєров туди ж на свіданку ПРимчав...

Давайте подумаємо- Умєров повернеться до України чи так вже й усьо!!!
01.12.2025 18:52
+1
дивно ..вони ж крадуть гроші в тому числі платників податків ЄС і Франції (у тому числі)
01.12.2025 19:02
Це не наша роль - читати лекції Україні" а дарма,варио б було і почитати.
01.12.2025 18:47
вовка за гарантіями ОСОБИСТОЇ безпеки приїхав а не за лекціями- да Макрошка? Не даремно ж й Умєров туди ж на свіданку ПРимчав...

Давайте подумаємо- Умєров повернеться до України чи так вже й усьо!!!
01.12.2025 18:52
Показником імітації членом ЗЕ по роялю змін буде залишений Татаров в ОПУ - з ЙОГО ВЛАСНИМИ !!! ОРГАНИ БЕЗПЕКИ, ПРАВОПОРЯДКУ і СУДОВОЇ влади
01.12.2025 20:05
Цитата: "Президент Франції Емманюель Макрон під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі заявив, що він високо оцінює роботу України у сфері боротьби з корупцією.
Макрон підкреслив, що Україна створила та посилила необхідні інституції."
Макрон, якого коксу тобі ЗЕлупня припер? Він на цьому знається.
01.12.2025 19:01
Конечно,не надо ничего говорить коррупционеру
Надо коррупционера обнять!
Поцемать коррупционера
Погладить коррупционера по спинке
И чтобы весь мир это увидел!
Только не надо потом удивляться
Что появляются то тут ,то там - ДИКТАТОРЫ
Точно также в свое время обнимали и цемали путина
Точно также до сих пор обнимают Орбана
В Украине ,которая три года в страшной войне
Президент Зеленский крышевал КОРРУПЦИЮ
ФАНТАСТИЧЕСКИХ МАСШТАБОВ
Разве это не повод
Хотя бы СЛОВО СКАЗАТЬ !!!!!!!!!
Мой папа меня учил :
Когда приличный человек не говорит мерзавцу
ЧТО ОН МЕРЗАВЕЦ
Он в ту же секунду перестает быть приличным человеком
Вы мне противны ,мсье МАКРОН!
01.12.2025 19:01
Люди, которые задолбали до тошноты весь мир своими лекциями, говорят что лекций не будет.
01.12.2025 19:02
дивно ..вони ж крадуть гроші в тому числі платників податків ЄС і Франції (у тому числі)
01.12.2025 19:02
Так. Але погоріли на тому, що потягнули гроші Штатів
01.12.2025 19:11
Лекції потрібно народу, вибір якого, ввійде в історію країни, як "український сором"!
01.12.2025 19:03
Кого покарали?
01.12.2025 19:06
Країна, яка кинула свого бувшого президента за грати, по звинуваченню в корупції, має таке моральне право
01.12.2025 19:10
Києву ці лекціі не потрібні, а ось кілька лекцій від світових лідерів особисто зеленському зовсім не завадили б. Від цього туриста Україні лише шкода!
01.12.2025 19:11
Сурово насупил брови макарон-макрон к анонсу этой новости, сурово! Аж привстал я с табуретки увидав фото. Пугнул жабоед зараза. Такие они викинги средиземноморья глубокого!
01.12.2025 19:24
Макрон розуміє, що читати лекції немає для кого.🤷‍♂️
В голові у 🤡-юриста темрява безпросвітна!
01.12.2025 19:33
якщо буде підзвітність .то лекції будуть після неї ..
01.12.2025 19:40
Які лекції, свій Саркозі є ,хоча він аматор в порівняння з нашими.
01.12.2025 19:45
Розумний вчинок . Зараз мислити й висловлюватися в дусі ***** чи трампа - шкодити Україні ! Всі порядні це розуміють .
01.12.2025 19:51
Зате якби ви бачили які лекції читають Україні кацапи в соцмережах .!!
Я такого ще не бачив , 9 коментарів з 10 стосуються корупції в Україні .! Вазмущаюцца , нєгодують , роздають поради - шо треба зараз робити , як правильно зводити барикади на Майдані , і навіть - які петлі в'язати на шибеницях , для того щоб вішати владу .!!
Та й не тільки кацапи ,там і Кіля Азіров , і Олійник , і навіть Шарік .. Всіх їх страшенно обурила корупція в Україні .. От раніше не обурювала - зовсім , а тут БАЦ , як обухом по голові , і почала обурювати .
І хоч 100 разів їх посилай нах , і кажи їм щоб не пхали свою носяру в наші справи , що ми й самі дамо собі раду , і щоб краще розбиралися зі своєю корупцією - як горохом об стіну .
01.12.2025 19:59
 
 