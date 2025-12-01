Макрон о борьбе с коррупцией в Украине: "Лекций Киеву не будет"

Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже заявил, что он высоко оценивает работу Украины в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время совместного пресс-брифинга.

Макрон: "Это не наша роль — читать лекции Украине"

Макрон подчеркнул, что Украина создала и укрепила необходимые институты. Он добавил, что эти органы работают самостоятельно и принимают решения без давления. Французский лидер отметил, что в его стране также были коррупционные скандалы, поэтому "учить" Украину Париж не собирается.

Он подчеркнул, что демократическое государство должно иметь независимую судебную систему и инструменты, позволяющие привлекать к ответственности всех должностных лиц.

"Отмечу, что в России никогда не будет проблемы с коррупцией, и это должно вызывать большую обеспокоенность, потому что нет независимого органа, который бы занимался этими вопросами", - заявил Макрон.

Франция ожидает прозрачности и подотчетности

Макрон пояснил, что поддержка Украины со стороны Франции является существенной, поэтому Париж внимательно следит за процессами в Киеве. Он подчеркнул, что это нормальная практика, ведь союзники имеют право на подотчетность.

Президент Франции также заявил, что антикоррупционные механизмы в Украине работают, поскольку решения принимаются открыто. Макрон добавил, что подобных примеров никогда не бывает в России, где, по его словам, действует "настоящая диктатура".

