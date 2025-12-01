Макрон о борьбе с коррупцией в Украине: "Лекций Киеву не будет"
Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже заявил, что он высоко оценивает работу Украины в сфере борьбы с коррупцией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время совместного пресс-брифинга.
Макрон: "Это не наша роль — читать лекции Украине"
Макрон подчеркнул, что Украина создала и укрепила необходимые институты. Он добавил, что эти органы работают самостоятельно и принимают решения без давления. Французский лидер отметил, что в его стране также были коррупционные скандалы, поэтому "учить" Украину Париж не собирается.
Он подчеркнул, что демократическое государство должно иметь независимую судебную систему и инструменты, позволяющие привлекать к ответственности всех должностных лиц.
"Отмечу, что в России никогда не будет проблемы с коррупцией, и это должно вызывать большую обеспокоенность, потому что нет независимого органа, который бы занимался этими вопросами", - заявил Макрон.
Франция ожидает прозрачности и подотчетности
Макрон пояснил, что поддержка Украины со стороны Франции является существенной, поэтому Париж внимательно следит за процессами в Киеве. Он подчеркнул, что это нормальная практика, ведь союзники имеют право на подотчетность.
Президент Франции также заявил, что антикоррупционные механизмы в Украине работают, поскольку решения принимаются открыто. Макрон добавил, что подобных примеров никогда не бывает в России, где, по его словам, действует "настоящая диктатура".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
