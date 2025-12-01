Макрон про боротьбу з корупцією в Україні: "Лекцій Києву не буде"
Президент Франції Емманюель Макрон під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі заявив, що він високо оцінює роботу України у сфері боротьби з корупцією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спільного пресбрифінгу.
Макрон: "Це не наша роль — читати лекції Україні"
Макрон підкреслив, що Україна створила та посилила необхідні інституції. Він додав, що ці органи працюють самостійно та приймають рішення без тиску. Французький лідер зазначив, що у його країні також були корупційні скандали, тому "вчити" Україну Париж не збирається.
Він наголосив, що демократична держава повинна мати незалежну судову систему та інструменти, що дозволяють притягати до відповідальності всіх посадовців.
"Зазначу, що в Росії ніколи не буде проблеми з корупцією, і це має викликати велике занепокоєння, тому що немає незалежного органу, який би займався цими питаннями", — заявив Макрон.
Франція очікує прозорості та підзвітності
Макрон пояснив, що підтримка України з боку Франції є суттєвою, тому Париж уважно стежить за процесами в Києві. Він підкреслив, що це нормальна практика, адже союзники мають право на підзвітність.
Президент Франції також заявив, що антикорупційні механізми в Україні працюють, оскільки рішення ухвалюються відкрито. Макрон додав, що подібних прикладів ніколи не буває в Росії, де, за його словами, діє "справжня диктатура".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Давайте подумаємо- Умєров повернеться до України чи так вже й усьо!!!
Макрон підкреслив, що Україна створила та посилила необхідні інституції."
Макрон, якого коксу тобі ЗЕлупня припер? Він на цьому знається.
Надо коррупционера обнять!
Поцемать коррупционера
Погладить коррупционера по спинке
И чтобы весь мир это увидел!
Только не надо потом удивляться
Что появляются то тут ,то там - ДИКТАТОРЫ
Точно также в свое время обнимали и цемали путина
Точно также до сих пор обнимают Орбана
В Украине ,которая три года в страшной войне
Президент Зеленский крышевал КОРРУПЦИЮ
ФАНТАСТИЧЕСКИХ МАСШТАБОВ
Разве это не повод
Хотя бы СЛОВО СКАЗАТЬ !!!!!!!!!
Мой папа меня учил :
Когда приличный человек не говорит мерзавцу
ЧТО ОН МЕРЗАВЕЦ
Он в ту же секунду перестает быть приличным человеком
Вы мне противны ,мсье МАКРОН!
В голові у 🤡-юриста темрява безпросвітна!
Я такого ще не бачив , 9 коментарів з 10 стосуються корупції в Україні .! Вазмущаюцца , нєгодують , роздають поради - шо треба зараз робити , як правильно зводити барикади на Майдані , і навіть - які петлі в'язати на шибеницях , для того щоб вішати владу .!!
Та й не тільки кацапи ,там і Кіля Азіров , і Олійник , і навіть Шарік .. Всіх їх страшенно обурила корупція в Україні .. От раніше не обурювала - зовсім , а тут БАЦ , як обухом по голові , і почала обурювати .
І хоч 100 разів їх посилай нах , і кажи їм щоб не пхали свою носяру в наші справи , що ми й самі дамо собі раду , і щоб краще розбиралися зі своєю корупцією - як горохом об стіну .
Цензор маргіналізувався , на жаль . Раніше тут було цікавіше .
Тепер будь яка тутешня новина що пропонується для обговорення , незалежно від того хороша вона чи погана , не скільки обговорюється , як просто - піддається нищівній критиці ,, хоча ні , це навіть критикою не можна назвати , це просто - виливання бруду і лайна , на все підряд , без розбору . Бо більшість коментарів , і коментарями важко назвати , це скоріше банальне - злорадство , ідіотське зубоскаління і дебільні ********** , і часто заданої теми вони взагалі не стосуються . Та й взагалі , таке враження що більшість коментаторів навіть заголовки тем не читають , не кажучи вже про саму тему . Бо наприклад - тема яка пропонується для обговорення на гілці стосується , як то кажуть - здравія , а вони коментують тему - за упокой . Зовсім інше .