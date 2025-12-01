УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10368 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією Корупція в Україні
2 277 22

Макрон про боротьбу з корупцією в Україні: "Лекцій Києву не буде"

макрон про корупцію в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі заявив, що він високо оцінює роботу України у сфері боротьби з корупцією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спільного пресбрифінгу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Макрон: "Це не наша роль — читати лекції Україні"

Макрон підкреслив, що Україна створила та посилила необхідні інституції. Він додав, що ці органи працюють самостійно та приймають рішення без тиску. Французький лідер зазначив, що у його країні також були корупційні скандали, тому "вчити" Україну Париж не збирається.

Він наголосив, що демократична держава повинна мати незалежну судову систему та інструменти, що дозволяють притягати до відповідальності всіх посадовців.

"Зазначу, що в Росії ніколи не буде проблеми з корупцією, і це має викликати велике занепокоєння, тому що немає незалежного органу, який би займався цими питаннями", — заявив Макрон.

Читайте: Ми працюємо, щоб гарантувати, що третього вторгнення РФ не буде, — Зеленський

Франція очікує прозорості та підзвітності

Макрон пояснив, що підтримка України з боку Франції є суттєвою, тому Париж уважно стежить за процесами в Києві. Він підкреслив, що це нормальна практика, адже союзники мають право на підзвітність.

Президент Франції також заявив, що антикорупційні механізми в Україні працюють, оскільки рішення ухвалюються відкрито. Макрон додав, що подібних прикладів ніколи не буває в Росії, де, за його словами, діє "справжня диктатура".

Також читайте: Трамп: "Є хороший шанс для мирної угоди, але корупційна ситуація в Україні не є корисною"

Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брюссель зажадав від України покарати чиновників-корупціонерів для вступу до ЄС, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) корупція (5091) Макрон Емманюель (1773)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Це не наша роль - читати лекції Україні" а дарма,варио б було і почитати.
показати весь коментар
01.12.2025 18:47 Відповісти
+3
дивно ..вони ж крадуть гроші в тому числі платників податків ЄС і Франції (у тому числі)
показати весь коментар
01.12.2025 19:02 Відповісти
+3
Зате якби ви бачили які лекції читають Україні кацапи в соцмережах .!!
Я такого ще не бачив , 9 коментарів з 10 стосуються корупції в Україні .! Вазмущаюцца , нєгодують , роздають поради - шо треба зараз робити , як правильно зводити барикади на Майдані , і навіть - які петлі в'язати на шибеницях , для того щоб вішати владу .!!
Та й не тільки кацапи ,там і Кіля Азіров , і Олійник , і навіть Шарік .. Всіх їх страшенно обурила корупція в Україні .. От раніше не обурювала - зовсім , а тут БАЦ , як обухом по голові , і почала обурювати .
І хоч 100 разів їх посилай нах , і кажи їм щоб не пхали свою носяру в наші справи , що ми й самі дамо собі раду , і щоб краще розбиралися зі своєю корупцією - як горохом об стіну .
показати весь коментар
01.12.2025 19:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це не наша роль - читати лекції Україні" а дарма,варио б було і почитати.
показати весь коментар
01.12.2025 18:47 Відповісти
вовка за гарантіями ОСОБИСТОЇ безпеки приїхав а не за лекціями- да Макрошка? Не даремно ж й Умєров туди ж на свіданку ПРимчав...

Давайте подумаємо- Умєров повернеться до України чи так вже й усьо!!!
показати весь коментар
01.12.2025 18:52 Відповісти
Показником імітації членом ЗЕ по роялю змін буде залишений Татаров в ОПУ - з ЙОГО ВЛАСНИМИ !!! ОРГАНИ БЕЗПЕКИ, ПРАВОПОРЯДКУ і СУДОВОЇ влади
показати весь коментар
01.12.2025 20:05 Відповісти
Цитата: "Президент Франції Емманюель Макрон під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі заявив, що він високо оцінює роботу України у сфері боротьби з корупцією.
Макрон підкреслив, що Україна створила та посилила необхідні інституції."
Макрон, якого коксу тобі ЗЕлупня припер? Він на цьому знається.
показати весь коментар
01.12.2025 19:01 Відповісти
Конечно,не надо ничего говорить коррупционеру
Надо коррупционера обнять!
Поцемать коррупционера
Погладить коррупционера по спинке
И чтобы весь мир это увидел!
Только не надо потом удивляться
Что появляются то тут ,то там - ДИКТАТОРЫ
Точно также в свое время обнимали и цемали путина
Точно также до сих пор обнимают Орбана
В Украине ,которая три года в страшной войне
Президент Зеленский крышевал КОРРУПЦИЮ
ФАНТАСТИЧЕСКИХ МАСШТАБОВ
Разве это не повод
Хотя бы СЛОВО СКАЗАТЬ !!!!!!!!!
Мой папа меня учил :
Когда приличный человек не говорит мерзавцу
ЧТО ОН МЕРЗАВЕЦ
Он в ту же секунду перестает быть приличным человеком
Вы мне противны ,мсье МАКРОН!
показати весь коментар
01.12.2025 19:01 Відповісти
Люди, которые задолбали до тошноты весь мир своими лекциями, говорят что лекций не будет.
показати весь коментар
01.12.2025 19:02 Відповісти
дивно ..вони ж крадуть гроші в тому числі платників податків ЄС і Франції (у тому числі)
показати весь коментар
01.12.2025 19:02 Відповісти
Так. Але погоріли на тому, що потягнули гроші Штатів
показати весь коментар
01.12.2025 19:11 Відповісти
Лекції потрібно народу, вибір якого, ввійде в історію країни, як "український сором"!
показати весь коментар
01.12.2025 19:03 Відповісти
Кого покарали?
показати весь коментар
01.12.2025 19:06 Відповісти
Країна, яка кинула свого бувшого президента за грати, по звинуваченню в корупції, має таке моральне право
показати весь коментар
01.12.2025 19:10 Відповісти
Києву ці лекціі не потрібні, а ось кілька лекцій від світових лідерів особисто зеленському зовсім не завадили б. Від цього туриста Україні лише шкода!
показати весь коментар
01.12.2025 19:11 Відповісти
Сурово насупил брови макарон-макрон к анонсу этой новости, сурово! Аж привстал я с табуретки увидав фото. Пугнул жабоед зараза. Такие они викинги средиземноморья глубокого!
показати весь коментар
01.12.2025 19:24 Відповісти
Макрон розуміє, що читати лекції немає для кого.🤷‍♂️
В голові у 🤡-юриста темрява безпросвітна!
показати весь коментар
01.12.2025 19:33 Відповісти
якщо буде підзвітність .то лекції будуть після неї ..
показати весь коментар
01.12.2025 19:40 Відповісти
Які лекції, свій Саркозі є ,хоча він аматор в порівняння з нашими.
показати весь коментар
01.12.2025 19:45 Відповісти
Розумний вчинок . Зараз мислити й висловлюватися в дусі ***** чи трампа - шкодити Україні ! Всі порядні це розуміють .
показати весь коментар
01.12.2025 19:51 Відповісти
Зате якби ви бачили які лекції читають Україні кацапи в соцмережах .!!
Я такого ще не бачив , 9 коментарів з 10 стосуються корупції в Україні .! Вазмущаюцца , нєгодують , роздають поради - шо треба зараз робити , як правильно зводити барикади на Майдані , і навіть - які петлі в'язати на шибеницях , для того щоб вішати владу .!!
Та й не тільки кацапи ,там і Кіля Азіров , і Олійник , і навіть Шарік .. Всіх їх страшенно обурила корупція в Україні .. От раніше не обурювала - зовсім , а тут БАЦ , як обухом по голові , і почала обурювати .
І хоч 100 разів їх посилай нах , і кажи їм щоб не пхали свою носяру в наші справи , що ми й самі дамо собі раду , і щоб краще розбиралися зі своєю корупцією - як горохом об стіну .
показати весь коментар
01.12.2025 19:59 Відповісти
Ви кажете 9 з 10 коментарів на кацапських соц мережах стосуються корупції в Україні ... Порахуйте кількість коментарів під любим заголовком любої новини на цензорі . Тільки не зомлійте - це не кацапський ресурс а наче український !!!!!!! Я сам коли вперше зайшов сюди був у шоці ! Ще ці два види ресурсів однакові у ненависті до зе . Коли раніше було легше зазирнути до кацапів й порівняти з цензором ви навіть не уявляєте наскільки все це однаково ! Начебто з однієї друкарні . І це при тому що пан Бутусов наче б то патріот . Можливо він не вникає в балачки коментаторів .. А ще гірше що на цьому полі видаляється абсолютно все що не іде в ногу з ідеями групи основних коментарів цензора . Тут лише бруд на владу , постійне підтримування-виправдовування висловлювань путіна -орбана -спартц чи трампа, та діферамби на адресу однієї особи . Думаю легко здогадатись про кого це . Одним словом схоже на замовлення однієї сили з тотальною чисткою всякої іншої думки . І це, ще раз акцентую ,на українському ресурсі !
показати весь коментар
01.12.2025 20:50 Відповісти
Згоден з вами . Я сам тут вже говорив неодноразово - іноді заходжу на Цензор , а враження складається таке що зайшов на якусь кацапську - сРуВесну . Тільки й різниця в тому що коментарі на ЦН переважно на українській мові.
Цензор маргіналізувався , на жаль . Раніше тут було цікавіше .
Тепер будь яка тутешня новина що пропонується для обговорення , незалежно від того хороша вона чи погана , не скільки обговорюється , як просто - піддається нищівній критиці ,, хоча ні , це навіть критикою не можна назвати , це просто - виливання бруду і лайна , на все підряд , без розбору . Бо більшість коментарів , і коментарями важко назвати , це скоріше банальне - злорадство , ідіотське зубоскаління і дебільні ********** , і часто заданої теми вони взагалі не стосуються . Та й взагалі , таке враження що більшість коментаторів навіть заголовки тем не читають , не кажучи вже про саму тему . Бо наприклад - тема яка пропонується для обговорення на гілці стосується , як то кажуть - здравія , а вони коментують тему - за упокой . Зовсім інше .
показати весь коментар
03.12.2025 11:13 Відповісти
Значить теж 2 шку від просрочки отримує на відкатах
показати весь коментар
01.12.2025 22:18 Відповісти
 
 