Макрон про боротьбу з корупцією в Україні: "Лекцій Києву не буде"

Президент Франції Емманюель Макрон під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі заявив, що він високо оцінює роботу України у сфері боротьби з корупцією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спільного пресбрифінгу.

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Макрон підкреслив, що Україна створила та посилила необхідні інституції. Він додав, що ці органи працюють самостійно та приймають рішення без тиску. Французький лідер зазначив, що у його країні також були корупційні скандали, тому "вчити" Україну Париж не збирається.

Він наголосив, що демократична держава повинна мати незалежну судову систему та інструменти, що дозволяють притягати до відповідальності всіх посадовців.

"Зазначу, що в Росії ніколи не буде проблеми з корупцією, і це має викликати велике занепокоєння, тому що немає незалежного органу, який би займався цими питаннями", — заявив Макрон.

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Франція очікує прозорості та підзвітності

Макрон пояснив, що підтримка України з боку Франції є суттєвою, тому Париж уважно стежить за процесами в Києві. Він підкреслив, що це нормальна практика, адже союзники мають право на підзвітність.

Президент Франції також заявив, що антикорупційні механізми в Україні працюють, оскільки рішення ухвалюються відкрито. Макрон додав, що подібних прикладів ніколи не буває в Росії, де, за його словами, діє "справжня диктатура".

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