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Новини Боротьба з корупцією Членство України в ЄС
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Брюссель зажадав від України покарати чиновників-корупціонерів для вступу до ЄС, - Politico

зеленський

Україна повинна притягнути до відповідальності корумпованих політиків і бізнесменів, якщо хоче стати частиною Європейського Союзу.

Про це в інтерв'ю Politico заявив комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова умова для вступу в ЄС

Макграт наголосив, що уряди країн-членів ЄС не підтримуватимуть Україну в її прагненні вступити до блоку, якщо вона не зможе довести, що створила ефективну систему боротьби зі злочинністю на рівні вищих ешелонів влади.

Єврокомісар визнав, що процес реформ в Україні — це довгий шлях. На його думку, Київ докладає "максимальних зусиль" для боротьби з корупцією.

"У кожній країні-кандидатці має бути надійна система для боротьби з імовірними випадками корупції на високому рівні. Необхідно мати надійну систему для розслідування і, зрештою, для судового переслідування і винесення вироків, а також продемонструвати ефективність у цій сфері – це те, чого ми вимагаємо від усіх наших держав-членів, і, звичайно, від тих, хто бажає приєднатися до Європейського Союзу", - додав Макграт.

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Єврокомісар також сказав, що "одні й ті самі стандарти застосовуються до всіх країн-кандидатів", додавши, що "верховенство права і реформи у сфері правосуддя лежать в основі процесу вступу".

"У нас дуже відкриті та чесні відносини з українською владою щодо того, які вимоги існують", - додав він.

Також він зазначив, що якщо стандарти верховенства права не виконуються, підтримки з боку держав-членів ЄС щодо питання вступу не буде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія про відставку Єрмака: Стежимо за ситуацією, антикорупційні органи працюють

Міндічгейт

Також читайте: Україна має провести глибокі реформи на шляху до ЄС, - Макрон

Автор: 

корупція (5088) членство в ЄС (1516) Євросоюз (15223)
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Топ коментарі
+41
ВСІ хто причетний до зелених - корупціонер.

А всі хто їх вибирав ІДІОТИ.
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28.11.2025 20:16 Відповісти
+24
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28.11.2025 20:25 Відповісти
+17
А як Зеленський сам себе притягне до відповідальності?
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28.11.2025 20:18 Відповісти
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ВСІ хто причетний до зелених - корупціонер.

А всі хто їх вибирав ІДІОТИ.
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28.11.2025 20:16 Відповісти
З таким відношенням до народу України мабуть ти бажаєш щоб українці знову вибрали кого завгодно а не твого кандидата.
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28.11.2025 20:22 Відповісти
які люди - таке й відношення.
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28.11.2025 22:37 Відповісти
Зебіли - не народ, а нарід, тобто тупе бидло
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28.11.2025 22:44 Відповісти
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29.11.2025 10:21 Відповісти
Михайло Иляш.А,що ти Ідіоте зробив,щоб цьго не сталось?
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28.11.2025 21:49 Відповісти
Да, не зміг тебе, зебіла, зупинити, а треба було зробити фізичне зауваження, щоб наступного разу тримався подалі від вмбопчої дільниці
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28.11.2025 22:46 Відповісти
Більшість виборців скрізь ідіоти, бо це найменш освічена частина суспільства. А коли популізм зашкалює й не має ніякої протидії, то у владу вибирають брехунів, пройдисвітів і авантюристів.
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29.11.2025 00:37 Відповісти
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29.11.2025 10:20 Відповісти
Сіренькі прихвостні ригоАНАЛЬНІ, що розсаджені на посади держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ, зараз вчергове ПРИНИШКЛИ, щоб потім і далі гадити в Україні і грабувати її!!
Вони ж готують всі рушення для прийняття на засіданнях з круговою порукою в Уряді!! Так написаний для цього і Регламент КМУ!!!
А *********** агентура, на кшалт сівковичів-деркачів-клюєвих-портнових-тадєєвих-азірових-симоненків-кравців…., керує ними, як своїми рабами!! Саме міндічі-цукермани-чернишові-шифери-шурми, та інша нечисть, цим БЕЗКАРНО і користуються!!
А Сирійці, дієво з цим лайном вирішили питання, лише за допомогою однієї вірьовки!! Жодного рецедиву!!!
Є про що і в Україні подбати!!
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29.11.2025 11:39 Відповісти
Всі, хто голосує за одвічних ворогів і вбивць українського народу, сук і гнид маланських і мокшанських, всі вони є бидло недорозвинене, ватоголове, продажне і зрадницьке. Що фанати секти суки маланської недорозвиненої Зе.., що фанати маланської суки і гниди барижної По..
Всі вони ОДИНАКОВІ!!! Одне 💩 маланське, тільки різного кольору.
Маланська гнида барижна, сивочола, ненажерлива і зрадницька привела до влади іншу маланську гниду недорозвинену, наркоманську, продажну і зрадницьку.
Послухайте, неуки ватоголові, мудрого патріота націоналіста Степана Хмару.

facebook.com/watch/?v=7634641716556344
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29.11.2025 12:50 Відповісти
а Зеленський Хрещений батько Мафії , їм тільки ДЯКУЄ Резнікову , дякували , аплодуючи стоячи , кирилиці Тимошенко за мародерство гуманітарних автівок - на підвищення в МО - радником ,Галущенко з коханкою дякували Зрадника Баканова , зробив прокурором , Тарана за знищення ЗСУ - послом , Стефанішину з двома кримінальними справами - послицію США , причому , призначав Міндіч😀😂🤢🤡🎪Зейло - під трибунал ‼️За наругу над Україною
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29.11.2025 13:12 Відповісти
А Брюсель не хоче пояснити чому не дозволяє використати москальські активи для України?((Сплило,що Брюсель не хоче це робити,бо з відсотків з цих активів сам живе(Це не корупція?(((
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28.11.2025 20:17 Відповісти
Ну от дай зараз активи Україні, не буде ні активів, ні профіту від них.
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28.11.2025 22:03 Відповісти
Відсотки віддають Україні, не треба вигадувати.
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29.11.2025 00:38 Відповісти
Не вигадую,вчора було ,що самеина свій бюджет і витрачають.
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29.11.2025 08:55 Відповісти
Зеля! - як ти там показував - бери два автомати в руки і вали всіх підряд - не промахнешся - це корупціонери
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28.11.2025 20:18 Відповісти
А як Зеленський сам себе притягне до відповідальності?
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28.11.2025 20:18 Відповісти
Це що значить, всіх ментів, ТЦКшників, ВЛК, прокурорів, суддів, чиновників, міністрів, митників, депутатів, ітд... покарати?
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28.11.2025 20:19 Відповісти
ага конечно ес, раньше буба говорил можете в сраку засунуть себе своей ес но ермака не отдам, а тут именно ес повлиял
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28.11.2025 20:21 Відповісти
клоуны, кого вы просите покарать коррупционеров? коррупционеры покарайте коррупционеров? нужно требовать полные перевыборы. россия ведет тоже с Украиной войну и там выборы все проводят. А в Украине выборы не проводят из за того, что эти крысы знают, что не выиграют и потеряют все и включая свободу.
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28.11.2025 20:22 Відповісти
вибори у срасії? гарний жарт москаль
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29.11.2025 06:35 Відповісти
ЗАЖАДАЛИ одного Алібабу ? А ТАТАРОВА ТЄПЄРІЧА КУДА?
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28.11.2025 20:22 Відповісти
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28.11.2025 20:25 Відповісти
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28.11.2025 20:39 Відповісти
https://republic.com.ua/article/obshuki-v-odnogo-menedzhera.html

Обшуки в одного з 6ти менеджерів. Але коли виколопують цеглину з міцної будівлі системи - системи не падають.
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28.11.2025 20:43 Відповісти
Невже Зеленський сам собі кастрацію зробить.?
Невірю..........
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28.11.2025 20:27 Відповісти
Якщо виконати це рішення то ми залишимося без політиків і всього керівництва не тільки у Києві, а включаючи до сільради. Хоча ідея чудова
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28.11.2025 20:28 Відповісти
Дивна ситуація з тим ЄС. До вступу до Унії до держави вимоги дуже серйозні, адже "цінності" насамперед. А от, коли вже вступили, то можна бути "орбаном" і хоч з "гітлером" ручкатися, але до тебе вже не буде жодних претензій. Навпаки: ти завжди можеш вдавати ображеного, шантажувати Унію блокуванням будь якої ухвали.
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28.11.2025 20:34 Відповісти
Що для нас поганого в цьому що вимагають боротьбу з корупцією???

Там все логічно в ЄС великі податки, особливо в Франції та Німмечині, і їх електорат не дуже радий тому що їх податки які мали піти на підтримку України у війні, тупо освоїли ефективні менеджери.
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28.11.2025 22:06 Відповісти
Всё хорошо. Но так не вовремя.
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28.11.2025 20:44 Відповісти
У буратінки вже смаженим смердить; ос- ось на нього вийдуть.
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28.11.2025 20:46 Відповісти
Товсті слуги товстих конвертів
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28.11.2025 21:07 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Першого - *******!!!
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28.11.2025 21:18 Відповісти
ЄС вважає, що Бельгія привласнює доходи від активів рф - https://ipress.ua/news/yes_vvazhaie_shcho_belgiya_pryvlasnyuie_dohodiv_vid_aktyviv_rf__politico_379266.html Politico
Проте відразу п'ять джерел з дипломатичних кіл різних країн ЄС сказали виданню, що реальні причини спротиву Бельгії - це те, що вона утримує російські активи, бажаючи й далі класти до свого бюджету податки з них. Таким чином, Бельгія порушує міжнародне зобов'язання, взяте на себе минулого року. Дипломати стверджують, що Бельгія зараховує податки з цих активів до свого національного бюджету - фактично, кладе їх собі в кишеню. Мова йде про 25%-вий корпоративний податок, яким обкладаються активи рф, заморожені в бельгійському депозитарії Euroclear.
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28.11.2025 21:19 Відповісти
ета другое
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29.11.2025 01:29 Відповісти
Так потрібно і Зе притягувати до відповідальності, без його одобрямс і миша не пукне в Україні. Це ЄС зробило послання і вимоги до українців, а не Зе.
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28.11.2025 21:34 Відповісти
Представьте человека из до военного времени - из прошлого, который был в коме и попадает в наше время и ему говорят, что Зеленский еврей президент. - он в шоке обратно в кому.
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28.11.2025 21:41 Відповісти
https://x.com/RudijLis

Pandamonium@RudijLis



Детектив НАБУ сидить, а Рьошик, який слав двушку на москву, вийшов під залог 95 млн з общака Єрмака - це все, що треба знати про брехливі обіцянки смарагденців
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28.11.2025 22:13 Відповісти
а чем эти ****** миндичи хуже кивы???массад хватит дрочить!!!
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28.11.2025 22:23 Відповісти
Звісно що покарають. Когось просто звільнять з посади, а когось - відправлять послом або послицею у не надто далеку країну. Посадок з конфіскаціями ну точно не буде
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28.11.2025 22:33 Відповісти
Гарна ініціатива ЄС-США. Нарешті. Школа,що не 20 років тому. Але дійсно, звільнення - ще не покарання.
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28.11.2025 23:13 Відповісти
Яке лицемірство! А ЄС видав Україні хоч одного топ корупціонера? Як там поживають Фірташ, Жеваго, Шевченко та інші? Корупційні гроші не муляють?
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28.11.2025 23:35 Відповісти
а був запит?
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29.11.2025 06:36 Відповісти
Звісно були! Погугли.
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30.11.2025 00:15 Відповісти
Чем-то он мне напоминает по своему поведению эту плешивую крысу Пуйло )))
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29.11.2025 03:26 Відповісти
двоє ..любих друзів.. міндіч і цукерман разом з ..общаком.. благополучно були евакуйовані зельцманом на родіну в ізраіль --- алібаба обіцяє поїхати рядовим штурмовиком в покровськ --- галущенку і свєтку посадять в одну камеру платну з тв холодильником і кондиціонером як видатних енергетиків --- жюлька тімошонка знову буде косу рвати і репетувати що наглядові ради без неї це катастрофа для держави . на посаду єрмака особисто єрмак буде проводити співбесіду і затверджувати списки співробітників офісу --- нової коаліції не буде --- грошей ***** європа нам не дасть бо потраплять ті гроші в ..общак..
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29.11.2025 07:51 Відповісти
Влада росте з людей. Куди наших людей діти? Ця ганьба буде безкінечна.
Ми ж пройшли негативний відбір при срср. Там же усе потрібно було красти.

Я у частині тиловій служу, бо старий, пішов у місцеву православну церкву. Кажу: а можна вас запросити сказати проповідь у нас у частині про тверезий спосіб життя, бо бухають усі, а командри кажут, щоб тільки увечері бухали, і в міру, а ви можете про тверезість проповідувати. Який у вас - питаю - Христос, культурно-питущий?

Піп: це не допоможе - нічого й намагатися (!) - анкоголіки будуть пити. А Христос у нас пив, і нам велів...
(Я особисто у тверезого Христа вірю)

Отже що тепер з цим народом робити, коли мова про життєві звички? І красти в тому числі...
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29.11.2025 08:33 Відповісти
З народом у ЄС. Там навчать не красти і тяжко якісно працювати, але з алкоголем проблема - дешевий і коноплю дозволено курити. В де конопля там і кокаін хоча він заборонений але кожен може купити в албанців або інших понаєхавших. І поліцаї про це знають
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29.11.2025 09:36 Відповісти
Невже німеччину виженуть з ЄС через Шрьодера? Чи може зоопарк на віллі Орбана їм не муляє? Лицеміри...
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29.11.2025 09:55 Відповісти
кожний перший украинець готов його заменити
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29.11.2025 10:03 Відповісти
Тримайтесь сильніше, зараз вони звільняться і їм нічого не буде.
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29.11.2025 10:24 Відповісти
интересно кто больше вреда нанес Украине клоун кива или ****** мидичи о которых гудит весь мир?коррупционер враг Украины!!!!МАССАД почему мидисы еще живые?
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29.11.2025 10:40 Відповісти
Саша ты что дурак? Зелёные жопы прикрывает кагал.
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29.11.2025 13:53 Відповісти
недоразвитый у тебя со словом жопы травма детства?
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29.11.2025 14:10 Відповісти
Ні ні і ні. Ми можемо віддати частину територій, покласти в землю мільйони кріпаків, але своїх ми не видаємо!!!
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29.11.2025 11:06 Відповісти
Звільняти кулею в лоб, виконавцем повинен бути сам Арсеній КуляВЛоб!
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29.11.2025 11:20 Відповісти
...до вступу в ЄС зараз, як до сонця пішки.
Зараз хоч би країну зберегти, адже тр вже в відкритую підтримує пу і збирається з пу на двох Україну шматувати і дерібанити.

Як то в загалі може бути, що всі вимоги тр скеровує до жертви кривавої агрессії, а закоперщику пу лише подарунки, жирні солодкі плюшки, безропотне виконання всіх забаганок пу, ніяких вимог, тільки ніжайшая просьба перестати стріляти, щоб трампоса встиг на Нобеля висунутися...

Якщо за планом тр Україна по факту капітулює, то приросши укр.ресурсом дуже скоро пу прийде в "гості" к наступним жертвам, адже танкам, шахедам, ракетам візи не потрібні. ...а рузкіх вже на млн.можна рахувати в Європі + Півн.Америці і недвіжухі, заводов, пароходов вони теж прикупили не хило, от і посуне пу захищати руцкий мир в Зах.Європі, вже не кадучи про Східну, і за океан.

пу же ясно і чесно сказав: кордони расєюшки від владивостока до Ліссабону, і це не шутка(
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29.11.2025 13:40 Відповісти
Есть и другой вариант. Синхронно начать двумя сторонами темы этой. ЕС убирает провокаторов типа торбана орбана, фицо и прочих подобных из бывших стран сэв, устав подкоректируют под реалии времени и тогда дружно начинаем все идти на встречу друг другу! А схема---,,ты начальник, я дурак и наоборот так задрочила ещё с 2007г,, Ещё с Бух---ареста!
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30.11.2025 15:41 Відповісти
 
 