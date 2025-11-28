Брюссель зажадав від України покарати чиновників-корупціонерів для вступу до ЄС, - Politico

Україна повинна притягнути до відповідальності корумпованих політиків і бізнесменів, якщо хоче стати частиною Європейського Союзу.

Про це в інтерв'ю Politico заявив комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова умова для вступу в ЄС

Макграт наголосив, що уряди країн-членів ЄС не підтримуватимуть Україну в її прагненні вступити до блоку, якщо вона не зможе довести, що створила ефективну систему боротьби зі злочинністю на рівні вищих ешелонів влади.

Єврокомісар визнав, що процес реформ в Україні — це довгий шлях. На його думку, Київ докладає "максимальних зусиль" для боротьби з корупцією.

"У кожній країні-кандидатці має бути надійна система для боротьби з імовірними випадками корупції на високому рівні. Необхідно мати надійну систему для розслідування і, зрештою, для судового переслідування і винесення вироків, а також продемонструвати ефективність у цій сфері – це те, чого ми вимагаємо від усіх наших держав-членів, і, звичайно, від тих, хто бажає приєднатися до Європейського Союзу", - додав Макграт.

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Єврокомісар також сказав, що "одні й ті самі стандарти застосовуються до всіх країн-кандидатів", додавши, що "верховенство права і реформи у сфері правосуддя лежать в основі процесу вступу".

"У нас дуже відкриті та чесні відносини з українською владою щодо того, які вимоги існують", - додав він.

Також він зазначив, що якщо стандарти верховенства права не виконуються, підтримки з боку держав-членів ЄС щодо питання вступу не буде.

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Міндічгейт

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