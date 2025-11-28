Брюссель зажадав від України покарати чиновників-корупціонерів для вступу до ЄС, - Politico
Україна повинна притягнути до відповідальності корумпованих політиків і бізнесменів, якщо хоче стати частиною Європейського Союзу.
Про це в інтерв'ю Politico заявив комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт, інформує Цензор.НЕТ.
Нова умова для вступу в ЄС
Макграт наголосив, що уряди країн-членів ЄС не підтримуватимуть Україну в її прагненні вступити до блоку, якщо вона не зможе довести, що створила ефективну систему боротьби зі злочинністю на рівні вищих ешелонів влади.
Єврокомісар визнав, що процес реформ в Україні — це довгий шлях. На його думку, Київ докладає "максимальних зусиль" для боротьби з корупцією.
"У кожній країні-кандидатці має бути надійна система для боротьби з імовірними випадками корупції на високому рівні. Необхідно мати надійну систему для розслідування і, зрештою, для судового переслідування і винесення вироків, а також продемонструвати ефективність у цій сфері – це те, чого ми вимагаємо від усіх наших держав-членів, і, звичайно, від тих, хто бажає приєднатися до Європейського Союзу", - додав Макграт.
Єврокомісар також сказав, що "одні й ті самі стандарти застосовуються до всіх країн-кандидатів", додавши, що "верховенство права і реформи у сфері правосуддя лежать в основі процесу вступу".
"У нас дуже відкриті та чесні відносини з українською владою щодо того, які вимоги існують", - додав він.
Також він зазначив, що якщо стандарти верховенства права не виконуються, підтримки з боку держав-членів ЄС щодо питання вступу не буде.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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А всі хто їх вибирав ІДІОТИ.
Вони ж готують всі рушення для прийняття на засіданнях з круговою порукою в Уряді!! Так написаний для цього і Регламент КМУ!!!
А *********** агентура, на кшалт сівковичів-деркачів-клюєвих-портнових-тадєєвих-азірових-симоненків-кравців…., керує ними, як своїми рабами!! Саме міндічі-цукермани-чернишові-шифери-шурми, та інша нечисть, цим БЕЗКАРНО і користуються!!
А Сирійці, дієво з цим лайном вирішили питання, лише за допомогою однієї вірьовки!! Жодного рецедиву!!!
Є про що і в Україні подбати!!
Всі вони ОДИНАКОВІ!!! Одне 💩 маланське, тільки різного кольору.
Маланська гнида барижна, сивочола, ненажерлива і зрадницька привела до влади іншу маланську гниду недорозвинену, наркоманську, продажну і зрадницьку.
Послухайте, неуки ватоголові, мудрого патріота націоналіста Степана Хмару.
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Обшуки в одного з 6ти менеджерів. Але коли виколопують цеглину з міцної будівлі системи - системи не падають.
Невірю..........
Там все логічно в ЄС великі податки, особливо в Франції та Німмечині, і їх електорат не дуже радий тому що їх податки які мали піти на підтримку України у війні, тупо освоїли ефективні менеджери.
Першого - *******!!!
Проте відразу п'ять джерел з дипломатичних кіл різних країн ЄС сказали виданню, що реальні причини спротиву Бельгії - це те, що вона утримує російські активи, бажаючи й далі класти до свого бюджету податки з них. Таким чином, Бельгія порушує міжнародне зобов'язання, взяте на себе минулого року. Дипломати стверджують, що Бельгія зараховує податки з цих активів до свого національного бюджету - фактично, кладе їх собі в кишеню. Мова йде про 25%-вий корпоративний податок, яким обкладаються активи рф, заморожені в бельгійському депозитарії Euroclear.
Pandamonium@RudijLis
Детектив НАБУ сидить, а Рьошик, який слав двушку на москву, вийшов під залог 95 млн з общака Єрмака - це все, що треба знати про брехливі обіцянки смарагденців
Ми ж пройшли негативний відбір при срср. Там же усе потрібно було красти.
Я у частині тиловій служу, бо старий, пішов у місцеву православну церкву. Кажу: а можна вас запросити сказати проповідь у нас у частині про тверезий спосіб життя, бо бухають усі, а командри кажут, щоб тільки увечері бухали, і в міру, а ви можете про тверезість проповідувати. Який у вас - питаю - Христос, культурно-питущий?
Піп: це не допоможе - нічого й намагатися (!) - анкоголіки будуть пити. А Христос у нас пив, і нам велів...
(Я особисто у тверезого Христа вірю)
Отже що тепер з цим народом робити, коли мова про життєві звички? І красти в тому числі...
Зараз хоч би країну зберегти, адже тр вже в відкритую підтримує пу і збирається з пу на двох Україну шматувати і дерібанити.
Як то в загалі може бути, що всі вимоги тр скеровує до жертви кривавої агрессії, а закоперщику пу лише подарунки, жирні солодкі плюшки, безропотне виконання всіх забаганок пу, ніяких вимог, тільки ніжайшая просьба перестати стріляти, щоб трампоса встиг на Нобеля висунутися...
Якщо за планом тр Україна по факту капітулює, то приросши укр.ресурсом дуже скоро пу прийде в "гості" к наступним жертвам, адже танкам, шахедам, ракетам візи не потрібні. ...а рузкіх вже на млн.можна рахувати в Європі + Півн.Америці і недвіжухі, заводов, пароходов вони теж прикупили не хило, от і посуне пу захищати руцкий мир в Зах.Європі, вже не кадучи про Східну, і за океан.
пу же ясно і чесно сказав: кордони расєюшки від владивостока до Ліссабону, і це не шутка(