Німеччина очікує від України "абсолютно рішучих дій" у боротьбі з корупцією

У Німеччині очікують від України рішучих дій у боротьбі з корупцією, особливо зараз, коли зусилля мають бути спрямовані на пошук шляхів завершення російської війни.

Про це заявив на брифінгу заступник речника федерального уряду Штеффен Маєр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Важлива умова на шляху до ЄС

Маєр заявив, що Берлін очікує від України "абсолютно рішучих дій у боротьбі з корупцією, і це залишається однією з передумов для поступу України на шляху до Європейського Союзу".

Представник уряду зазначив, що результати в цій сфері дуже важливі, це питання регулярно обговорюється керівництвом ФРН з президентом України й відповідальними структурами.

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Путін має сісти за стіл мирних переговорів

Водночас він зауважив, що основний акцент партнерів нині спрямований на підтримку України в боротьбі з агресором.

"Вирішальним є те, що Володимир Путін має сісти за стіл переговорів. Мирні перемовини не мають сенсу, якщо їх веде лише одна сторона, тож Володимир Путін має стати активною стороною процесу. На цьому ми концентруємося, а все інше, так би мовити, відсувається на другий план", - наголосив Маєр.

Він додав, що Німеччина разом із партнерами твердо стоїть на боці України та вимагає якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України та безпеки для Європи.

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