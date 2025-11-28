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Новини Боротьба з корупцією
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Німеччина очікує від України "абсолютно рішучих дій" у боротьбі з корупцією

Боротьба з корупцією важлива для України - уряд Німеччини

У Німеччині очікують від України рішучих дій у боротьбі з корупцією, особливо зараз, коли зусилля мають бути спрямовані на пошук шляхів завершення російської війни.

Про це заявив на брифінгу заступник речника федерального уряду Штеффен Маєр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Важлива умова на шляху до ЄС

Маєр заявив, що Берлін очікує від України "абсолютно рішучих дій у боротьбі з корупцією, і це залишається однією з передумов для поступу України на шляху до Європейського Союзу".

Представник уряду зазначив, що результати в цій сфері дуже важливі, це питання регулярно обговорюється керівництвом ФРН з президентом України й відповідальними структурами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 78% українців вважають, що рівень корупції в Україні зріс, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Путін має сісти за стіл мирних переговорів

Водночас він зауважив, що основний акцент партнерів нині спрямований на підтримку України в боротьбі з агресором.

"Вирішальним є те, що Володимир Путін має сісти за стіл переговорів. Мирні перемовини не мають сенсу, якщо їх веде лише одна сторона, тож Володимир Путін має стати активною стороною процесу. На цьому ми концентруємося, а все інше, так би мовити, відсувається на другий план", - наголосив Маєр.

Він додав, що Німеччина разом із партнерами твердо стоїть на боці України та вимагає якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України та безпеки для Європи.

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Міндічгейт

Також читайте: 76% українців, які знають про "Міндічгейт", вважають розслідування обґрунтованим, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Німеччина (8074) корупція (5086)
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Топ коментарі
+7
тобто наївні німці думають,що один вертлявий,чорнявий,картавий шнирь почне бити себе по голові за корупцію?
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28.11.2025 15:29 Відповісти
+5
Вован Оманський Козира Алібабаєвича не здасть
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28.11.2025 15:23 Відповісти
+5
Видите ли Юрий, пока Украина, как минимум на половину, зависит от помощи Запада, в том числе и от помощи США (учитывая, что именно Украина борется за свое существование, а, снова же, не США), думаю уместнее все же вопросы о коррупции задавать не Виткофу а Миндичу.
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28.11.2025 16:02 Відповісти
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Счаззз, самі себе садити будуть, коли весна прийде
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28.11.2025 15:22 Відповісти
Вован Оманський Козира Алібабаєвича не здасть
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28.11.2025 15:23 Відповісти
таки будут ермака мочить, раз западные страны заговорили об этом хоть и в заувалированной форме
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28.11.2025 15:24 Відповісти
Давно пора. Хочу бачити його мармизу в Гуантанамо.
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28.11.2025 15:25 Відповісти
Дайте нам тауроси и ппо, а обговоренб вже вистачає.
Корупція в нас тотальна бо ваші *********** ради і ради брехнєчесності на все дивилися скрізь пальці, бо їм в кішені нехило карали гроші в крові українців.
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28.11.2025 15:25 Відповісти
тобто наївні німці думають,що один вертлявий,чорнявий,картавий шнирь почне бити себе по голові за корупцію?
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28.11.2025 15:29 Відповісти
а в зв"язку з цим завершенням...як справи з корупцією в США? у Вітькоффа не питали?
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28.11.2025 15:31 Відповісти
Видите ли Юрий, пока Украина, как минимум на половину, зависит от помощи Запада, в том числе и от помощи США (учитывая, что именно Украина борется за свое существование, а, снова же, не США), думаю уместнее все же вопросы о коррупции задавать не Виткофу а Миндичу.
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28.11.2025 16:02 Відповісти
Поправочка, питання не міндічу, а зеленському та єрмаку під крилом яких процвітали міндічі.
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28.11.2025 17:38 Відповісти
Bідомий німецько-російського лобіст Герхард Шредер, який був главою уряду Німеччини на чолі з соціал-демократами з 1998 по 2005 рік втратив свої керівні посади у контрольованих державою структурах у РФ.
Шредер був призначений членом наглядової ради "Газпрому".
Шредер обіймав кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором.
79-річний німець також є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1і президента ради директорів Nord Stream 2. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину.

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28.11.2025 15:31 Відповісти
Прямий натяк що "Алі Баба на вихід".
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28.11.2025 15:37 Відповісти
ЄС і українцям .як і світовій спільноті варто очікувати "зеленого" призначення корупціонерів на ключові посади в Україні.щоб ще більше нас,,,ати українському народу...
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28.11.2025 15:49 Відповісти
Марно натякати на самогубство честі. Навряд ми побачимо навіть відставку за власним бажанням.
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28.11.2025 15:50 Відповісти
А еще немцы тихо примут решение
Выдворить из Германии украинских мужчин
Не надо думать,что сказанное Мерцем про десятки тысяч
Молодых украинских мужчин ,приезжающих в Германию
Было лишь фигурой речи
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28.11.2025 15:50 Відповісти
семейную пару ермак и зеленский посадить?
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28.11.2025 16:19 Відповісти
немає кому заарештувати голову мафії
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28.11.2025 16:31 Відповісти
это шо, зеля должен вздернуться?)))
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28.11.2025 16:36 Відповісти
Так вже потужно зроблений обшук в підсобці Єрмака, куди ще рішучіче.
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28.11.2025 16:52 Відповісти
 
 