Німеччина очікує від України "абсолютно рішучих дій" у боротьбі з корупцією
У Німеччині очікують від України рішучих дій у боротьбі з корупцією, особливо зараз, коли зусилля мають бути спрямовані на пошук шляхів завершення російської війни.
Про це заявив на брифінгу заступник речника федерального уряду Штеффен Маєр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Важлива умова на шляху до ЄС
Маєр заявив, що Берлін очікує від України "абсолютно рішучих дій у боротьбі з корупцією, і це залишається однією з передумов для поступу України на шляху до Європейського Союзу".
Представник уряду зазначив, що результати в цій сфері дуже важливі, це питання регулярно обговорюється керівництвом ФРН з президентом України й відповідальними структурами.
Путін має сісти за стіл мирних переговорів
Водночас він зауважив, що основний акцент партнерів нині спрямований на підтримку України в боротьбі з агресором.
"Вирішальним є те, що Володимир Путін має сісти за стіл переговорів. Мирні перемовини не мають сенсу, якщо їх веде лише одна сторона, тож Володимир Путін має стати активною стороною процесу. На цьому ми концентруємося, а все інше, так би мовити, відсувається на другий план", - наголосив Маєр.
Він додав, що Німеччина разом із партнерами твердо стоїть на боці України та вимагає якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України та безпеки для Європи.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
- 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
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Корупція в нас тотальна бо ваші *********** ради і ради брехнєчесності на все дивилися скрізь пальці, бо їм в кішені нехило карали гроші в крові українців.
Шредер був призначений членом наглядової ради "Газпрому".
Шредер обіймав кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором.
79-річний німець також є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1і президента ради директорів Nord Stream 2. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину.
Выдворить из Германии украинских мужчин
Не надо думать,что сказанное Мерцем про десятки тысяч
Молодых украинских мужчин ,приезжающих в Германию
Было лишь фигурой речи