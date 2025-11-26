78% українців вважають, що рівень корупції в Україні зріс, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України вважають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ рівень корупції в країні збільшився.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування незалежної дослідницької організації "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.
Таку думку висловили 78,2% респондентів.
17,3% опитаних вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в цілому залишився на тому ж рівні, що до його початку.
"Лише 4,5% респондентів вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зменшився.
Порівняно з результатами опитування, проведеного у вересні 2025 року, кількість респондентів, які вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився, зросла з 73,9% до 78,2%", - зазначили соціологи.
Хто винен?
Щодо того, хто в Україні своєю діяльністю чи бездіяльністю найбільше сприяє корупції в органах влади, думки учасників опитування розділилися – найчастіше респонденти називали серед тих, хто, на їхню думку, найбільшою мірою сприяє корупції в органах влади, Офіс Президента України (19,4%), особисто Президента України (18,8%) та Верховну Раду України і народних депутатів (18,0%).
Досить часто серед основних "джерел" корупції в органах влади респонденти також називали самих людей і менталітет населення України (11,2%) та правоохоронні органи (поліцію, СБУ, прокуратуру) (9,8%).
Методологія
Опитування проводилося із 18 по 24 листопада. Вибірка - 1007 респондентів.
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Але соціологам би дах зірвало вщент, бо значний відсоток сказав би: 1. зріс; 2. довіряю.
Як "потужний лідер" це переживе - не знаю
То люди просто працювати вміють із середньою зарплатою по Україні у 23к.
Оновили автопарки, покупляли нові жк, б'юті салони дружинам й коханкам, котеджі для шашликів.
А при чому тут війна?
Навпаки, підприємництво та держуправління стало краще розвиватися. Тому стало більше мільйонерів.
І без сплати податків, ми ж не за кордоном.
Взагалі, нічого по чужих кишенях заглядати, це порушує приватність
Постійно чую таке у чатах у корупційних темах. Від 20-річних сосок та богів трейдингу "нічого заглядати в чужу кишеню".
Ну, на цій землі їм точно буде добре
І найгірше в тому, що зеленоботи пограбують країну і спокійно житимуть за кордоном.