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Новини Боротьба з корупцією
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78% українців вважають, що рівень корупції в Україні зріс, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Хто винен в корупції?: опитування українців

Більшість громадян України вважають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ рівень корупції в країні збільшився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування незалежної дослідницької організації "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.

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Таку думку висловили 78,2% респондентів.

17,3% опитаних вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в цілому залишився на тому ж рівні, що до його початку.

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"Лише 4,5% респондентів вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зменшився.

Порівняно з результатами опитування, проведеного у вересні 2025 року, кількість респондентів, які вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився, зросла з 73,9% до 78,2%", - зазначили соціологи.

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Хто винен?

Щодо того, хто в Україні своєю діяльністю чи бездіяльністю найбільше сприяє корупції в органах влади, думки учасників опитування розділилися – найчастіше респонденти називали серед тих, хто, на їхню думку, найбільшою мірою сприяє корупції в органах влади, Офіс Президента України (19,4%), особисто Президента України (18,8%) та Верховну Раду України і народних депутатів (18,0%). 

Досить часто серед основних "джерел" корупції в органах влади респонденти також називали самих людей і менталітет населення України (11,2%) та правоохоронні органи (поліцію, СБУ, прокуратуру) (9,8%).

Хто винен в корупції?: думка українців

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Методологія

Опитування проводилося із 18 по 24 листопада. Вибірка - 1007 респондентів.

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Автор: 

корупція (5082) опитування (2189)
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Топ коментарі
+16
Зріс? - він зашкалює!
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26.11.2025 15:51 Відповісти
+5
Зеленський з 2019 року гадить з оточенням в Україні!! Акакая разніца він думає що утече до міндіча, цукерманів, шиферів, шурми…Ну ну…
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26.11.2025 15:53 Відповісти
+5
...а про "довіру президенту" не питали, часом?
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26.11.2025 15:53 Відповісти
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Зріс? - він зашкалює!
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26.11.2025 15:51 Відповісти
Так давай, на фронт! Будуть бійці, не буде капітуляції.
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26.11.2025 18:43 Відповісти
на цій планеті головний рудий корупціонер бере хабарі боїнгами та злитками золота - наша корупція проти цього дитячі забавки
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26.11.2025 17:52 Відповісти
Зеленський з 2019 року гадить з оточенням в Україні!! Акакая разніца він думає що утече до міндіча, цукерманів, шиферів, шурми…Ну ну…
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26.11.2025 15:53 Відповісти
...а про "довіру президенту" не питали, часом?
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26.11.2025 15:53 Відповісти
Дійсно, було б цікаво побачити ці два питання поруч.
Але соціологам би дах зірвало вщент, бо значний відсоток сказав би: 1. зріс; 2. довіряю.
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26.11.2025 16:16 Відповісти
єрмак вирвав перемогу у ЗЕ з результатом 0,6%
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26.11.2025 15:56 Відповісти
дЄрмак лідер - навіть тут...
Як "потужний лідер" це переживе - не знаю
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26.11.2025 16:02 Відповісти
А в 2019 році вони думали що членограй прийшов боротися з корупцією?його Бєня не доя того посадив на Банкову.
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26.11.2025 15:57 Відповісти
Ну нічо, нічо, ще трошки!
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26.11.2025 15:57 Відповісти
Так от в тому то і вся біда... Виконувати треба обіцянки... Але і зараз, ще не пізно.
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26.11.2025 18:45 Відповісти
Дурниці. Як це може бути більше ніж 100%?
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26.11.2025 16:04 Відповісти
78% це більше 100? Де написано що більше?
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26.11.2025 17:25 Відповісти
78% вважають що рівень корупції зріс, виходить, що 22% корупціонери?
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26.11.2025 16:11 Відповісти
Або їх родина
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26.11.2025 16:13 Відповісти
Тю...
То люди просто працювати вміють із середньою зарплатою по Україні у 23к.

Оновили автопарки, покупляли нові жк, б'юті салони дружинам й коханкам, котеджі для шашликів.
А при чому тут війна?
Навпаки, підприємництво та держуправління стало краще розвиватися. Тому стало більше мільйонерів.
І без сплати податків, ми ж не за кордоном.

Взагалі, нічого по чужих кишенях заглядати, це порушує приватність
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26.11.2025 16:13 Відповісти
Це так, як захистити Україну, так вони не можуть, а себе та родину забезпечувати, так не треба заглядати у чужу кишеню. Тільки патріоти повинний гинути, а ці насолоджуватися життям
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26.11.2025 16:19 Відповісти
Навіть не знаю, що сказати.
Постійно чую таке у чатах у корупційних темах. Від 20-річних сосок та богів трейдингу "нічого заглядати в чужу кишеню".
Ну, на цій землі їм точно буде добре
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26.11.2025 16:30 Відповісти
Не переймайтесь, зайві гроші не роблять людей щасливими. А потім на Божий суд
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26.11.2025 19:22 Відповісти
Добре)
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26.11.2025 22:06 Відповісти
За все несе відповідальність Зеленський, маючи моно більшість і всю повноту влади і ні за що не відповідати то навіщо ти йшов в президенти ?Невже хтось думає що він не знав що творилось Енерго атомі чи воєних закупівлях ,знав він прекрасно ,ось чому перестали публікувати плівки НАБУ тому що там не тільки є Алі баба і той хто вище.
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26.11.2025 16:17 Відповісти
Владу має, но щоб нею правильно користуватися повинні бути мозок і порядність
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26.11.2025 16:21 Відповісти
Обсяг вибірки - 1007 респондентів. телефоном...
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26.11.2025 16:39 Відповісти
Мене ті відсотки в межах від 70 до 79, дуже насторожують. То часом не ті самі, що в 2019-му голосили за найвеличнішого?
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26.11.2025 16:42 Відповісти
Навіть не виріс, а злетів )
І найгірше в тому, що зеленоботи пограбують країну і спокійно житимуть за кордоном.
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26.11.2025 17:06 Відповісти
Не вийде !!! Їм подарують самокати.
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26.11.2025 17:19 Відповісти
78%... Але їм так і не дійшло хто ж у цьому винен!
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26.11.2025 17:23 Відповісти
Что там считать... Любой предприниматель не на камеру назовет вам - откат от 15 до 40%
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26.11.2025 19:18 Відповісти
ЧЕЛОВЕКОЧАСЫ ИДУТ ВВЕРХ
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26.11.2025 20:46 Відповісти
 
 