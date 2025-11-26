78% українців вважають, що рівень корупції в Україні зріс, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України вважають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ рівень корупції в країні збільшився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування незалежної дослідницької організації "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.

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Таку думку висловили 78,2% респондентів.

17,3% опитаних вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в цілому залишився на тому ж рівні, що до його початку.

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"Лише 4,5% респондентів вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зменшився.

Порівняно з результатами опитування, проведеного у вересні 2025 року, кількість респондентів, які вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився, зросла з 73,9% до 78,2%", - зазначили соціологи.

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Хто винен?

Щодо того, хто в Україні своєю діяльністю чи бездіяльністю найбільше сприяє корупції в органах влади, думки учасників опитування розділилися – найчастіше респонденти називали серед тих, хто, на їхню думку, найбільшою мірою сприяє корупції в органах влади, Офіс Президента України (19,4%), особисто Президента України (18,8%) та Верховну Раду України і народних депутатів (18,0%).

Досить часто серед основних "джерел" корупції в органах влади респонденти також називали самих людей і менталітет населення України (11,2%) та правоохоронні органи (поліцію, СБУ, прокуратуру) (9,8%).

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Методологія

Опитування проводилося із 18 по 24 листопада. Вибірка - 1007 респондентів.

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