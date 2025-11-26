РУС
78% украинцев считают, что уровень коррупции в Украине вырос, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Кто виноват в коррупции?: опрос украинцев

Большинство граждан Украины считают, что с начала полномасштабного вторжения РФ уровень коррупции в стране увеличился.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос независимой исследовательской организации "Социополис", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Такое мнение высказали 78,2% респондентов.

17,3% опрошенных считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в целом остался на том же уровне, что и до его начала.

Читайте также: Германия ожидает, что Украина будет продолжать борьбу с коррупцией и реформы, - Мерц

"Только 4,5% респондентов считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине уменьшился.

По сравнению с результатами опроса, проведенного в сентябре 2025 года, количество респондентов, считающих, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине увеличился, выросло с 73,9% до 78,2%", - отметили социологи.

Читайте: Ближайший круг Зеленского воровал на защите энергообъектов, - Шабунин

Кто виноват?

Относительно того, кто в Украине своей деятельностью или бездействием больше всего способствует коррупции в органах власти, мнения участников опроса разделились – чаще всего респонденты называли среди тех, кто, по их мнению, в наибольшей степени способствует коррупции в органах власти, Офис Президента Украины (19,4%), лично Президента Украины (18,8%) и Верховную Раду Украины и народных депутатов (18,0%). 

Довольно часто среди основных "источников" коррупции в органах власти респонденты также называли самих людей и менталитет населения Украины (11,2%) и правоохранительные органы (полицию, СБУ, прокуратуру) (9,8%).

Кто виноват в коррупции?: мнение украинцев

Читайте также: НАБУ объяснило, почему подозреваемые в коррупции выходят из СИЗО под залог. ИНФОГРАФИКА

Методология

Опрос проводился с 18 по 24 ноября. Выборка - 1007 респондентов.

Читайте: 76% украинцев, знающих о "Миндичгейте", считают расследование обоснованным, - опрос. ИНФОГРАФИКА

коррупция (8802) опрос (2972)
Топ комментарии
+11
Зріс? - він зашкалює!
показать весь комментарий
26.11.2025 15:51
+4
єрмак вирвав перемогу у ЗЕ з результатом 0,6%
показать весь комментарий
26.11.2025 15:56
+3
...а про "довіру президенту" не питали, часом?
показать весь комментарий
26.11.2025 15:53
Зріс? - він зашкалює!
показать весь комментарий
26.11.2025 15:51
2019 - Ze пришла до влади.
2020 - ВагнерГейт.
2022 - рашка оголошує СВО і окупацію.
2023 - звільнення Заслуженого та генералів.
2025 - МіндічГейт, капітуляція.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:11
Зеленський з 2019 року гадить з оточенням в Україні!! Акакая разніца він думає що утече до міндіча, цукерманів, шиферів, шурми…Ну ну…
показать весь комментарий
26.11.2025 15:53
...а про "довіру президенту" не питали, часом?
показать весь комментарий
26.11.2025 15:53
Дійсно, було б цікаво побачити ці два питання поруч.
Але соціологам би дах зірвало вщент, бо значний відсоток сказав би: 1. зріс; 2. довіряю.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:16
єрмак вирвав перемогу у ЗЕ з результатом 0,6%
показать весь комментарий
26.11.2025 15:56
дЄрмак лідер - навіть тут...
Як "потужний лідер" це переживе - не знаю
показать весь комментарий
26.11.2025 16:02
А в 2019 році вони думали що членограй прийшов боротися з корупцією?його Бєня не доя того посадив на Банкову.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:57
Ну нічо, нічо, ще трошки!
показать весь комментарий
26.11.2025 15:57
Народ считает ,что больше всего коррупции у Зеленского
Но вечером смотрит ВИДОСИКИ УКРАИНСКОГО АЛЬ КАПОНЕ!!!!
Ну разве это не ****....?
показать весь комментарий
26.11.2025 16:01
Дурниці. Як це може бути більше ніж 100%?
показать весь комментарий
26.11.2025 16:04
78% вважають що рівень корупції зріс, виходить, що 22% корупціонери?
показать весь комментарий
26.11.2025 16:11
Або їх родина
показать весь комментарий
26.11.2025 16:13
Тю...
То люди просто працювати вміють із середньою зарплатою по Україні у 23к.

Оновили автопарки, покупляли нові жк, б'юті салони дружинам й коханкам, котеджі для шашликів.
А при чому тут війна?
Навпаки, підприємництво та держуправління стало краще розвиватися. Тому стало більше мільйонерів.
І без сплати податків, ми ж не за кордоном.

Взагалі, нічого по чужих кишенях заглядати, це порушує приватність
показать весь комментарий
26.11.2025 16:13
Це так, як захистити Україну, так вони не можуть, а себе та родину забезпечувати, так не треба заглядати у чужу кишеню. Тільки патріоти повинний гинути, а ці насолоджуватися життям
показать весь комментарий
26.11.2025 16:19
Навіть не знаю, що сказати.
Постійно чую таке у чатах у корупційних темах. Від 20-річних сосок та богів трейдингу "нічого заглядати в чужу кишеню".
Ну, на цій землі їм точно буде добре
показать весь комментарий
26.11.2025 16:30
За все несе відповідальність Зеленський, маючи моно більшість і всю повноту влади і ні за що не відповідати то навіщо ти йшов в президенти ?Невже хтось думає що він не знав що творилось Енерго атомі чи воєних закупівлях ,знав він прекрасно ,ось чому перестали публікувати плівки НАБУ тому що там не тільки є Алі баба і той хто вище.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:17
Владу має, но щоб нею правильно користуватися повинні бути мозок і порядність
показать весь комментарий
26.11.2025 16:21
 
 