78% украинцев считают, что уровень коррупции в Украине вырос, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины считают, что с начала полномасштабного вторжения РФ уровень коррупции в стране увеличился.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос независимой исследовательской организации "Социополис", передает Цензор.НЕТ.
Такое мнение высказали 78,2% респондентов.
17,3% опрошенных считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в целом остался на том же уровне, что и до его начала.
"Только 4,5% респондентов считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине уменьшился.
По сравнению с результатами опроса, проведенного в сентябре 2025 года, количество респондентов, считающих, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине увеличился, выросло с 73,9% до 78,2%", - отметили социологи.
Кто виноват?
Относительно того, кто в Украине своей деятельностью или бездействием больше всего способствует коррупции в органах власти, мнения участников опроса разделились – чаще всего респонденты называли среди тех, кто, по их мнению, в наибольшей степени способствует коррупции в органах власти, Офис Президента Украины (19,4%), лично Президента Украины (18,8%) и Верховную Раду Украины и народных депутатов (18,0%).
Довольно часто среди основных "источников" коррупции в органах власти респонденты также называли самих людей и менталитет населения Украины (11,2%) и правоохранительные органы (полицию, СБУ, прокуратуру) (9,8%).
Методология
Опрос проводился с 18 по 24 ноября. Выборка - 1007 респондентов.
2020 - ВагнерГейт.
2022 - рашка оголошує СВО і окупацію.
2023 - звільнення Заслуженого та генералів.
2025 - МіндічГейт, капітуляція.
Але соціологам би дах зірвало вщент, бо значний відсоток сказав би: 1. зріс; 2. довіряю.
Як "потужний лідер" це переживе - не знаю
Но вечером смотрит ВИДОСИКИ УКРАИНСКОГО АЛЬ КАПОНЕ!!!!
Ну разве это не ****....?
То люди просто працювати вміють із середньою зарплатою по Україні у 23к.
Оновили автопарки, покупляли нові жк, б'юті салони дружинам й коханкам, котеджі для шашликів.
А при чому тут війна?
Навпаки, підприємництво та держуправління стало краще розвиватися. Тому стало більше мільйонерів.
І без сплати податків, ми ж не за кордоном.
Взагалі, нічого по чужих кишенях заглядати, це порушує приватність
Постійно чую таке у чатах у корупційних темах. Від 20-річних сосок та богів трейдингу "нічого заглядати в чужу кишеню".
Ну, на цій землі їм точно буде добре