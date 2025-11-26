78% украинцев считают, что уровень коррупции в Украине вырос, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины считают, что с начала полномасштабного вторжения РФ уровень коррупции в стране увеличился.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос независимой исследовательской организации "Социополис", передает Цензор.НЕТ.

Такое мнение высказали 78,2% респондентов.

17,3% опрошенных считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в целом остался на том же уровне, что и до его начала.

"Только 4,5% респондентов считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине уменьшился.

По сравнению с результатами опроса, проведенного в сентябре 2025 года, количество респондентов, считающих, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине увеличился, выросло с 73,9% до 78,2%", - отметили социологи.

Кто виноват?

Относительно того, кто в Украине своей деятельностью или бездействием больше всего способствует коррупции в органах власти, мнения участников опроса разделились – чаще всего респонденты называли среди тех, кто, по их мнению, в наибольшей степени способствует коррупции в органах власти, Офис Президента Украины (19,4%), лично Президента Украины (18,8%) и Верховную Раду Украины и народных депутатов (18,0%).

Довольно часто среди основных "источников" коррупции в органах власти респонденты также называли самих людей и менталитет населения Украины (11,2%) и правоохранительные органы (полицию, СБУ, прокуратуру) (9,8%).

Методология

Опрос проводился с 18 по 24 ноября. Выборка - 1007 респондентов.

