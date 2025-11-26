РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11690 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
1 245 15

76% украинцев, знающих о "Миндичгейте", считают расследование обоснованным, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Что думают украинцы о Миндичгейте?: опрос граждан

Подавляющее большинство взрослых граждан Украины знает о расследовании "Миндичгейт". 

Об этом свидетельствуют данные опроса независимой исследовательской организации "Социополис", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Не слышали об этом расследовании только 10% респондентов.

44,2% заявили, что достаточно много слышали о "Миндичгейте" и имеют представление о сути дела, а 45,8% - что-то слышали, но целостного представления не имеют.

Отношение украинцев к "Миндичгейту"

76,6% тех, кто знает о расследовании НАБУ, ответили, что, по их мнению, расследование является обоснованным и коррупционные действия, зафиксированные в ходе расследования, скорее всего действительно имели место.

15,7% ответили, что, по их личному мнению, это расследование НАБУ в целом является сомнительным и его основной целью является давление на высшее руководство государства.

Не смогли определиться со своей оценкой упомянутого расследования НАБУ 7,7% респондентов.

Что думают украинцы о Миндичгейте?: опрос граждан

Читайте: ОП намеревался вручить Арахамии подозрение в госизмене, - СМИ

Методология

Опрос проводился с 18 по 24 ноября. Выборка - 1007 респондентов. 

Читайте: В данное время АРМА не имеет доступа к дому экс-министра Захарченко, где НАБУ зафиксировало пребывание фигуранта "пленок Миндича" Галущенко

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убежден, что в деле "Мидас" будут еще подозреваемые, - Кривонос

Автор: 

коррупция (8802) опрос (2972)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Толку - Міндіч з Цекерманом вже в Єрусалимі сім разів станцювали Хава Нагілу і вивчають циганочку з виходом
показать весь комментарий
26.11.2025 15:14 Ответить
+5
24% відчули покращення життя
показать весь комментарий
26.11.2025 15:14 Ответить
+4
А 24% - клинические идоты.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А 24% - клинические идоты.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:10 Ответить
Скоріше родина і ті хто був співучасниками
показать весь комментарий
26.11.2025 15:13 Ответить
Щось докуя тих родин.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:48 Ответить
Толку - Міндіч з Цекерманом вже в Єрусалимі сім разів станцювали Хава Нагілу і вивчають циганочку з виходом
показать весь комментарий
26.11.2025 15:14 Ответить
24% відчули покращення життя
показать весь комментарий
26.11.2025 15:14 Ответить
Міндіч не тікав би, якщо розслідування було не обгрунтованим, в ще і шефа підключив
показать весь комментарий
26.11.2025 15:16 Ответить
Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну.

Скрізь руїни, плачуть діти, кращі з кращих гинуть

Погоріли білі хати і сади вишневі.

Сумно тьохне соловейко пісні невеселі.

І дівчата не співають, як у віршах в тебе.

То сирени розривають українське небо.

Не реве Дніпро величний. Тяжко ,,Кача плине".

Знов "царі" сидять на тронах. Правда й воля гинуть.

Честь і совість продають. Не сила мовчати.

Для багатства, грошей, втіхи знищують Карпати.

Помолись за нас, Тарасе, славний наш Пророче.

Тяжко жити нашим людям. Ворог, знай регоче.

Поможи звільнити землю і Дніпро, і кручі.

Хай воскресне, наче фенікс, твій нарід могучий.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:25 Ответить
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev124.htm "Розрита могила"
показать весь комментарий
26.11.2025 15:40 Ответить
Пані Оресто, цей вірш не "розрита могила".
Цей метапоезитичний вірш написала Антоніна Генелюк.

показать весь комментарий
26.11.2025 15:47 Ответить
"Розрита могила" написана синеньким. Тобто, це посилання, ніби на продовження думки.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:51 Ответить
То я так і написав в попередньому дописі, що це метапоезія або поезія про поезію, де поет розмірковує над процесом творчості, іншими віршами або поезією в цілому.
А вірш "Розрита могила" це один із моїх самих шанованих віршів. "Кобзар" і зараз лежить на моєму столі. Дякую.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:59 Ответить
А, ну вовка може за своїх виборців не боятися - вони є і їх багато. На жаль
показать весь комментарий
26.11.2025 15:37 Ответить
😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
26.11.2025 15:38 Ответить
Всі сліди ведуть до головного мародера зе оманського, який призначив на всі посади слухняних мародерів, які поповнюють його офшори. В Україні немає ні однієї галузі, де б не було мародерства.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:44 Ответить
15,7% відповіли, що, на їхню особисту думку, це розслідування НАБУ в цілому є сумнівним і його основною метою є тиск на вище керівництво держави. Это базовый электорат Зеленского . Этих надо обследовать у профильного доктора .
показать весь комментарий
26.11.2025 15:56 Ответить
 
 