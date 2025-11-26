76% украинцев, знающих о "Миндичгейте", считают расследование обоснованным, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Подавляющее большинство взрослых граждан Украины знает о расследовании "Миндичгейт".
Об этом свидетельствуют данные опроса независимой исследовательской организации "Социополис", передает Цензор.НЕТ.
Не слышали об этом расследовании только 10% респондентов.
44,2% заявили, что достаточно много слышали о "Миндичгейте" и имеют представление о сути дела, а 45,8% - что-то слышали, но целостного представления не имеют.
Отношение украинцев к "Миндичгейту"
76,6% тех, кто знает о расследовании НАБУ, ответили, что, по их мнению, расследование является обоснованным и коррупционные действия, зафиксированные в ходе расследования, скорее всего действительно имели место.
15,7% ответили, что, по их личному мнению, это расследование НАБУ в целом является сомнительным и его основной целью является давление на высшее руководство государства.
Не смогли определиться со своей оценкой упомянутого расследования НАБУ 7,7% респондентов.
Методология
Опрос проводился с 18 по 24 ноября. Выборка - 1007 респондентов.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
