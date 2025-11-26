76% украинцев, знающих о "Миндичгейте", считают расследование обоснованным, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство взрослых граждан Украины знает о расследовании "Миндичгейт".

Об этом свидетельствуют данные опроса независимой исследовательской организации "Социополис", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Не слышали об этом расследовании только 10% респондентов.

44,2% заявили, что достаточно много слышали о "Миндичгейте" и имеют представление о сути дела, а 45,8% - что-то слышали, но целостного представления не имеют.

Отношение украинцев к "Миндичгейту"

76,6% тех, кто знает о расследовании НАБУ, ответили, что, по их мнению, расследование является обоснованным и коррупционные действия, зафиксированные в ходе расследования, скорее всего действительно имели место.

15,7% ответили, что, по их личному мнению, это расследование НАБУ в целом является сомнительным и его основной целью является давление на высшее руководство государства.

Не смогли определиться со своей оценкой упомянутого расследования НАБУ 7,7% респондентов.

Читайте: ОП намеревался вручить Арахамии подозрение в госизмене, - СМИ

Методология

Опрос проводился с 18 по 24 ноября. Выборка - 1007 респондентов.

Читайте: В данное время АРМА не имеет доступа к дому экс-министра Захарченко, где НАБУ зафиксировало пребывание фигуранта "пленок Миндича" Галущенко

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убежден, что в деле "Мидас" будут еще подозреваемые, - Кривонос