В данное время АРМА не имеет доступа к дому экс-министра Захарченко, где НАБУ зафиксировало пребывание фигуранта "пленок Миндича" - Галущенко
Экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Но АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.
Она рассказала о кратких итогах заседания Комитета по операции "Мідас", в частности - о фигуранте Германе Галущенко.
Так, АРМА сообщило, что на данный момент не имеет доступа к дому Захарченко, где НАБУ зафиксировало пребывание Галущенко. Дом был арестован еще в 2021 году с запретом пользования, однако никто из предыдущего руководства АРМА не смог выполнить это решение суда.
В данное время АРМА объявило рыночные консультации для управления домом Захарченко, но не имеет к нему физического доступа. В то же время, он находится у посторонних лиц.
И.о. главы АРМА Ярослава Максименко пообещала исправить это в ближайшее время.
Что предшествовало?
19 ноября Верховная Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Ух как смело выступала депутатка Радина !
Стесняюсь спросить
Где была ваша смелость ,пани депутатка
На встрече вашей фракции с президентом??
Где были ваши смелые вопросы президенту?
Дар речи потеряли ,пани депутатка?
Нельзя быть НЕМНОГО БЕРЕМЕННОЙ
И нельзя быть НЕМНОГО ЧЕСТНОЙ - разве вы этого не понимаете?
И еще вопрос ,который я давно хочу Вам задать
И получить на него ответ
Получали ли лично Вы ,пани депутатка
Хотя бы раз - деньги в конверте?
Это очень важно
Для понимания - кому мы доверили ТСК по расследованию
Грандиознейшего скандала в украинской истории
В котором замешан по самое НЕХОЧУ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
Ну какие еще слова надо написать
Чтобы все поняли - ПРЕЗИДЕНТ замарал Украину
Президент замарал нашу борьбу
Президент замарал каждого из нас
Мы от этого никогда не отмоемся
Это останется в истории Украины
И при каждом удобном случае наши враги нас мордой будут тыкать
В эту грязь
Которую СОТВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ
Презираю это ничтожество!!!!
Раніше обзивав клєрками іноземних дипломатів, які вказували на корупцію в Україні.
Періодично садить на свою шишку міністерку енергетики Світлану Гринчук.
Хлопака взагалі береги втратив з такою то "кришею".