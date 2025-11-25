В данное время АРМА не имеет доступа к дому экс-министра Захарченко, где НАБУ зафиксировало пребывание фигуранта "пленок Миндича" - Галущенко

Экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Но АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Она рассказала о кратких итогах заседания Комитета по операции "Мідас", в частности - о фигуранте Германе Галущенко.

Так, АРМА сообщило, что на данный момент не имеет доступа к дому Захарченко, где НАБУ зафиксировало пребывание Галущенко. Дом был арестован еще в 2021 году с запретом пользования, однако никто из предыдущего руководства АРМА не смог выполнить это решение суда.

В данное время АРМА объявило рыночные консультации для управления домом Захарченко, но не имеет к нему физического доступа. В то же время, он находится у посторонних лиц.

И.о. главы АРМА Ярослава Максименко пообещала исправить это в ближайшее время.

Что предшествовало?

19 ноября Верховная Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции.

Миндичгейт

