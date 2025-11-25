РУС
В данное время АРМА не имеет доступа к дому экс-министра Захарченко, где НАБУ зафиксировало пребывание фигуранта "пленок Миндича" - Галущенко

Герман Галущенко

Экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Но АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Она рассказала о кратких итогах заседания Комитета по операции "Мідас", в частности - о фигуранте Германе Галущенко.

Так, АРМА сообщило, что на данный момент не имеет доступа к дому Захарченко, где НАБУ зафиксировало пребывание Галущенко. Дом был арестован еще в 2021 году с запретом пользования, однако никто из предыдущего руководства АРМА не смог выполнить это решение суда.

В данное время АРМА объявило рыночные консультации для управления домом Захарченко, но не имеет к нему физического доступа. В то же время, он находится у посторонних лиц.  

И.о. главы АРМА Ярослава Максименко пообещала исправить это в ближайшее время.

Анастасия Радина о заседании Комитета по Миндичгейту
Что предшествовало?

19 ноября Верховная Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции.

Миндичгейт

НАБУ (4736) Захарченко Виталий (767) Галущенко Герман (303) АРМА (130) Радина Анастасия (31)
Т.в.о. голови АРМА просто відморозилася ....
показать весь комментарий
25.11.2025 17:40 Ответить
Смотрела сегодня заседание комиссии
Ух как смело выступала депутатка Радина !
Стесняюсь спросить
Где была ваша смелость ,пани депутатка
На встрече вашей фракции с президентом??
Где были ваши смелые вопросы президенту?
Дар речи потеряли ,пани депутатка?
Нельзя быть НЕМНОГО БЕРЕМЕННОЙ
И нельзя быть НЕМНОГО ЧЕСТНОЙ - разве вы этого не понимаете?
И еще вопрос ,который я давно хочу Вам задать
И получить на него ответ
Получали ли лично Вы ,пани депутатка
Хотя бы раз - деньги в конверте?
Это очень важно
Для понимания - кому мы доверили ТСК по расследованию
Грандиознейшего скандала в украинской истории
В котором замешан по самое НЕХОЧУ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
Ну какие еще слова надо написать
Чтобы все поняли - ПРЕЗИДЕНТ замарал Украину
Президент замарал нашу борьбу
Президент замарал каждого из нас
Мы от этого никогда не отмоемся
Это останется в истории Украины
И при каждом удобном случае наши враги нас мордой будут тыкать
В эту грязь
Которую СОТВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ
Презираю это ничтожество!!!!
показать весь комментарий
25.11.2025 17:50 Ответить
Міністр юстиції Галущенко облаштував бордель... все як і повинно бути в шапіто... цікаво 95 квартал обіграє цю подію?
показать весь комментарий
25.11.2025 17:57 Ответить
Галущенко спокійно проживає в будинку екс-міністра часів Януковича Захарченка.
Раніше обзивав клєрками іноземних дипломатів, які вказували на корупцію в Україні.
Періодично садить на свою шишку міністерку енергетики Світлану Гринчук.
Хлопака взагалі береги втратив з такою то "кришею".
показать весь комментарий
25.11.2025 18:06 Ответить
 
 