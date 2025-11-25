Наразі АРМА не має доступу до будинку ексміністра Захарченка, де НАБУ зафіксувало перебування фігуранта "плівок Міндіча" Галущенка
Ексміністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. Однак АРМА не має фізичного доступу до цієї власності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила нардепка "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.
Вона розповіла про короткі підсумки засідання Комітету щодо операції "Мідас", зокрема щодо фігуранта Германа Галущенка.
Так, АРМА повідомило, що станом не зараз не має доступу до будинку Захарченка, де НАБУ зафіксувало перебування Галущенка. Будинок був арештований ще у 2021 році із забороною користування, утім ніхто з попереднього керівництва АРМА не спромігся виконати це рішення суду.
Наразі АРМА оголосило ринкові консультації для управління будинком Захарченка, але не має до нього фізичного доступу. Водночас він є у сторонніх осіб.
В.о. голови АРМА Ярослава Максименко пообіцяла виправити це найближчим часом.
Що передувало?
19 листопада Верховна Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Раніше обзивав клєрками іноземних дипломатів, які вказували на корупцію в Україні.
Періодично садить на свою шишку міністерку енергетики Світлану Гринчук.
Хлопака взагалі береги втратив з такою то "кришею".
От біда приключилася