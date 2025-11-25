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Новини Міндічгейт
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Наразі АРМА не має доступу до будинку ексміністра Захарченка, де НАБУ зафіксувало перебування фігуранта "плівок Міндіча" Галущенка

Герман Галущенко

Ексміністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. Однак АРМА не має фізичного доступу до цієї власності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила нардепка "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

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Вона розповіла про короткі підсумки засідання Комітету щодо операції "Мідас", зокрема щодо фігуранта Германа Галущенка.

Так, АРМА повідомило, що станом не зараз не має доступу до будинку Захарченка, де НАБУ зафіксувало перебування Галущенка. Будинок був арештований ще у 2021 році із забороною користування, утім ніхто з попереднього керівництва АРМА не спромігся виконати це рішення суду.

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Наразі АРМА оголосило ринкові консультації для управління будинком Захарченка, але не має до нього фізичного доступу. Водночас він є у сторонніх осіб.  

В.о. голови АРМА Ярослава Максименко пообіцяла виправити це найближчим часом.

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Анастасія Радіна про засідання Комітету по Міндічгейту
Анастасія Радіна про засідання Комітету по Міндічгейту

Що передувало?

19 листопада Верховна Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції.

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Міндічгейт

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Автор: 

НАБУ (5743) Захарченко Віталій (322) Галущенко Герман (653) АРМА (677) Радіна Анастасія (58)
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Топ коментарі
+9
Міністр юстиції Галущенко облаштував бордель... все як і повинно бути в шапіто... цікаво 95 квартал обіграє цю подію?
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25.11.2025 17:57 Відповісти
+9
Галущенко спокійно проживає в будинку екс-міністра часів Януковича Захарченка.
Раніше обзивав клєрками іноземних дипломатів, які вказували на корупцію в Україні.
Періодично садить на свою шишку міністерку енергетики Світлану Гринчук.
Хлопака взагалі береги втратив з такою то "кришею".
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25.11.2025 18:06 Відповісти
+6
Т.в.о. голови АРМА просто відморозилася ....
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25.11.2025 17:40 Відповісти
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Т.в.о. голови АРМА просто відморозилася ....
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25.11.2025 17:40 Відповісти
Якщо це правда , що про їх злодіяння пишуть , то складається враження , що українська 5 та колона, корупціонери-заробітчани, мародери на крові і ті хто їх покриває , їхня "діяльність" це державна зрада, вони люті вороги українського народу, спільно з рф роблять Все щоб знищити українську Державу і народ! Де закон, що прирівнює корупцію під час війни до державної зради з довічним ув'язненням без права на амністію, звільнення під заставу бабла бандитсько-мародерського "общака"???.Ув'язнення мають проходити на загальних умовах без супер камер як болівійського наркобарона А lj Ескобар із джакузі, ресторанним харчуванням і з викликом різноманітних ******* де курві "надом"..?! Патріоти в органах влади всіх рівнів, ПРАВО охоронної системи, громадяни-"Борітеся, поборете Вам Бог помагає.."!!! Україна в страшній небезпеці!
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26.11.2025 19:29 Відповісти
Міністр юстиції Галущенко облаштував бордель... все як і повинно бути в шапіто... цікаво 95 квартал обіграє цю подію?
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25.11.2025 17:57 Відповісти
Галущенко спокійно проживає в будинку екс-міністра часів Януковича Захарченка.
Раніше обзивав клєрками іноземних дипломатів, які вказували на корупцію в Україні.
Періодично садить на свою шишку міністерку енергетики Світлану Гринчук.
Хлопака взагалі береги втратив з такою то "кришею".
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25.11.2025 18:06 Відповісти
Немає фізичного доступу.
От біда приключилася
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25.11.2025 19:01 Відповісти
Ну та зрозуміло це,що немаєте доступу,от якби в тім будинку був Микола-тракторист,то і проблем з доступом не булоб!! Може там не 40кг золота,а всі 140кг!!!!
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25.11.2025 19:22 Відповісти
Можна було керівниці АРМА загримуватися під Світлану Гринчук, так би проникла на об'єкт, пристігнула кайданками Галущенка до ліжка, а далі вже можна робити, що хочеш))
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25.11.2025 19:41 Відповісти
Шура,запускайте Гринчук
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25.11.2025 21:36 Відповісти
Якась мутна ситуація! Галущенко міг там жити, а АРМА, яка повинна була займатися цим маєтком, не має доступу?! Треба перевірити АРМА, тут тхне корупцією!
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26.11.2025 03:09 Відповісти
 
 