Наразі АРМА не має доступу до будинку ексміністра Захарченка, де НАБУ зафіксувало перебування фігуранта "плівок Міндіча" Галущенка

Ексміністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. Однак АРМА не має фізичного доступу до цієї власності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила нардепка "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

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Вона розповіла про короткі підсумки засідання Комітету щодо операції "Мідас", зокрема щодо фігуранта Германа Галущенка.

Так, АРМА повідомило, що станом не зараз не має доступу до будинку Захарченка, де НАБУ зафіксувало перебування Галущенка. Будинок був арештований ще у 2021 році із забороною користування, утім ніхто з попереднього керівництва АРМА не спромігся виконати це рішення суду.

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Наразі АРМА оголосило ринкові консультації для управління будинком Захарченка, але не має до нього фізичного доступу. Водночас він є у сторонніх осіб.

В.о. голови АРМА Ярослава Максименко пообіцяла виправити це найближчим часом.

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Що передувало?

19 листопада Верховна Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції.

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Міндічгейт

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