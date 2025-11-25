Суд відмовив у зміні запобіжного заходу для Зоріної у справі "Міндічгейту"
Адвокат Людмили Зоріної, підозрюваної у справі про розкрадання коштів в Енергоатомі, подав апеляцію на рішення ВАКС щодо її запобіжного заходу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Раніше суд призначив їй тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у 12 мільйонів гривень. Апеляцію відхилили, запобіжний захід залишився без змін.
Зоріній інкримінують пособництво у легалізації 1,6 млн гривень. Сторона захисту стверджує, що на момент затримання вона не мала статусу підозрюваної, а вилучення паспорта було незаконним, оскільки обвинувачена ніколи не виїжджала за кордон. Крім того, Зоріна має на утриманні дитину з інвалідністю.
Адвокат уточнив, що підзахисна працювала бухгалтером з дому, здійснювала супровід компаній, аналізувала документи та формувала бізнес-плани. За його словами, походження внесеної за неї застави наразі не встановлено, а сама Зоріна не знає, хто її вніс.
Під час обшуків у Зоріної вилучили понад 100 тисяч доларів та інші заощадження. Сторона обвинувачення заявляє, що вона контролювала закордонні довіреності, банківські ліцензії та конвертацію валюти у США.
Суд відхилив апеляційну скаргу захисту, запобіжний захід залишився без змін.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
- 12 листопада главу Мін'юсту та ексміністра енергетики Галущенка відсторонили від посади.
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Це теж саме, що вибачитися жінкам та їх родичам, перед їх ґвалтівниками!!!
Якуновоч, аж зламав собі щось в кишенях штанів, але не авторучку….