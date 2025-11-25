Суд відмовив у зміні запобіжного заходу для Зоріної у справі "Міндічгейту"

Адвокат Людмили Зоріної, підозрюваної у справі про розкрадання коштів в Енергоатомі, подав апеляцію на рішення ВАКС щодо її запобіжного заходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Раніше суд призначив їй тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у 12 мільйонів гривень. Апеляцію відхилили, запобіжний захід залишився без змін.

Зоріній інкримінують пособництво у легалізації 1,6 млн гривень. Сторона захисту стверджує, що на момент затримання вона не мала статусу підозрюваної, а вилучення паспорта було незаконним, оскільки обвинувачена ніколи не виїжджала за кордон. Крім того, Зоріна має на утриманні дитину з інвалідністю.

Адвокат уточнив, що підзахисна працювала бухгалтером з дому, здійснювала супровід компаній, аналізувала документи та формувала бізнес-плани. За його словами, походження внесеної за неї застави наразі не встановлено, а сама Зоріна не знає, хто її вніс.

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Під час обшуків у Зоріної вилучили понад 100 тисяч доларів та інші заощадження. Сторона обвинувачення заявляє, що вона контролювала закордонні довіреності, банківські ліцензії та конвертацію валюти у США.

Суд відхилив апеляційну скаргу захисту, запобіжний захід залишився без змін.

Що передувало?

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