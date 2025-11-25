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Новини Міндічгейт
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Суд відмовив у зміні запобіжного заходу для Зоріної у справі "Міндічгейту"

зоріна

Адвокат Людмили Зоріної, підозрюваної у справі про розкрадання коштів в Енергоатомі, подав апеляцію на рішення ВАКС щодо її запобіжного заходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Раніше суд призначив їй тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у 12 мільйонів гривень. Апеляцію відхилили, запобіжний захід залишився без змін.

Зоріній інкримінують пособництво у легалізації 1,6 млн гривень. Сторона захисту стверджує, що на момент затримання вона не мала статусу підозрюваної, а вилучення паспорта було незаконним, оскільки обвинувачена ніколи не виїжджала за кордон. Крім того, Зоріна має на утриманні дитину з інвалідністю.

Адвокат уточнив, що підзахисна працювала бухгалтером з дому, здійснювала супровід компаній, аналізувала документи та формувала бізнес-плани. За його словами, походження внесеної за неї застави наразі не встановлено, а сама Зоріна не знає, хто її вніс.

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Під час обшуків у Зоріної вилучили понад 100 тисяч доларів та інші заощадження. Сторона обвинувачення заявляє, що вона контролювала закордонні довіреності, банківські ліцензії та конвертацію валюти у США.

Суд відхилив апеляційну скаргу захисту, запобіжний захід залишився без змін.

Що передувало?

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Автор: 

запобіжний захід (675) Зоріна Людмила (3)
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Жінки в тюрму, міндічі в ізраіль. Урок жінкам не водитись з міндічами - підставлять.
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25.11.2025 15:22 Відповісти
они под себя законы написали. Закон тот Арахамии про то, что коррупционерам разрешать откупятся от тюрьмы, вместо реального срока. Их наглость беспредельна! За нее заставу внесут и она не понесет никакой ответственности, никто не понесет ответственности, пока кланы мафиозные Путина правят в Украине всем.
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25.11.2025 15:28 Відповісти
Авторів такого проекту з лайном, треба просто вішати, як це дієво роблять в Сирії, після втечі башара асада на московію!!
Це теж саме, що вибачитися жінкам та їх родичам, перед їх ґвалтівниками!!!
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25.11.2025 15:46 Відповісти
Міндіч з цекерманами, дубілєтами та купою таких же осіб, уже в Ізраїлі, мабуть десь на позиціях в Газі, захищають свою нову батьківщину, або мародерять на її крові, як вони це робили в Україні, з 2019 року!?!?
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25.11.2025 15:43 Відповісти
Насралов з хірургами Феофанії та портновські, аж ридали від сміху!!!!
Якуновоч, аж зламав собі щось в кишенях штанів, але не авторучку….
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25.11.2025 15:29 Відповісти
Пропустить курси з мінєту, не відправлять папіка з ОПУ, її кудись послицею?!?!
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25.11.2025 15:30 Відповісти
Попаслась Зорька на зелененьких і на переробку!
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25.11.2025 16:41 Відповісти
Не досмоктала пару км. Буває...
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25.11.2025 18:16 Відповісти
 
 