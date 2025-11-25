РУС
Суд отказал в изменении меры пресечения для Зориной по делу "Миндичгейта"

Адвокат Людмилы Зориной, подозреваемой по делу о хищении средств в Энергоатоме, подал апелляцию на решение ВАКС относительно ее меры пресечения.

Ранее суд назначил ей содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 12 миллионов гривен. Апелляцию отклонили, мера пресечения осталась без изменений.

Зориной инкриминируют пособничество в легализации 1,6 млн гривен. Сторона защиты утверждает, что на момент задержания она не имела статуса подозреваемой, а изъятие паспорта было незаконным, поскольку обвиняемая никогда не выезжала за границу. Кроме того, Зорина имеет на иждивении ребенка с инвалидностью.

Адвокат уточнил, что подзащитная работала бухгалтером из дома, осуществляла сопровождение компаний, анализировала документы и формировала бизнес-планы. По его словам, происхождение внесенного за нее залога пока не установлено, а сама Зорина не знает, кто его внес.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фигуранты "Миндичгейта" не посещали здание НАПК, - глава Агентства Павлущик

Во время обысков у Зориной изъяли более 100 тысяч долларов и другие сбережения. Сторона обвинения заявляет, что она контролировала зарубежные доверенности, банковские лицензии и конвертацию валюты в США.

Суд отклонил апелляционную жалобу защиты, мера пресечения осталась без изменений.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Синюк уволился не из САП, а вообще из органов прокуратуры, по собственному желанию, - Клименко

Жінки в тюрму, міндічі в ізраіль. Урок жінкам не водитись з міндічами - підставлять.
25.11.2025 15:22 Ответить
они под себя законы написали. Закон тот Арахамии про то, что коррупционерам разрешать откупятся от тюрьмы, вместо реального срока. Их наглость беспредельна! За нее заставу внесут и она не понесет никакой ответственности, никто не понесет ответственности, пока кланы мафиозные Путина правят в Украине всем.
25.11.2025 15:28 Ответить
Авторів такого проекту з лайном, треба просто вішати, як це дієво роблять в Сирії, після втечі башара асада на московію!!
Це теж саме, що вибачитися жінкам та їх родичам, перед їх ґвалтівниками!!!
25.11.2025 15:46 Ответить
Міндіч з цекерманами, дубілєтами та купою таких же осіб, уже в Ізраїлі, мабуть десь на позиціях в Газі, захищають свою нову батьківщину, або мародерять на її крові, як вони це робили в Україні, з 2019 року!?!?
25.11.2025 15:43 Ответить
Насралов з хірургами Феофанії та портновські, аж ридали від сміху!!!!
Якуновоч, аж зламав собі щось в кишенях штанів, але не авторучку….
25.11.2025 15:29 Ответить
Пропустить курси з мінєту, не відправлять папіка з ОПУ, її кудись послицею?!?!
