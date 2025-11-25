Суд отказал в изменении меры пресечения для Зориной по делу "Миндичгейта"
Адвокат Людмилы Зориной, подозреваемой по делу о хищении средств в Энергоатоме, подал апелляцию на решение ВАКС относительно ее меры пресечения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Ранее суд назначил ей содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 12 миллионов гривен. Апелляцию отклонили, мера пресечения осталась без изменений.
Зориной инкриминируют пособничество в легализации 1,6 млн гривен. Сторона защиты утверждает, что на момент задержания она не имела статуса подозреваемой, а изъятие паспорта было незаконным, поскольку обвиняемая никогда не выезжала за границу. Кроме того, Зорина имеет на иждивении ребенка с инвалидностью.
Адвокат уточнил, что подзащитная работала бухгалтером из дома, осуществляла сопровождение компаний, анализировала документы и формировала бизнес-планы. По его словам, происхождение внесенного за нее залога пока не установлено, а сама Зорина не знает, кто его внес.
Во время обысков у Зориной изъяли более 100 тысяч долларов и другие сбережения. Сторона обвинения заявляет, что она контролировала зарубежные доверенности, банковские лицензии и конвертацию валюты в США.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
- Вечером 11 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
- 12 ноября главу Минюста и экс-министра энергетики Галущенко отстранили от должности.
