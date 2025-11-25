Суд отказал в изменении меры пресечения для Зориной по делу "Миндичгейта"

Адвокат Людмилы Зориной, подозреваемой по делу о хищении средств в Энергоатоме, подал апелляцию на решение ВАКС относительно ее меры пресечения.

Ранее суд назначил ей содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 12 миллионов гривен. Апелляцию отклонили, мера пресечения осталась без изменений.

Зориной инкриминируют пособничество в легализации 1,6 млн гривен. Сторона защиты утверждает, что на момент задержания она не имела статуса подозреваемой, а изъятие паспорта было незаконным, поскольку обвиняемая никогда не выезжала за границу. Кроме того, Зорина имеет на иждивении ребенка с инвалидностью.

Адвокат уточнил, что подзащитная работала бухгалтером из дома, осуществляла сопровождение компаний, анализировала документы и формировала бизнес-планы. По его словам, происхождение внесенного за нее залога пока не установлено, а сама Зорина не знает, кто его внес.

Во время обысков у Зориной изъяли более 100 тысяч долларов и другие сбережения. Сторона обвинения заявляет, что она контролировала зарубежные доверенности, банковские лицензии и конвертацию валюты в США.

Что предшествовало?

