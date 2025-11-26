76% українців, які знають про "Міндічгейт", вважають розслідування обґрунтованим, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість дорослих громадян України знає про розслідування "Міндічгейт".

Про це свідчать дані опитування незалежної дослідницької організації "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.

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Не чули про це розслідування лише 10% респондентів.

44,2% заявили, що досить багато чули про "Міндічгейт" та мають уявлення про суть справи, а 45,8% - щось чули, але цілісного уявлення не мають.

Ставлення українців до "Міндічгейту"

76,6% тих, хто знає про розслідування НАБУ, відповіли, що, на їхню думку, розслідування є обґрунтованим і корупційні дії, зафіксовані в ході розслідування, скоріше за все дійсно мали місце.

15,7% відповіли, що, на їхню особисту думку, це розслідування НАБУ в цілому є сумнівним і його основною метою є тиск на вище керівництво держави.

Не змогли визначатися зі своєю оцінкою згаданого розслідування НАБУ 7,7% респондентів.

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Методологія

Опитування проводилося із 18 по 24 листопада. Вибірка - 1007 респондентів.

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Міндічгейт

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