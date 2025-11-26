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Новини Міндічгейт
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76% українців, які знають про "Міндічгейт", вважають розслідування обґрунтованим, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Що думають українці про Міндічгейт?: опитування громадян

Переважна більшість дорослих громадян України знає про розслідування "Міндічгейт". 

Про це свідчать дані опитування незалежної дослідницької організації "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.

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Не чули про це розслідування лише 10% респондентів.

44,2% заявили, що досить багато чули про "Міндічгейт" та мають уявлення про суть справи, а 45,8% - щось чули, але цілісного уявлення не мають.

Ставлення українців до "Міндічгейту"

76,6% тих, хто знає про розслідування НАБУ, відповіли, що, на їхню думку, розслідування є обґрунтованим і корупційні дії, зафіксовані в ході розслідування, скоріше за все дійсно мали місце.

15,7% відповіли, що, на їхню особисту думку, це розслідування НАБУ в цілому є сумнівним і його основною метою є тиск на вище керівництво держави.

Не змогли визначатися зі своєю оцінкою згаданого розслідування НАБУ 7,7% респондентів.

Що думають українці про Міндічгейт?: опитування громадян

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Методологія

Опитування проводилося із 18 по 24 листопада. Вибірка - 1007 респондентів. 

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Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переконаний, що у справі "Мідас" матимемо ще підозрюваних, - Кривонос

Автор: 

корупція (5082) опитування (2189)
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Топ коментарі
+16
А 24% - клинические идоты.
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26.11.2025 15:10 Відповісти
+14
Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну.

Скрізь руїни, плачуть діти, кращі з кращих гинуть

Погоріли білі хати і сади вишневі.

Сумно тьохне соловейко пісні невеселі.

І дівчата не співають, як у віршах в тебе.

То сирени розривають українське небо.

Не реве Дніпро величний. Тяжко ,,Кача плине".

Знов "царі" сидять на тронах. Правда й воля гинуть.

Честь і совість продають. Не сила мовчати.

Для багатства, грошей, втіхи знищують Карпати.

Помолись за нас, Тарасе, славний наш Пророче.

Тяжко жити нашим людям. Ворог, знай регоче.

Поможи звільнити землю і Дніпро, і кручі.

Хай воскресне, наче фенікс, твій нарід могучий.
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26.11.2025 15:25 Відповісти
+12
24% відчули покращення життя
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26.11.2025 15:14 Відповісти
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А 24% - клинические идоты.
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26.11.2025 15:10 Відповісти
Скоріше родина і ті хто був співучасниками
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26.11.2025 15:13 Відповісти
Щось докуя тих родин.
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26.11.2025 15:48 Відповісти
Так вся ж влада під ними.
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26.11.2025 19:46 Відповісти
Толку - Міндіч з Цекерманом вже в Єрусалимі сім разів станцювали Хава Нагілу і вивчають циганочку з виходом
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26.11.2025 15:14 Відповісти
24% відчули покращення життя
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26.11.2025 15:14 Відповісти
А таких не мало, у кожного корупціонера велика родина на які він переписує награбоване. Пам'ятаєте фразу Єлхіної після публікації розслідування корупції її чоловіка? ,,Мені всеодно, я живу своє найкраще життя''
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26.11.2025 18:09 Відповісти
Якщо це правда , що про їх злодіяння пишуть , то складається враження , що українська 5 та колона, корупціонери-заробітчани, мародери на крові і тих хто їх покриває , їхня "діяльність" це державна зрада, вони люті вороги українського народу, спільно з рф роблять Все щоб знищити українську Державу і народ! Де закон, що прирівнює корупцію під час війни до державної зради з довічним ув'язненням без права на амністію, звільнення під заставу бабла бандитсько-мародерського "общака"???.Ув'язнення мають проходити на загальних умовах без супер камер як болівійського наркобарона А lj Ескобар із джакузі, ресторанним харчуванням і з викликом різноманітних ******* де курві "надом"..?! Патріоти в органах влади всіх рівнів, ПРАВО охоронної системи, громадяни-"Борітеся, поборете Вам Бог помагає.."!!! Україна в страшній небезпеці!
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26.11.2025 19:09 Відповісти
Є сумніви що правда?))
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26.11.2025 19:33 Відповісти
Міндіч не тікав би, якщо розслідування було не обгрунтованим, в ще і шефа підключив
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26.11.2025 15:16 Відповісти
Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну.

Скрізь руїни, плачуть діти, кращі з кращих гинуть

Погоріли білі хати і сади вишневі.

Сумно тьохне соловейко пісні невеселі.

І дівчата не співають, як у віршах в тебе.

То сирени розривають українське небо.

Не реве Дніпро величний. Тяжко ,,Кача плине".

Знов "царі" сидять на тронах. Правда й воля гинуть.

Честь і совість продають. Не сила мовчати.

Для багатства, грошей, втіхи знищують Карпати.

Помолись за нас, Тарасе, славний наш Пророче.

Тяжко жити нашим людям. Ворог, знай регоче.

Поможи звільнити землю і Дніпро, і кручі.

Хай воскресне, наче фенікс, твій нарід могучий.
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26.11.2025 15:25 Відповісти
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev124.htm "Розрита могила"
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26.11.2025 15:40 Відповісти
Пані Оресто, цей вірш не "розрита могила".
Цей метапоезитичний вірш написала Антоніна Генелюк.

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26.11.2025 15:47 Відповісти
"Розрита могила" написана синеньким. Тобто, це посилання, ніби на продовження думки.
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26.11.2025 15:51 Відповісти
То я так і написав в попередньому дописі, що це метапоезія або поезія про поезію, де поет розмірковує над процесом творчості, іншими віршами або поезією в цілому.
А вірш "Розрита могила" це один із моїх самих шанованих віршів. "Кобзар" і зараз лежить на моєму столі. Дякую.
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26.11.2025 15:59 Відповісти
А, ну вовка може за своїх виборців не боятися - вони є і їх багато. На жаль
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26.11.2025 15:37 Відповісти
😂😂😂😂😂
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26.11.2025 15:38 Відповісти
Всі сліди ведуть до головного мародера зе оманського, який призначив на всі посади слухняних мародерів, які поповнюють його офшори. В Україні немає ні однієї галузі, де б не було мародерства.
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26.11.2025 15:44 Відповісти
15,7% відповіли, що, на їхню особисту думку, це розслідування НАБУ в цілому є сумнівним і його основною метою є тиск на вище керівництво держави. Это базовый электорат Зеленского . Этих надо обследовать у профильного доктора .
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26.11.2025 15:56 Відповісти
А толку? Таких лечить, только время тратить.
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26.11.2025 17:31 Відповісти
США способны содействовать отъезду Владимира Зеленского в Израиль, где ему не грозит экстрадиция и уголовное преследование за коррупцию. «Мы к этому сейчас и идем, люди должны это понимать. Думаю, что идет подготовка к вывозу Зеленского и большей части его окружения в Израиль, где у них есть иммунитет от экстрадиции и уголовного преследования», - такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
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26.11.2025 16:46 Відповісти
Коррупция это цветочки, там госизмена
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26.11.2025 17:33 Відповісти
Да хоть людоедство, всё что еврей сделал против гоев, это невинная шалость, так что может спокойно жить в Израиле и ни о чём не беспокоиться.
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26.11.2025 17:40 Відповісти
Выдает, гугл в помощь.
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26.11.2025 17:50 Відповісти
Алібаба для Портрета - дивись в 15 процентів вірять нам, найвищим рівнем сідала в курятнику гопоти.
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26.11.2025 16:46 Відповісти
Влюбилась Сарра в комиссара,

схлестнулись гены в чреве сонном,

трех сыновей родила Сарра,

все - продавцы в комиссионном.
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26.11.2025 22:38 Відповісти
Це черговий ЦИРК!!! Побачимо кінець -як виїхав ,, законно,, так і закінчиться ,,гарно і щасливо,,. Як і наші ЦИРКИ ,,паперєдніков,,.
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27.11.2025 14:47 Відповісти
 
 