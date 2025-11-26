76% українців, які знають про "Міндічгейт", вважають розслідування обґрунтованим, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Переважна більшість дорослих громадян України знає про розслідування "Міндічгейт".
Про це свідчать дані опитування незалежної дослідницької організації "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.
Не чули про це розслідування лише 10% респондентів.
44,2% заявили, що досить багато чули про "Міндічгейт" та мають уявлення про суть справи, а 45,8% - щось чули, але цілісного уявлення не мають.
Ставлення українців до "Міндічгейту"
76,6% тих, хто знає про розслідування НАБУ, відповіли, що, на їхню думку, розслідування є обґрунтованим і корупційні дії, зафіксовані в ході розслідування, скоріше за все дійсно мали місце.
15,7% відповіли, що, на їхню особисту думку, це розслідування НАБУ в цілому є сумнівним і його основною метою є тиск на вище керівництво держави.
Не змогли визначатися зі своєю оцінкою згаданого розслідування НАБУ 7,7% респондентів.
Методологія
Опитування проводилося із 18 по 24 листопада. Вибірка - 1007 респондентів.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скрізь руїни, плачуть діти, кращі з кращих гинуть
Погоріли білі хати і сади вишневі.
Сумно тьохне соловейко пісні невеселі.
І дівчата не співають, як у віршах в тебе.
То сирени розривають українське небо.
Не реве Дніпро величний. Тяжко ,,Кача плине".
Знов "царі" сидять на тронах. Правда й воля гинуть.
Честь і совість продають. Не сила мовчати.
Для багатства, грошей, втіхи знищують Карпати.
Помолись за нас, Тарасе, славний наш Пророче.
Тяжко жити нашим людям. Ворог, знай регоче.
Поможи звільнити землю і Дніпро, і кручі.
Хай воскресне, наче фенікс, твій нарід могучий.
Цей метапоезитичний вірш написала Антоніна Генелюк.
А вірш "Розрита могила" це один із моїх самих шанованих віршів. "Кобзар" і зараз лежить на моєму столі. Дякую.
схлестнулись гены в чреве сонном,
трех сыновей родила Сарра,
все - продавцы в комиссионном.