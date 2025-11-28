Германия ожидает от Украины "абсолютно решительных действий" в борьбе с коррупцией

В Германии ожидают от Украины решительных действий в борьбе с коррупцией, особенно сейчас, когда усилия должны быть направлены на поиск путей завершения российской войны.

Об этом заявил на брифинге заместитель спикера федерального правительства Штеффен Майер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Важное условие на пути в ЕС

Майер заявил, что Берлин ожидает от Украины "абсолютно решительных действий в борьбе с коррупцией, и это остается одной из предпосылок для продвижения Украины на пути к Европейскому Союзу".

Представитель правительства отметил, что результаты в этой сфере очень важны, этот вопрос регулярно обсуждается руководством ФРГ с президентом Украины и ответственными структурами.

Путин должен сесть за стол мирных переговоров

В то же время он отметил, что основной акцент партнеров сейчас направлен на поддержку Украины в борьбе с агрессором.

"Решающим является то, что Владимир Путин должен сесть за стол переговоров. Мирные переговоры не имеют смысла, если их ведет только одна сторона, поэтому Владимир Путин должен стать активной стороной процесса. На этом мы концентрируемся, а все остальное, так сказать, отходит на второй план", - подчеркнул Майер.

Он добавил, что Германия вместе с партнерами твердо стоит на стороне Украины и требует скорейшего прекращения огня, справедливого и прочного мира для Украины и безопасности для Европы.

Миндичгейт

