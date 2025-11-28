РУС
11867 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
683 16

Германия ожидает от Украины "абсолютно решительных действий" в борьбе с коррупцией

Борьба с коррупцией важна для Украины - правительство Германии

В Германии ожидают от Украины решительных действий в борьбе с коррупцией, особенно сейчас, когда усилия должны быть направлены на поиск путей завершения российской войны.

Об этом заявил на брифинге заместитель спикера федерального правительства Штеффен Майер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Важное условие на пути в ЕС

Майер заявил, что Берлин ожидает от Украины "абсолютно решительных действий в борьбе с коррупцией, и это остается одной из предпосылок для продвижения Украины на пути к Европейскому Союзу".

Представитель правительства отметил, что результаты в этой сфере очень важны, этот вопрос регулярно обсуждается руководством ФРГ с президентом Украины и ответственными структурами.

Путин должен сесть за стол мирных переговоров

В то же время он отметил, что основной акцент партнеров сейчас направлен на поддержку Украины в борьбе с агрессором.

"Решающим является то, что Владимир Путин должен сесть за стол переговоров. Мирные переговоры не имеют смысла, если их ведет только одна сторона, поэтому Владимир Путин должен стать активной стороной процесса. На этом мы концентрируемся, а все остальное, так сказать, отходит на второй план", - подчеркнул Майер.

Он добавил, что Германия вместе с партнерами твердо стоит на стороне Украины и требует скорейшего прекращения огня, справедливого и прочного мира для Украины и безопасности для Европы.

Миндичгейт

Германия (7398) коррупция (8810)
Топ комментарии
+3
тобто наївні німці думають,що один вертлявий,чорнявий,картавий шнирь почне бити себе по голові за корупцію?
28.11.2025 15:29 Ответить
+2
Вован Оманський Козира Алібабаєвича не здасть
28.11.2025 15:23 Ответить
+2
Давно пора. Хочу бачити його мармизу в Гуантанамо.
28.11.2025 15:25 Ответить
Счаззз, самі себе садити будуть, коли весна прийде
28.11.2025 15:22 Ответить
Вован Оманський Козира Алібабаєвича не здасть
28.11.2025 15:23 Ответить
таки будут ермака мочить, раз западные страны заговорили об этом хоть и в заувалированной форме
28.11.2025 15:24 Ответить
Давно пора. Хочу бачити його мармизу в Гуантанамо.
28.11.2025 15:25 Ответить
Дайте нам тауроси и ппо, а обговоренб вже вистачає.
Корупція в нас тотальна бо ваші *********** ради і ради брехнєчесності на все дивилися скрізь пальці, бо їм в кішені нехило карали гроші в крові українців.
28.11.2025 15:25 Ответить
тобто наївні німці думають,що один вертлявий,чорнявий,картавий шнирь почне бити себе по голові за корупцію?
28.11.2025 15:29 Ответить
а в зв"язку з цим завершенням...як справи з корупцією в США? у Вітькоффа не питали?
28.11.2025 15:31 Ответить
Видите ли Юрий, пока Украина, как минимум на половину, зависит от помощи Запада, в том числе и от помощи США (учитывая, что именно Украина борется за свое существование, а, снова же, не США), думаю уместнее все же вопросы о коррупции задавать не Виткофу а Миндичу.
28.11.2025 16:02 Ответить
Bідомий німецько-російського лобіст Герхард Шредер, який був главою уряду Німеччини на чолі з соціал-демократами з 1998 по 2005 рік втратив свої керівні посади у контрольованих державою структурах у РФ.
Шредер був призначений членом наглядової ради "Газпрому".
Шредер обіймав кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором.
79-річний німець також є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1і президента ради директорів Nord Stream 2. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину.

28.11.2025 15:31 Ответить
Прямий натяк що "Алі Баба на вихід".
28.11.2025 15:37 Ответить
ЄС і українцям .як і світовій спільноті варто очікувати "зеленого" призначення корупціонерів на ключові посади в Україні.щоб ще більше нас,,,ати українському народу...
28.11.2025 15:49 Ответить
Марно натякати на самогубство честі. Навряд ми побачимо навіть відставку за власним бажанням.
28.11.2025 15:50 Ответить
А еще немцы тихо примут решение
Выдворить из Германии украинских мужчин
Не надо думать,что сказанное Мерцем про десятки тысяч
Молодых украинских мужчин ,приезжающих в Германию
Было лишь фигурой речи
28.11.2025 15:50 Ответить
семейную пару ермак и зеленский посадить?
28.11.2025 16:19 Ответить
немає кому заарештувати голову мафії
28.11.2025 16:31 Ответить
 
 