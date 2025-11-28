Германия ожидает от Украины "абсолютно решительных действий" в борьбе с коррупцией
В Германии ожидают от Украины решительных действий в борьбе с коррупцией, особенно сейчас, когда усилия должны быть направлены на поиск путей завершения российской войны.
Об этом заявил на брифинге заместитель спикера федерального правительства Штеффен Майер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Важное условие на пути в ЕС
Майер заявил, что Берлин ожидает от Украины "абсолютно решительных действий в борьбе с коррупцией, и это остается одной из предпосылок для продвижения Украины на пути к Европейскому Союзу".
Представитель правительства отметил, что результаты в этой сфере очень важны, этот вопрос регулярно обсуждается руководством ФРГ с президентом Украины и ответственными структурами.
Путин должен сесть за стол мирных переговоров
В то же время он отметил, что основной акцент партнеров сейчас направлен на поддержку Украины в борьбе с агрессором.
"Решающим является то, что Владимир Путин должен сесть за стол переговоров. Мирные переговоры не имеют смысла, если их ведет только одна сторона, поэтому Владимир Путин должен стать активной стороной процесса. На этом мы концентрируемся, а все остальное, так сказать, отходит на второй план", - подчеркнул Майер.
Он добавил, что Германия вместе с партнерами твердо стоит на стороне Украины и требует скорейшего прекращения огня, справедливого и прочного мира для Украины и безопасности для Европы.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
- 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Корупція в нас тотальна бо ваші *********** ради і ради брехнєчесності на все дивилися скрізь пальці, бо їм в кішені нехило карали гроші в крові українців.
Шредер був призначений членом наглядової ради "Газпрому".
Шредер обіймав кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором.
79-річний німець також є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1і президента ради директорів Nord Stream 2. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину.
Выдворить из Германии украинских мужчин
Не надо думать,что сказанное Мерцем про десятки тысяч
Молодых украинских мужчин ,приезжающих в Германию
Было лишь фигурой речи