Правительство представило послам ЕС новые антикоррупционные шаги в энергетической сфере, - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство проинформировало послов государств-членов ЕС о новых мерах по очистке и повышению эффективности антикоррупционной политики в энергетическом секторе.

По ее словам, действия Кабмина направлены на полное взаимодействие с антикоррупционными институтами для обеспечения прозрачности работы исполнительной власти, и такие шаги были положительно оценены европейскими дипломатами.

Свириденко отметила, что Украина призвала партнеров присоединиться к процессу реформирования и предложить кандидатуры в обновленный наблюдательный совет "Энергоатома". Следующим этапом станет аудит и перезагрузка наблюдательных советов государственных компаний в сфере энергетики, включая "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Оператора ГТС Украины", "Укргидроэнерго" и "Центрэнерго". Также рассматривается возможность привлечения международных аудиторов.

Свириденко подчеркнула, что борьба с коррупцией является ключевым условием для национальной безопасности и интеграции Украины в ЕС. Во время встречи также обсудили бюджетные потребности Украины на 2026 год, а премьер поблагодарила партнеров за последовательную поддержку.