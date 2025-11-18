РУС
Правительство представило послам ЕС новые антикоррупционные шаги в энергетической сфере, - Свириденко

встреча с послами ЕС

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство проинформировало послов государств-членов ЕС о новых мерах по очистке и повышению эффективности антикоррупционной политики в энергетическом секторе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале


По ее словам, действия Кабмина направлены на полное взаимодействие с антикоррупционными институтами для обеспечения прозрачности работы исполнительной власти, и такие шаги были положительно оценены европейскими дипломатами.

Свириденко отметила, что Украина призвала партнеров присоединиться к процессу реформирования и предложить кандидатуры в обновленный наблюдательный совет "Энергоатома". Следующим этапом станет аудит и перезагрузка наблюдательных советов государственных компаний в сфере энергетики, включая "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Оператора ГТС Украины", "Укргидроэнерго" и "Центрэнерго". Также рассматривается возможность привлечения международных аудиторов.

Читайте: Аудит "Энергоатома" уже начался, результаты будут готовы в декабре, - Свириденко

Свириденко подчеркнула, что борьба с коррупцией является ключевым условием для национальной безопасности и интеграции Украины в ЕС. Во время встречи также обсудили бюджетные потребности Украины на 2026 год, а премьер поблагодарила партнеров за последовательную поддержку.

Автор: 

Кабмин (14157) посол (1842) Евросоюз (17830) Свириденко Юлия (294)
Топ комментарии
+15
.Свиреденко іди накуй вмісті з алібабой і ішаком!Корупційний уряд з антикорупційними кроками.Ніхто зеленим підорам і ****** вже не вірить
18.11.2025 18:03 Ответить
+13
Два міністра вже під підозрою, ще три міністра фігурують на плівках, + ще будуть.
В підсумку майже весь уряд суцільних корупціонерів сформований єрмаком, який також фігурує на плівках міндіча.

І ці всі корупціонери розробляють міри та будуть боротися з корупцією, тобто самі з собою.
Ага, будуть,,,😀
18.11.2025 18:12 Ответить
+11
18.11.2025 18:14 Ответить
Дурилка картонна - посли купилися?
18.11.2025 18:00 Ответить
Головне,що наріт задоволений потужною роботою
18.11.2025 18:02 Ответить
Якщо пообіцяли грошей на "антикорупцію", значить купилися.
18.11.2025 18:29 Ответить
суки згуртувалися ,типу моноліт зелених...велика купа г* вна...у відставку зрадники !!!...
18.11.2025 18:04 Ответить
Юлька хоче унітаз помити, в той час, як гімно вже потекло по вулиці
18.11.2025 18:27 Ответить
тільки в енергетичному? інші можуть солодко спати?...
18.11.2025 18:05 Ответить
Джерело: https://censor.net/ua/n3585683

Очищення - це коли ішака винесуть. І бажано вперед копитами.
18.11.2025 18:10 Ответить
юля вирішила влаштувати "золотий дощик" європослам. Ну, ну...
18.11.2025 18:14 Ответить
18.11.2025 18:14 Ответить
Документальне фото злочину.
18.11.2025 18:23 Ответить
"План заходів є. Грошей на заходи нема. Дайте грошей, будь ласка."
18.11.2025 18:28 Ответить
Нема віри зільоній щоблі...
18.11.2025 18:33 Ответить
Разом з шмигалем, свириденко з групою осіб, включно і з Нацбанку, ЕнергоАтому, безпекового сектору, системно наносили корупційними діями, шкоди Національним інтересам України, перебуваючи на різних посадах в ЦОВВ!!
18.11.2025 18:34 Ответить
Макс, а Вы можете сказать, что сейчас стало не хуже, чем при Порохе?
18.11.2025 18:47 Ответить
А точно міністерка ? Може міністериня чи міністериця ?
18.11.2025 18:42 Ответить
Міньєтстриня
18.11.2025 20:01 Ответить
Урід повинен подати у відставку у повному складі, а не представляти ЄС якийсь фуфель.
18.11.2025 18:43 Ответить
і зетварь з ними
18.11.2025 21:02 Ответить
премьєри, котрі до премєрства працювали на "рашистського гаманця" ахмета в Україні і дальше будуть на нього працювати,Ніколи ці хабарники не будуть працювати на благо українців .
18.11.2025 19:28 Ответить
 
 