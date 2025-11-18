Правительство представило послам ЕС новые антикоррупционные шаги в энергетической сфере, - Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство проинформировало послов государств-членов ЕС о новых мерах по очистке и повышению эффективности антикоррупционной политики в энергетическом секторе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, действия Кабмина направлены на полное взаимодействие с антикоррупционными институтами для обеспечения прозрачности работы исполнительной власти, и такие шаги были положительно оценены европейскими дипломатами.
Свириденко отметила, что Украина призвала партнеров присоединиться к процессу реформирования и предложить кандидатуры в обновленный наблюдательный совет "Энергоатома". Следующим этапом станет аудит и перезагрузка наблюдательных советов государственных компаний в сфере энергетики, включая "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Оператора ГТС Украины", "Укргидроэнерго" и "Центрэнерго". Также рассматривается возможность привлечения международных аудиторов.
Свириденко подчеркнула, что борьба с коррупцией является ключевым условием для национальной безопасности и интеграции Украины в ЕС. Во время встречи также обсудили бюджетные потребности Украины на 2026 год, а премьер поблагодарила партнеров за последовательную поддержку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Очищення - це коли ішака винесуть. І бажано вперед копитами.
В підсумку майже весь уряд суцільних корупціонерів сформований єрмаком, який також фігурує на плівках міндіча.
І ці всі корупціонери розробляють міри та будуть боротися з корупцією, тобто самі з собою.
Ага, будуть,,,😀