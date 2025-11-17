РУС
Аудит "Энергоатома" уже начался, результаты будут готовы в декабре, - Свириденко

проверка "Энергоатома" продлится до декабря

Аудит НАЭК "Энергоатом" уже стартовал. Промежуточные результаты аудита должны быть готовы в декабре.

Об этом заявила глава Кабинета Министров Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Аудит начался

"Обсудили проведение государственного финансового контроля госпредприятий энергетической сферы с главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой. Аудит НАЭК "Энергоатом" уже начался, это основной приоритет. ГАСУ проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в том числе трех АЭС, за 2023-2025 годы", - сообщила премьер-министр.

Промежуточные результаты будут в декабре

Стороны договорились, что промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре. Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования.

Какие еще предприятия проверят?

Параллельно началась подготовка аудита на других предприятиях:

  • ООО "Оператор ГТС Украины",
  • ПАО "Центрэнерго",
  • АО "Укргаздобыча".

"Правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода. Мы будем действовать оперативно, если будут выявлены нарушения. Мы должны обеспечить полную прозрачность государственных предприятий", - подчеркнула Свириденко.

Миндичгейт

+6
а висновки будуть-ніхто і гривні не вкрав. бо крали долари.
17.11.2025 18:09 Ответить
+3
а коли ціни на електрику піднімуть по результатам аудіту?...в наспо іншому не бува-раз аудит то значить усі раптом збиткові стають...тількі пересічні громадяне жирують...
17.11.2025 18:07 Ответить
+3
Головне, щоб у висновках аудиту не було раптово самої Юлі С.
17.11.2025 18:08 Ответить
ВИ зробили мій вечір!
17.11.2025 18:22 Ответить
Усі особи в Україні, що перебували на посадах в органах державної влади, категорій «А -Б -В», дії або бездіяльність яких нанесла державі матеріальних збитків, завдали шкоди національним інтересам України, призвели до загибелі людей під час дії Особливого періоду або/та воєнного стану, втрачають право на виплату грошового забезпечення з відповідними нарахуваннями та надбавками!! Крім цього, таким особам, припиняється нарахування трудового стажу та виникає зобов'язання, внести грошову компенсацію в сумі, рівній нанесених збитків, а в разі загибелі людей, відшкодування страхових виплат з втрати годувальника!
Це, як варіант для нарощування та посилення в деталізації щодо ПОКАРАННЯ отих експертів з Секретаріату КМУ, держсекретарів КМУ і ЦОВВ, і т. і.
17.11.2025 18:11 Ответить
Не треба більшовизму і сталінізму.
Припиняйте це, бо всі станемо біженцями.
Має діяти Конституція і Закони України Крапка
Порушення Конституції ким би не було - державна зрада і довічне утримання Крапка
17.11.2025 18:14 Ответить


настав грудень 2025 - так що, які результати ? .. я же сказала В ГРУДНІ!... рік ми ще не визначили
17.11.2025 18:13 Ответить
🙈 вже розпочали аудит "Енергоатому", щоб в грудні повідомити 🙊результати аудиту🙉
17.11.2025 18:14 Ответить
Правоохоронці зацікавилися "відкактними схемами" на споруджені фортифікацій та відновлені інфраструктури в Чернігівській області. До їх організації може бути причетна перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко та її рідний брат Віталій Свириденко.

Нагадаємо, наразі рідна для Юлії Свириденко Чернігівська область відбудовується після нападу росіян у 2022 році, а на кордоні з РФ та Білоруссю активно зводяться фортифікаційні споруди. Як стало відомо журналістам нашого видання, бюджети на фортифікацію та відновлення виділяються суттєво завищені, уже з урахуванням так званих "відкатів".

За інформацією нашого джерела в Службі безпеки України, відповідальною за виділення необхідного бюджету для освоєння є перший віце - прем'єр України Юлія Свириденко, а рішення стосовно того, хто саме з підрядників і за який "відкат" буде проводити виконання робіт приймає її брат - Віталій Свириденко

"Відкатна" схема реалізується із залученням місцевих чиновників, у кожного з яких своя "роль" та своя "доля". Мова йде про голову Чернігівської ОДА Вячеслава Чауса, його https://cg.gov.ua/index.php?id=36955&tp=1 заступника Костянтина Мегема та https://ukb.cg.gov.ua/index.php?id=13492&tp=1&pg= начальника Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА Ярослава Слєсаренко.

Якщо порівняти бекграунд Вячеслава Чауса та Юлії Свириденко, можна відстежити ряд звязків: обоє родом з Чернігова, неодноразово пересікались на державній службі. В даному контексті варто також звернути увагу на офіційні біографії батьків Юлії Анатоліївни - чиновників, бекграунд яких також пов'язаний з Вячеславом Чаусом.
17.11.2025 18:15 Ответить
17.11.2025 18:17 Ответить
Аудіть,100 відсотків!, надасть висновок,що все було законно....крім операцій з кріптою,яку вони не можуть відслідкувати! Банки підтримують так,як їм поперек горла люба!! перевірка. Для Аудиту, за усіма питаннями зараз та надалі,які стосуються топкорупції в Україні, треба задіяти незалежну закордонну організацію...Краще з США чи Германії.
17.11.2025 18:17 Ответить
...тобто ви вважаєте що ті гроші крали та ховали десь туточки а за кордоном про ці речі нічого не знали?що за дітсадок пролісок...а як же ж наглядові ради де германці та американці є і ніхто не взмозі з них щось спитати?
17.11.2025 18:22 Ответить
Кто ПОВЕРИТ этому аудиту?
От Свириденко, которая является одним из тех
Кто поддерживает МАФИЮ ЗЕЛЕНСКОГО!!
Хочешь очистить совесть?
Пригласи НЕЗАВИСИМЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТ
Такие компании с репутацией - в мире есть
Да, их услуги стоят дорого
Но не дороже того
Что вы, УРОДЫ ПРИ ВЛАСТИ - *****.....
У украинцев и ЗСУ!
17.11.2025 18:21 Ответить
Самі перевіряють своїх у себе. Висновки будуть як у байці- "......І щуку кинули у річку".
17.11.2025 18:25 Ответить
з вуст зеленої гниди *аудит* звучить як посміховисько....кого вона може обдурити тим аудитом
17.11.2025 18:37 Ответить
І толку з того, хто повірить тим результатам
17.11.2025 18:38 Ответить
і доручили сторожам- вовкам кошари , з якої дивним чином , вівці десь ,кудись счезали, провести аудит кошари.Від аудиту вовчого , уся кошара окуїла...
17.11.2025 18:39 Ответить
Висновки аудиту:
-Першим донатив в Енергоатом найвеличніший президент
-другий-Алі Баба і офіс розбійників
-Далі Кабмін,депутати,міністри

Хто більше всього краще

1.Порошенко
2.Порохоботи.

По іншим держкомпаніям результат такий же.
17.11.2025 19:03 Ответить
І суспільство проковтне аудит, організований корупціонершою?
17.11.2025 19:12 Ответить
Аудит проводитимуть ті, хто отримував відкати.
17.11.2025 19:14 Ответить
 
 