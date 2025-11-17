Аудит "Энергоатома" уже начался, результаты будут готовы в декабре, - Свириденко
Аудит НАЭК "Энергоатом" уже стартовал. Промежуточные результаты аудита должны быть готовы в декабре.
Об этом заявила глава Кабинета Министров Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.
Аудит начался
"Обсудили проведение государственного финансового контроля госпредприятий энергетической сферы с главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой. Аудит НАЭК "Энергоатом" уже начался, это основной приоритет. ГАСУ проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в том числе трех АЭС, за 2023-2025 годы", - сообщила премьер-министр.
Промежуточные результаты будут в декабре
Стороны договорились, что промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре. Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования.
Какие еще предприятия проверят?
Параллельно началась подготовка аудита на других предприятиях:
- ООО "Оператор ГТС Украины",
- ПАО "Центрэнерго",
- АО "Укргаздобыча".
"Правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода. Мы будем действовать оперативно, если будут выявлены нарушения. Мы должны обеспечить полную прозрачность государственных предприятий", - подчеркнула Свириденко.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це, як варіант для нарощування та посилення в деталізації щодо ПОКАРАННЯ отих експертів з Секретаріату КМУ, держсекретарів КМУ і ЦОВВ, і т. і.
Припиняйте це, бо всі станемо біженцями.
Має діяти Конституція і Закони України Крапка
Порушення Конституції ким би не було - державна зрада і довічне утримання Крапка
настав грудень 2025 - так що, які результати ? .. я же сказала В ГРУДНІ!... рік ми ще не визначили
Нагадаємо, наразі рідна для Юлії Свириденко Чернігівська область відбудовується після нападу росіян у 2022 році, а на кордоні з РФ та Білоруссю активно зводяться фортифікаційні споруди. Як стало відомо журналістам нашого видання, бюджети на фортифікацію та відновлення виділяються суттєво завищені, уже з урахуванням так званих "відкатів".
За інформацією нашого джерела в Службі безпеки України, відповідальною за виділення необхідного бюджету для освоєння є перший віце - прем'єр України Юлія Свириденко, а рішення стосовно того, хто саме з підрядників і за який "відкат" буде проводити виконання робіт приймає її брат - Віталій Свириденко
"Відкатна" схема реалізується із залученням місцевих чиновників, у кожного з яких своя "роль" та своя "доля". Мова йде про голову Чернігівської ОДА Вячеслава Чауса, його https://cg.gov.ua/index.php?id=36955&tp=1 заступника Костянтина Мегема та https://ukb.cg.gov.ua/index.php?id=13492&tp=1&pg= начальника Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА Ярослава Слєсаренко.
Якщо порівняти бекграунд Вячеслава Чауса та Юлії Свириденко, можна відстежити ряд звязків: обоє родом з Чернігова, неодноразово пересікались на державній службі. В даному контексті варто також звернути увагу на офіційні біографії батьків Юлії Анатоліївни - чиновників, бекграунд яких також пов'язаний з Вячеславом Чаусом.
От Свириденко, которая является одним из тех
Кто поддерживает МАФИЮ ЗЕЛЕНСКОГО!!
Хочешь очистить совесть?
Пригласи НЕЗАВИСИМЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТ
Такие компании с репутацией - в мире есть
Да, их услуги стоят дорого
Но не дороже того
Что вы, УРОДЫ ПРИ ВЛАСТИ - *****.....
У украинцев и ЗСУ!
-Першим донатив в Енергоатом найвеличніший президент
-другий-Алі Баба і офіс розбійників
-Далі Кабмін,депутати,міністри
Хто більше всього краще
1.Порошенко
2.Порохоботи.
По іншим держкомпаніям результат такий же.