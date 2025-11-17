Аудит "Энергоатома" уже начался, результаты будут готовы в декабре, - Свириденко

Аудит НАЭК "Энергоатом" уже стартовал. Промежуточные результаты аудита должны быть готовы в декабре.

Об этом заявила глава Кабинета Министров Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Аудит начался

"Обсудили проведение государственного финансового контроля госпредприятий энергетической сферы с главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой. Аудит НАЭК "Энергоатом" уже начался, это основной приоритет. ГАСУ проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в том числе трех АЭС, за 2023-2025 годы", - сообщила премьер-министр.

Промежуточные результаты будут в декабре

Стороны договорились, что промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре. Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования.

Какие еще предприятия проверят?

Параллельно началась подготовка аудита на других предприятиях:

ООО "Оператор ГТС Украины",

ПАО "Центрэнерго",

АО "Укргаздобыча".

"Правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода. Мы будем действовать оперативно, если будут выявлены нарушения. Мы должны обеспечить полную прозрачность государственных предприятий", - подчеркнула Свириденко.

