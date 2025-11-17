Аудит "Енергоатома" вже розпочався, результати будуть готові у грудні, - Свириденко

Аудит НАЕК "Енергоатом" вже стартував. Проміжні результати аудиту мають бути готові у грудні.

Про це заявила очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Аудит розпочався

"Обговорили проведення державного фінансового контролю держпідприємств енергетичної сфери із головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою. Аудит НАЕК "Енергоатом" вже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки", - повідомила прем'єр-міністерка.

Проміжні результати будуть у грудні

Сторони домовилися, що проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні. Матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування.

Які ще підприємства перевірять?

Паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах:

ТОВ "Оператор ГТС України",

ПАТ "Центренерго",

АТ "Укргазвидобування".

"Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду. Ми будемо діяти оперативно, якщо будуть виявлені порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств", - наголосила Свириденко.

