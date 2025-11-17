Аудит "Енергоатома" вже розпочався, результати будуть готові у грудні, - Свириденко
Аудит НАЕК "Енергоатом" вже стартував. Проміжні результати аудиту мають бути готові у грудні.
Про це заявила очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Аудит розпочався
"Обговорили проведення державного фінансового контролю держпідприємств енергетичної сфери із головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою. Аудит НАЕК "Енергоатом" вже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки", - повідомила прем'єр-міністерка.
Проміжні результати будуть у грудні
Сторони домовилися, що проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні. Матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування.
Які ще підприємства перевірять?
Паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах:
- ТОВ "Оператор ГТС України",
- ПАТ "Центренерго",
- АТ "Укргазвидобування".
"Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду. Ми будемо діяти оперативно, якщо будуть виявлені порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств", - наголосила Свириденко.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Це, як варіант для нарощування та посилення в деталізації щодо ПОКАРАННЯ отих експертів з Секретаріату КМУ, держсекретарів КМУ і ЦОВВ, і т. і.
Припиняйте це, бо всі станемо біженцями.
Має діяти Конституція і Закони України Крапка
Порушення Конституції ким би не було - державна зрада і довічне утримання Крапка
настав грудень 2025 - так що, які результати ? .. я же сказала В ГРУДНІ!... рік ми ще не визначили
Нагадаємо, наразі рідна для Юлії Свириденко Чернігівська область відбудовується після нападу росіян у 2022 році, а на кордоні з РФ та Білоруссю активно зводяться фортифікаційні споруди. Як стало відомо журналістам нашого видання, бюджети на фортифікацію та відновлення виділяються суттєво завищені, уже з урахуванням так званих "відкатів".
За інформацією нашого джерела в Службі безпеки України, відповідальною за виділення необхідного бюджету для освоєння є перший віце - прем'єр України Юлія Свириденко, а рішення стосовно того, хто саме з підрядників і за який "відкат" буде проводити виконання робіт приймає її брат - Віталій Свириденко
"Відкатна" схема реалізується із залученням місцевих чиновників, у кожного з яких своя "роль" та своя "доля". Мова йде про голову Чернігівської ОДА Вячеслава Чауса, його https://cg.gov.ua/index.php?id=36955&tp=1 заступника Костянтина Мегема та https://ukb.cg.gov.ua/index.php?id=13492&tp=1&pg= начальника Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА Ярослава Слєсаренко.
Якщо порівняти бекграунд Вячеслава Чауса та Юлії Свириденко, можна відстежити ряд звязків: обоє родом з Чернігова, неодноразово пересікались на державній службі. В даному контексті варто також звернути увагу на офіційні біографії батьків Юлії Анатоліївни - чиновників, бекграунд яких також пов'язаний з Вячеславом Чаусом.
