Аудит "Енергоатома" вже розпочався, результати будуть готові у грудні, - Свириденко

Аудит НАЕК "Енергоатом" вже стартував. Проміжні результати аудиту мають бути готові у грудні.

Про це заявила очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Аудит розпочався

"Обговорили проведення державного фінансового контролю держпідприємств енергетичної сфери із головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою. Аудит НАЕК "Енергоатом" вже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки", - повідомила прем'єр-міністерка.

Проміжні результати будуть у грудні

Сторони домовилися, що проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні. Матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування.

Які ще підприємства перевірять?

Паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах:

  • ТОВ "Оператор ГТС України",
  • ПАТ "Центренерго",
  • АТ "Укргазвидобування".

"Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду. Ми будемо діяти оперативно, якщо будуть виявлені порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств", - наголосила Свириденко.

Топ коментарі
а висновки будуть-ніхто і гривні не вкрав. бо крали долари.
17.11.2025 18:09 Відповісти
а коли ціни на електрику піднімуть по результатам аудіту?...в наспо іншому не бува-раз аудит то значить усі раптом збиткові стають...тількі пересічні громадяне жирують...
17.11.2025 18:07 Відповісти
Усі особи в Україні, що перебували на посадах в органах державної влади, категорій «А -Б -В», дії або бездіяльність яких нанесла державі матеріальних збитків, завдали шкоди національним інтересам України, призвели до загибелі людей під час дії Особливого періоду або/та воєнного стану, втрачають право на виплату грошового забезпечення з відповідними нарахуваннями та надбавками!! Крім цього, таким особам, припиняється нарахування трудового стажу та виникає зобов'язання, внести грошову компенсацію в сумі, рівній нанесених збитків, а в разі загибелі людей, відшкодування страхових виплат з втрати годувальника!
Це, як варіант для нарощування та посилення в деталізації щодо ПОКАРАННЯ отих експертів з Секретаріату КМУ, держсекретарів КМУ і ЦОВВ, і т. і.
17.11.2025 18:11 Відповісти
аудит мародерів руками мародерів, це навіть не смішно! Довіра до цього аудиту нуль!
17.11.2025 20:08 Відповісти
Головне, щоб у висновках аудиту не було раптово самої Юлі С.
17.11.2025 18:08 Відповісти
ВИ зробили мій вечір!
Використовуйте наукову термінологію: предмети прямокутної форми, схожі на долари США.
Не треба більшовизму і сталінізму.
Припиняйте це, бо всі станемо біженцями.
Має діяти Конституція і Закони України Крапка
Порушення Конституції ким би не було - державна зрада і довічне утримання Крапка
17.11.2025 18:14 Відповісти
Треба, Ніко, треба. От саме Конституція не давала їм права красти. То нехай відповідають. А сралінізм знищував якраз чесних та порядних людей.
17.11.2025 20:26 Відповісти


настав грудень 2025 - так що, які результати ? .. я же сказала В ГРУДНІ!... рік ми ще не визначили
17.11.2025 18:13 Відповісти
🙈 вже розпочали аудит "Енергоатому", щоб в грудні повідомити 🙊результати аудиту🙉
Правоохоронці зацікавилися "відкактними схемами" на споруджені фортифікацій та відновлені інфраструктури в Чернігівській області. До їх організації може бути причетна перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко та її рідний брат Віталій Свириденко.

Нагадаємо, наразі рідна для Юлії Свириденко Чернігівська область відбудовується після нападу росіян у 2022 році, а на кордоні з РФ та Білоруссю активно зводяться фортифікаційні споруди. Як стало відомо журналістам нашого видання, бюджети на фортифікацію та відновлення виділяються суттєво завищені, уже з урахуванням так званих "відкатів".

За інформацією нашого джерела в Службі безпеки України, відповідальною за виділення необхідного бюджету для освоєння є перший віце - прем'єр України Юлія Свириденко, а рішення стосовно того, хто саме з підрядників і за який "відкат" буде проводити виконання робіт приймає її брат - Віталій Свириденко

"Відкатна" схема реалізується із залученням місцевих чиновників, у кожного з яких своя "роль" та своя "доля". Мова йде про голову Чернігівської ОДА Вячеслава Чауса, його https://cg.gov.ua/index.php?id=36955&tp=1 заступника Костянтина Мегема та https://ukb.cg.gov.ua/index.php?id=13492&tp=1&pg= начальника Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА Ярослава Слєсаренко.

Якщо порівняти бекграунд Вячеслава Чауса та Юлії Свириденко, можна відстежити ряд звязків: обоє родом з Чернігова, неодноразово пересікались на державній службі. В даному контексті варто також звернути увагу на офіційні біографії батьків Юлії Анатоліївни - чиновників, бекграунд яких також пов'язаний з Вячеславом Чаусом.
17.11.2025 18:15 Відповісти
Аудіть,100 відсотків!, надасть висновок,що все було законно....крім операцій з кріптою,яку вони не можуть відслідкувати! Банки підтримують так,як їм поперек горла люба!! перевірка. Для Аудиту, за усіма питаннями зараз та надалі,які стосуються топкорупції в Україні, треба задіяти незалежну закордонну організацію...Краще з США чи Германії.
17.11.2025 18:17 Відповісти
...тобто ви вважаєте що ті гроші крали та ховали десь туточки а за кордоном про ці речі нічого не знали?що за дітсадок пролісок...а як же ж наглядові ради де германці та американці є і ніхто не взмозі з них щось спитати?
Кто ПОВЕРИТ этому аудиту?
От Свириденко, которая является одним из тех
Кто поддерживает МАФИЮ ЗЕЛЕНСКОГО!!
Хочешь очистить совесть?
Пригласи НЕЗАВИСИМЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТ
Такие компании с репутацией - в мире есть
Да, их услуги стоят дорого
Но не дороже того
Что вы, УРОДЫ ПРИ ВЛАСТИ - *****.....
У украинцев и ЗСУ!
17.11.2025 18:21 Відповісти
Самі перевіряють своїх у себе. Висновки будуть як у байці- "......І щуку кинули у річку".
17.11.2025 18:25 Відповісти
з вуст зеленої гниди *аудит* звучить як посміховисько....кого вона може обдурити тим аудитом
17.11.2025 18:37 Відповісти
І толку з того, хто повірить тим результатам
17.11.2025 18:38 Відповісти
і доручили сторожам- вовкам кошари , з якої дивним чином , вівці десь ,кудись счезали, провести аудит кошари.Від аудиту вовчого , уся кошара окуїла...
Висновки аудиту:
-Першим донатив в Енергоатом найвеличніший президент
-другий-Алі Баба і офіс розбійників
-Далі Кабмін,депутати,міністри

Хто більше всього краще

1.Порошенко
2.Порохоботи.

По іншим держкомпаніям результат такий же.
І суспільство проковтне аудит, організований корупціонершою?
Аудит проводитимуть ті, хто отримував відкати.
а як по іншому?
Все повинно бути "шито-крито!"
Аудитори з Кипру чи Британських Віргінських островів?
Як це? самі себе перевірять будуть?
https://t.me/tanya_adams/10457 Тетяна Худякова, дружина бійця ЗСУ, волоньерка ЗСУ (https://t.me/tanya_adams Tanya Adams):
Муж сообщил, что у них теперь новые нормы выдачи воды.
10,5 л на месяц (7 бутылок по 1,5л)
Нет, в интернете лазить бесполезно: там пишут, что по норме 1,5л воды в сутки на бойца в зимний период. А по факту - 7 бутылок в месяц.
И знаете, это ж даже не на тему "зрада, все пропало, по домам". Они уже давно воюют за свои, покупая старлинки, генераторы, стиралки, снимая жильё, обеспечивая себя снарягой, скидываясь на пикапы и прочие расходники. Они не бросят оружие только потому, что держава экономит теперь и воду. Русня сама себя не поджарит, к самообеспечению теперь добавится ещё и этот пункт.
Это просто на тему "Да вы там ****** окончательно". Я не знаю, как ещё комментировать 10,5л воды в месяц на фоне "корупції як частини економіки" и ежедневных выступлений президента, про мужність, потужність і незламність.
Что-то я вопреки своим убеждениям все чаще склоняюсь к мысли, что независимо от итогов войны потом начнется ещё больший ******. Потому что вдоль Хрещатика просто необходимо развесить десяток персонажей, а это противоречит Конституции. Разом цією юлею.
17.11.2025 19:58 Відповісти
Директор НАБУ сказав, що таким аудитом вони не виявлять "шлагбаум", отим копирсанням в счєтах та податкових накладних. Потрібні, мовляв, інші методи.
17.11.2025 20:29 Відповісти
 
 