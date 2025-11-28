Брюссель потребовал от Украины наказать чиновников-коррупционеров для вступления в ЕС, - Politico

Украина должна привлечь к ответственности коррумпированных политиков и бизнесменов, если хочет стать частью Европейского Союза.

Об этом в интервью Politico заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт, информирует Цензор.НЕТ.

Новое условие для вступления в ЕС

Макграт подчеркнул, что правительства стран-членов ЕС не будут поддерживать Украину в ее стремлении вступить в блок, если она не сможет доказать, что создала эффективную систему борьбы с преступностью на уровне высших эшелонов власти.

Еврокомиссар признал, что процесс реформ в Украине — это долгий путь. По его мнению, Киев прилагает "максимальные усилия" для борьбы с коррупцией.

"В каждой стране-кандидате должна быть надежная система для борьбы с вероятными случаями коррупции на высоком уровне. Необходимо иметь надежную систему для расследования и, в конечном итоге, для судебного преследования и вынесения приговоров, а также продемонстрировать эффективность в этой сфере – это то, чего мы требуем от всех наших государств-членов и, конечно, от тех, кто желает присоединиться к Европейскому Союзу", – добавил Макграт.

Еврокомиссар также сказал, что "одни и те же стандарты применяются ко всем странам-кандидатам", добавив, что "верховенство права и реформы в сфере правосудия лежат в основе процесса вступления".

"У нас очень открытые и честные отношения с украинской властью относительно того, какие требования существуют", - добавил он.

Также он отметил, что если стандарты верховенства права не выполняются, поддержки со стороны государств-членов ЕС по вопросу вступления не будет.

Миндичгейт

