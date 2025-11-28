Брюссель потребовал от Украины наказать чиновников-коррупционеров для вступления в ЕС, - Politico
Украина должна привлечь к ответственности коррумпированных политиков и бизнесменов, если хочет стать частью Европейского Союза.
Об этом в интервью Politico заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт, информирует Цензор.НЕТ.
Новое условие для вступления в ЕС
Макграт подчеркнул, что правительства стран-членов ЕС не будут поддерживать Украину в ее стремлении вступить в блок, если она не сможет доказать, что создала эффективную систему борьбы с преступностью на уровне высших эшелонов власти.
Еврокомиссар признал, что процесс реформ в Украине — это долгий путь. По его мнению, Киев прилагает "максимальные усилия" для борьбы с коррупцией.
"В каждой стране-кандидате должна быть надежная система для борьбы с вероятными случаями коррупции на высоком уровне. Необходимо иметь надежную систему для расследования и, в конечном итоге, для судебного преследования и вынесения приговоров, а также продемонстрировать эффективность в этой сфере – это то, чего мы требуем от всех наших государств-членов и, конечно, от тех, кто желает присоединиться к Европейскому Союзу", – добавил Макграт.
Еврокомиссар также сказал, что "одни и те же стандарты применяются ко всем странам-кандидатам", добавив, что "верховенство права и реформы в сфере правосудия лежат в основе процесса вступления".
"У нас очень открытые и честные отношения с украинской властью относительно того, какие требования существуют", - добавил он.
Также он отметил, что если стандарты верховенства права не выполняются, поддержки со стороны государств-членов ЕС по вопросу вступления не будет.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А всі хто їх вибирав ІДІОТИ.
Обшуки в одного з 6ти менеджерів. Але коли виколопують цеглину з міцної будівлі системи - системи не падають.
Невірю..........
Там все логічно в ЄС великі податки, особливо в Франції та Німмечині, і їх електорат не дуже радий тому що їх податки які мали піти на підтримку України у війні, тупо освоїли ефективні менеджери.
Першого - *******!!!
Проте відразу п'ять джерел з дипломатичних кіл різних країн ЄС сказали виданню, що реальні причини спротиву Бельгії - це те, що вона утримує російські активи, бажаючи й далі класти до свого бюджету податки з них. Таким чином, Бельгія порушує міжнародне зобов'язання, взяте на себе минулого року. Дипломати стверджують, що Бельгія зараховує податки з цих активів до свого національного бюджету - фактично, кладе їх собі в кишеню. Мова йде про 25%-вий корпоративний податок, яким обкладаються активи рф, заморожені в бельгійському депозитарії Euroclear.
Pandamonium@RudijLis
Детектив НАБУ сидить, а Рьошик, який слав двушку на москву, вийшов під залог 95 млн з общака Єрмака - це все, що треба знати про брехливі обіцянки смарагденців