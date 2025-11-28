РУС
4 201 37

Брюссель потребовал от Украины наказать чиновников-коррупционеров для вступления в ЕС, - Politico

зеленський

Украина должна привлечь к ответственности коррумпированных политиков и бизнесменов, если хочет стать частью Европейского Союза.

Об этом в интервью Politico заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт, информирует Цензор.НЕТ.

Новое условие для вступления в ЕС

Макграт подчеркнул, что правительства стран-членов ЕС не будут поддерживать Украину в ее стремлении вступить в блок, если она не сможет доказать, что создала эффективную систему борьбы с преступностью на уровне высших эшелонов власти.

Еврокомиссар признал, что процесс реформ в Украине — это долгий путь. По его мнению, Киев прилагает "максимальные усилия" для борьбы с коррупцией.

"В каждой стране-кандидате должна быть надежная система для борьбы с вероятными случаями коррупции на высоком уровне. Необходимо иметь надежную систему для расследования и, в конечном итоге, для судебного преследования и вынесения приговоров, а также продемонстрировать эффективность в этой сфере – это то, чего мы требуем от всех наших государств-членов и, конечно, от тех, кто желает присоединиться к Европейскому Союзу", – добавил Макграт.

Еврокомиссар также сказал, что "одни и те же стандарты применяются ко всем странам-кандидатам", добавив, что "верховенство права и реформы в сфере правосудия лежат в основе процесса вступления".

"У нас очень открытые и честные отношения с украинской властью относительно того, какие требования существуют", - добавил он.

Также он отметил, что если стандарты верховенства права не выполняются, поддержки со стороны государств-членов ЕС по вопросу вступления не будет.

Миндичгейт

+21
ВСІ хто причетний до зелених - корупціонер.

А всі хто їх вибирав ІДІОТИ.
28.11.2025 20:16 Ответить
+12
28.11.2025 20:25 Ответить
+7
А Брюсель не хоче пояснити чому не дозволяє використати москальські активи для України?((Сплило,що Брюсель не хоче це робити,бо з відсотків з цих активів сам живе(Це не корупція?(((
28.11.2025 20:17 Ответить
ВСІ хто причетний до зелених - корупціонер.

А всі хто їх вибирав ІДІОТИ.
28.11.2025 20:16 Ответить
З таким відношенням до народу України мабуть ти бажаєш щоб українці знову вибрали кого завгодно а не твого кандидата.
28.11.2025 20:22 Ответить
які люди - таке й відношення.
28.11.2025 22:37 Ответить
Зебіли - не народ, а нарід, тобто тупе бидло
28.11.2025 22:44 Ответить
Михайло Иляш.А,що ти Ідіоте зробив,щоб цьго не сталось?
28.11.2025 21:49 Ответить
Да, не зміг тебе, зебіла, зупинити, а треба було зробити фізичне зауваження, щоб наступного разу тримався подалі від вмбопчої дільниці
28.11.2025 22:46 Ответить
А Брюсель не хоче пояснити чому не дозволяє використати москальські активи для України?((Сплило,що Брюсель не хоче це робити,бо з відсотків з цих активів сам живе(Це не корупція?(((
28.11.2025 20:17 Ответить
Ну от дай зараз активи Україні, не буде ні активів, ні профіту від них.
28.11.2025 22:03 Ответить
Зеля! - як ти там показував - бери два автомати в руки і вали всіх підряд - не промахнешся - це корупціонери
28.11.2025 20:18 Ответить
А як Зеленський сам себе притягне до відповідальності?
28.11.2025 20:18 Ответить
Це що значить, всіх ментів, ТЦКшників, ВЛК, прокурорів, суддів, чиновників, міністрів, митників, депутатів, ітд... покарати?
28.11.2025 20:19 Ответить
ага конечно ес, раньше буба говорил можете в сраку засунуть себе своей ес но ермака не отдам, а тут именно ес повлиял
28.11.2025 20:21 Ответить
клоуны, кого вы просите покарать коррупционеров? коррупционеры покарайте коррупционеров? нужно требовать полные перевыборы. россия ведет тоже с Украиной войну и там выборы все проводят. А в Украине выборы не проводят из за того, что эти крысы знают, что не выиграют и потеряют все и включая свободу.
28.11.2025 20:22 Ответить
ЗАЖАДАЛИ одного Алібабу ? А ТАТАРОВА ТЄПЄРІЧА КУДА?
28.11.2025 20:22 Ответить
28.11.2025 20:25 Ответить
28.11.2025 20:39 Ответить
https://republic.com.ua/article/obshuki-v-odnogo-menedzhera.html

Обшуки в одного з 6ти менеджерів. Але коли виколопують цеглину з міцної будівлі системи - системи не падають.
28.11.2025 20:43 Ответить
Зеленський нічим не відрізняється від своїх попередників. Жоден президент завжди був проти того щоб наші міжнародні партнери вибирали серед українських громадян керівників контролюючих органів ДБР, СБУ, МВС, АРМА, НАБУ, САП та суддів тому що тоді не буде можливість ставити особисто відданих людей на ці посади, щоб була кругова корупційна порука. Друг Порошенко Свинарчук нічим не відрізняється від друга Зеленського Міндіча.
28.11.2025 22:20 Ответить
Невже Зеленський сам собі кастрацію зробить.?
Невірю..........
28.11.2025 20:27 Ответить
Якщо виконати це рішення то ми залишимося без політиків і всього керівництва не тільки у Києві, а включаючи до сільради. Хоча ідея чудова
28.11.2025 20:28 Ответить
Дивна ситуація з тим ЄС. До вступу до Унії до держави вимоги дуже серйозні, адже "цінності" насамперед. А от, коли вже вступили, то можна бути "орбаном" і хоч з "гітлером" ручкатися, але до тебе вже не буде жодних претензій. Навпаки: ти завжди можеш вдавати ображеного, шантажувати Унію блокуванням будь якої ухвали.
28.11.2025 20:34 Ответить
Що для нас поганого в цьому що вимагають боротьбу з корупцією???

Там все логічно в ЄС великі податки, особливо в Франції та Німмечині, і їх електорат не дуже радий тому що їх податки які мали піти на підтримку України у війні, тупо освоїли ефективні менеджери.
28.11.2025 22:06 Ответить
Всё хорошо. Но так не вовремя.
28.11.2025 20:44 Ответить
У буратінки вже смаженим смердить; ос- ось на нього вийдуть.
28.11.2025 20:46 Ответить
Товсті слуги товстих конвертів
28.11.2025 21:07 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Першого - *******!!!
28.11.2025 21:18 Ответить
ЄС вважає, що Бельгія привласнює доходи від активів рф - https://ipress.ua/news/yes_vvazhaie_shcho_belgiya_pryvlasnyuie_dohodiv_vid_aktyviv_rf__politico_379266.html Politico
Проте відразу п'ять джерел з дипломатичних кіл різних країн ЄС сказали виданню, що реальні причини спротиву Бельгії - це те, що вона утримує російські активи, бажаючи й далі класти до свого бюджету податки з них. Таким чином, Бельгія порушує міжнародне зобов'язання, взяте на себе минулого року. Дипломати стверджують, що Бельгія зараховує податки з цих активів до свого національного бюджету - фактично, кладе їх собі в кишеню. Мова йде про 25%-вий корпоративний податок, яким обкладаються активи рф, заморожені в бельгійському депозитарії Euroclear.
28.11.2025 21:19 Ответить
Так потрібно і Зе притягувати до відповідальності, без його одобрямс і миша не пукне в Україні. Це ЄС зробило послання і вимоги до українців, а не Зе.
28.11.2025 21:34 Ответить
Представьте человека из до военного времени - из прошлого, который был в коме и попадает в наше время и ему говорят, что Зеленский еврей президент. - он в шоке обратно в кому.
28.11.2025 21:41 Ответить
https://x.com/RudijLis

Pandamonium@RudijLis



Детектив НАБУ сидить, а Рьошик, який слав двушку на москву, вийшов під залог 95 млн з общака Єрмака - це все, що треба знати про брехливі обіцянки смарагденців
28.11.2025 22:13 Ответить
а чем эти ****** миндичи хуже кивы???массад хватит дрочить!!!
28.11.2025 22:23 Ответить
Зеленський нічим не відрізняється від своїх попередників. Кожен президент завжди був проти того щоб наші міжнародні партнери вибирали серед українських громадян керівників контролюючих органів ДБР, СБУ, МВС, АРМА, НАБУ, САП та суддів тому що тоді не буде можливість ставити особисто відданих людей на ці посади і зникне кругова корупційна порука. Друг Порошенко Свинарчук нічим не відрізняється від друга Зеленського Міндіча. Треба змінювати не лише прізвище президента, тому що будуть лише змінюватися прізвища брехунів та корупціонерів, а треба міняти законодавство.
28.11.2025 22:26 Ответить
Звісно що покарають. Когось просто звільнять з посади, а когось - відправлять послом або послицею у не надто далеку країну. Посадок з конфіскаціями ну точно не буде
