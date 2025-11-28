Перезавантаження Офісу Президента. Чому це сталося і що означає? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента.

Чому це сталося і що означає? Як зміни у владі вплинуть на війну?

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Обшуки та звільнення Єрмака