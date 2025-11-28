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Новини Відео Звільнення Єрмака
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Перезавантаження Офісу Президента. Чому це сталося і що означає? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента.

Чому це сталося і що означає? Як зміни у владі вплинуть на війну?

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Обшуки та звільнення Єрмака

Автор: 

Бутусов Юрій (3665) Єрмак Андрій (1780) Офіс Президента (2100) Бутусов Плюс (74)
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Топ коментарі
+6
важко зрозумiти-як це найближче зелi оточення причасне до корупцiйних схем,а сам зеля тут не при справах...
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28.11.2025 22:52 Відповісти
+5
Бутусову - РЕСПЕКТ! Знаходить час для нас, його прихильників....
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28.11.2025 22:37 Відповісти
+4
Перезавантажити Офіс - це не в цьому десятилітті!!!
"Не на часі" скаже "Портрєт"
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28.11.2025 22:44 Відповісти
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Бутусову - РЕСПЕКТ! Знаходить час для нас, його прихильників....
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28.11.2025 22:37 Відповісти
на війні погляди можуть змінюватися! особливо, коли кожен день ходиш поряд із смертю
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28.11.2025 23:50 Відповісти
Ви бачили його очі? Це не нирки хворі - це перевантаження людини яка не досипає і не харчується нормально... Він реально на війні, а не як Алі Баба в печері...
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28.11.2025 23:56 Відповісти
ага
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29.11.2025 11:05 Відповісти
Краще бути порохоботом ніж долбайобом
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29.11.2025 08:45 Відповісти
Або ще гірше-білим пальтом
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29.11.2025 09:36 Відповісти
Перезавантажити Офіс - це не в цьому десятилітті!!!
"Не на часі" скаже "Портрєт"
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28.11.2025 22:44 Відповісти
А що вже закінчилися міндіченосі?
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28.11.2025 23:06 Відповісти
Ми із 2014 року не очистилися від "януковичів" Років 10 знадобиться щоб звільнитися від "дЄрмаковців"?
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28.11.2025 23:09 Відповісти
На жаль, у нас не залишилось стільки часу!
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28.11.2025 23:11 Відповісти
А ще часи Портнова попереду((((
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28.11.2025 23:13 Відповісти
От **** цей портнов, сам здох, а часи залишив!
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28.11.2025 23:17 Відповісти
для цього він нам залишив татарова, але як учня ЦПШ - може і не взяти під себе контроль над "доріжками"
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28.11.2025 23:20 Відповісти
ВОС дЄрмака - агент ФСБ! Такі люди не служать в ЗСУ і не можуть служити...
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28.11.2025 22:45 Відповісти
Його вже, мабуть, відкликало з відрядження ФСБ.
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28.11.2025 23:07 Відповісти
Хто ж тепер буде утримувати "Карточный Офис"?
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28.11.2025 22:48 Відповісти
Офіс?...Біл Гейтс напружився...
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28.11.2025 22:51 Відповісти
він спить! там інший час...
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28.11.2025 22:55 Відповісти
Значить у вісні напружився.
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28.11.2025 22:56 Відповісти
Козир дистанційно з «крайов дальокіх»!
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28.11.2025 23:09 Відповісти
BBC
Відставка голови Офісу президента може призвести й до непередбачуваних процесів в українському парламенті. У Верховній Раді, з одного боку, формально існує "монобільшість", якою знову ж таки формально володіє президентська партія "Слуга народу".

Насправді ця більшість вже давно не функціонує, а голоси для будь-якого важливого голосування "слуги" змушені шукати в інших фракціях і групах.

Останні події лише посилили фрагментованість у "Слузі народу". Вважають, що голосування за фінальний варіант бюджету на 2026 рік перенесли з минулого пленарного тижня на невизначене майбутнє саме через катастрофічну нестачу голосів на підтримку цього вкрай важливого для країни документа.

Відставка Єрмака може запустити три базові сценарії.

По-перше, вона може дати "монобільшості" нове дихання, консолідувавши її навколо нового центру впливу. З одного боку, це може бути новий глава Офісу президента, ким би він не був.

З іншого - цей центр може переміститися до стін парламенту: ЗМІ часто називали в цьому зв'язку прізвища голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева.
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28.11.2025 22:51 Відповісти
По-друге, відставка Єрмака може запустити сценарій створення в парламенті нової коаліції (іншими словами, "Слузі народу" доведеться пустити до влади інші політичні сили, представлені в Раді).

Про необхідність створення "коаліції національної єдності", яка сформує "уряд національної єдності", опозиція (і передусім Петро Порошенко) говорить від самого початку великої війни.

"Міндічгейт" змусив уголос заявити про бажаність такого сценарію й окремих членів "Слуги народу" - їхнім виразником став голова гуманітарного комітету Ради Микита Потураєв, який опублікував у себе у фейсбуці своєрідний маніфест прихильників "широкої коаліції". Розпад чинного розкладу сил в українській політиці може дати цьому проєкту шанс на реалізацію.

По-третє, на столі залишається варіант повного хаосу, на який перетвориться українська політика після того, як з неї зникне усталений центр тяжіння в особі всемогутнього голови Офісу президента.

Щоправда, багато що залежатиме від того, хто саме замінить Андрія Єрмака в кріслі глави Офісу президента і чи продовжить він курс на централізацію влади в коридорах сірого будинку на Банковій, чи згадає про те, що Україна за конституцією є парламентсько-президентською республікою, і почне "розвантаження" адміністрації глави держави.
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28.11.2025 22:52 Відповісти
"уряд національної єдності", це те ж лайно, тільки під лопухом...
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28.11.2025 23:01 Відповісти
Оце лайно ми самі обрали.А злочинну організацію "оп" нам єрмак,призначений зе, побудував
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29.11.2025 13:35 Відповісти
важко зрозумiти-як це найближче зелi оточення причасне до корупцiйних схем,а сам зеля тут не при справах...
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28.11.2025 22:52 Відповісти
Він думає, що крутєє всіх крутих...зазвичай це погано закінчується.
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28.11.2025 22:59 Відповісти
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28.11.2025 23:00 Відповісти
Ой, слідкуємо кого тепер ляльководом поставлять. Зеленський- фігура несамостійна, так, актор.
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28.11.2025 23:09 Відповісти
Любезный, со всем уважением... Слишком долго..
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28.11.2025 23:25 Відповісти
Юрий вы уважаемый журналист.
И .. зеленспий вас очень хотел посадить.
И статью придумал.
За разжигание агрессивной войны..
Ро!! Как вы топики за этого мерзавца....
Стадый инстинкт??
Неужели вы с миллионов что человек доя которого репутация пустой звук.. изображая игру на рояле хером. Станет высоко моральным правителем.
А оно вОН как .. организатор мафии мародеров подлецов...и кремлевских крыс..
На совести этого подонка сотни тысяч жертв..
Можно конечно включить дурня.. царь хороший . Бояре ..
Знала эта скотина все!! ..
От яиц килограмами. До фламинги ...
В теме и в доле...
Во тут червмнский в интервью.
Ленка скумбрия . Оргарищатор плитки тротуарной в прифпонтовой полосе...
Как вам .первая леди и тоже падла..
Возможно и это зеленспий не знает..
Весь в делах.вот не так давно ккпил доя всу сто пятьсот Самолётов...
Старается сцыт в уши...дуракам.
Талантливо.. многим нравится
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28.11.2025 23:50 Відповісти
Хіба можна перезавантажити "резервуар лайна"?
Може лайно просто злити? Невже в Україні немає нормальних людей?
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28.11.2025 23:54 Відповісти
А хіба у когось є сумніви що після звільнення Героя України Залужного, Гнида зеленський і його потужні менеджери працюють проти Патріотів України
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29.11.2025 01:24 Відповісти
є проста істина: якщо в діжку з медом навалити цеберко лайна, то це не буде мед з лайном, це буде діжка лайна.
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29.11.2025 03:37 Відповісти
Алі-Баба пішов, а 400 розбійників залишилося. От і потрібна реорганізація !!!
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29.11.2025 09:13 Відповісти
Щоб парламент запрацював продуктивно, треба переобрати спікера / голову ВРУ - Стефанчука та обрати патріота України.
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29.11.2025 09:52 Відповісти
Де перезавантаження? Чекайте сиквел: Єрмак2: спадкоємець
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29.11.2025 11:28 Відповісти
Голова офісу -ключова посада?Ау?Нам просто напросто потрібно опустити оп до їх обовязків і згадати про повноваження та обовязки.Агов,бутусов,яка ***** -"ключова посада"?Ти натякаєш що нам потрібен всього навсього "правильний єрмак"?
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29.11.2025 13:34 Відповісти
Точно. Нам потрібен кабмін, який нарешті здійснить зміну моделі мобілізації, запустить ВПК і оборонні споруди, а не Єрмак-2 від Сороса з Пінчуком.
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29.11.2025 14:49 Відповісти
 
 