8 352 41
Перезавантаження Офісу Президента. Чому це сталося і що означає? | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента.
Чому це сталося і що означає? Як зміни у владі вплинуть на війну?
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Обшуки та звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+6 krok otheret #573607
показати весь коментар28.11.2025 22:52 Відповісти Посилання
+5 Luk Viktor
показати весь коментар28.11.2025 22:37 Відповісти Посилання
+4 Luk Viktor
показати весь коментар28.11.2025 22:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Не на часі" скаже "Портрєт"
Відставка голови Офісу президента може призвести й до непередбачуваних процесів в українському парламенті. У Верховній Раді, з одного боку, формально існує "монобільшість", якою знову ж таки формально володіє президентська партія "Слуга народу".
Насправді ця більшість вже давно не функціонує, а голоси для будь-якого важливого голосування "слуги" змушені шукати в інших фракціях і групах.
Останні події лише посилили фрагментованість у "Слузі народу". Вважають, що голосування за фінальний варіант бюджету на 2026 рік перенесли з минулого пленарного тижня на невизначене майбутнє саме через катастрофічну нестачу голосів на підтримку цього вкрай важливого для країни документа.
Відставка Єрмака може запустити три базові сценарії.
По-перше, вона може дати "монобільшості" нове дихання, консолідувавши її навколо нового центру впливу. З одного боку, це може бути новий глава Офісу президента, ким би він не був.
З іншого - цей центр може переміститися до стін парламенту: ЗМІ часто називали в цьому зв'язку прізвища голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева.
Про необхідність створення "коаліції національної єдності", яка сформує "уряд національної єдності", опозиція (і передусім Петро Порошенко) говорить від самого початку великої війни.
"Міндічгейт" змусив уголос заявити про бажаність такого сценарію й окремих членів "Слуги народу" - їхнім виразником став голова гуманітарного комітету Ради Микита Потураєв, який опублікував у себе у фейсбуці своєрідний маніфест прихильників "широкої коаліції". Розпад чинного розкладу сил в українській політиці може дати цьому проєкту шанс на реалізацію.
По-третє, на столі залишається варіант повного хаосу, на який перетвориться українська політика після того, як з неї зникне усталений центр тяжіння в особі всемогутнього голови Офісу президента.
Щоправда, багато що залежатиме від того, хто саме замінить Андрія Єрмака в кріслі глави Офісу президента і чи продовжить він курс на централізацію влади в коридорах сірого будинку на Банковій, чи згадає про те, що Україна за конституцією є парламентсько-президентською республікою, і почне "розвантаження" адміністрації глави держави.
И .. зеленспий вас очень хотел посадить.
И статью придумал.
За разжигание агрессивной войны..
Ро!! Как вы топики за этого мерзавца....
Стадый инстинкт??
Неужели вы с миллионов что человек доя которого репутация пустой звук.. изображая игру на рояле хером. Станет высоко моральным правителем.
А оно вОН как .. организатор мафии мародеров подлецов...и кремлевских крыс..
На совести этого подонка сотни тысяч жертв..
Можно конечно включить дурня.. царь хороший . Бояре ..
Знала эта скотина все!! ..
От яиц килограмами. До фламинги ...
В теме и в доле...
Во тут червмнский в интервью.
Ленка скумбрия . Оргарищатор плитки тротуарной в прифпонтовой полосе...
Как вам .первая леди и тоже падла..
Возможно и это зеленспий не знает..
Весь в делах.вот не так давно ккпил доя всу сто пятьсот Самолётов...
Старается сцыт в уши...дуракам.
Талантливо.. многим нравится
Може лайно просто злити? Невже в Україні немає нормальних людей?