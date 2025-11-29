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Спартц відреагувала на відставку Єрмака: Зайняло занадто багато часу
Конгресвумен-республіканка українського походження Вікторія Спартц відреагувала на відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис Спартц опублікувала у соцмережі X.
Вона зазначила, що для українського народу це рішення "зайняло занадто багато часу".
За її словами, "з таким рівнем корупції неможливо виграти війну".
"Я пам’ятаю жорстокі напади з боку істеблішменту, продажних ЗМІ та уряду Зеленського, які називали мене 'прокремлівською' за те, що я вимагала контролю за допомогою США Україні. На жаль, на крові людей заробляють великі гроші", - згадала Спартц критику, з якою стикалася раніше.
Обшуки та звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+46 Михайло Иляш
показати весь коментар29.11.2025 14:17 Відповісти Посилання
+43 Богдан Сварга
показати весь коментар29.11.2025 14:18 Відповісти Посилання
+39 Ульяна Санина
показати весь коментар29.11.2025 14:16 Відповісти Посилання
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А із подачі президента все вирішилося швидко та легко. Заява за власним бажанням, і все шито- крито! Ще кілька днів і всі вже забудуть, хто такий Єрмак і що робив.
Чи Конгрес США є парламентом України?
Боти дермака нікуди не поділись і дурнів менше не стало теж
А єрмаки-татарови-міндічі і проча зеленожопа шелупонь в ВР тут ні при чому!!!
Українчики краще знають...