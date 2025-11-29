Спартц відреагувала на відставку Єрмака: Зайняло занадто багато часу

Конгресвумен-республіканка українського походження Вікторія Спартц відреагувала на відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис Спартц опублікувала у соцмережі X.

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Вона зазначила, що для українського народу це рішення "зайняло занадто багато часу".

За її словами, "з таким рівнем корупції неможливо виграти війну".

"Я пам’ятаю жорстокі напади з боку істеблішменту, продажних ЗМІ та уряду Зеленського, які називали мене 'прокремлівською' за те, що я вимагала контролю за допомогою США Україні. На жаль, на крові людей заробляють великі гроші", - згадала Спартц критику, з якою стикалася раніше.

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