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Новини Звільнення Єрмака
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Спартц відреагувала на відставку Єрмака: Зайняло занадто багато часу

Вікторія Спартц відреагувала на відставку Андрія Єрмака

Конгресвумен-республіканка українського походження Вікторія Спартц відреагувала на відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис Спартц опублікувала у соцмережі X.

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Вона зазначила, що для українського народу це рішення "зайняло занадто багато часу".

За її словами, "з таким рівнем корупції неможливо виграти війну".

"Я пам’ятаю жорстокі напади з боку істеблішменту, продажних ЗМІ та уряду Зеленського, які називали мене 'прокремлівською' за те, що я вимагала контролю за допомогою США Україні. На жаль, на крові людей заробляють великі гроші", - згадала Спартц критику, з якою стикалася раніше.

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Обшуки та звільнення Єрмака

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Автор: 

Єрмак Андрій (1781) Спартц Вікторія (51)
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Топ коментарі
+46
Ойййййййййййй.

Це та Спартц яка блокувала нам допомогу і ми втратили Авдіївку?
Завдяки їй і схожим померло на 30 000 людей більше.

Вказувати на корупцію і агентів це добре, але коли від твоїх дій страждає цілий "ніби твій" народ - це уже підміна понять
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29.11.2025 14:17 Відповісти
+43
Вона перша попереджала про те, що зЕлена влада краде безбожно. Скільки ж лайна вилили на неї продажні зЕрмачі ЗМІ та, навіть тут, дописувачі змішували з лайном.
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29.11.2025 14:18 Відповісти
+39
А ти сама взагалі сидиш роками не на своєму місці ----- Українці "повинні змиритися" і поступитися Росії територіями, - конгресвумен Спартц Джерело: https://censor.net/ua/n3545505
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29.11.2025 14:16 Відповісти
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для українського народу це рішення "зайняло занадто багато часу".
А із подачі президента все вирішилося швидко та легко. Заява за власним бажанням, і все шито- крито! Ще кілька днів і всі вже забудуть, хто такий Єрмак і що робив.
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29.11.2025 14:46 Відповісти
Та пішла вона куди подалі. Ця криса прикриваючись тиском на Зеленського зробила все щоб блокувати допомогу Україні.
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29.11.2025 14:47 Відповісти
Так не з того ж боку починали! Треба було починати з зєлі!!! Він - випадкова людина, яка вміє тільки гадити. Ну є ж гідна заміна гадьонишу!!! Генерал, авторитет, поранення...
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29.11.2025 14:59 Відповісти
З тієї спартц як з козла молока
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29.11.2025 15:10 Відповісти
То її українці обирали у Конгрес США?
Чи Конгрес США є парламентом України?
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29.11.2025 15:33 Відповісти
зеленський чорт програв війну віддавши 25% України московії ...цю потвору 🤡 треба негайно прибрати з влади ,воно **** йорзає, тільки шоб затриматися при владі ,та як можно більше принести біди Україні ,НАБУ треба допомогти народу ,треба висвітіти все про 🤡 ...
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29.11.2025 15:17 Відповісти
Неоднозанчна фігура ця Спартц-Кульгейко. Так, вона попереджала про те, що ЕрЗешна влада краде безбожно, про корупцію на самих верхах влади (зокрема, і дермака), але й саме вона вимагала від ЗСУ ступитися з територій, які обороняє; і блокувала нам допомогу від Байдена.
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29.11.2025 15:37 Відповісти
все дуже просто : зло ,щоб виглядати добром , іноді видає від себе правильні та світлі тези . Таким же чином працює й розвідка - вкинуть щось правдиве для затравки а далі мішок)
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29.11.2025 15:43 Відповісти
"Я просто не розумію, як [Україна] може позиціонувати себе так, щоб вимагати зберегти території. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа", - сказала Спартц. ( 07.04.25 ) Джерело: https://censor.net/ua/n3545505
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29.11.2025 15:38 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-cnn-dyrektor-cru-v-kyjevi/31659134.html- не виключено.що мова йшла про очистку української влади від рашистської агентури , де була фамілія шефа "зеленої ОПи"
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29.11.2025 15:48 Відповісти
Спарт, ти такаж свиня як і Єрмак.
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29.11.2025 15:49 Відповісти
Чим же вона схожа?
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29.11.2025 19:01 Відповісти
To sionistskij provokator; hoche ukrainciv posvaryty.
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29.11.2025 19:47 Відповісти
Вікторія наша , гальониш не наш !
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29.11.2025 15:58 Відповісти
це не українка це флюгер кремлівський під трампівським соусом..
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29.11.2025 15:58 Відповісти
Зараз вас зальють брудом "патріоти" цензора ..
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29.11.2025 16:10 Відповісти
Сама основна її провина-на єрмака замахнулася
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29.11.2025 19:52 Відповісти
Ой, як тут все по хохляцькому
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29.11.2025 16:06 Відповісти
Так дуже багато часу . що в відставку повинен подати не так Єрмак як Зеленський. Зе-боти та розумово обмеженні поливають вас брудом , але у кого є очі ті побачать . Дякуємо вам пані Вікторія за ваші зусилля в допомозі Україні . зокрема - піписання ленд -лізу для нашої країни . і який зе-кодло злочинно злило.
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29.11.2025 16:15 Відповісти
Вибачте шанувальники цієї особи,але після того як республіканська партія Рейгана,Ейзенхауера майже повністю лягла под трампа(друга х...ла) довіри до цієї особи нема.Після блокування допомоги України у 2023-24 році.Єдине що правду вона казала про єрмака,то що ЗЕпрезідент не самостійна політична фігура,а ... .Хто-здогадайтесь самі.
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29.11.2025 16:53 Відповісти
тут патякають про якесь там блокування поставок зброї з боку Спарц. Не приводячи жодних доказів.
Боти дермака нікуди не поділись і дурнів менше не стало теж
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29.11.2025 16:54 Відповісти
А скільки зкомунізмили зЄрмаки? Нікто не знаєт, комунізмомер на базар унеслі
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29.11.2025 17:11 Відповісти
Звісно, винувата у всьому Вікторія Спартс!
А єрмаки-татарови-міндічі і проча зеленожопа шелупонь в ВР тут ні при чому!!!
Українчики краще знають...
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29.11.2025 17:20 Відповісти
Все правильно та логічно діяла Спартц. Шкода, що дибілоїдам треба було на це аж три роки.
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29.11.2025 17:35 Відповісти
У кожній державі повинна бути своя Вікторія Безугла.
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29.11.2025 18:29 Відповісти
наші внутрішні процеси це справа українців а не усіляких штатівських ********, то нехай не булькає
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29.11.2025 18:50 Відповісти
Аааааа подивися на президента та вру,тобі не здається що якось "справи" хренові?
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29.11.2025 19:02 Відповісти
Bogdan #603107 головне не вру і презик бо їх можна поміняти, головне Військо
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29.11.2025 23:26 Відповісти
Тільки вру і"презик" керуютб військом
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30.11.2025 08:24 Відповісти
Приділяти увагу тим більше коментувати цю прокацапську шворку - себе не поважати.
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29.11.2025 19:16 Відповісти
Ох, Вітка... якби ти знала, як тебе клянуть в рідній Носівці... тітка твоя вже соромиться людям в очі дивитись. КОнгресвумен срана...
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29.11.2025 19:31 Відповісти
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