РУС
Новости Увольнение Ермака
4 666 53

Спартц отреагировала на отставку Ермака: Заняло слишком много времени

Виктория Спартц отреагировала на отставку Андрея Ермака

Конгрессвумен-республиканка украинского происхождения Виктория Спартц отреагировала на отставку главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий пост Спартц опубликовала в соцсети X.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Она отметила, что для украинского народа это решение "заняло слишком много времени".

По ее словам, "с таким уровнем коррупции невозможно выиграть войну".

"Я помню жестокие нападки со стороны истеблишмента, продажных СМИ и правительства Зеленского, которые называли меня "прокремлевской" за то, что я требовала контроля за помощью США в Украине. К сожалению, на крови людей зарабатывают большие деньги", - вспомнила Спартц критику, с которой сталкивалась ранее.

Обыски и увольнение Ермака

Автор: 

Ермак Андрей (1408) Спартц Виктория (50)
Топ комментарии
+21
Ойййййййййййй.

Це та Спартц яка блокувала нам допомогу і ми втратили Авдіївку?
Завдяки їй і схожим померло на 30 000 людей більше.

Вказувати на корупцію і агентів це добре, але коли від твоїх дій страждає цілий "ніби твій" народ - це уже підміна понять
показать весь комментарий
29.11.2025 14:17 Ответить
+21
Вона перша попереджала про те, що зЕлена влада краде безбожно. Скільки ж лайна вилили на неї продажні зЕрмачі ЗМІ та, навіть тут, дописувачі змішували з лайном.
показать весь комментарий
29.11.2025 14:18 Ответить
+16
А ти сама взагалі сидиш роками не на своєму місці ----- Українці "повинні змиритися" і поступитися Росії територіями, - конгресвумен Спартц Джерело: https://censor.net/ua/n3545505
показать весь комментарий
29.11.2025 14:16 Ответить
Швидка знайшлася((Та твій шеф рік з усім затягує,а ти Єрмака "нашого побачила"))Він як піде на фронт,як дисантується з гелікоптера в Покровську ,то тоді і побачите))
показать весь комментарий
29.11.2025 14:16 Ответить
А ти сама взагалі сидиш роками не на своєму місці ----- Українці "повинні змиритися" і поступитися Росії територіями, - конгресвумен Спартц Джерело: https://censor.net/ua/n3545505
показать весь комментарий
29.11.2025 14:16 Ответить
чому ж "не на своєму"?! вона на виборній посаді, чи натякаєте що результати виборів багато раз фальшувались? Якщо українці(?!) своїм недоброзичливцям самі дають в руки козирі, то хіба це провина американського виборця?
показать весь комментарий
29.11.2025 14:38 Ответить
українців в США один мільйон з трьохсот -> їхні виборчі голоси нінащо не впливають
показать весь комментарий
29.11.2025 15:01 Ответить
Ойййййййййййй.

Це та Спартц яка блокувала нам допомогу і ми втратили Авдіївку?
Завдяки їй і схожим померло на 30 000 людей більше.

Вказувати на корупцію і агентів це добре, але коли від твоїх дій страждає цілий "ніби твій" народ - це уже підміна понять
показать весь комментарий
29.11.2025 14:17 Ответить
тепер вікуся спарц знову палко полюбить Україну

.
показать весь комментарий
29.11.2025 14:28 Ответить
Благодаря Спартц, а не тем кто эти три года защищал Ермака?
показать весь комментарий
29.11.2025 14:31 Ответить
Вона перша попереджала про те, що зЕлена влада краде безбожно. Скільки ж лайна вилили на неї продажні зЕрмачі ЗМІ та, навіть тут, дописувачі змішували з лайном.
показать весь комментарий
29.11.2025 14:18 Ответить
А як на неї тоді у твіттері наші дебіли, чи боти, накинулися, я особисто читав сексистські образи, матюччя у її бік. Кретини..
показать весь комментарий
29.11.2025 14:27 Ответить
Кретини ті, що пишуть зараз яка вона хороша пані. Венс теж кукурікає про корупцію в Україні. А трампон про 350 млрд. Відсмокчи у них.
показать весь комментарий
29.11.2025 14:44 Ответить
***** теж каже, що українська влада креде безбожно. Візьмеш у нього за щоку?
показать весь комментарий
29.11.2025 14:45 Ответить
нащо мені твої вологі мрії? Залиш собі, х..сос.
показать весь комментарий
29.11.2025 15:16 Ответить
***** несеш. Їй насрати на тебе, Україну і людей які гинуть від кацапів. Просто їй треба було щось ляпнути в нікчемне виправдання того, чому вона блокує допомогу Україні, вичитала в уа неті про корупцію яку всі. Всі. ВСІ писали, і ретранслювала в своє виправдання. А не перша, блдь. Про те що зелена влада краде, знають всі ще з 2019р. Але Байден не виправдовувався корупцією для бездіяльності, а спас Україну допомогою.
показать весь комментарий
29.11.2025 14:53 Ответить
Как будто тебе не насрать на Украину и украинцев. Именно поэтому ты и критикушеь Спартц.

Спартц многое писала в 22 году. И вот как пример https://www.radiosvoboda.org/a/news-spartz-viyna-yermak-vidstavka/31939185.html

Київ фактично на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику. Крім того, Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО».

На жаль, замість того, щоб розвіяти побоювання, які я порушила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене.

Быть патриотом в Украине это значит поддерживать воров, которые крадут будущее и настоящее, а Спартц просто хотела помочь. А это не патриотично для украинцев.
показать весь комментарий
29.11.2025 15:15 Ответить
Именно при Байдене был крах наступления на юге, был разгромлен генштаб во главе с Залужным. Байден может залить Украину оружием и деньгами, но какая разница если в Украине это все идет в пустоту.
показать весь комментарий
29.11.2025 15:17 Ответить
По перше, перше твоє слово несеш ти. Бо твоя пуста макітра більше нічого знести не здатна . По друге, Спарц стояла за першими поставками зброї в Україну, ще до повномасштабного вторгнення. І особисто приїздила в Україну (полігон Широкий Лан) для інспекції того, як ЗСУ її застосовують.
показать весь комментарий
29.11.2025 15:21 Ответить
спарц все казала правильно, але її дії нічим Україні не допомогли, нуль допомоги від неї
показать весь комментарий
29.11.2025 15:03 Ответить
Нельзя помочь тем, кто сам себе не хочет помочь.
показать весь комментарий
29.11.2025 15:11 Ответить
Хто вам винуватий, що ви не здатні розуміти очевидні речі?
показать весь комментарий
29.11.2025 15:23 Ответить
завхоз він і в африці 3..14здун

показать весь комментарий
29.11.2025 14:19 Ответить
не дай Бог!!!!
показать весь комментарий
29.11.2025 14:30 Ответить
їхай *****!
показать весь комментарий
29.11.2025 14:34 Ответить
Щас заплАчу.
Два рази повторило, що було в Києві 24.02. І що?
показать весь комментарий
29.11.2025 14:37 Ответить
Це каже той, хто розмінував Чонгар? Now comments
показать весь комментарий
29.11.2025 15:06 Ответить
Пішла в дупу, ************-манкуртка, яка проти допомоги США Україні. Вона вже давно зрадила український народ і нічим своїми поглядами не відрізняється від тих манкуртів, які втекли до РФіі, того ж Дмітрієва.
показать весь комментарий
29.11.2025 14:21 Ответить
Але.

Як можна заробити/вкрасти, якби США поставляли готове озброєння?

І як можна пояснити те, що США по суті торгують Україною? Де ваша ср@на "свобода", "демократія", "право"?

Коли під час WWII США рятували кацапських головорізів сталіна, що винищували людей мільйонами, то чомусь тоді США не були такими принциповими?
показать весь комментарий
29.11.2025 14:26 Ответить
Нема , в них , ніяких принципів - в них є лише їхні інтереси !
показать весь комментарий
29.11.2025 14:37 Ответить
Який інтерес США був не вступати у WWII на боці Великої Британії?

Аж поки японці не влупили та Гітлер не оголосив їм, США, війну.

А так сиділи б тихо (адже це їхні інтереси!!!) а Третій рейх тим часом спорудив би ядерну бомбу та потім влупив би за чергою і по США.

То це в них такий інтерес?
показать весь комментарий
29.11.2025 14:51 Ответить
та різні були американці тоді

генерал Паттон якраз все правильно розумів

але в цивільному керівництві були замасковані соціалісти - тому вони не могли ані з Черчиллєм домовитись ані з Паттоном
показать весь комментарий
29.11.2025 15:08 Ответить
Мабуть, Вікторія Спартц незабаром приїде в Україну! Було би не погано...
показать весь комментарий
29.11.2025 14:28 Ответить
Для чого? Принижувати вас?
показать весь комментарий
29.11.2025 14:42 Ответить
до 2024 року вона була активною прихильницею підтримки України з боку США,звинувачувала український уряд у корупції і не розуміла відсутності реакціі на це зі сторони народу України. Потім ще й брудом облили її офісні помойки дЄрмака.
Якщо ми бажаємо бачити її на стороні України - її приїзд не буде зайвим!
показать весь комментарий
29.11.2025 14:57 Ответить
Ага была активной сторонницей помощи Украине и потому активно ее блочила когда Байден пропихивал
показать весь комментарий
29.11.2025 15:06 Ответить
Гарно було би бачити її на боці України. І всю команду Тромба. Краще мертвими.
показать весь комментарий
29.11.2025 15:10 Ответить
А тебе, чи ти не українець ?
показать весь комментарий
29.11.2025 15:14 Ответить
Нафіг вона тут потрібна.
показать весь комментарий
29.11.2025 14:49 Ответить
вона тут потрібна, щоб організувати проведення аудиту наданої нам фінансової допомоги США і допомогти правоохоронцям виявити "Чебуреків" і "Портрєтів", "Алі Бабу і 40 (а можливо і 400) розбійників"
показать весь комментарий
29.11.2025 15:13 Ответить
Лубянська домашня консерва з спорами ботулiзму
показать весь комментарий
29.11.2025 14:40 Ответить
типова політична хвойда, але ж вона не в українському "конгресі" і не путін її призначив на посаду. Тож все що вона заслуговую це плювок під ноги
показать весь комментарий
29.11.2025 14:40 Ответить
Эту козу тоже не слишком жалуют ее избиратели из-за действий маска и трампа законы которых ,типа создания DOGE и BIG BEAUTIFUL BILl она поддерживала.Ее электорат тоже требует ее отставки и вряд ли она переизберется https://www.youtube.com/shorts/nl7yxBmACgw
показать весь комментарий
29.11.2025 15:20 Ответить
Йди в дупу Вітя. Хайпує,су#ка тупа.
показать весь комментарий
29.11.2025 14:41 Ответить
для українського народу це рішення "зайняло занадто багато часу".
А із подачі президента все вирішилося швидко та легко. Заява за власним бажанням, і все шито- крито! Ще кілька днів і всі вже забудуть, хто такий Єрмак і що робив.
показать весь комментарий
29.11.2025 14:46 Ответить
Та пішла вона куди подалі. Ця криса прикриваючись тиском на Зеленського зробила все щоб блокувати допомогу Україні.
показать весь комментарий
29.11.2025 14:47 Ответить
Так не з того ж боку починали! Треба було починати з зєлі!!! Він - випадкова людина, яка вміє тільки гадити. Ну є ж гідна заміна гадьонишу!!! Генерал, авторитет, поранення...
показать весь комментарий
29.11.2025 14:59 Ответить
З тієї спартц як з козла молока
показать весь комментарий
29.11.2025 15:10 Ответить
То її українці обирали у Конгрес США?
Чи Конгрес США є парламентом України?
показать весь комментарий
29.11.2025 15:33 Ответить
зеленський чорт програв війну віддавши 25% України московії ...цю потвору 🤡 треба негайно прибрати з влади ,воно **** йорзає, тільки шоб затриматися при владі ,та як можно більше принести біди Україні ,НАБУ треба допомогти народу ,треба висвітіти все про 🤡 ...
показать весь комментарий
29.11.2025 15:17 Ответить
у багатьох коментаторів не вистачає чи пам'яті чи совісті або тяжко з грошима та підробляють на цензорі ! ця американська профура в самі важливі моменти зробила все щоб ослабити Україну ! Хоча чьому тут дивуватись .. Цим диванним " патріотам" й орбан з ху.йлом правий ))
показать весь комментарий
29.11.2025 15:26 Ответить
Неоднозанчна фігура ця Спартц-Кульгейко. Так, вона попереджала про те, що ЕрЗешна влада краде безбожно, про корупцію на самих верхах влади (зокрема, і дермака), але й саме вона вимагала від ЗСУ ступитися з територій, які обороняє; і блокувала нам допомогу від Байдена.
показать весь комментарий
29.11.2025 15:37 Ответить
все дуже просто : зло ,щоб виглядати добром , іноді видає від себе правильні та світлі тези . Таким же чином працює й розвідка - вкинуть щось правдиве для затравки а далі мішок)
показать весь комментарий
29.11.2025 15:43 Ответить
"Я просто не розумію, як [Україна] може позиціонувати себе так, щоб вимагати зберегти території. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа", - сказала Спартц. ( 07.04.25 ) Джерело: https://censor.net/ua/n3545505
показать весь комментарий
29.11.2025 15:38 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-cnn-dyrektor-cru-v-kyjevi/31659134.html- не виключено.що мова йшла про очистку української влади від рашистської агентури , де була фамілія шефа "зеленої ОПи"
показать весь комментарий
29.11.2025 15:48 Ответить
 
 