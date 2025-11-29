4 666 53
Спартц отреагировала на отставку Ермака: Заняло слишком много времени
Конгрессвумен-республиканка украинского происхождения Виктория Спартц отреагировала на отставку главы Офиса президента Андрея Ермака.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий пост Спартц опубликовала в соцсети X.
Она отметила, что для украинского народа это решение "заняло слишком много времени".
По ее словам, "с таким уровнем коррупции невозможно выиграть войну".
"Я помню жестокие нападки со стороны истеблишмента, продажных СМИ и правительства Зеленского, которые называли меня "прокремлевской" за то, что я требовала контроля за помощью США в Украине. К сожалению, на крови людей зарабатывают большие деньги", - вспомнила Спартц критику, с которой сталкивалась ранее.
Обыски и увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
Топ комментарии
+21 Михайло Иляш
показать весь комментарий29.11.2025 14:17 Ответить Ссылка
+21 Богдан Сварга
показать весь комментарий29.11.2025 14:18 Ответить Ссылка
+16 Ульяна Санина
показать весь комментарий29.11.2025 14:16 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це та Спартц яка блокувала нам допомогу і ми втратили Авдіївку?
Завдяки їй і схожим померло на 30 000 людей більше.
Вказувати на корупцію і агентів це добре, але коли від твоїх дій страждає цілий "ніби твій" народ - це уже підміна понять
.
Спартц многое писала в 22 году. И вот как пример https://www.radiosvoboda.org/a/news-spartz-viyna-yermak-vidstavka/31939185.html
Київ фактично на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику. Крім того, Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО».
На жаль, замість того, щоб розвіяти побоювання, які я порушила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене.
Быть патриотом в Украине это значит поддерживать воров, которые крадут будущее и настоящее, а Спартц просто хотела помочь. А это не патриотично для украинцев.
Два рази повторило, що було в Києві 24.02. І що?
Як можна заробити/вкрасти, якби США поставляли готове озброєння?
І як можна пояснити те, що США по суті торгують Україною? Де ваша ср@на "свобода", "демократія", "право"?
Коли під час WWII США рятували кацапських головорізів сталіна, що винищували людей мільйонами, то чомусь тоді США не були такими принциповими?
Аж поки японці не влупили та Гітлер не оголосив їм, США, війну.
А так сиділи б тихо (адже це їхні інтереси!!!) а Третій рейх тим часом спорудив би ядерну бомбу та потім влупив би за чергою і по США.
То це в них такий інтерес?
генерал Паттон якраз все правильно розумів
але в цивільному керівництві були замасковані соціалісти - тому вони не могли ані з Черчиллєм домовитись ані з Паттоном
Якщо ми бажаємо бачити її на стороні України - її приїзд не буде зайвим!
А із подачі президента все вирішилося швидко та легко. Заява за власним бажанням, і все шито- крито! Ще кілька днів і всі вже забудуть, хто такий Єрмак і що робив.
Чи Конгрес США є парламентом України?