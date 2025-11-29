Спартц отреагировала на отставку Ермака: Заняло слишком много времени

Конгрессвумен-республиканка украинского происхождения Виктория Спартц отреагировала на отставку главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий пост Спартц опубликовала в соцсети X.

Она отметила, что для украинского народа это решение "заняло слишком много времени".

По ее словам, "с таким уровнем коррупции невозможно выиграть войну".

"Я помню жестокие нападки со стороны истеблишмента, продажных СМИ и правительства Зеленского, которые называли меня "прокремлевской" за то, что я требовала контроля за помощью США в Украине. К сожалению, на крови людей зарабатывают большие деньги", - вспомнила Спартц критику, с которой сталкивалась ранее.

Обыски и увольнение Ермака

