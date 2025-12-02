РУС
778 14

После увольнения Ермака мирный процесс может получить новую динамику, - The Telegraph

Как отставка Ермака повлияет на мирный процесс?

Увольнение Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента может помочь наладить отношения с администрацией Трампа.

Об этом говорится в материале The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Автор Самуэль Рамани напомнил, что отставка Ермака была победой для украинских антикоррупционных активистов и получила большую поддержку от ключевых членов политической коалиции Зеленского.

Влияние на мирный процесс

Помимо того, что отставка Ермака подчеркнуладистанцирование Зеленского от набирающих обороты коррупционных скандалов, она также имеет серьезные последствия для мирного процесса.

Поскольку интенсивная челночная дипломатия под руководством США не смогла привести к прорыву в переговорах, Ермак возглавил переговорную команду Украины.

В своем последнем шаге в качестве главного переговорщика Ермак категорически исключил возможность передачи территории России. Это был дерзкий ответ на угрозу президента России Владимира Путина "бороться до последнего украинца".

"Учитывая ключевую роль Ермака в переговорном процессе по миру для Украины, его отставка выглядит как негласное признание того, насколько мы далеки от реального режима прекращения огня.

В то же время в этом может быть и положительная сторона: это может помочь наладить напряженные отношения Украины с администрацией президента США Дональда Трампа и открыть путь к прагматичному решению войны", - пишет автор.

Отношения с командой Трампа

Еще до возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года, Ермак имел напряженные отношения с движением MAGA (политический лозунг Трампа. - Ред.). Обещание Ермака расследовать деятельность Burisma, украинской энергетической компании, где работал сын Джо Байдена Гантер Байден, ненадолго сблизило его с Трампом.

Симпатия к Ермаку в кругу Трампа угасла, когда стало ясно, что Ермак высказался без одобрения Зеленского. 

Разрыв между Ермаком и Белым домом усилился, когда Трамп начал давить на Украину, требуя территориальных уступок России. В частных беседах Ермак намекал, что в команде Трампа много российских агентов.

Увольнение Ермака открывает путь для более лояльных к Трампу деятелей, которые могут усилить позиции в украинской переговорной команде. Так, глава ГУР МО Кирилл Буданов провел встречу с министром армии США Дэном Дрисколлом в Абу-Даби и подчеркнул потенциально решающую роль Трампа в прекращении войны в Украине.

При условии, что Россия продолжит безжалостные бомбардировки украинских гражданских лиц и контрпродуктивную тактику затягивания времени, бескомпромиссная позиция Ермака в отношении территориальных уступок останется неизменной, отмечается в материале.

По мнению автора, Трамп, вероятно, снова будет давить на Зеленского по этому вопросу после визита в Москву Уиткоффа и Кушнера.

Поскольку Путин уволил Дмитрия Козака, переговорщика со стороны РФ, который регулярно контактировал с Ермаком, мирный процесс может наконец приобрести новую динамику.

"Отставка Ермака и обещание Зеленского обновить структуру офиса президента должны временно усилить политические позиции главы государства в условиях войны. Это может стать и более длительным толчком для перспектив установления мира в Украине", - подытоживается в материале.

Увольнение Ермака

Автор: 

увольнение (2740) Ермак Андрей (1433)
Топ комментарии
+3
Неправда. Це шлях до здачі територій.
02.12.2025 11:36 Ответить
+3
Відставка Єрмака - це відмашка Трампа "незалИжним антикорупціонерам" натиснути на Зеленського ,щоб був поступливішим . Бо наступна папка може бути вже на Зеленського . Український жабогадюкінг триває...
02.12.2025 11:40 Ответить
+2
Есть еще одна персона которую нужно уволить для того чтобы стало лучше...
02.12.2025 11:37 Ответить
Неправда. Це шлях до здачі територій.
02.12.2025 11:36 Ответить
Есть еще одна персона которую нужно уволить для того чтобы стало лучше...
02.12.2025 11:37 Ответить
Це 100 процентів.
Адже,автора антитрампівської істерії усунуто. Хоча,призначені ним кадри залишились,адже діяв козирь сталінським методом: кадри решают всьо. Та,все ж,вже не на чолі він.
02.12.2025 11:38 Ответить
Стаття для трампа і путіна.,але не для українців.
02.12.2025 11:40 Ответить
Відставка Єрмака - це відмашка Трампа "незалИжним антикорупціонерам" натиснути на Зеленського ,щоб був поступливішим . Бо наступна папка може бути вже на Зеленського . Український жабогадюкінг триває...
02.12.2025 11:40 Ответить
Всім притомним зрозуміло вже давно, що "незалИжні антикорупціонери " - не для викорінення корупції , а для того щоб тримати топ -корупціонерів за яйця .
02.12.2025 11:41 Ответить
Боже, яке ж ганьбище для України той самозванець єрмак. Ніхто його не вибирав навіть депутатом.По заслугах 73% цей "патріоит росії", колишній помічник депутата від ригів Тадєєва незаконно, без всяких повноважегнь керував такою великою Україною, нацією, яка відрізнялася жаждою до волі..., яка тисячоліттями гнала тих, хто їм навязував ярмо.
02.12.2025 11:41 Ответить
Ніяке не ганьбище,а рівень професіоналізму спецслужб,на жаль,не вітчизняної.
Ген.Омельч. називає його генерал-лейтенантом фсб,кращим його працівником.
02.12.2025 11:53 Ответить
"звільнення Єрмака мирний процес може отримати нову динаміку" так, допоможе скоріш змусити Зеленського здати Україну
02.12.2025 11:42 Ответить
От цікаво, д'Єрмака звільнили "просто так"?
А якщо було за що, то чому він досі на волі?
02.12.2025 11:43 Ответить
Гоя викинули з делегації мирного процесу капітуляції, тепер процес піде гладше, вважає Самуїл.
02.12.2025 11:44 Ответить
Це як чергового голову колгоспу з його Правлєнієм звинувачувати в тому, що він створив колгосп. І одночасно надіятися що зновим Прєдсєдатєлєм Правлєнія колгосп отримаємякусь там динаміку,

Не Єрмак створив СИСТЕМУ - система створена ще при Кучмі (Табачник, Литвин, при Ющенко (Олександр Зінченко, Олег Рибачук, Сергій Балога Віра Ульянченко), при Януковичу (Сергій Льовочкін, Андрій Клюєв), при Порошенко особливо не виділялися, тому що Порошенко сам був собі тінєвим правителем...

І ось Єрмак, який скориствся і вдосконалив... Та система має бути зруйнована... Як так сталося при "розбудові" незалежної і ніби демократичної держави група посіпак, яка зібрана навколо трону, ніби демократично обраного президента, по принципу шашличної компанії, "імєєт всех і всьо" і перетворило всі державні інституції в маріонетки ? Як так сталося що у ніби демократичній державі є якесь АП, а в йому головний МАНІПУЛЯТОР, кукловод ? Єрмак це вдосконалена версія Табачника-Литвина -Рибачука - Балоги- Ульянченко - Льовочкіна-Клюєва - усіх разом. Така сінергетика... Єрмак продукт СИСТЕМИ... Якщо не зламати СИСТЕМУ, то прийде інший маніпуляток...
02.12.2025 11:46 Ответить
Поки не ясно, Єрмак лише звільнений з посади, чи реально відсторонений від влади?
Таємниця покрита таємницею )
02.12.2025 11:47 Ответить
Західні журналісти ніколи не порозумнішають. Якщо і буде "нова динаміка", то це не із-за алі-баби.
02.12.2025 11:51 Ответить
 
 