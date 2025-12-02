После увольнения Ермака мирный процесс может получить новую динамику, - The Telegraph

Увольнение Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента может помочь наладить отношения с администрацией Трампа.

Об этом говорится в материале The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор Самуэль Рамани напомнил, что отставка Ермака была победой для украинских антикоррупционных активистов и получила большую поддержку от ключевых членов политической коалиции Зеленского.

Смотрите также: Перезагрузка Офиса Президента. Почему это произошло и что это значит? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Влияние на мирный процесс

Помимо того, что отставка Ермака подчеркнуладистанцирование Зеленского от набирающих обороты коррупционных скандалов, она также имеет серьезные последствия для мирного процесса.

Поскольку интенсивная челночная дипломатия под руководством США не смогла привести к прорыву в переговорах, Ермак возглавил переговорную команду Украины.

Читайте также: Спартц отреагировала на отставку Ермака: Заняло слишком много времени

В своем последнем шаге в качестве главного переговорщика Ермак категорически исключил возможность передачи территории России. Это был дерзкий ответ на угрозу президента России Владимира Путина "бороться до последнего украинца".

"Учитывая ключевую роль Ермака в переговорном процессе по миру для Украины, его отставка выглядит как негласное признание того, насколько мы далеки от реального режима прекращения огня.

В то же время в этом может быть и положительная сторона: это может помочь наладить напряженные отношения Украины с администрацией президента США Дональда Трампа и открыть путь к прагматичному решению войны", - пишет автор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский был моим другом до этой работы, и я буду помнить его после, - Ермак

Отношения с командой Трампа

Еще до возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года, Ермак имел напряженные отношения с движением MAGA (политический лозунг Трампа. - Ред.). Обещание Ермака расследовать деятельность Burisma, украинской энергетической компании, где работал сын Джо Байдена Гантер Байден, ненадолго сблизило его с Трампом.

Симпатия к Ермаку в кругу Трампа угасла, когда стало ясно, что Ермак высказался без одобрения Зеленского.

Читайте также: Ермак до последнего не верил, что Зеленский его уволит, - СМИ

Разрыв между Ермаком и Белым домом усилился, когда Трамп начал давить на Украину, требуя территориальных уступок России. В частных беседах Ермак намекал, что в команде Трампа много российских агентов.

Увольнение Ермака открывает путь для более лояльных к Трампу деятелей, которые могут усилить позиции в украинской переговорной команде. Так, глава ГУР МО Кирилл Буданов провел встречу с министром армии США Дэном Дрисколлом в Абу-Даби и подчеркнул потенциально решающую роль Трампа в прекращении войны в Украине.

При условии, что Россия продолжит безжалостные бомбардировки украинских гражданских лиц и контрпродуктивную тактику затягивания времени, бескомпромиссная позиция Ермака в отношении территориальных уступок останется неизменной, отмечается в материале.

Читайте также: Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику перед увольнением, - СМИ

По мнению автора, Трамп, вероятно, снова будет давить на Зеленского по этому вопросу после визита в Москву Уиткоффа и Кушнера.

Поскольку Путин уволил Дмитрия Козака, переговорщика со стороны РФ, который регулярно контактировал с Ермаком, мирный процесс может наконец приобрести новую динамику.

"Отставка Ермака и обещание Зеленского обновить структуру офиса президента должны временно усилить политические позиции главы государства в условиях войны. Это может стать и более длительным толчком для перспектив установления мира в Украине", - подытоживается в материале.

Читайте: ГПСУ о запрете на выезд для Ермака: Не даем подтверждений или опровержений

Увольнение Ермака

Читайте также: Зеленский об отставке Ермака: Принимаю решения, сфокусированные на укреплении Украины