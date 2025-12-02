Рубіо у розмові з Вадефулем: США хочуть якомога швидше завершити війну в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо провів розмову із главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу США.

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"Державний секретар та міністр закордонних справ обговорили поточні зусилля, спрямовані на сприяння припиненню війни в Україні.

Державний секретар підтвердив, що метою Сполучених Штатів є якомога швидше припинити конфлікт та досягти тривалого миру", - йдеться в повідомленні.

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Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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