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Рубіо у розмові з Вадефулем: США хочуть якомога швидше завершити війну в Україні
Держсекретар США Марко Рубіо провів розмову із главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу США.
"Державний секретар та міністр закордонних справ обговорили поточні зусилля, спрямовані на сприяння припиненню війни в Україні.
Державний секретар підтвердив, що метою Сполучених Штатів є якомога швидше припинити конфлікт та досягти тривалого миру", - йдеться в повідомленні.
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
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ALEX SUROVV #593022
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GICKO_ BANAN
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