УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10658 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 523 8

Рубіо у розмові з Вадефулем: США хочуть якомога швидше завершити війну в Україні

Рубіо запевнив, що США хочуть завершити війну якомога швидше

Держсекретар США Марко Рубіо провів розмову із главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Державний секретар та міністр закордонних справ обговорили поточні зусилля, спрямовані на сприяння припиненню війни в Україні.

Державний секретар підтвердив, що метою Сполучених Штатів є якомога швидше припинити конфлікт та досягти тривалого миру", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зеленський про мирні перемовини: "Зараз особливі дні, коли багато чого може змінитись"

Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Також читайте: Туск натякнув, що не всі у Вашингтоні хочуть бачити Польщу на всіх перемовинах щодо України, - The Guardian

Автор: 

США (26750) Рубіо Марко (447) Вадефуль Йоганн (123)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так застрелись падло і застрели свого рижого шефа недоумка і настане мир. Бо все що я бачу це не прагнення миру а прагнення продати Україну. Якби Тромб два тижні назад передав Україні Тамагавки то вже настав би мир. Бо у рашистів вже не було б заводів для виробництва зброї і ракет.
показати весь коментар
02.12.2025 12:38 Відповісти
ну насправді якщо трампа не буде, його замінить діджей венс
показати весь коментар
02.12.2025 12:41 Відповісти
а той ще більш тупорилий, більш й*бнутий і прокацапській !!!
показати весь коментар
02.12.2025 12:46 Відповісти
Головне почати. Да і зараз той же Діджейвенс зараз всім заправляє. Це ж та волохата баба і прислала до нас свого Дебіла-одногрупника який нас нагинає на капітуляцію.
показати весь коментар
02.12.2025 12:49 Відповісти
має бути десь так: рейганівські санкції на нафту і газ кацапів, війська НАТО на усій території України, окрім буферної зони 30-50 км від лінії фронту, з закриттям повітряного простору, усе наявне ракетне озброєння США і країн НАТО, типу томагавків, таурасів і тд.тп. українцям для ударів по паРаші !!!!
показати весь коментар
02.12.2025 12:55 Відповісти
а расія?
показати весь коментар
02.12.2025 12:40 Відповісти
Вони не чують беканки пєскова (ху-ла) про досягнення ,, цілей сво,, . Мабуть весь апарат Білого дома із трампом глухі та дурні.
показати весь коментар
02.12.2025 12:47 Відповісти
 
 