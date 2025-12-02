РУС
Новости Мирные переговоры
884 8

Рубио в разговоре с Вадефулем: США хотят как можно скорее завершить войну в Украине

Рубио заверил, что США хотят завершить войну как можно скорее

Госсекретарь США Марко Рубио провел беседу с главой МИД Германии Йоганном Вадефулем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"Государственный секретарь и министр иностранных дел обсудили текущие усилия, направленные на содействие прекращению войны в Украине.

Государственный секретарь подтвердил, что целью Соединенных Штатов является как можно скорее прекратить конфликт и достичь длительного мира", - говорится в сообщении.

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

США (28478) Рубио Марко (334) Вадефуль Иоганн (83)
Так застрелись падло і застрели свого рижого шефа недоумка і настане мир. Бо все що я бачу це не прагнення миру а прагнення продати Україну. Якби Тромб два тижні назад передав Україні Тамагавки то вже настав би мир. Бо у рашистів вже не було б заводів для виробництва зброї і ракет.
02.12.2025 12:38 Ответить
ну насправді якщо трампа не буде, його замінить діджей венс
02.12.2025 12:41 Ответить
а той ще більш тупорилий, більш й*бнутий і прокацапській !!!
02.12.2025 12:46 Ответить
Головне почати. Да і зараз той же Діджейвенс зараз всім заправляє. Це ж та волохата баба і прислала до нас свого Дебіла-одногрупника який нас нагинає на капітуляцію.
02.12.2025 12:49 Ответить
має бути десь так: рейганівські санкції на нафту і газ кацапів, війська НАТО на усій території України, окрім буферної зони 30-50 км від лінії фронту, з закриттям повітряного простору, усе наявне ракетне озброєння США і країн НАТО, типу томагавків, таурасів і тд.тп. українцям для ударів по паРаші !!!!
02.12.2025 12:55 Ответить
а расія?
02.12.2025 12:40 Ответить
Вони не чують беканки пєскова (ху-ла) про досягнення ,, цілей сво,, . Мабуть весь апарат Білого дома із трампом глухі та дурні.
02.12.2025 12:47 Ответить
 
 