Рубио в разговоре с Вадефулем: США хотят как можно скорее завершить войну в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио провел беседу с главой МИД Германии Йоганном Вадефулем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"Государственный секретарь и министр иностранных дел обсудили текущие усилия, направленные на содействие прекращению войны в Украине.

Государственный секретарь подтвердил, что целью Соединенных Штатов является как можно скорее прекратить конфликт и достичь длительного мира", - говорится в сообщении.

Переговоры во Флориде

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

