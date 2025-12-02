Рубио в разговоре с Вадефулем: США хотят как можно скорее завершить войну в Украине
Госсекретарь США Марко Рубио провел беседу с главой МИД Германии Йоганном Вадефулем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
"Государственный секретарь и министр иностранных дел обсудили текущие усилия, направленные на содействие прекращению войны в Украине.
Государственный секретарь подтвердил, что целью Соединенных Штатов является как можно скорее прекратить конфликт и достичь длительного мира", - говорится в сообщении.
Переговоры во Флориде
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
ALEX SUROVV #593022
Хитрый_план
vuiko dobrui
ALEX SUROVV #593022
vuiko dobrui
Хитрый_план
GICKO_ BANAN
