1 687 21

Сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский сказал, что в мирном плане 20 пунктов

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в "мирном плане" есть 20 пунктов, которые обсуждались с делегацией США.

Об этом он заявил во время общения со СМИ в Ирландии, передает Цензор.НЕТ.

"Будет встреча американской делегации в России. Будем ждать соответствующих сигналов. Они хотят отчитаться сразу после их встреч именно нам. От этих сигналов, которые будут, зависят будущие и последующие шаги. Шаги будут меняться в течение дня. Даже ежечасно", - сказал он.

Зеленский предположил, что встреча с американскими партнерами может состояться очень быстро.

"Все зависит от сигналов. Если они будут такими, что дадут возможность и шанс быстрых решений, то будет уровень выше", - добавил президент.

По его словам, нужен результат, а не просто диалоги, поскольку гибнут украинцы.

"Сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве. Которые были доработаны во Флориде. Некоторые вещи еще нужно доработать. Америка делает серьезные шаги, чтобы закончить войну. Наша задача, всех в Европе, закончить войну, а не просто получить паузу в боевых действиях. Нужен достойный мир, чтобы это действительно произошло", - подытожил он.

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

+8
Де можна побачити ці 20 пунктів, щоб знати кому плюнути в обличчя...?
02.12.2025 16:30 Ответить
+8
Виторгував собі і своїм міндічеподібним гарантії непритягнення до відповідальності чи ще в процесі?
02.12.2025 16:30 Ответить
+7
Є там хоча б один пункт який відповідає міжнародному праву, міжнародним зобов'язанням і Конституції України?
02.12.2025 16:36 Ответить
Де можна побачити ці 20 пунктів, щоб знати кому плюнути в обличчя...?
02.12.2025 16:30 Ответить
Вибач, спочатку секс потім розваги і балачки.
02.12.2025 16:31 Ответить
Ті самі пункти що були ще в Омані.
02.12.2025 17:18 Ответить
Вова- гоу хоум (в Ізраїловку).
02.12.2025 17:19 Ответить
не знаешь кому? За все видповидальний ЗЕЙЛО саме вин плюе на всих
02.12.2025 17:44 Ответить
Виторгував собі і своїм міндічеподібним гарантії непритягнення до відповідальності чи ще в процесі?
02.12.2025 16:30 Ответить
100% не виторгував. Трампон його тримає на нервах типу зайнятий мадурою (насправді щоб взяти дешевше)
02.12.2025 16:37 Ответить
ЗАТКНИ ПИСОЧОК.

якщо серед 20 пунктів буде українська мова - я надіюсь ти не доживеш до ранку.
02.12.2025 16:30 Ответить
20 пуков
02.12.2025 16:34 Ответить
Є там хоча б один пункт який відповідає міжнародному праву, міжнародним зобов'язанням і Конституції України?
02.12.2025 16:36 Ответить
Україна повинна вимагати змін до статуту ООН згідно пунктам так званого ''мирного плану'' який нам нав'язує так званий ''демократичний світ''. Щоб завтра кожен мав право вбивати, окуповувати, гвалтувати і приватизовувати те на що в нього хватить сили. А не тільки Україна повинна бути виключенням. Якщо завтра в Україну приїде якийсь америкос чи німець то йому можна було проломити башку молотком і витрасти з нього все майно згідно нового статуту ООН про Право Сильного
02.12.2025 16:43 Ответить
Коли вже до нього дійде 20 чи 40 пунктів узгоджено немає значення, путін не хоче миру ,а капітуляції України ,тому ці так звані переговори ні про що ,ось коли орда буде зупинена і розгромлена тільки тоді рашиський терорист може зупинется.
02.12.2025 16:37 Ответить
Я не прибічниця Ганапольського , але його гість Ігор Мірошніченко - це як майстер- клас розбору політичного болота та Українського конституціонального порядку . Він спортивний журналіст - й тому його відповіді швидкі , дотепні точно в яблучко як коментар у прямому ефірі з футбольного поля .
Вибачаюсь, що так широко хотіла нав"ятати послухати відповіді Мірошниченка на сьогоденні питання .Посилання нижче.
02.12.2025 16:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WaRtyjdXWRc

теми гарячі- Єрмак, Зеленський, офіс, дипломатія, США й т п ...
02.12.2025 16:40 Ответить
Треба додати ще 5 а потім 10 викреслити
02.12.2025 16:41 Ответить
"Наше завдання, усіх у Європі, закінчити війну..."
Ану усі - швидко закінчили війну, я сказав!
02.12.2025 16:48 Ответить
Дуже важлива інформація скільки пунктів обговорюється. ****** від такої інформації можна.
02.12.2025 16:52 Ответить
Треба наполягати,щоб зустріч з Зе потім обов'язково відбулась у Києві,а не в Європі. Це трохи отямить цю зграю.
02.12.2025 16:52 Ответить
- Я вам про них розкажу, а що в них - ні!
02.12.2025 16:59 Ответить
Янелох,а про що йдеться у цих 20 пунктах? Ти чого не говориш з народом? Амністія міндічам-умєровим під яким пунктом?
02.12.2025 17:05 Ответить
У Ірландії Іде напрацювання доопрацьованих напрацьовок...не заважайте
02.12.2025 17:28 Ответить
 
 