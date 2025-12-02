Сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в "мирном плане" есть 20 пунктов, которые обсуждались с делегацией США.

Об этом он заявил во время общения со СМИ в Ирландии, передает Цензор.НЕТ.

"Будет встреча американской делегации в России. Будем ждать соответствующих сигналов. Они хотят отчитаться сразу после их встреч именно нам. От этих сигналов, которые будут, зависят будущие и последующие шаги. Шаги будут меняться в течение дня. Даже ежечасно", - сказал он.

Зеленский предположил, что встреча с американскими партнерами может состояться очень быстро.

"Все зависит от сигналов. Если они будут такими, что дадут возможность и шанс быстрых решений, то будет уровень выше", - добавил президент.

По его словам, нужен результат, а не просто диалоги, поскольку гибнут украинцы.

"Сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве. Которые были доработаны во Флориде. Некоторые вещи еще нужно доработать. Америка делает серьезные шаги, чтобы закончить войну. Наша задача, всех в Европе, закончить войну, а не просто получить паузу в боевых действиях. Нужен достойный мир, чтобы это действительно произошло", - подытожил он.

Переговоры во Флориде

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

