Сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в "мирном плане" есть 20 пунктов, которые обсуждались с делегацией США.
Об этом он заявил во время общения со СМИ в Ирландии, передает Цензор.НЕТ.
"Будет встреча американской делегации в России. Будем ждать соответствующих сигналов. Они хотят отчитаться сразу после их встреч именно нам. От этих сигналов, которые будут, зависят будущие и последующие шаги. Шаги будут меняться в течение дня. Даже ежечасно", - сказал он.
Зеленский предположил, что встреча с американскими партнерами может состояться очень быстро.
"Все зависит от сигналов. Если они будут такими, что дадут возможность и шанс быстрых решений, то будет уровень выше", - добавил президент.
По его словам, нужен результат, а не просто диалоги, поскольку гибнут украинцы.
"Сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве. Которые были доработаны во Флориде. Некоторые вещи еще нужно доработать. Америка делает серьезные шаги, чтобы закончить войну. Наша задача, всех в Европе, закончить войну, а не просто получить паузу в боевых действиях. Нужен достойный мир, чтобы это действительно произошло", - подытожил он.
Переговоры во Флориде
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
якщо серед 20 пунктів буде українська мова - я надіюсь ти не доживеш до ранку.
Вибачаюсь, що так широко хотіла нав"ятати послухати відповіді Мірошниченка на сьогоденні питання .Посилання нижче.
теми гарячі- Єрмак, Зеленський, офіс, дипломатія, США й т п ...
Ану усі - швидко закінчили війну, я сказав!