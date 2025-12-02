РУС
1 110 14

Европа опасается последствий соглашения США и России по Украине, - Reuters

Мирный план Трампа: угроза для безопасности Европы

Европейские лидеры опасаются, что мирное соглашение, которое пытается продвинуть Дональд Трамп, может не ослабить Россию и поставить безопасность континента под новую угрозу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Большинство европейских правительств и НАТО считают Россию самой большой угрозой европейской безопасности, что делает такие договоренности потенциально рискованными для континента.

По данным издания, украинцам и другим европейцам удалось отклонить часть 28-пунктного плана США по прекращению боевых действий, который считался слишком пророссийским. Однако любое окончательное соглашение может иметь серьезные последствия для безопасности Европы. 

К тому же Европа может влиять на соглашение ограниченно: отсутствует жесткая сила, чтобы диктовать условия. Европейские страны не имели представителей на переговорах во Флориде. Поэтому сейчас, отмечает агентство, будет только наблюдать издалека, когда специальный представитель США Стив Виткофф будет проводить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Рубио обещает консультации с ЕС и НАТО

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что европейцы будут участвовать в обсуждениях роли НАТО и Европейского Союза в любом мирном урегулировании конфликта в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия не разрабатывала план на случай войны с Россией, - Минобороны ФРГ опровергло статью WSJ

Однако европейские дипломаты остаются сдержанно настроенными. Они отмечают, что практически каждый аспект соглашения может повлиять на Европу - от потенциальных территориальных уступок до экономического сотрудничества между США и Россией.

Кроме того, инициатива вызвала опасения относительно обязательств США перед НАТО, которые охватывают как ядерный зонтик, так и многочисленные системы вооружения и десятки тысяч военнослужащих на континенте.

Угроза для безопасности Европы

Европейские чиновники заявляют, что не видят никаких признаков того, что Путин хочет остановить вторжение в Украину. В то же время, они опасаются, что любое соглашение, которое не уважает территориальную целостность Украины, может побудить Россию к новым атакам за пределами своих границ.

В настоящее время кажется вероятным, что любое мирное соглашение позволит Москве сохранить контроль над украинскими территориями, которые она захватила силой, независимо от официального статуса границ. Администрация Трампа также не отвергла российские претензии на остальную часть Донбасса, который Москва не смогла полностью захватить после почти четырех лет войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия накапливает ракетный арсенал. Европа должна ускорить завершение войны, - Дрисколл

"Более того, Трамп и другие американские чиновники четко дали понять, что видят большие возможности для заключения деловых соглашений с Москвой после окончания войны. Европейские чиновники опасаются, что прекращение изоляции России от западной экономики даст Москве миллиарды долларов на восстановление своей армии", - говорится в агентстве.

Европа остается за столом переговоров по Украине

Несмотря на предоставление Украине помощи на сумму около 180 миллиардов евро с момента вторжения России в феврале 2022 года, европейские лидеры фактически не влияют на мирное урегулирование войны.

ЕС имеет мощный козырь в виде замороженных российских активов, однако лидеры до сих пор не договорились об использовании этих средств для предоставления Украине займа в размере 140 миллиардов евро, который позволил бы стране удержаться на плаву и продолжать борьбу в течение следующих двух лет.

Чтобы продемонстрировать способность применять жесткие меры, "коалиция желающих" во главе с Францией и Великобританией пообещала развернуть "силы безопасности" в рамках послевоенных гарантий безопасности для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц: Никаких решений по Украине без Украины - и никакого навязанного мира

"Европейцы сейчас платят цену за то, что не инвестировали в военный потенциал в течение последних лет. Европейцы не сидят за столом переговоров. Потому что, цитируя Трампа, у них нет карт", - сказала старший вице-президент по вопросам трансатлантической безопасности в аналитическом центре German Marshall Fund of the United States Клаудия Мейджор.

Автор: 

Европа (2169) НАТО (10524) путин владимир (32497) США (28478) Трамп Дональд (7177) замороженные активы (431) Рубио Марко (334)
Топ комментарии
+6
а можно не побоючісь ,заявити права ЄС на Україну ,як частину Європи ...чи Захід чекає , коли китай їм кордони свої пропише ?!!! ...
показать весь комментарий
02.12.2025 13:56 Ответить
+4
Ну, то надо было Украину оружием накачивать по самое не могу, а не **..м щёлкать. Эскалация не нужна говорили? Довыя...сь? Куколды политкорректные.
показать весь комментарий
02.12.2025 13:59 Ответить
+3
Я глибоко стурбований і занепокоєний за Європу...
показать весь комментарий
02.12.2025 14:05 Ответить
а можно не побоючісь ,заявити права ЄС на Україну ,як частину Європи ...чи Захід чекає , коли китай їм кордони свої пропише ?!!! ...
показать весь комментарий
02.12.2025 13:56 Ответить
ЕС Украина в составе нафиг не впёрлась, она всегда нужна была как буферная зона. Пыня напал на Украину стопроцентно зная , что реакция ЕС и бритов будет в лучшем случае на треть шишечки. И кацапстан ещё впервые месяцы войны можно было, собравшись силами забомбить в каменный век, потому как к полномасштабной войне кацапы не были готовы, в отличии от сейчас.
показать весь комментарий
02.12.2025 14:05 Ответить
це треба було розуміти 73% шо Україна невперлась для ЄС ...але з Порошенко був шанс мати все і Волю і добробут і Мир ...73 % вибрали московію ,злидні та війну...
показать весь комментарий
02.12.2025 14:11 Ответить
Ну, то надо было Украину оружием накачивать по самое не могу, а не **..м щёлкать. Эскалация не нужна говорили? Довыя...сь? Куколды политкорректные.
показать весь комментарий
02.12.2025 13:59 Ответить
Прбоюється? Це як? Тихо стоїть в кутку затулячі руками очі і вуха, аби не перелякати гвалтівника *********** які матимуть їх ззаду?
показать весь комментарий
02.12.2025 13:59 Ответить
ДАЙТЕ 10 млн *********** в рік і буде ок, а то Европа слабка і вічно чогось боїться - понятно всі вас будуть юзати
показать весь комментарий
02.12.2025 14:02 Ответить
Я глибоко стурбований і занепокоєний за Європу...
показать весь комментарий
02.12.2025 14:05 Ответить
Ну недаремно побоюється, бо друга "мюнхенськ угода", яку ************ американці, призведе то таких же наслідків як і перша 38-го року, тільки тоді ту хню проштовхували самі європейці 🤔
показать весь комментарий
02.12.2025 14:05 Ответить
Цікаво які наслідки для Чехії настали б без Мюнхенської угоди, якби вона одна трималась проти армії Гітлера "скільки буде потрібно"
показать весь комментарий
02.12.2025 14:35 Ответить
Європа без Америки порожнє місце (тільки балакуче до головного болю). Ви ніхто. Тільки купка болонок які ховаються за левом. Тому Америка завжди буде вирішувати все за вас.
показать весь комментарий
02.12.2025 14:07 Ответить
Не скажи .Все таки когда Мерц ,Макрон, Мелони, Стармер, Туск после опрылюднення 28 пунктного плана раши о капитуляции Украины заявили о своем несогласии с ним и неудовольствии тем , что их не поставили в известность и не пригласили учавствовать в его разработке этот план переписали и он стал 19 пунктными и более поиемлемым Так что консолидированная позиция Европы все таки имеет значение и влияет на конечный результат, вынуждая прислушиваться к их мнению. Но только если эта позиция консолидированная или хотя бы позиция большинства ее членов
показать весь комментарий
02.12.2025 14:23 Ответить
чотири роки єс виказував стурбованість та занепокоєння...
тепер побоювання...
ще трішки проїїблують, і настане обсирання бо:
речі потрібно називати своїми іменами. війна, це війна.
орбанів та фіц потрібно гнати з єс сраним віником а не фінансувати їх
зброю потрібно не обіцяти або тицяти жменькою а надавати все необхідне...
інакше ніяк.....
показать весь комментарий
02.12.2025 14:09 Ответить
А чого ж Вадефуль з таки ми дурними заявами виступає? Про здачу і референдум нащо болу базікати? Ми і так знаємо, що Європа боїться власної тіні.
показать весь комментарий
02.12.2025 14:09 Ответить
Покажіть своє лице ,а ще більше своє "Я".Трамп не вічний на своїй посаді.
показать весь комментарий
02.12.2025 14:23 Ответить
 
 