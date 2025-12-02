Европа опасается последствий соглашения США и России по Украине, - Reuters

Европейские лидеры опасаются, что мирное соглашение, которое пытается продвинуть Дональд Трамп, может не ослабить Россию и поставить безопасность континента под новую угрозу.

Большинство европейских правительств и НАТО считают Россию самой большой угрозой европейской безопасности, что делает такие договоренности потенциально рискованными для континента.

По данным издания, украинцам и другим европейцам удалось отклонить часть 28-пунктного плана США по прекращению боевых действий, который считался слишком пророссийским. Однако любое окончательное соглашение может иметь серьезные последствия для безопасности Европы.

К тому же Европа может влиять на соглашение ограниченно: отсутствует жесткая сила, чтобы диктовать условия. Европейские страны не имели представителей на переговорах во Флориде. Поэтому сейчас, отмечает агентство, будет только наблюдать издалека, когда специальный представитель США Стив Виткофф будет проводить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Рубио обещает консультации с ЕС и НАТО

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что европейцы будут участвовать в обсуждениях роли НАТО и Европейского Союза в любом мирном урегулировании конфликта в Украине.

Однако европейские дипломаты остаются сдержанно настроенными. Они отмечают, что практически каждый аспект соглашения может повлиять на Европу - от потенциальных территориальных уступок до экономического сотрудничества между США и Россией.

Кроме того, инициатива вызвала опасения относительно обязательств США перед НАТО, которые охватывают как ядерный зонтик, так и многочисленные системы вооружения и десятки тысяч военнослужащих на континенте.

Угроза для безопасности Европы

Европейские чиновники заявляют, что не видят никаких признаков того, что Путин хочет остановить вторжение в Украину. В то же время, они опасаются, что любое соглашение, которое не уважает территориальную целостность Украины, может побудить Россию к новым атакам за пределами своих границ.

В настоящее время кажется вероятным, что любое мирное соглашение позволит Москве сохранить контроль над украинскими территориями, которые она захватила силой, независимо от официального статуса границ. Администрация Трампа также не отвергла российские претензии на остальную часть Донбасса, который Москва не смогла полностью захватить после почти четырех лет войны.

"Более того, Трамп и другие американские чиновники четко дали понять, что видят большие возможности для заключения деловых соглашений с Москвой после окончания войны. Европейские чиновники опасаются, что прекращение изоляции России от западной экономики даст Москве миллиарды долларов на восстановление своей армии", - говорится в агентстве.

Европа остается за столом переговоров по Украине

Несмотря на предоставление Украине помощи на сумму около 180 миллиардов евро с момента вторжения России в феврале 2022 года, европейские лидеры фактически не влияют на мирное урегулирование войны.

ЕС имеет мощный козырь в виде замороженных российских активов, однако лидеры до сих пор не договорились об использовании этих средств для предоставления Украине займа в размере 140 миллиардов евро, который позволил бы стране удержаться на плаву и продолжать борьбу в течение следующих двух лет.

Чтобы продемонстрировать способность применять жесткие меры, "коалиция желающих" во главе с Францией и Великобританией пообещала развернуть "силы безопасности" в рамках послевоенных гарантий безопасности для Украины.

"Европейцы сейчас платят цену за то, что не инвестировали в военный потенциал в течение последних лет. Европейцы не сидят за столом переговоров. Потому что, цитируя Трампа, у них нет карт", - сказала старший вице-президент по вопросам трансатлантической безопасности в аналитическом центре German Marshall Fund of the United States Клаудия Мейджор.