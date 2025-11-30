Германия не разрабатывала план на случай войны с Россией, - Минобороны ФРГ опровергло статью WSJ

В Министерстве обороны ФРГ заявили, что Вооруженные силы Германии "не разрабатывали никакого плана войны с Россией".

Об этом заявила DW представительница министерства обороны ФРГ Кристиане Ноак, комментируя статью американского издания The Wall Street Journal под названием "Секретный план Германии на войну с Россией", в которой рассказывалось о разработанном армией "Оперативном плане Германия" (OPLAN DEU), сообщает Цензор.НЕТ.

Что говорят в Минобороны Германии?

По словам Ноак, OPLAN DEU "объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО на территории Германии с необходимой для этого гражданской поддержкой, при этом учитываются потребности Альянса в Германии (например, как логистического "узлового пункта"), а также военно-гражданское сотрудничество".

"Это секретный документ. Он недоступен для загрузки из соображений национальной безопасности", - подчеркнула представительница Минобороны ФРГ.

Она добавила, что Германия как страна НАТО руководствуется планами Альянса и принимает активное участие в их разработке.

По ее словам, OPLAN DEU на 1400 страницах - это национальный немецкий план.

"И оборонное планирование НАТО, и основанный на нем OPLAN DEU неразрывно связаны и постоянно адаптируются к текущим событиям. Таким образом, OPLAN DEU не является планом, разработанным в 2023 году и "завершенным". Он постоянно дорабатывается и переоценивается", - добавила Ноак.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне американское издание The Wall Street Journal обнародовало материал о секретном оборонном плане, который Германия разработала на случай возможной войны с Россией.

