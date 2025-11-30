РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7879 посетителей онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
1 005 10

Германия не разрабатывала план на случай войны с Россией, - Минобороны ФРГ опровергло статью WSJ

німеччина

В Министерстве обороны ФРГ заявили, что Вооруженные силы Германии "не разрабатывали никакого плана войны с Россией".

Об этом заявила DW представительница министерства обороны ФРГ Кристиане Ноак, комментируя статью американского издания The Wall Street Journal под названием "Секретный план Германии на войну с Россией", в которой рассказывалось о разработанном армией "Оперативном плане Германия" (OPLAN DEU), сообщает Цензор.НЕТ.

Что говорят в Минобороны Германии?

По словам Ноак, OPLAN DEU "объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО на территории Германии с необходимой для этого гражданской поддержкой, при этом учитываются потребности Альянса в Германии (например, как логистического "узлового пункта"), а также военно-гражданское сотрудничество".

"Это секретный документ. Он недоступен для загрузки из соображений национальной безопасности", - подчеркнула представительница Минобороны ФРГ.

Читайте также: Европа обсуждает активный ответ на гибридные атаки РФ, - Politico

Она добавила, что Германия как страна НАТО руководствуется планами Альянса и принимает активное участие в их разработке.

По ее словам, OPLAN DEU на 1400 страницах - это национальный немецкий план.

"И оборонное планирование НАТО, и основанный на нем OPLAN DEU неразрывно связаны и постоянно адаптируются к текущим событиям. Таким образом, OPLAN DEU не является планом, разработанным в 2023 году и "завершенным". Он постоянно дорабатывается и переоценивается", - добавила Ноак.

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне американское издание The Wall Street Journal обнародовало материал о секретном оборонном плане, который Германия разработала на случай возможной войны с Россией.

Читайте также: Германия разработала секретный 1200-страничный план действий на случай войны с Россией, - WSJ

Автор: 

Германия (7402) НАТО (10515) россия (98203)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
У наших реаліях станом на лютий 2022 жодних планів не було.
Залужний встиг щось зробити потайки від ЗЄрмаків - і то добре.

І щодо зими теж не зовсім вдалий приклад. 😁 У нас абсолютно не факт, що місцева влада має якийсь план.
показать весь комментарий
30.11.2025 04:06 Ответить
+1
звичайно - не розробляли
Це ж "Секретний план Німеччини

Тому відповідь цілком логічна та правильна
показать весь комментарий
30.11.2025 02:14 Ответить
+1
Мова іде про те, що цей план дій НАТО існував до і буде існувати після. І він постійно оновлюється згідно нових загроз.
показать весь комментарий
30.11.2025 02:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Німаки давайте тауруси, куколди!
показать весь комментарий
30.11.2025 01:58 Ответить
Я так думаю - у Бундестазі зараз "зубами скриплять", коли їм про "Тауруси" нагадують... І при цьому, "на всі заставки" матюкають Меркель... Ця колишня "комсомолка" урізала витрати на армію так, що бундесверу не було за що танки ремонтувать - а не те що утримувать "Тауруси" у робочому стані... Меркель, своєю політикою, перетворила бундесвер в "опереткову армію" (так само, якою ЗСУ робила ВАНА, а потім - уряд Януковича...). Військовим , що служили в часи прем"єрства ВАНОЙ, пам"ятається вислів: "Мне нужна такая армия, каторая паместится на стадионе..."
показать весь комментарий
30.11.2025 02:34 Ответить
звичайно - не розробляли
Це ж "Секретний план Німеччини

Тому відповідь цілком логічна та правильна
показать весь комментарий
30.11.2025 02:14 Ответить
Мова іде про те, що цей план дій НАТО існував до і буде існувати після. І він постійно оновлюється згідно нових загроз.
показать весь комментарий
30.11.2025 02:21 Ответить
От-от... Газетярі (цілком правильно), ВИСЛОВИЛИ ПРИПУЩЕННЯ... Бо німці були-б повними ідіотами, якби подібний план не розроблявся-б... Але ще більшими ідіотами вони були-б, якби посвятили в нього "газетних балаболів"...
Такі плани розробляються, та кожного року оновлюються, з урахуванням поточної геополітичної ситуації та політичної обстановки, Генштабами будь-якої країни... Тому це - "Секрет Полішинеля"... Це все одно, що заявить, що місцева влада населеного пункту, напередодні зими, підготувала техніку, та зробила відповідні запаси піску та солі, для боротьби з зимовою негодою...
показать весь комментарий
30.11.2025 02:26 Ответить
У наших реаліях станом на лютий 2022 жодних планів не було.
Залужний встиг щось зробити потайки від ЗЄрмаків - і то добре.

І щодо зими теж не зовсім вдалий приклад. 😁 У нас абсолютно не факт, що місцева влада має якийсь план.
показать весь комментарий
30.11.2025 04:06 Ответить
Подавати інформацію зі своєї дзвінниці про когось- дурна справа, тим більше замість дзвінниці беребувати в дупі.
показать весь комментарий
30.11.2025 04:47 Ответить
Як би не петушилiсь німці, прилетить один КАБ начинений ядеркою і німецької армії не стане, разом з половиною країни. Треба бути скромними якщо ти вівця в лісі.
показать весь комментарий
30.11.2025 04:59 Ответить
Якщо ти вівця в лісі - вовк тебе зжере раніше чи пізніше. Потрібно бути в отарі. Вовкодави повинні охороняти - а пастух з кулеметом відстрілювати вовків.
показать весь комментарий
30.11.2025 08:41 Ответить
Хенде Хох !
показать весь комментарий
30.11.2025 06:24 Ответить
 
 