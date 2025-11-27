Европа обсуждает активный ответ на гибридные атаки РФ, - Politico
После нарушений воздушного пространства странами НАТО российскими дронами в Европе рассматривают активные действия: кибероперации, быстрое определение источника атак и военные учения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетPolitico.
"Россия постоянно проверяет границы – какая будет реакция, как далеко мы можем зайти?" – отметила в интервью Politico министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Она подчеркнула необходимость "более активной реакции", а также добавила, что "сигнал посылают не слова, а действия".
В течение последних недель и месяцев российские беспилотники летали над Польшей и Румынией. Кроме того, дроны неизвестного происхождения вызвали хаос в аэропортах и на военных базах в ряде других европейских стран.
Угроза РФ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в нынешних условиях безопасности вся Европа находится "на восточном фланге", поскольку российские ракеты способны достигать любой страны Альянса за считанные минуты.
Европейская комиссия предложила пакет военной мобильности, который должен обеспечить быстрое и беспрепятственное перемещение войск по Евросоюзу.
Германия анализирует опыт масштабного вторжения России в Украину с целью не допустить, чтобы Москва рассчитывала на быструю победу в возможных будущих конфликтах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль