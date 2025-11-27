Европа обсуждает активный ответ на гибридные атаки РФ, - Politico

После нарушений воздушного пространства странами НАТО российскими дронами в Европе рассматривают активные действия: кибероперации, быстрое определение источника атак и военные учения.

"Россия постоянно проверяет границы – какая будет реакция, как далеко мы можем зайти?" – отметила в интервью Politico министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Она подчеркнула необходимость "более активной реакции", а также добавила, что "сигнал посылают не слова, а действия".

В течение последних недель и месяцев российские беспилотники летали над Польшей и Румынией. Кроме того, дроны неизвестного происхождения вызвали хаос в аэропортах и на военных базах в ряде других европейских стран.

Угроза РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в нынешних условиях безопасности вся Европа находится "на восточном фланге", поскольку российские ракеты способны достигать любой страны Альянса за считанные минуты.

Европейская комиссия предложила пакет военной мобильности, который должен обеспечить быстрое и беспрепятственное перемещение войск по Евросоюзу.

Германия анализирует опыт масштабного вторжения России в Украину с целью не допустить, чтобы Москва рассчитывала на быструю победу в возможных будущих конфликтах.

