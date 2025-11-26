Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, - Рютте

Россия не имеет права вето на вступление Украины в Североатлантический альянс. Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса его членов.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью El Pais, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

РФ не имеет права голоса

Рютте прокомментировал заявления РФ о "недопустимости членства Украины в Альянсе", подчеркнув, что "Россия не имеет права голоса или вето в отношении того, кто может быть членом НАТО".

"Но в Альянсе членство требует единодушия. На саммите в Вашингтоне мы решили, что путь Украины в НАТО необратим. В то же время несколько союзников, в частности США, заявили, что пока они против вступления Украины", - сказал Рютте.

Гарантии для Украины

По словам генсека, в контексте мирного плана США Украине нужно предоставить "достаточно надежные гарантии безопасности", чтобы Россия больше никогда не попыталась напасть на нее снова, если членство в НАТО "не является вариантом".

