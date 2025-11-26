Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, - Рютте
Россия не имеет права вето на вступление Украины в Североатлантический альянс. Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса его членов.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью El Pais, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
РФ не имеет права голоса
Рютте прокомментировал заявления РФ о "недопустимости членства Украины в Альянсе", подчеркнув, что "Россия не имеет права голоса или вето в отношении того, кто может быть членом НАТО".
"Но в Альянсе членство требует единодушия. На саммите в Вашингтоне мы решили, что путь Украины в НАТО необратим. В то же время несколько союзников, в частности США, заявили, что пока они против вступления Украины", - сказал Рютте.
Гарантии для Украины
По словам генсека, в контексте мирного плана США Украине нужно предоставить "достаточно надежные гарантии безопасности", чтобы Россия больше никогда не попыталась напасть на нее снова, если членство в НАТО "не является вариантом".
Джанет: тебе звільнено, хлопчина. Забирай свої речі й вали звідси
Ренді: ей-ей, я сам розберусь
Джанет: так розберись
Ренді: тебе звільнено, хлопчина. Забирай свої речі й вали звідси
Десь так само і нато: гордо заявляють, що росія не має права вето, і в наступну секунду самі накладають вето...А пафосу то було