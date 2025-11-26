РУС
Членство Украины в НАТО
609 14

Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, - Рютте

Рютте: РФ не будет решать вопрос членства Украины в НАТО

Россия не имеет права вето на вступление Украины в Североатлантический альянс. Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса его членов.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью El Pais, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

РФ не имеет права голоса 

Рютте прокомментировал заявления РФ о "недопустимости членства Украины в Альянсе", подчеркнув, что "Россия не имеет права голоса или вето в отношении того, кто может быть членом НАТО".

"Но в Альянсе членство требует единодушия. На саммите в Вашингтоне мы решили, что путь Украины в НАТО необратим. В то же время несколько союзников, в частности США, заявили, что пока они против вступления Украины", - сказал Рютте.

Гарантии для Украины

По словам генсека, в контексте мирного плана США Украине нужно предоставить "достаточно надежные гарантии безопасности", чтобы Россия больше никогда не попыталась напасть на нее снова, если членство в НАТО "не является вариантом".

НАТО (10510) россия (98135) Рютте Марк (525)
+4
"Росія не має права вето, ми й самі в силах заветувати вступ України до НАТО"
26.11.2025 20:19 Ответить
+3
На саміті у Вашингтоні ми вирішили, що шлях України до НАТО є незворотним. Водночас кілька союзників, зокрема США, заявили, що наразі вони проти вступу України
26.11.2025 20:30 Ответить
+3
нагадує тарантінівський діалог:


Джанет: тебе звільнено, хлопчина. Забирай свої речі й вали звідси
Ренді: ей-ей, я сам розберусь
Джанет: так розберись
Ренді: тебе звільнено, хлопчина. Забирай свої речі й вали звідси

Десь так само і нато: гордо заявляють, що росія не має права вето, і в наступну секунду самі накладають вето...А пафосу то було
26.11.2025 21:09 Ответить
Молодець, здогадався!
26.11.2025 20:19 Ответить
Він такий, здогадливий!
26.11.2025 20:26 Ответить
Проте таке право мають підконтрольні кацапам члени НАТО, а значить, фактично і кацапи
26.11.2025 20:19 Ответить
Все продовжує перейматися: а що ж буде після війни, які гарантії, як запобігти наступній. Друже, треба спочатку розібратися з цією війною, а ви з приходом Краснова лише віддаляєтеся від єдиного нормального результату: воєнної перемоги України.
26.11.2025 20:20 Ответить
Горлопан і не більше того.🥴
26.11.2025 20:20 Ответить
За росію це прекрасно зроблять трамп_орбан_фіцо_рютте...
26.11.2025 20:22 Ответить
Зато раіся має гроші, щоб це вето купляти.
26.11.2025 20:24 Ответить
Рютте так швидко змінює свій підхід до вступу України до НАТО, що дуже важко слідкувати за ходом його думок.
26.11.2025 20:25 Ответить
********
26.11.2025 20:39 Ответить
П здобол як і нелох
26.11.2025 20:58 Ответить
