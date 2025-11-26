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Новини Членство України в НАТО
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Росія не має права вето на вступ України в НАТО, - Рютте

Рютте: РФ не вирішуватиме питання членства України в НАТО

Росія не має права вето на вступ України до Північноатлантичного Альянсу. Вступ України до НАТО залежить від консенсусу його членів.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтервʼю El Pais, передає "ЕП", інформує Цензор.НЕТ.

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РФ не має права голосу 

Рютте прокоментував заяви РФ про "неприпустимість членства України в Альянсі", наголосивши, що "Росія не має права голосу чи вето щодо того, хто може бути членом НАТО".

"Але в Альянсі членство вимагає одностайності. На саміті у Вашингтоні ми вирішили, що шлях України до НАТО є незворотним. Водночас кілька союзників, зокрема США, заявили, що наразі вони проти вступу України",- сказав Рютте.

Читайте також: Одразу кілька членів НАТО проти членства України, - Генсек НАТО Рютте

Гарантії для України

За словами генсека,  в контексті мирного плану США Україні потрібно надати "достатньо надійні гарантії безпеки", щоб Росія більше ніколи не спробувала напасти на неї знову, якщо членство в НАТО "не є варіантом".

Читайте також: Якщо членство України в НАТО не є варіантом, то варто забезпечити їй надійні гарантії безпеки, - Рютте

Автор: 

НАТО (7228) росія (70353) Рютте Марк (706)
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Топ коментарі
+4
"Росія не має права вето, ми й самі в силах заветувати вступ України до НАТО"
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26.11.2025 20:19 Відповісти
+4
нагадує тарантінівський діалог:


Джанет: тебе звільнено, хлопчина. Забирай свої речі й вали звідси
Ренді: ей-ей, я сам розберусь
Джанет: так розберись
Ренді: тебе звільнено, хлопчина. Забирай свої речі й вали звідси

Десь так само і нато: гордо заявляють, що росія не має права вето, і в наступну секунду самі накладають вето...А пафосу то було
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26.11.2025 21:09 Відповісти
+3
За росію це прекрасно зроблять трамп_орбан_фіцо_рютте...
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26.11.2025 20:22 Відповісти
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Молодець, здогадався!
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26.11.2025 20:19 Відповісти
Проте таке право мають підконтрольні кацапам члени НАТО, а значить, фактично і кацапи
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26.11.2025 20:19 Відповісти
"Росія не має права вето, ми й самі в силах заветувати вступ України до НАТО"
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26.11.2025 20:19 Відповісти
Все продовжує перейматися: а що ж буде після війни, які гарантії, як запобігти наступній. Друже, треба спочатку розібратися з цією війною, а ви з приходом Краснова лише віддаляєтеся від єдиного нормального результату: воєнної перемоги України.
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26.11.2025 20:20 Відповісти
Горлопан і не більше того.🥴
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26.11.2025 20:20 Відповісти
За росію це прекрасно зроблять трамп_орбан_фіцо_рютте...
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26.11.2025 20:22 Відповісти
Зато раіся має гроші, щоб це вето купляти.
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26.11.2025 20:24 Відповісти
Рютте так швидко змінює свій підхід до вступу України до НАТО, що дуже важко слідкувати за ходом його думок.
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26.11.2025 20:25 Відповісти
На саміті у Вашингтоні ми вирішили, що шлях України до НАТО є незворотним. Водночас кілька союзників, зокрема США, заявили, що наразі вони проти вступу України
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26.11.2025 20:30 Відповісти
********
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26.11.2025 20:39 Відповісти
П здобол як і нелох
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26.11.2025 20:58 Відповісти
нагадує тарантінівський діалог:


Джанет: тебе звільнено, хлопчина. Забирай свої речі й вали звідси
Ренді: ей-ей, я сам розберусь
Джанет: так розберись
Ренді: тебе звільнено, хлопчина. Забирай свої речі й вали звідси

Десь так само і нато: гордо заявляють, що росія не має права вето, і в наступну секунду самі накладають вето...А пафосу то було
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26.11.2025 21:09 Відповісти
Неправду каже пан Рютте. Неправду.
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26.11.2025 23:04 Відповісти
Це недоутворення не має права ні на що!!!
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26.11.2025 23:16 Відповісти
 
 