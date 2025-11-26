Росія не має права вето на вступ України в НАТО, - Рютте

Росія не має права вето на вступ України до Північноатлантичного Альянсу. Вступ України до НАТО залежить від консенсусу його членів.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтервʼю El Pais, передає "ЕП", інформує Цензор.НЕТ.

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РФ не має права голосу

Рютте прокоментував заяви РФ про "неприпустимість членства України в Альянсі", наголосивши, що "Росія не має права голосу чи вето щодо того, хто може бути членом НАТО".

"Але в Альянсі членство вимагає одностайності. На саміті у Вашингтоні ми вирішили, що шлях України до НАТО є незворотним. Водночас кілька союзників, зокрема США, заявили, що наразі вони проти вступу України",- сказав Рютте.

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Гарантії для України

За словами генсека, в контексті мирного плану США Україні потрібно надати "достатньо надійні гарантії безпеки", щоб Росія більше ніколи не спробувала напасти на неї знову, якщо членство в НАТО "не є варіантом".

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