Росія не має права вето на вступ України в НАТО, - Рютте
Росія не має права вето на вступ України до Північноатлантичного Альянсу. Вступ України до НАТО залежить від консенсусу його членів.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтервʼю El Pais, передає "ЕП", інформує Цензор.НЕТ.
РФ не має права голосу
Рютте прокоментував заяви РФ про "неприпустимість членства України в Альянсі", наголосивши, що "Росія не має права голосу чи вето щодо того, хто може бути членом НАТО".
"Але в Альянсі членство вимагає одностайності. На саміті у Вашингтоні ми вирішили, що шлях України до НАТО є незворотним. Водночас кілька союзників, зокрема США, заявили, що наразі вони проти вступу України",- сказав Рютте.
Гарантії для України
За словами генсека, в контексті мирного плану США Україні потрібно надати "достатньо надійні гарантії безпеки", щоб Росія більше ніколи не спробувала напасти на неї знову, якщо членство в НАТО "не є варіантом".
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Джанет: тебе звільнено, хлопчина. Забирай свої речі й вали звідси
Ренді: ей-ей, я сам розберусь
Джанет: так розберись
Ренді: тебе звільнено, хлопчина. Забирай свої речі й вали звідси
Десь так само і нато: гордо заявляють, що росія не має права вето, і в наступну секунду самі накладають вето...А пафосу то було