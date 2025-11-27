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Європа обговорює активну відповідь на гібридні атаки РФ, - Politico

ЄС та НАТО шукають способи стримування Росії

Після порушень повітряного простору країнами НАТО російськими дронами в Європі розглядають активні дії: кібероперації, швидке визначення джерела атак та військові навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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"Росія постійно перевіряє кордони – яка буде реакція, як далеко ми можемо зайти?" – зазначила в інтерв'ю Politico міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Вона наголосила на необхідності "активнішої реакції", а також додала, що "сигнал посилають не слова, а дії".

Протягом останніх тижнів і місяців російські безпілотники літали над Польщею та Румунією. Крім того, дрони невідомого походження спричинили хаос в аеропортах і на військових базах у низці інших європейських країн.

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Загроза РФ 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у нинішніх умовах безпеки вся Європа перебуває "на східному фланзі", оскільки російські ракети здатні досягати будь-якої країни Альянсу за лічені хвилини.

Європейська комісія запропонувала пакет військової мобільності, який має забезпечити швидке та безперешкодне переміщення військ Євросоюзом.

Німеччина аналізує досвід масштабного вторгнення Росії в Україну з метою не допустити, щоб Москва розраховувала на швидку перемогу у можливих майбутніх конфліктах.

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Європа (2499) НАТО (7230) росія (70371)
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Ви не поспішайте. Пару-трійку років можна позасідати...
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27.11.2025 09:18 Відповісти
Активно обговорювати - ледь не єдине, чого навчились за роки існування ядерної парасольки США.
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27.11.2025 09:23 Відповісти
 
 