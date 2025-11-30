Німеччина не розробляла плану на випадок війни з Росією, - Міноборони ФРН спростувало статтю WSJ
У Міністерстві оборони ФРН заявили, що Збройні сили Німеччини "не розробляли жодного плану війни з Росією".
Про це заявила DW представниця міністерства оборони ФРН Крістіане Ноак, коментуючи статтю американського видання The Wall Street Journal під назвою "Секретний план Німеччини на війну з Росією", в якій розповідалося про розроблений армією "Оперативний план Німеччина" (OPLAN DEU), повідомляє Цензор.НЕТ.
Що кажуть у Міноборони Німеччини?
За словами Ноак, OPLAN DEU "об'єднує військові компоненти оборони країни та НАТО на території Німеччини з необхідною для цього цивільною підтримкою, при цьому враховуються потреби Альянсу в Німеччині (наприклад, як логістичного "вузлового пункту"), а також військово-цивільна співпраця".
"Це секретний документ. Він недоступний для завантаження з міркувань національної безпеки", - наголосила представниця Міноборони ФРН.
Вона додала, що Німеччина як країна НАТО керується планами Альянсу та бере активну участь в їхній розробці.
За її словами, OPLAN DEU на 1400 сторінок - це національний німецький план.
"І оборонне планування НАТО, і заснований на ньому OPLAN DEU нерозривно пов'язані й постійно адаптуються до поточних подій. Таким чином OPLAN DEU не є планом, розробленим у 2023 році та "завершеним". Він постійно доопрацьовується і переоцінюється", - додала Ноак.
Що передувало?
- Нагадаємо, що напередодні американське видання The Wall Street Journal оприлюднило матеріал про секретний оборонний план, який Німеччина розробила на випадок можливої війни з Росією.
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Це ж "Секретний план Німеччини
Тому відповідь цілком логічна та правильна
Такі плани розробляються, та кожного року оновлюються, з урахуванням поточної геополітичної ситуації та політичної обстановки, Генштабами будь-якої країни... Тому це - "Секрет Полішинеля"... Це все одно, що заявить, що місцева влада населеного пункту, напередодні зими, підготувала техніку, та зробила відповідні запаси піску та солі, для боротьби з зимовою негодою...
Залужний встиг щось зробити потайки від ЗЄрмаків - і то добре.
І щодо зими теж не зовсім вдалий приклад. 😁 У нас абсолютно не факт, що місцева влада має якийсь план.