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Німеччина не розробляла плану на випадок війни з Росією, - Міноборони ФРН спростувало статтю WSJ

німеччина

У Міністерстві оборони ФРН заявили, що Збройні сили Німеччини "не розробляли жодного плану війни з Росією".

Про це заявила DW представниця міністерства оборони ФРН Крістіане Ноак, коментуючи статтю американського видання The Wall Street Journal під назвою "Секретний план Німеччини на війну з Росією", в якій розповідалося про розроблений армією "Оперативний план Німеччина" (OPLAN DEU), повідомляє Цензор.НЕТ.

Що кажуть у Міноборони Німеччини?

За словами Ноак, OPLAN DEU "об'єднує військові компоненти оборони країни та НАТО на території Німеччини з необхідною для цього цивільною підтримкою, при цьому враховуються потреби Альянсу в Німеччині (наприклад, як логістичного "вузлового пункту"), а також військово-цивільна співпраця".

"Це секретний документ. Він недоступний для завантаження з міркувань національної безпеки", - наголосила представниця Міноборони ФРН.

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Вона додала, що Німеччина як країна НАТО керується планами Альянсу та бере активну участь в їхній розробці.

За її словами, OPLAN DEU на 1400 сторінок - це національний німецький план.

"І оборонне планування НАТО, і заснований на ньому OPLAN DEU нерозривно пов'язані й постійно адаптуються до поточних подій. Таким чином OPLAN DEU не є планом, розробленим у 2023 році та "завершеним". Він постійно доопрацьовується і переоцінюється", - додала Ноак.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні американське видання The Wall Street Journal оприлюднило матеріал про секретний оборонний план, який Німеччина розробила на випадок можливої війни з Росією.

Читайте також: Німеччина розробила секретний 1200-сторінковий план дій на випадок війни з Росією, - WSJ

Автор: 

Німеччина (8077) НАТО (7232) росія (70414)
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Топ коментарі
+5
Я так думаю - у Бундестазі зараз "зубами скриплять", коли їм про "Тауруси" нагадують... І при цьому, "на всі заставки" матюкають Меркель... Ця колишня "комсомолка" урізала витрати на армію так, що бундесверу не було за що танки ремонтувать - а не те що утримувать "Тауруси" у робочому стані... Меркель, своєю політикою, перетворила бундесвер в "опереткову армію" (так само, якою ЗСУ робила ВАНА, а потім - уряд Януковича...). Військовим , що служили в часи прем"єрства ВАНОЙ, пам"ятається вислів: "Мне нужна такая армия, каторая паместится на стадионе..."
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30.11.2025 02:34 Відповісти
+2
звичайно - не розробляли
Це ж "Секретний план Німеччини

Тому відповідь цілком логічна та правильна
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30.11.2025 02:14 Відповісти
+2
У наших реаліях станом на лютий 2022 жодних планів не було.
Залужний встиг щось зробити потайки від ЗЄрмаків - і то добре.

І щодо зими теж не зовсім вдалий приклад. 😁 У нас абсолютно не факт, що місцева влада має якийсь план.
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30.11.2025 04:06 Відповісти
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Німаки давайте тауруси, куколди!
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30.11.2025 01:58 Відповісти
Я так думаю - у Бундестазі зараз "зубами скриплять", коли їм про "Тауруси" нагадують... І при цьому, "на всі заставки" матюкають Меркель... Ця колишня "комсомолка" урізала витрати на армію так, що бундесверу не було за що танки ремонтувать - а не те що утримувать "Тауруси" у робочому стані... Меркель, своєю політикою, перетворила бундесвер в "опереткову армію" (так само, якою ЗСУ робила ВАНА, а потім - уряд Януковича...). Військовим , що служили в часи прем"єрства ВАНОЙ, пам"ятається вислів: "Мне нужна такая армия, каторая паместится на стадионе..."
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30.11.2025 02:34 Відповісти
ЮЛЯ! ЮЛЯ! ЮЛЯ!
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01.12.2025 16:55 Відповісти
звичайно - не розробляли
Це ж "Секретний план Німеччини

Тому відповідь цілком логічна та правильна
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30.11.2025 02:14 Відповісти
Мова іде про те, що цей план дій НАТО існував до і буде існувати після. І він постійно оновлюється згідно нових загроз.
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30.11.2025 02:21 Відповісти
От-от... Газетярі (цілком правильно), ВИСЛОВИЛИ ПРИПУЩЕННЯ... Бо німці були-б повними ідіотами, якби подібний план не розроблявся-б... Але ще більшими ідіотами вони були-б, якби посвятили в нього "газетних балаболів"...
Такі плани розробляються, та кожного року оновлюються, з урахуванням поточної геополітичної ситуації та політичної обстановки, Генштабами будь-якої країни... Тому це - "Секрет Полішинеля"... Це все одно, що заявить, що місцева влада населеного пункту, напередодні зими, підготувала техніку, та зробила відповідні запаси піску та солі, для боротьби з зимовою негодою...
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30.11.2025 02:26 Відповісти
У наших реаліях станом на лютий 2022 жодних планів не було.
Залужний встиг щось зробити потайки від ЗЄрмаків - і то добре.

І щодо зими теж не зовсім вдалий приклад. 😁 У нас абсолютно не факт, що місцева влада має якийсь план.
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30.11.2025 04:06 Відповісти
Подавати інформацію зі своєї дзвінниці про когось- дурна справа, тим більше замість дзвінниці беребувати в дупі.
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30.11.2025 04:47 Відповісти
Якщо ти вівця в лісі - вовк тебе зжере раніше чи пізніше. Потрібно бути в отарі. Вовкодави повинні охороняти - а пастух з кулеметом відстрілювати вовків.
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30.11.2025 08:41 Відповісти
Пастух напився і тусить з голим задом з вовками. Вівці в паніці.
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30.11.2025 08:56 Відповісти
Хенде Хох !
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30.11.2025 06:24 Відповісти
я я! натюрліх! даст іс фантастіш!
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30.11.2025 09:22 Відповісти
А даремно, надіялись на "вічну канцерльшу" бабцю меркель. Ну-ну...
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30.11.2025 10:30 Відповісти
 
 