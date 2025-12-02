Європа побоюється наслідків угоди США та Росії щодо України, - Reuters

Європейські лідери побоюються, що мирна угода, яку намагається просунути Дональд Трамп, може не послабити Росію та поставити безпеку континенту під нову загрозу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Більшість європейських урядів і НАТО вважають Росію найбільшою загрозою європейській безпеці, що робить такі домовленості потенційно ризиковими для континенту.

За даними видання, українцям та іншим європейцям вдалося відкинути частину 28-пунктного плану США щодо припинення бойових дій, який вважався надто проросійським. Проте будь-яка остаточна угода може нести серйозні наслідки для безпеки Європи.

До того ж Європа може впливати на угоду обмежено: відсутня жорстка сила, щоб диктувати умови. Європейські країни не мали представників на переговорах у Флориді. Тож зараз, зазначає агенство, буде лише спостерігати здалеку, коли спеціальний представник США Стів Віткофф буде проводити переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Рубіо обіцяє консультації з ЄС та НАТО

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що європейці братимуть участь у обговореннях ролі НАТО та Європейського Союзу у будь-якому мирному врегулюванні конфлікту в Україні.

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Однак європейські дипломати залишаються стримано налаштованими. Вони наголошують, що практично кожен аспект угоди може вплинути на Європу - від потенційних територіальних поступок до економічного співробітництва між США та Росією.

Крім того, ініціатива викликала побоювання щодо зобов'язань США перед НАТО, які охоплюють як ядерну парасольку, так і численні системи озброєння та десятки тисяч військовослужбовців на континенті.

Загроза для безпеки Європи

Європейські чиновники заявляють, що не бачать жодних ознак того, що Путін хоче припинити вторгнення в Україну. Водночас вони побоюються, що будь-яка угода, яка не поважає територіальну цілісність України, може заохотити Росію до нових атак за межами своїх кордонів.

Наразі здається ймовірним, що будь-яка мирна угода дозволить Москві зберегти контроль над українськими територіями, які вона захопила силою, незалежно від офіційного статусу кордонів. Адміністрація Трампа також не відкинула російські претензії на решту Донбасу, який Москва не змогла повністю захопити після майже чотирьох років війни.

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"Більше того Трамп та інші американські чиновники чітко дали зрозуміти, що бачать великі можливості для укладення ділових угод з Москвою після закінчення війни. Європейські чиновники побоюються, що припинення ізоляції Росії від західної економіки дасть Москві мільярди доларів на відновлення своєї армії", - йдеться в агентстві.

Європа залишається поза столом переговорів щодо України

Попри надання Україні допомоги на суму близько 180 мільярдів євро з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року, європейські лідери фактично не впливають на мирне врегулювання війни.

ЄС має потужний козир у вигляді заморожених російських активів, однак лідери досі не домовилися про використання цих коштів для надання Україні позики в розмірі 140 мільярдів євро, яка дозволила б країні утриматися на плаву та продовжувати боротьбу протягом наступних двох років.

Щоб продемонструвати здатність застосовувати жорсткі заходи, "коаліція охочих" на чолі з Францією та Великою Британією пообіцяла розгорнути "сили безпеки" в рамках післявоєнних гарантій безпеки для України.

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"Європейці зараз платять ціну за те, що не інвестували в військовий потенціал протягом останніх років. Європейці не сидять за столом переговорів. Тому що, цитуючи Трампа, у них немає карт", - сказала старший віцепрезидент з питань трансатлантичної безпеки в аналітичному центрі German Marshall Fund of the United States Клаудія Мейджор.