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Новини Мирні перемовини Загроза агресії РФ для Європи
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Європа побоюється наслідків угоди США та Росії щодо України, - Reuters

Мирний план Трампа: загроза для безпеки Європи

Європейські лідери побоюються, що мирна угода, яку намагається просунути Дональд Трамп, може не послабити Росію та поставити безпеку континенту під нову загрозу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Більшість європейських урядів і НАТО вважають Росію найбільшою загрозою європейській безпеці, що робить такі домовленості потенційно ризиковими для континенту.

За даними видання, українцям та іншим європейцям вдалося відкинути частину 28-пунктного плану США щодо припинення бойових дій, який вважався надто проросійським. Проте будь-яка остаточна угода може нести серйозні наслідки для безпеки Європи. 

До того ж Європа може впливати на угоду обмежено: відсутня жорстка сила, щоб диктувати умови. Європейські країни не мали представників на переговорах у Флориді. Тож зараз, зазначає агенство, буде лише спостерігати здалеку, коли спеціальний представник США Стів Віткофф буде проводити переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Рубіо обіцяє консультації з ЄС та НАТО

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що європейці братимуть участь у обговореннях ролі НАТО та Європейського Союзу у будь-якому мирному врегулюванні конфлікту в Україні.

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Однак європейські дипломати залишаються стримано налаштованими. Вони наголошують, що практично кожен аспект угоди може вплинути на Європу - від потенційних територіальних поступок до економічного співробітництва між США та Росією.

Крім того, ініціатива викликала побоювання щодо зобов'язань США перед НАТО, які охоплюють як ядерну парасольку, так і численні системи озброєння та десятки тисяч військовослужбовців на континенті.

Загроза для безпеки Європи

Європейські чиновники заявляють, що не бачать жодних ознак того, що Путін хоче припинити вторгнення в Україну. Водночас вони побоюються, що будь-яка угода, яка не поважає територіальну цілісність України, може заохотити Росію до нових атак за межами своїх кордонів.

Наразі здається ймовірним, що будь-яка мирна угода дозволить Москві зберегти контроль над українськими територіями, які вона захопила силою, незалежно від офіційного статусу кордонів. Адміністрація Трампа також не відкинула російські претензії на решту Донбасу, який Москва не змогла повністю захопити після майже чотирьох років війни.

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"Більше того Трамп та інші американські чиновники чітко дали зрозуміти, що бачать великі можливості для укладення ділових угод з Москвою після закінчення війни. Європейські чиновники побоюються, що припинення ізоляції Росії від західної економіки дасть Москві мільярди доларів на відновлення своєї армії", - йдеться в агентстві.

Європа залишається поза столом переговорів щодо України

Попри надання Україні допомоги на суму близько 180 мільярдів євро з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року, європейські лідери фактично не впливають на мирне врегулювання війни.

ЄС має потужний козир у вигляді заморожених російських активів, однак лідери досі не домовилися про використання цих коштів для надання Україні позики в розмірі 140 мільярдів євро, яка дозволила б країні утриматися на плаву та продовжувати боротьбу протягом наступних двох років.

Щоб продемонструвати здатність застосовувати жорсткі заходи, "коаліція охочих" на чолі з Францією та Великою Британією пообіцяла розгорнути "сили безпеки" в рамках післявоєнних гарантій безпеки для України.

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"Європейці зараз платять ціну за те, що не інвестували в військовий потенціал протягом останніх років. Європейці не сидять за столом переговорів. Тому що, цитуючи Трампа, у них немає карт", - сказала старший віцепрезидент з питань трансатлантичної безпеки в аналітичному центрі German Marshall Fund of the United States Клаудія Мейджор.

Автор: 

Європа (2508) НАТО (7239) путін володимир (25485) США (26750) Трамп Дональд (8938) заморожені активи (878) Рубіо Марко (447)
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Топ коментарі
+8
Ну, то надо было Украину оружием накачивать по самое не могу, а не **..м щёлкать. Эскалация не нужна говорили? Довыя...сь? Куколды политкорректные.
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02.12.2025 13:59 Відповісти
+7
а можно не побоючісь ,заявити права ЄС на Україну ,як частину Європи ...чи Захід чекає , коли китай їм кордони свої пропише ?!!! ...
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02.12.2025 13:56 Відповісти
+6
Я глибоко стурбований і занепокоєний за Європу...
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02.12.2025 14:05 Відповісти
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а можно не побоючісь ,заявити права ЄС на Україну ,як частину Європи ...чи Захід чекає , коли китай їм кордони свої пропише ?!!! ...
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02.12.2025 13:56 Відповісти
ЕС Украина в составе нафиг не впёрлась, она всегда нужна была как буферная зона. Пыня напал на Украину стопроцентно зная , что реакция ЕС и бритов будет в лучшем случае на треть шишечки. И кацапстан ещё впервые месяцы войны можно было, собравшись силами забомбить в каменный век, потому как к полномасштабной войне кацапы не были готовы, в отличии от сейчас.
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02.12.2025 14:05 Відповісти
це треба було розуміти 73% шо Україна невперлась для ЄС ...але з Порошенко був шанс мати все і Волю і добробут і Мир ...73 % вибрали московію ,злидні та війну...
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02.12.2025 14:11 Відповісти
Ну, то надо было Украину оружием накачивать по самое не могу, а не **..м щёлкать. Эскалация не нужна говорили? Довыя...сь? Куколды политкорректные.
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02.12.2025 13:59 Відповісти
Європа побоюється і КРАПКА.
Це майже в кожній новині про Європу роками головне. Європа хоче сильного гітлера закреслено лідера, тож цар путін цілком їм підійде.
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02.12.2025 18:40 Відповісти
Прбоюється? Це як? Тихо стоїть в кутку затулячі руками очі і вуха, аби не перелякати гвалтівника *********** які матимуть їх ззаду?
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02.12.2025 13:59 Відповісти
ДАЙТЕ 10 млн *********** в рік і буде ок, а то Европа слабка і вічно чогось боїться - понятно всі вас будуть юзати
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02.12.2025 14:02 Відповісти
Я глибоко стурбований і занепокоєний за Європу...
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02.12.2025 14:05 Відповісти
Ну недаремно побоюється, бо друга "мюнхенськ угода", яку ************ американці, призведе то таких же наслідків як і перша 38-го року, тільки тоді ту хню проштовхували самі європейці 🤔
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02.12.2025 14:05 Відповісти
Цікаво які наслідки для Чехії настали б без Мюнхенської угоди, якби вона одна трималась проти армії Гітлера "скільки буде потрібно"
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02.12.2025 14:35 Відповісти
Сили були паритетні!! Але хтось переконав Чехію не чинити опір
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02.12.2025 17:58 Відповісти
Європа без Америки порожнє місце (тільки балакуче до головного болю). Ви ніхто. Тільки купка болонок які ховаються за левом. Тому Америка завжди буде вирішувати все за вас.
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02.12.2025 14:07 Відповісти
Не скажи .Все таки когда Мерц ,Макрон, Мелони, Стармер, Туск после опрылюднення 28 пунктного плана раши о капитуляции Украины заявили о своем несогласии с ним и неудовольствии тем , что их не поставили в известность и не пригласили учавствовать в его разработке этот план переписали и он стал 19 пунктными и более поиемлемым Так что консолидированная позиция Европы все таки имеет значение и влияет на конечный результат, вынуждая прислушиваться к их мнению. Но только если эта позиция консолидированная или хотя бы позиция большинства ее членов
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02.12.2025 14:23 Відповісти
Господи, да нет никаких 19 пунктов . Трамп Европе кинул кость побаловаться и сделать вид что они что-то решают и к ним прислушиваются. Он прекрасно из просчитал. По факту есть те же 28 пунктов с минимальными правками. Их скорее всего и обсуждали во Флориде, без европейцев прошу заметить. Европейцы это понимают, но сделать ничего не могут. Поэтому и начинают "побаиваться". Европейцев нет в переговорном процессе. Если тебя нет за столом, ты ничего не решаешь.
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02.12.2025 18:07 Відповісти
чотири роки єс виказував стурбованість та занепокоєння...
тепер побоювання...
ще трішки проїїблують, і настане обсирання бо:
речі потрібно називати своїми іменами. війна, це війна.
орбанів та фіц потрібно гнати з єс сраним віником а не фінансувати їх
зброю потрібно не обіцяти або тицяти жменькою а надавати все необхідне...
інакше ніяк.....
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02.12.2025 14:09 Відповісти
А чого ж Вадефуль з таки ми дурними заявами виступає? Про здачу і референдум нащо болу базікати? Ми і так знаємо, що Європа боїться власної тіні.
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02.12.2025 14:09 Відповісти
Покажіть своє лице ,а ще більше своє "Я".Трамп не вічний на своїй посаді.
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02.12.2025 14:23 Відповісти
Європа запускай війскове виробництво,зупинення виробництва якого зупинила агентка куйла меркель.Європа може випускати достатньо якісної зброї і без США.
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02.12.2025 15:21 Відповісти
Звісно що при блаЗЕні неілюзорна можливість що зітреться Фронт або люди запанікують і дременуть з Країни Мрій
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02.12.2025 17:56 Відповісти
А чего они бояться? 4 года не боялись пока Украину бомбили, теперь вдруг забоялись. Чего вдруг? За Украину так переживают сердобольные.
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02.12.2025 18:02 Відповісти
 
 