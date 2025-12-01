РУС
Макрон: "Мирные договоренности еще не сформированы"

Макрон: полного мирного плана еще нет

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данном этапе полного мирного плана по прекращению российско-украинской войны не существует.
Как сообщает Цензор.НЕТ, глава французского государства подчеркнул, что пока есть только перечень тем, ответственность за которые принадлежит разным сторонам.

Макрон подчеркнул, что реальный всеобъемлющий план возможен только тогда, когда к переговорному процессу будут одновременно привлечены Украина, Россия и европейские страны.

Участие европейских государств — ключевое условие

Во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Париже французский лидер сообщил, что Европа уже несколько месяцев готовится к определению своей роли в будущих договоренностях, в частности в сфере гарантий безопасности. Он отметил, что решения по замороженным активам, санкциям, евроинтеграции и системе безопасности могут быть приняты только при непосредственном участии европейских партнеров.

Макрон также отметил, что часть ключевых вопросов может быть решена исключительно украинской стороной, особенно когда речь идет о территориальной целостности и будущем деоккупированных регионов.

"Вопрос территорий — это ответственность вашего президента, никого другого. И это четко понимают американские переговорщики", — подчеркнул Макрон.

Роль США и ожидания относительно позиции России

Президент Франции отметил значение американского посредничества в нынешнем переговорном процессе. По его словам, Вашингтон может помочь получить от Москвы первые сигналы о готовности обсуждать возможные параметры мира. Макрон выразил надежду, что посреднические усилия США будут способствовать реальному прогрессу.

По его мнению, только совместный подход может обеспечить результат, который будет приемлемым и стабильным в долгосрочной перспективе.

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Зеленский Владимир переговоры Макрон Эмманюэль
Макрон- твою думку ніхто в США не запитує! Але ядерна зброя буде врахована, як держави! Це +
01.12.2025 19:28 Ответить
адвокат диявольщини був ним й залишається
01.12.2025 19:36 Ответить
Макрон, як дипломат і політик, повинен розуміти - всі домовленості США повинні йти через Сенат США! Всі ці "вітькоффи і невістки" можуть працювати як ФОПи, тільки на себе і на трампона
01.12.2025 19:42 Ответить
Є чутки що саме Макрон готує вовці особисту безпеку
01.12.2025 19:53 Ответить
Яка доля Макрана у тусовках ЄС? авторство на назву " коаліція рішучості "? а вовка найчастіше саме там ...
01.12.2025 19:54 Ответить
Захищає власника найбільшого інвестбанку Франції. Він не ворог своїй країні.
01.12.2025 20:10 Ответить
давай вже краще тих 100 "міражів" .а чи то "зебрехун". як і з "фламінгами " накуєвертив ???
01.12.2025 19:35 Ответить
А на фотках з тобою наша Бубочка лыбилась лучезарною улыбкою.
01.12.2025 19:43 Ответить
 
 