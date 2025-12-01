РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10415 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
317 5

Зеленский обсудил с европейскими лидерами и генсеком НАТО результаты переговоров во Флориде

Зеленський

Президент Владимир Зеленский провел встречу с рядом европейских лидеров и генеральным секретарем НАТО.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали переговоров

"Очень хорошо обсудили ключевые приоритеты сейчас с нашими европейскими друзьями. Формат действительно полезный – значительная часть Европы вместе, и это очень помогает Европе защищать общие интересы. Украина, Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Еврокомиссия, Евросовет, Генеральный секретарь НАТО", – рассказал президент.

Стороны обсудили содержание переговоров украинской делегации с американской стороной во Флориде.

"Готовим встречи в Европе. Одинаково воспринимаем, что войну нужно заканчивать достойно. Важно, чтобы был прогресс в разработке гарантий безопасности и долгосрочной основы для нашей устойчивости – и Украины, и Европы. Будем и дальше координироваться", - добавил Зеленский.

Читайте также: Зеленский, Макрон и Стармер провели разговор с Уиткоффом

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте также: Умеров о переговорах во Флориде: удалось достичь значительного прогресса

Автор: 

Европа (2167) Зеленский Владимир (22785) НАТО (10520) переговоры (5264)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А сказати Народові України, про що домовлялася делегація, і який юридичний документ регулює їх повноваження у рамках таких "домовлянь" -- ні?
показать весь комментарий
01.12.2025 17:23 Ответить
Швець дві частини- б"є на сполох , про договір двох гопників- як сторгуватися за Україну - під благословінням того , про котрого сказала Безугла"Ви ж знали, що дружина, діти, брат і батько українського міністра оборони Рустема Умєрова живуть в США? Патріотичненько", - пише нардепка.
А ще США відмовили Україні в підтвердженні його послом у США - " БО МАЄ ГРОМАДЯНСТВО США"...
показать весь комментарий
01.12.2025 17:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LD0GmzxSayw&t=1737s https://www.youtube.com/watch?v=LD0GmzxSayw&t=Переговоры Украины и США в Майами / Путин работает на договорняк с Трампом /№1055/ Юрий Швец
показать весь комментарий
01.12.2025 17:27 Ответить
Щось у мене слово "достойно" починае викликати асоціаціі зі словом "потужно".
показать весь комментарий
01.12.2025 17:34 Ответить
Коли отстойний говорить про достойний, то це звучить дисонансом!
показать весь комментарий
01.12.2025 17:37 Ответить
 
 