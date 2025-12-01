Зеленский обсудил с европейскими лидерами и генсеком НАТО результаты переговоров во Флориде

Президент Владимир Зеленский провел встречу с рядом европейских лидеров и генеральным секретарем НАТО.

Об этом глава государства сообщил в телеграм.

Детали переговоров

"Очень хорошо обсудили ключевые приоритеты сейчас с нашими европейскими друзьями. Формат действительно полезный – значительная часть Европы вместе, и это очень помогает Европе защищать общие интересы. Украина, Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Еврокомиссия, Евросовет, Генеральный секретарь НАТО", – рассказал президент.

Стороны обсудили содержание переговоров украинской делегации с американской стороной во Флориде.

"Готовим встречи в Европе. Одинаково воспринимаем, что войну нужно заканчивать достойно. Важно, чтобы был прогресс в разработке гарантий безопасности и долгосрочной основы для нашей устойчивости – и Украины, и Европы. Будем и дальше координироваться", - добавил Зеленский.

Переговоры во Флориде

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

