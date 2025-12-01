РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10415 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 190 21

Умеров о переговорах во Флориде: удалось достичь значительного прогресса

Умеров рассказал о результатах переговоров во Флориде

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал президенту Владимиру Зеленскому об итогах работы делегации Украины во Флориде.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют дальнейшей доработки.

Благодарны американской стороне за конструктивный и партнерский подход. Договорились поддерживать постоянный и тесный контакт в продолжении этого процесса", - говорится в сообщении.

По словам Умерова, сейчас готовят полный доклад для президента Зеленского, его представят лично во время встречи в Европе.

Сейчас переговорная группа Украины отправляется в Европу.

Умеров рассказал о результатах переговоров во Флориде

Читайте: Каллас о встрече Уиткоффа с Путиным: Боюсь, что все давление направят на Украину

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Макрон и Стармер провели разговор с Уиткоффом

Автор: 

США (28464) Умеров Рустем (696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
це він про свій родиний маєток у ФЛориді....
показать весь комментарий
01.12.2025 17:14 Ответить
+6
прогрес по спасанню своєї шкури , Зе мерзотник ???
показать весь комментарий
01.12.2025 17:18 Ответить
+6
Балаканина заради балаканини... Доки ***** роги не скрутять, то все не має значення.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це він про свій родиний маєток у ФЛориді....
показать весь комментарий
01.12.2025 17:14 Ответить
Так. Матимуть громадянство.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:22 Ответить
У колекцію Вовочки додалися «флоридські угоди»?
показать весь комментарий
01.12.2025 17:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4CvKXVF8FlA

дипломат порушив мовчання.. Первый цифровой - ютуб ,інформаційний канал Залужного

🔥7 ХВИЛИН ТОМУ! ЗАЛУЖНИЙ жорстко розніс Зеленського - ви будете в шоці від почутого!
показать весь комментарий
01.12.2025 17:17 Ответить
прогрес по спасанню своєї шкури , Зе мерзотник ???
показать весь комментарий
01.12.2025 17:18 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО ПЕРЕГОВОРИ: ЩЕ ТРЕБА ВИРІШИТИ НЕПРОСТІ РЕЧІ
ДТ 1 листопада 2025р
...під час турне по Європі ...
Дурне поїхало в турне ...

Швець про пляжні барижні гопнівські домовлялки США та рашки у Майямі ,як сторгуватися по третій ростерзаній залитий кров"ю країні жертві...

1 головне запобігання залишилось для України, на що два гопника її поспіхом принудять через тиск та компромат - внести пункт -ОБОВ"ЯЗКОВЕ ГОЛОСУВАННЯ З ЗАТВЕРДЖЕННЯМ У СЕНАТІ ( котрих ніколи не буде)
Госовів у банди Трамп+ВЕНС +хйло не вистачить ніколи
2 Обов"язкова резолюція від ЄС , котру зараз відсторонюють гопники .

https://www.youtube.com/watch?v=xA2QEGWUvDI&t=817s

Це відео друга частина після першої, в котрій він просто б"є на сполох про те ЩО намітили БЛДІ з Пляжу Майямі в неділю 30 листопада ... Договір середньовічного канібалізму країн.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:19 Ответить
Балаканина заради балаканини... Доки ***** роги не скрутять, то все не має значення.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:20 Ответить
Нету подходящих матадоров,а те ,которые могут это сделать явно не хотят
показать весь комментарий
01.12.2025 17:26 Ответить
Так,рашка тягне час.А наші бовдури підігоують
показать весь комментарий
01.12.2025 17:32 Ответить
Я не розумію, чим він хвалиться. Тим, що доповів Зелі? Так це його обов'язок. Чи він думає, що це він подвиг зробив, виконавши обов'язок. Добре, що поки не піарять свої походи у відхожі місця.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:21 Ответить
<<вдалося досягти значного прогресу<<
Прогрес уходить в космос
показать весь комментарий
01.12.2025 17:22 Ответить
Хотілося б якусь конкретику а не загальні пафосні заяви
показать весь комментарий
01.12.2025 17:23 Ответить
То говори вже, зраднику, до кінця - що саме для тебе особисто є прогресом?
показать весь комментарий
01.12.2025 17:24 Ответить
Випросив індульгенцію для себе та зєлі?
показать весь комментарий
01.12.2025 17:25 Ответить
умєров, а де у твоєму лексіконі слово "потужно"? Це так надихає! Бери приклад з нашого т.з. президента. Потужно здав цемаха та "вагнерівці", потужно просрав здав Південь та ЗАЕС! Та найпотужніше розсовує по буцегарням патріотів та на хлібні посади клептократів розставляє!
показать весь комментарий
01.12.2025 17:27 Ответить
Не треба забувати, що для цього кодла "значний прогрес" означає набити хавало грошима під завязку і навішати лохам локшини на вуха.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:28 Ответить
Як остогидло чути і читати про "успіхи" Втрачаємо території,знищуються міста і села Гинуть кращі на фронті і безневинні в тилу,а нам вішають локшину на вуха Ви мразі .Поїдьте на кладовище і побачите сльози сиріт і вдов,та безутішне горе батьків А воно по світу катається ,да іще і свою "леді "возить за гроші наші.Совісті ,честі --немає зовсім.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:49 Ответить
Ченбурек! А тепер на пару днів додому, до сімї ....
Немає на тебе Ляшка із висловом "Скотиняка"
показать весь комментарий
01.12.2025 17:56 Ответить
Цікаво, що в його розумінні в даному випадку є великий прогрес?
показать весь комментарий
01.12.2025 17:58 Ответить
Якого прогрессу?!
показать весь комментарий
01.12.2025 18:05 Ответить
чєбурєк йбаний.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:26 Ответить
 
 