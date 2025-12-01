Умеров о переговорах во Флориде: удалось достичь значительного прогресса

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал президенту Владимиру Зеленскому об итогах работы делегации Украины во Флориде.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют дальнейшей доработки.



Благодарны американской стороне за конструктивный и партнерский подход. Договорились поддерживать постоянный и тесный контакт в продолжении этого процесса", - говорится в сообщении.

По словам Умерова, сейчас готовят полный доклад для президента Зеленского, его представят лично во время встречи в Европе.

Сейчас переговорная группа Украины отправляется в Европу.

Переговоры во Флориде

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

