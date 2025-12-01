Умєров про перемовини у Флориді: вдалося досягти значного прогресу

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів президенту Володимиру Зеленському про підсумки роботи делегації України у Флориді.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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"За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання.



Вдячні американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Домовилися підтримувати постійний і тісний контакт у продовженні цього процесу", - йдеться в повідомленні.

За словами Умєрова, наразі готують повну доповідь для президента Зеленського, її представлять особисто під час зустрічі в Європі.

Наразі переговорна група України вирушає до Європи.

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Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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