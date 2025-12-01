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Новини Мирні перемовини
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Умєров про перемовини у Флориді: вдалося досягти значного прогресу

Умєров розповів про результати перемовин у Флориді

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів президенту Володимиру Зеленському про підсумки роботи делегації України у Флориді.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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"За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання.

Вдячні американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Домовилися підтримувати постійний і тісний контакт у продовженні цього процесу", - йдеться в повідомленні.

За словами Умєрова, наразі готують повну доповідь для президента Зеленського, її представлять особисто під час зустрічі в Європі.

Наразі переговорна група України вирушає до Європи.

Умєров розповів про результати перемовин у Флориді

Читайте: Каллас про зустріч Віткоффа з Путіним: Боюся, що весь тиск спрямують на Україну

Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Макрон і Стармер провели розмову із Віткоффом

Автор: 

США (26742) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+9
це він про свій родиний маєток у ФЛориді....
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01.12.2025 17:14 Відповісти
+8
Балаканина заради балаканини... Доки ***** роги не скрутять, то все не має значення.
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01.12.2025 17:20 Відповісти
+6
прогрес по спасанню своєї шкури , Зе мерзотник ???
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01.12.2025 17:18 Відповісти
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це він про свій родиний маєток у ФЛориді....
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01.12.2025 17:14 Відповісти
Так. Матимуть громадянство.
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01.12.2025 18:22 Відповісти
У колекцію Вовочки додалися «флоридські угоди»?
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01.12.2025 17:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4CvKXVF8FlA

дипломат порушив мовчання.. Первый цифровой - ютуб ,інформаційний канал Залужного

🔥7 ХВИЛИН ТОМУ! ЗАЛУЖНИЙ жорстко розніс Зеленського - ви будете в шоці від почутого!
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01.12.2025 17:17 Відповісти
прогрес по спасанню своєї шкури , Зе мерзотник ???
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01.12.2025 17:18 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО ПЕРЕГОВОРИ: ЩЕ ТРЕБА ВИРІШИТИ НЕПРОСТІ РЕЧІ
ДТ 1 листопада 2025р
...під час турне по Європі ...
Дурне поїхало в турне ...

Швець про пляжні барижні гопнівські домовлялки США та рашки у Майямі ,як сторгуватися по третій ростерзаній залитий кров"ю країні жертві...

1 головне запобігання залишилось для України, на що два гопника її поспіхом принудять через тиск та компромат - внести пункт -ОБОВ"ЯЗКОВЕ ГОЛОСУВАННЯ З ЗАТВЕРДЖЕННЯМ У СЕНАТІ ( котрих ніколи не буде)
Госовів у банди Трамп+ВЕНС +хйло не вистачить ніколи
2 Обов"язкова резолюція від ЄС , котру зараз відсторонюють гопники .

https://www.youtube.com/watch?v=xA2QEGWUvDI&t=817s

Це відео друга частина після першої, в котрій він просто б"є на сполох про те ЩО намітили БЛДІ з Пляжу Майямі в неділю 30 листопада ... Договір середньовічного канібалізму країн.
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01.12.2025 17:19 Відповісти
Балаканина заради балаканини... Доки ***** роги не скрутять, то все не має значення.
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01.12.2025 17:20 Відповісти
Нету подходящих матадоров,а те ,которые могут это сделать явно не хотят
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01.12.2025 17:26 Відповісти
Так,рашка тягне час.А наші бовдури підігоують
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01.12.2025 17:32 Відповісти
Я не розумію, чим він хвалиться. Тим, що доповів Зелі? Так це його обов'язок. Чи він думає, що це він подвиг зробив, виконавши обов'язок. Добре, що поки не піарять свої походи у відхожі місця.
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01.12.2025 17:21 Відповісти
<<вдалося досягти значного прогресу<<
Прогрес уходить в космос
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01.12.2025 17:22 Відповісти
Хотілося б якусь конкретику а не загальні пафосні заяви
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01.12.2025 17:23 Відповісти
То говори вже, зраднику, до кінця - що саме для тебе особисто є прогресом?
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01.12.2025 17:24 Відповісти
Випросив індульгенцію для себе та зєлі?
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01.12.2025 17:25 Відповісти
умєров, а де у твоєму лексіконі слово "потужно"? Це так надихає! Бери приклад з нашого т.з. президента. Потужно здав цемаха та "вагнерівці", потужно просрав здав Південь та ЗАЕС! Та найпотужніше розсовує по буцегарням патріотів та на хлібні посади клептократів розставляє!
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01.12.2025 17:27 Відповісти
Не треба забувати, що для цього кодла "значний прогрес" означає набити хавало грошима під завязку і навішати лохам локшини на вуха.
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01.12.2025 17:28 Відповісти
Як остогидло чути і читати про "успіхи" Втрачаємо території,знищуються міста і села Гинуть кращі на фронті і безневинні в тилу,а нам вішають локшину на вуха Ви мразі .Поїдьте на кладовище і побачите сльози сиріт і вдов,та безутішне горе батьків А воно по світу катається ,да іще і свою "леді "возить за гроші наші.Совісті ,честі --немає зовсім.
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01.12.2025 17:49 Відповісти
Ченбурек! А тепер на пару днів додому, до сімї ....
Немає на тебе Ляшка із висловом "Скотиняка"
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01.12.2025 17:56 Відповісти
Цікаво, що в його розумінні в даному випадку є великий прогрес?
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01.12.2025 17:58 Відповісти
Якого прогрессу?!
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01.12.2025 18:05 Відповісти
чєбурєк йбаний.
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01.12.2025 18:26 Відповісти
 
 