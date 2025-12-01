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Умєров про перемовини у Флориді: вдалося досягти значного прогресу
Секретар РНБО Рустем Умєров розповів президенту Володимиру Зеленському про підсумки роботи делегації України у Флориді.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання.
Вдячні американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Домовилися підтримувати постійний і тісний контакт у продовженні цього процесу", - йдеться в повідомленні.
За словами Умєрова, наразі готують повну доповідь для президента Зеленського, її представлять особисто під час зустрічі в Європі.
Наразі переговорна група України вирушає до Європи.
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
Топ коментарі
+9 Roman Stambul
показати весь коментар01.12.2025 17:14 Відповісти Посилання
+8 Олександр Закора
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+6 Milana Kotova
показати весь коментар01.12.2025 17:18 Відповісти Посилання
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