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Новини Мирні перемовини
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Зеленський обговорив з європейськими лідерами та генсеком НАТО результати переговорів у Флориді

Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів низкою європейських лідерів та генеральним секретарем НАТО.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі перемовин

"Дуже добре обговорили ключові пріоритети зараз із нашими європейськими друзями. Формат дійсно корисний – значна частина Європи разом, і це дуже допомагає Європі захищати спільні інтереси. Україна, Франція, Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Єврокомісія, Єврорада, Генеральний секретар НАТО", - розповів президент.

Сторони обговорили зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді.

"Готуємо зустрічі у Європі. Однаково сприймаємо, що війну треба закінчувати достойно. Важливо, щоб був прогрес у розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для нашої стійкості – і України, і Європи. Будемо й надалі координуватись", - додав Зеленський.

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Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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А сказати Народові України, про що домовлялася делегація, і який юридичний документ регулює їх повноваження у рамках таких "домовлянь" -- ні?
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01.12.2025 17:23 Відповісти
Швець дві частини- б"є на сполох , про договір двох гопників- як сторгуватися за Україну - під благословінням того , про котрого сказала Безугла"Ви ж знали, що дружина, діти, брат і батько українського міністра оборони Рустема Умєрова живуть в США? Патріотичненько", - пише нардепка.
А ще США відмовили Україні в підтвердженні його послом у США - " БО МАЄ ГРОМАДЯНСТВО США"...
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01.12.2025 17:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LD0GmzxSayw&t=1737s https://www.youtube.com/watch?v=LD0GmzxSayw&t=Переговоры Украины и США в Майами / Путин работает на договорняк с Трампом /№1055/ Юрий Швец
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01.12.2025 17:27 Відповісти
Щось у мене слово "достойно" починае викликати асоціаціі зі словом "потужно".
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01.12.2025 17:34 Відповісти
Коли отстойний говорить про достойний, то це звучить дисонансом!
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01.12.2025 17:37 Відповісти
 
 