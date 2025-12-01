Зеленський обговорив з європейськими лідерами та генсеком НАТО результати переговорів у Флориді

Президент Володимир Зеленський провів низкою європейських лідерів та генеральним секретарем НАТО.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі перемовин

"Дуже добре обговорили ключові пріоритети зараз із нашими європейськими друзями. Формат дійсно корисний – значна частина Європи разом, і це дуже допомагає Європі захищати спільні інтереси. Україна, Франція, Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Єврокомісія, Єврорада, Генеральний секретар НАТО", - розповів президент.

Сторони обговорили зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді.

"Готуємо зустрічі у Європі. Однаково сприймаємо, що війну треба закінчувати достойно. Важливо, щоб був прогрес у розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для нашої стійкості – і України, і Європи. Будемо й надалі координуватись", - додав Зеленський.

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Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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